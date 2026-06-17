Krieg (11) Die Leiden der Friedens-Optimisten

Egon W. Kreutzer

Optimismus ist das eine, Erfahrung das andere.

Wer erinnert sich noch an Trumps Wahlkampf? Innerhalb welcher Frist wollte er den Ukraine-Krieg beenden?

„Kurz nachdem ich die Präsidentschaftswahl gewonnen habe, werde ich den verheerenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine beendet haben, innerhalb von 24 Stunden“

Und wie lange ist das nun her? Zwei Jahre? Nicht ganz …

Und wie steht es um den Krieg in der Ukraine?

Am 15. August 2025 – noch kein Jahr her – trafen sich Trump und Putin in Anchorage. Es wurde über einen Friedensplan für die Ukraine gesprochen. Futter für die Optimisten.