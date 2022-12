Das Schweigen zu diesem Thema (Covid-Impfung) ist ansteckender als das Virus selbst.

— Andrew Bridgen, britisches Parlament, 13. Dezember 2022.

“Wichtige evidenzbasierte Fakten, die eindeutig für eine vollständige Aussetzung dieser Impfstoffe mit Notfallzulassung sprechen.”

Der Abgeordnete Andrew Bridgen sprach am 13. Dezember 2022 im britischen Unterhaus. In seiner Vertagungsdebatte über die Schäden durch den Impfstoff Covid-19 warf er Fragen auf und betonte gleichzeitig die klaren Fakten, die für eine Aussetzung dieser Impfstoffe sprechen

“Vor drei Monaten veröffentlichte einer der bedeutendsten und vertrauenswürdigsten Kardiologen, ein Mann mit internationalem Ruf, Dr. Aseem Malhotra, eine von Experten begutachtete Studie, die zu dem Schluss kam, dass die Verabreichung der Covid-mRNA-Impfstoffe für alle Menschen vollständig eingestellt werden sollte, da eindeutige und belastbare Daten über erhebliche Schäden und einen geringen laufenden Nutzen vorliegen. Er bezeichnete die Einführung des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs als “vielleicht die größte Fehlentscheidung der medizinischen Wissenschaft, einen Angriff auf die Demokratie, eine Schädigung der Gesundheit der Bevölkerung und eine Erosion des Vertrauens in die Medizin, die wir zu unseren Lebzeiten erleben werden” Interessanterweise gibt es bisher in der wissenschaftlichen Literatur keine einzige Widerlegung der Ergebnisse von Dr. Malhotra, obwohl sie weit verbreitet sind und international Schlagzeilen gemacht haben…”

Impfstoffe: Potentielle Schäden – lesen Sie das Transkript hier

Seine Rede folgt auf die Sitzung der parteiübergreifenden parlamentarischen Gruppe (APPG) zu Covid-19-Impfstoffschäden im Oktober 2022 unter dem Vorsitz von Sir Christopher Chope, MP, und Tage später auf eine Parlamentsdebatte zur Sicherheit von Covid-19-Impfstoffen. Im Unterhaus war Sir Christopher Chope, MdEP, zusammen mit mehreren anderen Abgeordneten anwesend, darunter der konservative Abgeordnete Andrew Bridgen, der erklärte : “Ich behaupte nicht, irgendein Experte zu sein, aber ich habe vor langer Zeit einen Abschluss in Genetik, Verhalten und Biochemie gemacht. Wissenschaft funktioniert, indem man sie in Frage stellt, und die Wissenschaft, die hinter den Impfstoffen steht, durfte nicht in Frage gestellt werden”.

Sitzung der All Party Parliamentary Group (APPG) des Vereinigten Königreichs zu COVID-19-Impfstoffschäden.

Britisches Parlament. Donnerstag, 20. Oktober 2022.

London.

Zweck:

sicherstellung der Überprüfung des Sicherheitsprofils von Covid-19-Impfungen; Bereitstellung eines Forums für diejenigen, die durch Covid-19-Impfungen geschädigt wurden oder Hinterbliebene haben, und Überprüfung der ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen Regelungen; Sicherstellung, dass die Gesundheitsdienste auf die durch Covid-19-Impfungen verursachten anhaltenden Beschwerden reagieren und diese behandeln”.

Sir Christopher Chope leitete am Donnerstag, den 20. Oktober 2022, eine mit Spannung erwartete APPG-Sitzung zu Covid-19-Impfschäden im Zentrum von Westminster. Die Sitzung, die bereits einmal verschoben worden war, wurde lange erwartet und dann sehr kurzfristig neu angesetzt. Kurz vor Beginn der Sitzung wurde in den Nachrichten bestätigt, dass die neue britische Premierministerin Liz Truss von ihrem Amt zurückgetreten war. In Westminster herrschte sofort reges Treiben, die Öffentlichkeit, die Presse, verwirrte Touristen, die Polizei und hochgezogene Augenbrauen. Für jemanden, der einen zynischen Verstand und ein Auge für die Wahrheit hat, mag es wie ein “Taschenspielertrick” erscheinen, als alle Aufmerksamkeit ohne Vorwarnung auf die 45 Tage lang amtierende Bewohnerin von Nummer 10, Downing Street, gelenkt wurde

Könnte die plötzliche Ankündigung der Grund für das schockierende Fehlen von Parlamentsmitgliedern sein, die nicht an der Sitzung teilnahmen? Von 650 britischen Abgeordneten waren nur fünf Mitglieder (einschließlich des “Vorsitzenden”, Sir Christopher Chope) bei der entscheidenden Sitzung anwesend, alle von der Konservativen Partei, Sir Jeremy Wright, Danny Kruger, Andrew Brigden und Sir Desmond Swayne.

Es ist schwer nachzuvollziehen, was für eine “Pflichtverletzung” die große Mehrheit der gewählten Vertreter der Öffentlichkeit zu sein scheint, die es nicht für wichtig genug hielten, ihr Gesicht zu zeigen, geschweige denn sich für ihre Abwesenheit zu entschuldigen.

Die Bürgerinnen und Bürger haben im Vorfeld der Sitzung viel Zeit damit verbracht, einzelne Abgeordnete schriftlich um ihre Teilnahme zu bitten und dabei zwingende und dringende Gründe für ihre Teilnahme vorzubringen

Die Ausrede “aber das wusste ich ja nicht” scheint für die große Mehrheit der Abgeordneten nicht gelten zu können

Diejenigen, die die lange (und für einige schmerzhaft beschwerliche) Reise ins Zentrum Londons auf sich genommen hatten, darunter an den Rollstuhl gefesselte und trauernde Partner und Angehörige, hatten viel zu sagen, und das in sehr kurzer Zeit. Viele hatten vor, Informationen über ihren Bedarf an medizinischer und finanzieller Unterstützung zu präsentieren und zu übermitteln, und dafür reichte die Zeit einfach nicht aus

Ebenfalls anwesend waren die Selbsthilfegruppen/Kampagnen für die Covid-19-Verletzten und Hinterbliebenen, UK CV Family und VIB UK.

“Die Regierung tut das Richtige”

Sir Christopher Chope, Abgeordneter, äußerte sich zu den Verletzten und Hinterbliebenen.

Dr. Aseem Malhotra, Kardiologe und Autor des jüngsten wissenschaftlichen Artikels, Tess Lawrie, World Council for Health, und Dr. Mohammad Adil, siehe Artikel im British Medical Journal, sowie der ehemalige Polizeibeamte Mark Sexton gaben Statements ab

Die anwesenden Abgeordneten zeigten sich offen, besorgt und motiviert, das Thema in der Regierung weiter voranzutreiben

Bisher wurden nur wenige Informationen aus der “UK Covid 19 inquiry” veröffentlicht, einer öffentlichen Untersuchung, die die Reaktion des Vereinigten Königreichs auf die Covid-19-Pandemie und deren Auswirkungen untersuchen soll und von Baroness Heather Hallett, einer ehemaligen Richterin am Berufungsgericht, geleitet wird.

Bemerkenswert ist die Abwesenheit von Sir Graham Brady, dem ranghöchsten Parlamentsabgeordneten, der bereits im September 2021 an einem privaten Treffen in London teilgenommen hatte, das nach den Regeln des Chatham House abgehalten wurde und an dem unter anderem Polizisten, Wissenschaftler, Rechtsanwälte und Ärzte teilnahmen. Bei diesem Treffen legten Experten zahlreiche Beweise für Schäden und potenzielle Schäden durch den Covid-19-Impfstoff vor

Der Bestattungsunternehmer John O’Looney, der ebenfalls an der Sitzung teilnahm, bemerkte, dass Sir Graham Brady bei der Präsentation der Beweise “aschfahl” aussah

Ein Teilnehmer kommentierte anschließend eine Bemerkung, die angeblich nach der Sitzung gemacht wurde: “Wenn die Menschen herausfinden, was getan wurde, wird es zu Unruhen und wahrscheinlich zu einem Bürgerkrieg kommen”, worauf die angebliche Antwort von Sir Graham Brady lautete: “Die Regierung erwartet das, sie ist darauf vorbereitet, und sie ist eigentlich überrascht, dass es nicht schon vor dem letzten September losgegangen ist”.

Britischer Minister für Impfstoffe

Bei dieser lang erwarteten APPG-Sitzung war auch die Person, die in der britischen Regierung mit ministeriellen Aufgaben in Bezug auf Impfstoffe betraut ist, der derzeitige Impfstoffminister, auffällig abwesend.

Gab es jemanden, der bei dieser APPG-Sitzung besser aufgehoben gewesen wäre?

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels können wir den Namen des derzeitigen britischen Impfstoffministers nicht bestätigen. Die neuesten Informationen, die wir finden konnten, sind:

Von der Website der britischen Regierung:

“Parlamentarischer Staatssekretär (Minister für Impfstoffe und öffentliche Gesundheit).

Bisherige Inhaberin dieses Amtes, Maggie Throup MP, 2021 bis 2022″.

Das bringt nicht viel Klarheit, und bei weiteren Nachforschungen entdeckten wir diesen Text ebenfalls auf der Website der britischen Regierung:

biografie, Maggie Throup MP war vom 16. September 2021 bis zum 8. September 2022 Parlamentarische Staatssekretärin (Ministerin für Impfstoffe und öffentliche Gesundheit)”.

Wikipedia beschreibt Maggie Throup als “Amtsinhaberin”, was soviel bedeutet wie “offiziell in der genannten Position”.

APPG-Sitzung

Neben den Abgeordneten nahmen auch eine Reihe von Ärzten an der Sitzung teil, darunter Dr. Clare Craig, Dr. Stephen Frost, Dr. Mohamed Adil, Dr. Tess Lawrie und Dr. Aseem Malhotra, der der versammelten Gruppe viele Informationen präsentierte.

Nach den anfänglichen Einführungen und der Präsentation von überzeugenden Beweisen durch Dr. Malhotra hatten die Impfgeschädigten und Hinterbliebenen nur kurz Zeit, Fragen zu stellen. Bei denjenigen, die auf Neuigkeiten über das völlig unzureichende “Impfschadenentschädigungssystem” und/oder auf irgendeine Form der Unterstützung gewartet hatten, war eine gewisse Frustration und ein Gefühl der mangelnden Dringlichkeit zu spüren. Als sich die Sitzung aus Zeitgründen dem Ende zuneigte, stiegen die Spannungen unter den anwesenden Mitgliedern der Öffentlichkeit. Tränen wurden vergossen, Stimmen erhoben und Forderungen gestellt. Einige der Anwesenden warteten seit mehr als einem Jahr auf irgendeine Form der offiziellen Anerkennung und Unterstützung.

Es wurden leidenschaftliche Forderungen laut, die Einführung des Impfstoffs sofort zu stoppen, um weiteren Schaden zu verhindern.

Zahlung für Impfschäden

Nach Abschluss des Treffens hatte Children’s Health Defense noch einmal die Gelegenheit, mit der mutigen Aktivistin Charlotte Wright zu sprechen

Charlotte, die Ehefrau des verstorbenen Dr. Stephen Wright, eines 32-jährigen klinischen Psychologen, der nach der Verabreichung des Covid-19-Impfstoffs von AstraZeneca starb, erklärte uns, dass es einen grundlegenden Mangel an Unterstützung für die Opfer des Covid-19-Impfstoffs gibt

Charlotte erhielt 120.000 Pfund über das “Vaccine Damage Payment Scheme (VDPS)” (Entschädigungsprogramm für Impfschäden ), aber ein Anwalt für Impfschäden teilte ihr mit, dass bei einer Klage wegen “Personenschäden” eher 1,5 bis 2 Millionen Pfund gezahlt würden.

Charlotte wurde von Stephens Mutter Anne zu dem Treffen begleitet, die ihren geliebten Sohn und die beiden kleinen Jungen, die er hinterlassen hat, beschrieb. Sie schilderte auch das ohrenbetäubende Schweigen, mit dem ihre Bitten an die MHRA und andere um Hilfe beantwortet wurden

Anne:

“Es ist auch das Fehlen von Anerkennung, wir haben von niemandem eine Anerkennung erhalten, weder von der MHRA, noch von AstraZeneca, noch von der Regierung”.

Charlotte Wright:

“Sogar auf den Unterlagen, die ich bekommen habe, um mir mitzuteilen, dass ich die Entschädigung für Impfschäden erhalten würde, stand, dass sie auf der Wahrscheinlichkeit basieren, es war nicht einmal ein Eingeständnis, dass es der Impfstoff war, es basierte auf der Wahrscheinlichkeit

Einige der Geschädigten oder Hinterbliebenen sind nun zu Opfern geworden, weil sie das taten, was man ihnen vorgaukelte, es sei “das Richtige”. In Gesprächen mit Bürgern, die die Sitzung verließen, wurde deutlich, dass viele Menschen bereits damit zu kämpfen haben, ihre Rechnungen zu bezahlen, dringende medizinische Versorgung zu finanzieren, ihre Wohnungen zu behalten und mit einer schwindenden Gesundheit und in einigen Fällen auch mit ihrem Verstand zu kämpfen

Impfschaden-Zahlungssystem (VDPS)

In einem Artikel, der im Juni 2022 im British Medical Journal (BMJ) veröffentlicht wurde, erklärte Sarah Moore, Partnerin der Anwaltskanzlei Hausfeld, die Menschen vertritt, die eine Entschädigung beantragen, gegenüber dem BMJ, dass dies ein wichtiger Moment sei:

Auszug aus dem Artikel:

“Obwohl die VDPS-Zahlungen sehr bescheiden sind und nur wenig dazu beitragen werden, die finanziellen Schwierigkeiten zu lindern, mit denen viele Familien infolge von Verletzungen oder Todesfällen zu kämpfen haben, wird die Tatsache der Zahlung für einige einen Moment der Rechtfertigung markieren, da es die bisher klarste Aussage der Regierung ist, dass die Covid-19-Impfstoffe in einigen seltenen Fällen sehr bedeutende Verletzungen oder Todesfälle verursacht haben.” Allerdings sei dies “viel zu wenig und zu spät”, sagte sie. “Mit einer 60-prozentigen Invaliditätsrate, einer historischen Anerkennungsrate von 1,7 % und einer Höchstgrenze von 120 000 Pfund bedeuten die Unzulänglichkeiten der Regelung, dass einige Familien keine andere Wahl haben werden, als einen Rechtsstreit zu führen, um Zugang zu einer substanziellen finanziellen Unterstützung zu erhalten.”

Kliniken

Es wurde festgestellt, dass es im Vereinigten Königreich inzwischen mindestens 89 “lange Covid-Kliniken” gibt, aber keine einzige Klinik für den beschädigten Impfstoff Covid-19

Langes COVID: der Plan des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) für 2021/22

Auszug:

“NHS England und NHS Improvement werden weitere 70 Millionen Pfund bereitstellen, um die Dienste für lange COVID über die Post-COVID Assessment Clinics hinaus zu erweitern, um die Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation für lange COVID zu stärken. Dies kommt zu den 24 Millionen Pfund hinzu, die bereits für 89 spezialisierte Post-COVID-Bewertungskliniken in ganz England bereitgestellt wurden, so dass sich die Gesamtinvestition im Jahr 2021/22 auf 94 Millionen Pfund beläuft”.

Vortragende bei der APPG-Sitzung

Dr. Aseem Malhotra:

“Impfschäden sind häufig, sie sind nicht selten”

Vertreterin der Verletzten:

“Ich werde mich hinsetzen, ich habe Herzprobleme, mein Ruhepuls liegt derzeit bei 130. Wir haben hier viele sehr kranke und trauernde Menschen, die das Gefühl haben, dass ihre Stimme in den letzten zwei Jahren nicht gehört wurde, und wir sind heute hierher gekommen, um diese Gelegenheit zu bekommen, und bisher haben wir nur über die Pharmaindustrie, Vioxx und Statistiken gehört, die uns unsere Angehörigen nicht zurückbringen werden, die uns unsere Gesundheit nicht zurückbringen werden, also fühlen wir uns wieder einmal ziemlich enttäuscht

Danny Kruger, Abgeordneter für Devizes:

“Ich schäme mich zu sagen, dass ich neu auf dieser Agenda bin, wie der Arzt, wie viele Menschen in diesem Land, habe ich geglaubt, was mir viele Monate, Jahre lang erzählt wurde, und ich bin sehr daran interessiert, von Ihnen zu hören”

“Die Tatsache, dass dieser Ort voller Bürger ist und kaum Abgeordnete anwesend sind, ist ein Hinweis auf unser Problem, das darin besteht, dass Sie an diesem Ort nicht gehört wurden, und das müssen wir korrigieren.

Andrew Bridgen, Abgeordneter, NW Leicestershire:

“Die Mainstream-Medien haben ihren Teil dazu beigetragen, all diese Informationen zu unterdrücken.”

“Ich habe gegen zwei der Verbote gestimmt, ich hätte gegen alle gestimmt, wenn der Premierminister mich nicht darüber belogen hätte, dass er eine vollständige Folgenabschätzung für die gesamte Gesellschaft durchgeführt hat, was sich jetzt herausstellt, dass dies nie geschehen ist.

Vaccine Injured and Bereaved UK, Vertreter:

“Wir brauchen Hilfe vor Ort”.

Mark Sexton, Polizeibeamter im Ruhestand:

“Verzeihen Sie, mein Name ist Mark Sexton, ich bin ein pensionierter Polizist aus Birmingham, ich möchte mich an die Impfgeschädigten und diejenigen wenden, die Angehörige verloren haben. Sie sind Opfer eines Verbrechens, richtig, dies ist ein Verbrechen, das größte Verbrechen, das jemals begangen oder verübt wurde”.

(Lebhafter Beifall)

“Das ist das Verbrechen, das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wir haben die Beweise, sie werden von der Polizei ignoriert, sie werden vom Innenministerium ignoriert, sie werden von jedem Mann und seinem Hund ignoriert. Was wir brauchen, ist, dass jede Polizeibehörde im Vereinigten Königreich einen Raum für schwerwiegende Vorfälle einrichtet, diese Opfer müssen angehört werden, ihre Geschichten müssen als Straftatbestand dokumentiert werden, warten Sie bitte, bitte lassen Sie mich sprechen und ich setze mich hin, lassen Sie mich sprechen, bitte lassen Sie mich sprechen

Ich bin mir bewusst, dass dies umstrittene Themen sind, die Beweise wurden vorgelegt und ignoriert, Menschen wurden verhaftet, die versucht haben, dies ans Licht zu bringen, was wir jetzt brauchen, ist, dass dieser Impfstoff gestoppt werden muss, Schaden, Verletzungen und Tod werden in großem Umfang durch diese Impfstoffe verursacht, sie müssen heute gestoppt werden, jetzt. Abgeordnete, jeder, der eine Machtposition innehat, muss jetzt, heute, ins nationale Fernsehen gehen und die Öffentlichkeit warnen: Keine Impfungen mehr, sie töten unsere Verwandten, unsere Freunde und unsere Familie. Das muss gestoppt werden. Es handelt sich um Opfer von Verbrechen, jede Polizeibehörde sollte eine Unfallstation einrichten, die mit Fachleuten besetzt ist, diese Menschen mit Würde und Respekt behandeln, ihnen eine Entschädigung zukommen lassen und die dafür Verantwortlichen noch heute hinter Gitter bringen.

Und fangen Sie mit Midazolam an, es tötet unsere älteren Menschen in den Pflegeheimen. Midazolam und Morphium haben unsere alten Menschen getötet, nicht Covid”.

Sir Christopher Chope:

“Wie Sie sehen können, gibt es ab heute eine relativ kleine Anzahl von Abgeordneten, die ihren Kopf über die Brüstung heben wollen”.

“Als ich mich zum ersten Mal im Unterhaus zu diesem Thema äußerte, wurde der Bericht im Unterhaus von Youtube entfernt, das ist das Problem, das wir haben

“Wir stehen alle auf der gleichen Seite, und wenn wir uns zusammentun, kommen wir voran, und das ist es, was wir tun müssen, mit einem einzigen Fokus”.

Impfgeschädigte Teilnehmerin:

“Ihr Covid-System der gelben Karten ist fehlerhaft, meine Daten wurden aus dem Covid-System der gelben Karten entfernt, also ist auch die Berichterstattung ungenau. Ich bin Sozialarbeiterin, ich verbringe mein Leben damit, behinderten Erwachsenen zu helfen und sie zu unterstützen, damit sie eine bessere Lebensqualität erhalten, und ich kann das nicht für mich selbst tun, geistig, was glauben Sie, wie sich das auf mich auswirkt, wenn ich täglich andere Menschen unterstützen muss”.

Dr. Aseem Malhotra:

“Die Impfzentren sind leer, die Öffentlichkeit weiß, dass es ein Problem gibt, wir stehen so kurz vor dem Durchbruch, denn wenn es erst einmal im Mainstream angekommen ist, sind wir so kurz davor, dass alles zusammenbricht, dass alles aufgedeckt wird, und dann können wir damit beginnen, das System wieder aufzubauen und auch Zeit darauf verwenden, sicherzustellen, dass die Menschen mit Impfschäden angemessen versorgt werden und dass sie überhaupt anerkannt werden, dass sie einen Impfschaden haben. Das ist schrecklich, es tut mir wirklich leid, dass Ihnen das passiert ist, es tut mir wirklich, wirklich leid.

Ich kann mich nicht im Namen der Ärztekammer(General Medical Council, GMC) entschuldigen, ich wünschte, ich könnte es, aber wenn ich es täte, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass ich sofort an die GMC verwiesen würde, mit der Begründung, dass ich den medizinischen Beruf in Verruf bringe”.

James Wells, in Bezug auf die MHRA:

“Eine weitere FOI (Freedom of Information)-Anfrage ging ein, und sie haben nicht einmal ein Verfahren zur Weiterverfolgung von Berichten über gelbe Karten, es gibt kein internes Verfahren, und wenn es kein internes Verfahren gibt, können sie es nicht messen”

Dr. Tess Lawrie:

“Ich bin Dr. Tess Lawrie, ich bin eine der Ärztinnen, die in den letzten Jahren ausgiebig zensiert wurde, weil sie Bedenken über Impfschäden geäußert hat, und ich habe Erfahrung als Beraterin der Weltgesundheitsorganisation bei der Bewertung von Beweisen, also habe ich die Beweise verfolgt, mit anfänglichen Bedenken darüber, wie schnell die Impfstoffe entwickelt wurden, da wir nie etwas so schnell wie drei Monate entwickelt haben und ein Impfstoff unter normalen Umständen etwa 10 Jahre braucht, um für sicher erklärt zu werden”.

“Ich möchte nur anmerken, dass die MHRA die Daten, die an das System der Gelben Karten gemeldet wurden, zu ändern oder zu verfälschen scheint.

Sehr besorgniserregend ist jedoch, dass nach der Übermittlung von FOI-Anfragen klar ist, dass es kein Verfahren zur Untersuchung einzelner Berichte über gelbe Karten gibt und dass die MHRA in den letzten zwei Jahren kein Sicherheitsaudit durchgeführt hat. Die MHRA ist gesetzlich verpflichtet, alle zwei Jahre ein Sicherheitsaudit durchzuführen, und wir befinden uns in einer Pandemie, und sie hat die vorübergehende Zulassung einer Reihe dieser Produkte genehmigt, ohne ein Sicherheitsaudit durchzuführen.

Dr. Lawrie kommentiert dann einen Brief, den ihre Organisation EbMC Squared CiC im Juni 2021 an die MHRA geschickt hat, und die darauf folgende Antwort von Dr. June Raine, MHRA.

Auszüge aus dem Brief:

“Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 1.253 Todesfälle und 888.196 unerwünschte Nebenwirkungen (256.224 Einzelmeldungen) gemeldet”. “Die MHRA hat nun mehr als genug Beweise für das System der Gelben Karten, um die COVID-19-Impfstoffe für die Verwendung beim Menschen für unsicher zu erklären. Es sollten Vorbereitungen getroffen werden, um die humanitären Anstrengungen zu verstärken, um denjenigen zu helfen, die durch die COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden, und um mittel- bis längerfristige Auswirkungen zu antizipieren und zu lindern. Da der Mechanismus der Schädigung durch die Impfstoffe dem von COVID-19 selbst zu ähneln scheint, gehört dazu auch die Zusammenarbeit mit zahlreichen internationalen Ärzten und Wissenschaftlern, die über Erfahrungen mit der erfolgreichen Behandlung von COVID-19 verfügen”.

Dr. Tess Lawries fährt fort:

“Dies wurde als Eilsendung an die MHRA geschickt, wir erhielten sieben Wochen später eine Antwort.”

Ein Ausschnitt aus der Antwort von Dr. June Raines, MHRA:

“Erstens, obwohl Sie dies in Ihrem Brief erwähnt haben, möchte ich betonen, dass die Art der Berichte über Gelbe Karten bedeutet, dass die gemeldeten Ereignisse nicht immer nachgewiesene Nebenwirkungen sind. Einige Ereignisse können zufällig aufgetreten sein, unabhängig von der Impfung”

Dr. Tess Lawrie:

“Meine Frage an sie lautet also: Wie viele davon sind ihrer Meinung nach zufällig?”

dr. Aseem Malhotra hat darauf hingewiesen, dass die MHRA zu 86 % von der Pharmaindustrie finanziert wird, und auch Dr. June Raine selbst hat vor kurzem erklärt, dass die MHRA von einer “Aufsichtsbehörde zu einem Ermöglicher” geworden ist

Wir haben also eine Aufsichtsbehörde, die im Namen der Öffentlichkeit handeln sollte, die aber ein Ermöglicher für die Pharmaindustrie ist, die diese Impfstoffe sofort zurückrufen muss”.

Debatte

Am darauffolgenden Montag, dem 24. Oktober 2022, fand eine Parlamentsdebatte im Vereinigten Königreich statt, um eine Petition zu erörtern, die über 107.000 Unterschriften erhalten hatte (siehe auch Protokoll).

Die Petition:

‘Öffentliche Untersuchung der Sicherheit von Covid-19-Impfstoffen. Seit Beginn der Einführung des Covid-19-Impfstoffs im Jahr 2021 ist es zu einer erheblichen Zunahme von Herzinfarkten und damit zusammenhängenden Gesundheitsproblemen gekommen. Dies muss unverzüglich und umfassend wissenschaftlich untersucht werden, um festzustellen, ob es möglicherweise einen Zusammenhang mit der Einführung des Covid-19-Impfstoffs gibt.

Die Antwort der britischen Regierung erfolgte am 5. Januar 2022:

die Regierung gab eine öffentliche Untersuchung der Pandemie in Auftrag und hat keine Pläne für eine Untersuchung der Impfstoffsicherheit. Unsere Überwachungsstrategie für COVID-19-Impfstoffe sieht eine kontinuierliche Sicherheitsüberwachung vor”. Lesen Sie hier mehr .

Zum Abschluss dieser Parlamentsdebatte im Oktober 2022 sagte Dr. Caroline Johnson, parlamentarische Staatssekretärin (Ministerium für Gesundheit und Soziales), 8. September 2022 – 27. Oktober 2022:

“Die Regierung hat bereits eine öffentliche Untersuchung der Pandemie in Auftrag gegeben, und im Rahmen dieser Untersuchung werden auch die Kuhimpfstoffe überprüft. Es gibt keine Pläne für eine Untersuchung, die sich ausschließlich mit der Sicherheit von Impfstoffen befasst. Uns steht ein harter Winter bevor, und wir müssen gemeinsam alles in unserer Macht Stehende tun, um die Schwächsten zu schützen und den Druck auf den NHS zu verringern. Ich ermutige jeden, der dazu in der Lage ist, sich so schnell wie möglich gegen Rinderwahn und Grippe impfen zu lassen”.

Es ist eine weitere APPG-Sitzung geplant, um die Covid-19-Impfschäden zu erörtern, aber zum jetzigen Zeitpunkt warten wir und viele andere noch auf weitere Einzelheiten.

Sir Christopher Chope und eine Reihe anderer Abgeordneter nahmen nur wenige Tage später an einer Parlamentsdebatte im britischen Parlament teil, die auf eine öffentliche Petition zur Sicherheit von Covid-Impfstoffen zurückging

