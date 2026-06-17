Das Schiff der Freiheit hat den Eisberg getroffen – Pavel Durovs eindringliche Warnung an die Welt

Pavel Durov, der Gründer von Telegram und ehemaliger Betreiber von sozialen Medienplattformen mit großer Reichweite, warnt eindringlich vor dem fortschreitenden Verlust persönlicher Freiheiten und der zunehmenden Überwachung durch Regierungen weltweit.

Anhand seiner langjährigen Erfahrung berichtet er, dass unsere persönlichen Freiheiten langsam aber sicher durch verschiedenste rechtliche, politische und PR-Methoden ausgehebelt werden, ähnlich wie das berühmte Beispiel der Titanic, die