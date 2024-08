Sowohl der Trumpismus als auch der Anti-Trumpismus sind inszenierte Scheinrevolutionen.

Trump ist zur zentralen Figur der US-Politik geworden, um die sich alles dreht, und egal, ob seine Anhänger oder seine Gegner die Wahl gewinnen, der imperiale Status quo wird garantiert nicht verändert.

Caitlin Johnstone

In “MAGA”-Kreisen kursiert derzeit die vage Behauptung, Donald Trump werde im Falle seiner Wiederwahl Robert F. Kennedy Jr. zum CIA-Direktor ernennen. Diese Geschichte wurde aus einigen sehr vagen Kommentaren von Donald Trump Jr. in einem konservativen Podcast letzte Woche extrapoliert.

Es ist urkomisch, dass jemand glaubt, dass das passieren wird, und es sagt viel über die Leichtgläubigkeit und Verwirrung von Trumps Anhängern aus. Trumps CIA-Direktoren waren Mike “Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen” Pompeo und die Folterfetischistin “Bloody Gina” Haspel, und diese Idioten glauben, dass er den Job plötzlich RFK Jr. geben wird? Ich bitte euch. Trump wird den Sumpf nicht trockenlegen. Trump ist der Sumpf.

Bis heute, selbst, nach vier Jahren, in denen das Gegenteil bewiesen wurde, glauben Trumps Anhänger immer noch, dass er die Kriege beenden, den Sumpf trockenlegen und den Kampf gegen den Tiefen Staat aufnehmen wird. Sie glauben, dass er den “Tiefen Staat” bekämpfen wird, selbst nachdem er Assange verhaftet hat. Sie glauben, dass er die Kriege beenden wird, selbst nachdem er die Aggressionen des Kalten Krieges gegen Russland verstärkt hat, Zehntausende Venezolaner durch Hungersanktionen getötet hat, sein Veto gegen Versuche eingelegt hat, den Jemen vor einem von den USA unterstützten Völkermord zu retten, daran gearbeitet hat, einen Bürgerkrieg im Iran durch Hungersanktionen und CIA-Operationen mit dem erklärten Ziel eines Regimewechsels zu schüren, mit der Ermordung von General Qassem Soleimani kurz davor stand, einen ausgewachsenen Krieg mit dem Iran vom Zaun zu brechen, die syrischen Ölfelder besetzte, um den Wiederaufbau Syriens zu verhindern, die Zahl der Truppen im Nahen Osten und anderswo drastisch erhöhte, die Zahl der täglich abgeworfenen Bomben im Vergleich zur Vorgängerregierung, die eine Rekordzahl von Zivilisten tötete, erhöhte und die militärische Verantwortung für diese Luftangriffe verringerte. Sie glauben, dass er den Sumpf austrocknen wird, nachdem er sein Kabinett mit neokonservativen Sumpfmonstern wie John Bolton und Elliott Abrams gefüllt hat.

Trumps Anhänger sind die weltweit leichtgläubigsten Menschen. Sie werden dich anstarren, wenn du ihnen in die Augen siehst und beweist, dass du sie am helllichten Tag belogen hast, und dann werden sie sofort unterschreiben, damit du es wieder tust.

Falls Sie einen weiteren Grund brauchen, für die Demokratie zu stimmen: RFK Jr. könnte Trumps CIA-Direktor sein:

Das rechte Lager, das mit dem politischen Status quo in den USA unzufrieden ist, wird dazu gedrängt, einen Politiker zu unterstützen, der diesen Status quo genauso verkörpert wie jeder andere Präsident, in der irrigen Annahme, damit einen Kampf gegen das Establishment zu führen. Und das spiegelt sich auf der anderen Seite der imaginären parteipolitischen Kluft in der US-Politik wider, wo Menschen ganze Identitäten daraus machen, Donald Trump zu verachten und so zu tun, als würden sie dadurch zu mutigen Revolutionären.

Als Trump zum ersten Mal gewählt wurde, hatte ich die Hoffnung, dass die Demokraten, die unter Obama eingeschlafen waren, sich wieder politisch engagieren und die Übel des US-Imperiums kritisieren würden, wie sie es in den Bush-Jahren getan hatten. Doch was tatsächlich geschah, war, dass die Demokraten, obwohl sie sich wieder für Politik interessierten, von den Massenmedien wie Vieh gehetzt wurden, um sich gegen Dinge zu stellen, die nichts mit den tatsächlichen Realitäten des US-Imperiums und seiner Funktionsweise in der Welt zu tun hatten.

Anstatt sich auf die vielen oben genannten Vergehen Trumps zu konzentrieren, verbrachten die Demokraten Jahre damit, die vollkommen falsche Verschwörungstheorie zu verbreiten, dass die Exekutive der US-Regierung vom Kreml übernommen worden sei, nur um dann das Interesse daran zu verlieren und so zu tun, als sei nichts passiert, nachdem die Mueller-Untersuchung keinen einzigen Amerikaner wegen Verstrickungen mit Russland angeklagt hatte. Sie haben ihre ganze politische Energie darauf verwendet, sich über Trumps gemeine Tweets und seine Unhöflichkeit gegenüber der Presse aufzuregen, während sie die rücksichtslose Kriegstreiberei und Tyrannei seiner Regierung auf der ganzen Welt ignorierten oder sogar lobten.

Trump ist somit zur zentralen Figur in der amerikanischen Politik geworden, um die sich alles dreht, und unabhängig davon, ob die Wahl von seinen Unterstützern oder seinen Gegnern gewonnen wird, der imperiale Status quo wird garantiert unverändert bleiben. Während die Amerikaner immer unzufriedener mit der ausbeuterischen Art und Weise werden, in der ihr Land regiert wird, ist ein Mann aufgetaucht, der sowohl Demokraten als auch Republikaner zu der Überzeugung bringt, dass die beste Art, es ihm heimzuzahlen, darin besteht, eine hochemotionale Position entweder für oder gegen ihn einzunehmen. In Wirklichkeit ist es den Machthabern vollkommen egal, ob er gewinnt oder verliert.

Trump saugt den ganzen Sauerstoff aus dem Raum für einen wirklichen Diskurs über wirkliche Dinge. Unter Biden gab es wenigstens eine echte Opposition zu realen Dingen wie den von den USA unterstützten Gräueltaten in Gaza, aber unter Trump gab es vier Jahre, in denen beide politischen Mainstream-Fraktionen über erfundenen Unsinn geschrien haben, in der Illusion, sie würden gegen die Macht kämpfen.

Und das ist alles, was die Mainstream-Wahlpolitik des US-Imperiums ausmacht: eine gefälschte Scheinrevolution, die der Öffentlichkeit alle paar Jahre vorgegaukelt wird, damit sie keine echte Revolution erlebt. Eine symbolische Zeremonie, bei der die Öffentlichkeit vorgibt, den missbräuchlichen Status quo ins Meer zu werfen, damit sie das Gefühl hat, den Kampf gegen ihre Unterdrücker gewonnen zu haben. Und dann wird sie von ihren Unterdrückern einfach weiter unterdrückt.

Alle paar Jahre hat die Öffentlichkeit die Wahl zwischen zwei verlässlichen Lakaien des oligarchischen Imperiums, und dann werden alle Übel dieses Imperiums dem Sieger in die Schuhe geschoben. Die Öffentlichkeit richtet ihre Wut dann gegen den Lakaien und nicht gegen die eigentliche Machtstruktur, die sie unterdrückt hat, und dann hat sie eine weitere Wahl, um den Bösewicht ein für alle Mal loszuwerden. Sie umarmen sich, sie weinen, sie feiern, und die Maschinerie der Unterdrückung läuft ungebremst weiter.

Wie Gore Vidal einmal sagte:

Es macht keinen Unterschied, ob der Präsident Republikaner oder Demokrat ist. Das Geniale an der herrschenden Klasse Amerikas ist, dass sie es geschafft hat, die Menschen seit 200 Jahren glauben zu machen, sie hätten etwas mit der Wahl der Präsidenten zu tun, obwohl sie absolut nichts zu sagen haben über die Kandidaten oder die Politik oder die Art und Weise, wie das Land geführt wird. Eine sehr kleine Gruppe kontrolliert praktisch alles.

Diese kleine Gruppe ist die plutokratische Klasse, deren legalisierte Bestechungs- und Propagandamaschinerie einen immensen Einfluss auf die US-Politik ausübt, ebenso wie die imperiale Kriegsmaschinerie und spezielle Interessengruppen, mit denen die plutokratische Klasse verbündet ist. Wer in der gelenkten Demokratie der USA Präsident werden will, muss innerhalb dieses Machtclusters Koalitionen der Unterstützung bilden, und kein Teil dieses Machtclusters wird einen Präsidenten unterstützen, der nicht zuverlässig die Interessen des Oligarchenimperiums fördert.

Die Oligarchie lässt im Wesentlichen ihre eigenen Leute gegeneinander antreten und verspricht ihnen, die Ungerechtigkeiten zu beenden, die untrennbar mit dem oligarchischen Imperium verbunden sind. Die Amerikaner leben in einem totalitären Staat, in dem die wichtigsten Wahlen von oben bis unten manipuliert werden, und sie werden mit Nachrichten über böse Diktatoren in anderen Ländern gefüttert, die ihre Wahlen manipulieren, um an der Macht zu bleiben.

Politiker können den Status quo nicht so verändern, dass er den einfachen Menschen und nicht ihren oligarchischen Besitzern nützt, denn das oligarchische Imperium ist auf der Notwendigkeit endloser Kriege, Armut und Unterdrückung aufgebaut. Man kann kein unipolares globales Imperium haben, ohne Gewalt (und die Androhung von Gewalt) anzuwenden, um diese Weltordnung aufrechtzuerhalten, und man kann keine Plutokratie haben, ohne sicherzustellen, dass einige wenige Herrscher weit mehr Reichtum kontrollieren als die große Masse der Bürger.

Deswegen sind auch Politiker, die auf relativ progressiv klingenden Plattformen kandidieren, selbst Teil der falschen Scheinrevolution, wenn sie nicht die vollständige Abschaffung der Oligarchie und des Imperiums fordern. Die Politiker, die sich heute in Amerika als progressiv ausgeben, bieten nur eine leichte Opposition zu einigen Aspekten des Imperiums und der Oligarchie und unterstützen in Wirklichkeit nur ein oligarchisches Imperium, das den Amerikanern Gesundheitsfürsorge bietet. Die Oligarchen wollen nicht, dass gewöhnliche Amerikaner Geld für Wahlkampfspenden und freie Zeit haben, um herauszufinden, was wirklich in ihrer Welt vor sich geht, denn dann könnten sie sich in das Räderwerk des Imperiums einmischen. Eine Machtstruktur, die auf wirtschaftlicher Ungerechtigkeit beruht, wird niemals wirtschaftliche Gerechtigkeit zulassen.

Die Tür zu einer sinnvollen Veränderung in Amerika durch Wahlpolitik ist verschlossen, verriegelt, verrammelt, zugeschweißt und mit einer Tonne massivem Stahl verbarrikadiert worden. Das Einzige, was Unterdrückung und Ausbeutung beenden kann, ist das Ende des oligarchischen Imperiums, und das Einzige, was das oligarchische Imperium beenden kann, ist die direkte Aktion des amerikanischen Volkes: Massenaktivismus, landesweite Streiks und ziviler Ungehorsam, wie ihn die Nation noch nie gesehen hat, in ausreichender Zahl, um die plutokratischen Institutionen, die den Status quo aufrechterhalten, zu Fall zu bringen.

Das Problem ist, dass dies niemals geschehen wird, solange die Amerikaner erfolgreich dazu gebracht werden, sich mit ihren gefälschten Scheinrevolutionen zufrieden zu geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahlpolitik das Ende des Imperiums herbeiführt, liegt bei null Prozent, aber eine konzertierte Anstrengung zur Verbreitung des Bewusstseins derer, die verstehen, was vor sich geht, könnte es schaffen.

Allen positiven Veränderungen im menschlichen Verhalten geht immer eine Erweiterung des Bewusstseins voraus, sei es die Erkenntnis der Folgen der Sucht, die zur Nüchternheit führt, oder die Erkenntnis der Ungerechtigkeit des Rassismus, die zur Verabschiedung von Gesetzen zur Rassengleichheit führt. Wenn man den Menschen bewusst macht, dass die Massenmedien uns über die Realität belügen, wenn man ihnen die Schrecken des Krieges bewusst macht, wenn man ihnen die zugrunde liegende Dynamik der wirtschaftlichen Ungerechtigkeit bewusst macht, die die Amerikaner in den Dreck zieht, dann kann das zu einer Kettenreaktion führen, in der das Kollektiv die Macht seiner Zahl nutzt, um die Fesseln der Unterdrückung so leicht abzustreifen, wie man einen schweren Mantel an einem warmen Tag abstreift.

Was wir benötigen, ist das Erwachen der Menschen zur Wahrheit. Ein ganzes Reich ist auf einem Paar geschlossener Augenlider aufgebaut.