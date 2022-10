Fünfzehn Sekunden bis zum Armageddon

Robert C. Koehler

„Wenn man den Militarismus als psychosoziale Krankheit betrachtet, wird die absurde Irrationalität seiner Symptome deutlich.“

Diese Worte stammen aus einem Aufsatz von N. Arther Coulter aus dem Jahr 1992, der in einer Zeitschrift namens Medicine and War veröffentlicht wurde. Wer hätte das gedacht? Sie sind heute noch so aktuell wie vor drei Jahrzehnten.

Gott segne Armageddon.

Während in der Ukraine die Hölle losbricht – und die Gefahr einer nuklearen Konfrontation zwischen den Supermächten immer größer wird – bereitet sich die NATO auf das Ende der Welt vor. Es handelt sich um eine jährliche zweiwöchige Trainingsveranstaltung namens Steadfast Noon – ein nuklearer Übungslauf, bei dem die europäischen Flugbesatzungen die Möglichkeit haben, das Laden und Abwerfen „nicht-strategischer“ Atombomben zu üben. Es wird erwartet, dass auch Russland demnächst seine eigene jährliche Nuklearübung, bekannt als Grom (d.h. Donner), durchführen wird.

Ich kann dies nicht lesen, ohne das, was ich „das große Warum?“ nenne, aus meinem Inneren hervorzurufen. Jährlich werden endlose Ressourcen für die nukleare Abschreckung aufgewendet, auch bekannt als der große Bluff: „Wenn du dich mit mir anlegst, bist du dran.“ Angeblich geht es darum, Kriege zu verhindern, was absolut paradox ist in einem globalen politischen System, das auf der psychosozialen Krankheit des Militarismus beruht, d. h. dem Streben nach nationalen Interessen und der Aufrechterhaltung von Sicherheit in erster Linie durch Zwang und Gewalt.

Es spielt keine Rolle, dass wir uns im Atomzeitalter befinden, dass Kraft und Gewalt – ach so leicht – zu weit gehen und Schrecken über alle bringen können. Die Vorbereitungen für einen Atomkrieg gehen unvermindert weiter, während die Stimmen der Opposition lediglich Schreie vom politischen Rand bleiben. Hier gibt es keine wirkliche „Debatte“, sondern nur viel ohnmächtige Angst, so scheint es jedenfalls.

Vor zwei Jahren wurde beispielsweise ein offener Brief veröffentlicht, der von 56 ehemaligen politischen Führern (einschließlich ehemaliger Premierminister) aus 20 NATO-Ländern sowie Japan und Südkorea unterzeichnet wurde und in dem die derzeitigen NATO-Länder – alle nuklear bewaffneten Nationen – aufgefordert wurden, den Vertrag über das Verbot von Atomwaffen zu unterzeichnen, den die Vereinten Nationen 2017 mit 122:1 Stimmen verabschiedet haben. Die Nationen, die durch die Unterzeichner des Briefes vertreten werden, haben den Vertrag, der letztes Jahr ratifiziert wurde, natürlich völlig ignoriert, was Atomwaffen technisch gesehen „illegal“ macht, was anscheinend überhaupt nichts bedeutet.

Der Brief schließt wie folgt: „Mit fast 14.000 Atomwaffen, die sich an Dutzenden von Standorten auf der ganzen Welt und auf U-Booten befinden, die ständig auf den Weltmeeren patrouillieren, übersteigt die Fähigkeit zur Zerstörung unsere Vorstellungskraft. Alle verantwortlichen Politiker müssen jetzt handeln, um sicherzustellen, dass sich die Schrecken von 1945 niemals wiederholen. Früher oder später wird uns das Glück verlassen – wenn wir nicht handeln. Der Vertrag über das Verbot von Atomwaffen bildet die Grundlage für eine sicherere Welt, die frei von dieser ultimativen Bedrohung ist. Wir müssen ihn jetzt annehmen und darauf hinarbeiten, dass sich andere anschließen. Es gibt keine Heilung für einen Atomkrieg. Prävention ist unsere einzige Option.“

Erstaunliche Worte! Sie wurden von den ehemaligen Staats- und Regierungschefs der folgenden Länder unterzeichnet: Albanien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Südkorea, Spanien, Tschechische Republik, Türkei und Ungarn.

Sie schrieben auch: „… wir appellieren an die derzeitigen Führer, die Abrüstung voranzutreiben, bevor es zu spät ist.“

„Wir appellieren…?“ Und plötzlich kroch der ganze Brief zurück an den politischen Rand. Es waren ehemalige Premierminister, ehemalige Verteidigungsminister, die die tiefstmögliche politische Wahrheit aussprachen, aber anscheinend hatten sie nicht mehr Macht, den Wandel – die weltweite nukleare Abrüstung – herbeizuführen, als ich selbst.

Hinter der formalen Sprache verbarg sich ein einfaches Plädoyer:“ Kommt schon, Leute. Nuklearer Militarismus funktioniert nicht. Ihr wisst das genauso gut wie wir.“ Aber es hat sich nichts geändert. Vielleicht wird man erst dann frei von der psychosozialen Krankheit des Militarismus, wenn man nicht mehr an der Macht ist. Und so bleibt die „nukleare Abschreckung“ zusammen mit enorm aufgeblähten Militärbudgets der Weg in die entwickelte Welt.

Der Militarismus – einschließlich des nuklearen Militarismus – bleibt der Weg der Welt, begleitet von einem enormen Achselzucken. In Anbetracht dessen halte ich es für angebracht, fünfzehn Sekunden im Leben von Stanislav Petrov, einem Oberstleutnant der sowjetischen Luftverteidigungskräfte, Revue passieren zu lassen, der am 26. September 1983 die Welt im Wesentlichen vor einem Atomkrieg bewahrte.

Er hatte Dienst in der Kommandozentrale außerhalb Moskaus, wo die atomare Bedrohung überwacht wurde. Einige Stunden nach Beginn seiner Schicht an diesem Morgen ging der Alarm los. Oh mein Gott! Die Computer warnten sofort, dass die USA soeben fünf Interkontinentalraketen auf die Sowjetunion abgeschossen hatten.

„Fünfzehn Sekunden lang befanden wir uns in einem Schockzustand“, sagte er später. Es waren fünfzehn Sekunden, in denen das Schicksal der Menschheit – dein Schicksal, mein Schicksal – auf dem Spiel stand. Wie die New York Times feststellte, handelte es sich um eine äußerst angespannte Phase des Kalten Krieges. Drei Wochen zuvor hatte die Sowjetunion ein über sowjetischem Gebiet fliegendes Flugzeug der Korean Air Lines abgeschossen, wobei alle 269 Menschen an Bord ums Leben kamen. Und Präsident Reagan hatte kürzlich erklärt, dass die Sowjetunion ein „böses Imperium“ sei und sich geweigert, das Wettrüsten einzufrieren. Oje.

Laut Protokoll hätte Petrov den Alarm über die militärische Befehlskette melden müssen, was wahrscheinlich zu einem nuklearen Vergeltungsschlag geführt hätte. Doch die Computerwarnung erschien merkwürdig. Sie zeigte an, dass nur fünf Raketen abgefeuert worden waren, was keinen Sinn ergab. Warum nur so wenige? In diesen fünfzehn Sekunden, in denen er sich von seinem Schock erholte und sich zusammenriss, studierte er die blinkenden Karten. Sein Instinkt sagte ihm: Nein, das ist nicht real. Es ist ein falscher Alarm. Die New York Times schrieb:

„Als die Spannung in der Kommandozentrale zunahm – bis zu 200 Augenpaare waren auf Oberst Petrov gerichtet – traf er die Entscheidung, den Alarm als Systemstörung zu melden.“

Und ja, sein Instinkt erwies sich als richtig. Etwas Klarheit und Vernunft weit unten in der militärischen Befehlskette bewahrte die Welt vor einem Atomkrieg.

Damals.