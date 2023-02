Das „Russland-Projekt“ von George Soros zielt darauf ab, Nationalstaaten in das Netz des Globalismus einzubinden

Das „Russland-Projekt“ von George Soros ist eine Blaupause für die institutionelle Vereinnahmung einer Nation, die im gesamten Westen umgesetzt wurde. Organisationen wie die EU teilen seine Werte und Ziele und ignorieren auch routinemäßig die Volksabstimmung zugunsten der Verfolgung ihrer eigenen Ziele, ohne Rücksicht auf den Willen des Volkes.

Wenn man darüber berichtet, was die technokratische Elite für unsere Zukunft geplant hat, wird man als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Dieser Vorwurf wird am heftigsten erhoben, wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind:

Was gesagt wird, ist schockierend, aber wahr.

Es wird wortwörtlich aus den Bürokratien zitiert.

Das Gesagte steht im Zusammenhang mit einem größeren globalen Plan

All diese Bedingungen werden von „The Russia Project“ erfüllt. Dies ist der Name einer Organisation, die von dem Milliardär und linken Abtreibungsbefürworter George Soros finanziert wird und darauf abzielt, den russischen Staat zu destabilisieren und durch einen Staat zu ersetzen, der ihm besser gefällt. Eine Reihe von Dokumenten, die 2016 durchgesickert sind, beschreiben Soros‘ Interesse an Russland. Sie wurden inzwischen aus dem Internet entfernt und sind nur noch in einem Online-Archiv zu finden. Eines davon lautet:

Seit 2006 hat das Russland-Projekt (RP) seinen Sitz in New York und ein kleines Unterstützungsbüro in Moskau. In erster Linie unterstützt das RP durch organisatorische Zuschüsse die verschiedenen Elemente, die einen kohärenten dritten Sektor ausmachen, und trägt zu einer lebendigen Zivilgesellschaft bei. Zu den wichtigsten Stärken des RP gehören die Finanzierung in verschiedenen thematischen Bereichen, unsere intensiven und langjährigen Beziehungen zu einem breiten Spektrum von Akteuren der Zivilgesellschaft, von Politikexperten über Aktivisten an der Basis bis zu innovativen Kulturunternehmern, ein ausgeprägtes Verständnis für die bewährten Praktiken von NRO, die Verbindung zu mehreren russischen Regionen über unsere Partnernetzwerke und unsere engen Arbeitsbeziehungen zu anderen wichtigen Geldgebern.

In diesem Dokument wird auch beschrieben, wie das Russland-Projekt den russischen Staat untergraben will. Es verwendet eine dreiteilige Methode, die als „Fealty to Fields“ erklärt wird:

Die RP setzt zwei Drittel ihres Zuschussbudgets für die Unterstützung von drei Hauptbereichen ein:

(a) Zugang zur Justiz und rechtliche Stärkung von Randgruppen,

(b) unabhängige und alternative Medien und

(c) Plattformen für kritische Debatten, Diskussionen und soziale Mobilisierung.

Dies kann als Engagement für Lawfare, Propaganda und „Maidanisierung“ übersetzt werden. Soros versucht, die Nationalstaaten von innen heraus zu belagern, indem er ihr eigenes Rechtssystem nutzt, um ihre Demokratien sogar auf „Dorfebene“ zu untergraben und eine politische Kultur zu implantieren, die den globalistischen Zielen von Soros dient.

Die attraktiven Begriffe „unabhängige und alternative Medien“ sind schöne Namen für globalistische Propaganda, und der Faktor „soziale Mobilisierung“ ist die Schaffung von „farbigen Revolutionen“. Das ist die nette Bezeichnung für die Organisation und Finanzierung eines Staatsstreichs in einem fremden Land, der als Volksaufstand getarnt wird.

Warum operiert Soros von New York aus? Der folgende Absatz erklärt es:

Seit Ende der 1980er-Jahre unterhielt die Open Society Foundations eine große operative Stiftung in Moskau und zeitweise auch Zweigstellen in vier regionalen Städten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt betrug das Jahresbudget der Stiftung, ohne Berücksichtigung der thematischen Programmbeiträge, mehr als siebzig Millionen Dollar. Während ihrer Amtszeit war die Stiftung maßgeblich an der Finanzierung von Initiativen beteiligt, die über Moskau und St. Petersburg hinausgingen. Sie stellte öffentlichen Einrichtungen zu Beginn der digitalen Revolution das Internet zur Verfügung, setzte zahlreiche Standards für die Arbeit im öffentlichen Gesundheitswesen und half bei der Wiederbelebung des Bibliotheks- und Verlagswesens. Jahrelang war sie die größte private Stiftung des Landes. Nach der Verhaftung Chodorkowskis und der feindlichen Besetzung seines Gebäudes beschloss George Soros, seine formellen Aktivitäten in Russland zu beenden und in weitaus bescheidenerem Umfang von außen zu finanzieren. Mit der Schließung der Stiftung wurde das Russland-Projekt geboren.

Soros verließ Russland, weil seine Aktivitäten als schädlich für die Stabilität des Landes eingestuft wurden. Sein Interesse an der Nation liegt in dem verschlüsselten Hinweis auf ihren Widerstand gegen seine Maßnahmen.

Russland befindet sich derzeit in einem allmählichen, willkürlichen und willkürlichen Prozess der Abschottung.

Soros hat mit seinem Open Society Institute und dessen Tochtergesellschaften in dieser Hinsicht viel Einfluss. Seine Aktionen haben „farbige Revolutionen“ in Georgien, Serbien, Kirgisistan, der Ukraine und anderswo unterstützt. Einige davon sind gescheitert, wie die in Kasachstan, Weißrussland und in Russland selbst. Früher war es in den Mainstream-Medien allgemein bekannt, dass Soros mit seinem Geld die Demokratie untergräbt – sogar in den USA -, aber heute ist es eine Verschwörungstheorie, dies zu behaupten.

Die ungarische Regierung wurde verunglimpft, weil sie Maßnahmen ergriffen hat, um Soros‘ Astroturfing einer politischen Kultur zu stoppen, die die von den Ungarn gewählte Kultur verdrängen soll. Die EU hält aufgrund dieser und anderer nationalfreundlicher Maßnahmen, die sie ergriffen hat, um eine Politik zu stoppen, die den Niedergang der nationalen, moralischen, religiösen und familiären Kultur fördert, Milliarden von Ungarns Geldern zurück.

Es ist unerheblich, ob sich die supranationalen technokratischen Manager im Geheimen absprechen, denn ihre Ziele sind identisch. George Soros sagt, er fördere eine „offene Gesellschaft“. Die EU wirbt für „europäische Werte“. BlackRock wirbt für Net-Zero und „gleichstellungsorientierte Diskriminierung“. Die Weltgesundheitsorganisation fördert die globale Gesundheitssicherheit, zusammen mit dem Philanthropen und Renaissance-Mann Bill Gates.

Die Vereinten Nationen fördern Frieden und Zusammenarbeit zwischen den Nationen, die Weltbank und der IWF fördern Investitionen und Entwicklung.

Das Problem beginnt mit der Sprache. Diese Massenorganisationen, die allesamt darauf abzielen, Ihnen und Ihrer Nation die Macht zu entziehen und sie dauerhaft für sich selbst zu reservieren, sind geschickt im Marketing. Sie preisen ihre Arbeit als edel und fortschrittlich an und versprechen eine strahlende Zukunft. Das ist Verkauf. Sie sind Geschäftsleute. Das Geschäft, das sie betreiben, ist die Verwaltung der Menschheit. Damit sind Sie gemeint.

Nehmen wir zwei Beispiele für gängige Phrasen. Eines stammt aus Ihrer Erfahrung, das andere aus dem Wörterbuch des Teufels. Was ist eine „Nation“? Was ist eine „offene Gesellschaft“?

Zunächst ist festzustellen, dass das eine dem anderen im Wege steht. Die „Offene Gesellschaft“ ist das Ergebnis der Beseitigung all dessen, was eine Nation ausmacht. Der Begriff „offene Gesellschaft“ wird verwendet, weil er zwei Funktionen erfüllt. Er ist ansprechend, wie eine sonnenbeschienene Werbung für Waschpulver, und seine Andeutung von Freiheit stigmatisiert Kritiker sofort. Wer zieht das Geschlossene dem Offenen vor?

Wofür wird die Gesellschaft also geöffnet? Sie wird demontiert, sodass alles, was der Schaffung einer globalen Konsum-Monokultur im Wege steht, ausgelöscht wird. Die Allgegenwärtigkeit dieses Projekts, das Net-Zero-Maßnahmen, Kriegsführung, Regimewechsel, Lebenshaltungskosten und die plötzliche Abschaffung grundlegender Freiheiten vereint, sollte an sich schon eine Nachricht sein. Doch der Niedergang des Journalismus beschränkt sich nicht darauf, die Realität als Verschwörungstheorie zu bezeichnen.

Der desolate Zustand der Nachrichten ist ein Faktor der Vereinnahmung. Diese Vereinnahmung wird nicht in erster Linie durch die Ideologie des Managements vorangetrieben, auch wenn dies das Regelwerk ist, nach dem wir regiert werden. Entscheidend für die Herren einer Massengesellschaft ist letztlich das Geld, und das beste Mittel, es zu verdienen, besteht darin, die Menschheit – und zwar die gesamte Menschheit – als ein Problem zu betrachten, das für ihren Profit zu größerer Effizienz gemanagt werden muss. Sie nicht.

Das Programm des Managements beinhaltet die systematische Beseitigung jedes kulturellen und menschlichen Hindernisses, einschließlich des Nationalstaates und allem, was ihm einst untergeordnet war. Es verwendet gefühlsbetonte Worte, um seine grundlegenden Ziele mit dem glänzenden Vokabular von Freiheit, Demokratie und Befreiung zu ummanteln. In der Praxis geht es darum, alles zu beseitigen, was nicht sie selbst ist, und stattdessen einen künstlichen Ersatz anzubieten. Wenn die Ziele des Managements richtig verstanden werden, kann jeder Angriff auf das normale Leben und jede gesetzliche Beleidigung des gesunden Menschenverstands und des Anstands als Teil eines umfassenderen Prozesses erkannt werden.

Kurz gesagt, was schlecht für uns ist, ist gut für sie.

Grundlegende Merkmale eines anständigen menschlichen Lebens sind lediglich Stolpersteine auf dem Weg zur neuen Weltordnung. Die Familie zum Beispiel ist das Fundament der Nation. Die sesshafte Lebensweise, die traditionelle Religion und die Sitten und Gebräuche, die oft wichtiger sind als Gesetze, werden durch die Gesetzgebung bis zur Bedeutungslosigkeit verwässert.

Diese Hindernisse und jede sinnvolle Dimension menschlicher Identität sind die Grundlagen des Widerstands und einer parteiischen Opposition. Sie müssen daher zerstört und durch das ersetzt werden, was Soros‘ Leute 2012 in einer Agenda für Russland als „thematische Bewegungen“ bezeichneten – falsche Basisorganisationen, die sich auf einen künstlichen Extremismus stützen. Klimakultisten, organisierte professionelle Homosexualität, Gender-Beschwerden und Gruppen wie Black Lives Matter sind Beispiele für diese Variationen eines Themas der Subversion.

Dies sind die Bewegungen, die Soros in Russland zu fördern hoffte, als Teil seines dreiteiligen Programms zur „Öffnung“ der Gesellschaft. Was Soros und andere Technokraten wollen, ist die Beseitigung jeglichen Widerstands, ob real oder potenziell, gegen die Einführung eines globalen Verwaltungssystems. Russland ist unkooperativ, da es wie Ungarn um die Erhaltung dessen geht, was man am besten als normales Leben bezeichnen kann.

In einem späteren Dokument mit dem Titel „Russia 2014-2017 Proposed Strategy“ (Strategievorschlag für Russland 2014-2017) beklagte sich Soros‘ Projekt über die Reaktion des russischen Staates auf seine Versuche, ihn zu unterminieren, und stellte fest, dass „ausländische Agenten“ wie er selbst eindeutig identifiziert und in ihrem Handeln eingeschränkt wurden. Dies geschah unmittelbar nach einer Protestwelle, die von Soros‘ Projekt und seinen Partnern angezettelt worden war und nicht zu dem gewünschten Regimewechsel führte. Das Papier bedauert, dass die Strategie nach hinten losgegangen ist, skizziert aber die Mittel, mit denen die Bemühungen fortgesetzt werden können.

Was für eine Nation normal ist, ist es für eine andere natürlich nicht. Ich würde nicht empfehlen, dass wir alle Russland oder den anderen neokonservativen Feindstaaten Iran und China nacheifern. Bezeichnend ist die Tatsache, dass diese Nationen sich nicht der institutionellen Vereinnahmung durch ein Programm unterworfen haben, das in seiner Zielsetzung und Reichweite unbestreitbar global ist.

Abgesehen von der langen Geschichte von Soros‘ Versuchen, den russischen Staat zu unterminieren, sind seine Aktivitäten in über 156 Ländern auf sechs Kontinenten fest etabliert. Soros finanziert 253 globale Medienoperationen, die durch sein „Project Syndicate“ geleitet werden, das in diesem äußerst detaillierten Bericht dokumentiert ist.

Der Grund dafür, dass sein Einfluss im Westen nicht erwähnt wird, liegt in seinem Einfluss. Die Länder, die noch nicht „geöffnet“ wurden – für die destabilisierenden thematischen Bewegungen und den Transfer von Bevölkerungen – sind diejenigen, die in den Massenmedien, die stark unter dem Einfluss von Soros, Gates, großen Konzernen und staatlichen Geheimdiensten stehen, routinemäßig als Feinde bezeichnet werden.

Die globale Agenda, die diese Manager verfolgen, wird durch die Zerstörung von Nationen und ihrem Erbe unterstützt. Hinter allem, was der Gesellschaft schadet, steht die Maschinerie der technokratischen Macht, die aggressiv offene Grenzen fördert, den christlichen Glauben des Westens untergräbt, die Familie degradiert und durch die Finanzierung und Unterstützung von Identitätsgruppen Zwietracht stiftet. Das ist der Grund, warum Ihre Unternehmen „woke“ sind und, wie BlackRock, eine Politik fördern, die die Kompetenz der Berufe und des öffentlichen Dienstes herabsetzt, indem sie Machtpositionen aus oberflächlichen Gründen vergeben, die Fähigkeiten ausschließen.

Soros‘ Russland-Projekt ist eine Blaupause für die institutionelle Vereinnahmung einer Nation, die im gesamten Westen umgesetzt wurde. Organisationen wie die EU teilen seine Werte und Ziele und ignorieren auch routinemäßig die Volksabstimmung zugunsten der Verfolgung ihrer eigenen Ziele ohne Rücksicht auf den Willen des Volkes.

In Dänemark, Irland, Norwegen, Schweden, Frankreich, den Niederlanden und Griechenland wurde das mehrheitliche „Nein“ ignoriert oder die Abstimmung wiederholt, bis das gewünschte Ergebnis erreicht war. Diese Abstimmungen sollten die Legitimation für den Beitritt zum Euro, die Ratifizierung wichtiger Verträge, die der EU mehr Macht verleihen, die EU-Verfassung und – im Falle Griechenlands – ein strafendes neoliberales Rettungspaket liefern, das von zwei Dritteln der Bevölkerung abgelehnt wurde.

Dies ist das neue demokratische Modell für offene Gesellschaften. Die Bevölkerung wird – und wird – in Richtung eines Abstimmungsverhaltens gelenkt, das für ihre Manager wünschenswert, für die Menschen selbst aber letztlich nachteilig ist. Der Fall Soros gegen Russland stellt eine wichtige Dimension des Krieges in der Ukraine dar und hilft zu erklären, warum er mit dem Ziel geführt wurde, Russland bis hin zum Regimewechsel zu destabilisieren.

Es ist einfach nicht offen für die Art von Geschäften, die Soros und der Rest des globalen Managements gerne machen würden.