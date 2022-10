Das russische Fernsehen über Covid-19 und amerikanische Biowaffen

Während westliche Medien immer noch darüber schweigen, dass Covid-19 offensichtlich mit Geld der US-Regierung im Labor erschaffen wurde, redet das russische Fernsehen ganz offen darüber.

Während westliche Medien weitgehend darüber hinweggesehen haben, dass in Boston aus Covid-19 ein neues, sehr viel tödlicheres Virus erschaffen wurde, wurde in Russland darüber berichtet. Dem russischen Fernsehen war das am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick einen Kommentar wert, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Warum US-Wissenschaftler die Funktion einer neuen Coronavirus-Mutation verbessert haben

Wissenschaftler der Universität Boston sind stolz darauf, dass es ihnen gelungen ist, eine Mutation des Coronavirus mit einer Sterblichkeitsrate von 80 Prozent zu erzeugen. Bislang allerdings nur bei Mäusen. Sie haben „Omikron“ mit einem früheren Stamm aus Wuhan gekreuzt und eine Killer-Chimäre erhalten. Wie sich dieses mutierte Virus beim Menschen verhalten wird, wissen die Wissenschaftler nicht genau. Die Forschung wurde, wenn auch nur zum Teil, über das National Institute of Health