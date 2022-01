Das sind kriminelle Unternehmen! Robert F. Kennedy Jr. brillante Abrechnung mit Big Pharma, die einen medialen Feuersturm auslöste

An der Kundgebung „Defeat the Mandates“ in Washington D.C. nahmen Tausende von friedlichen Demonstranten teil, die die gemeinsame Sache der Ablehnung von Masken- und Impfstoffmandaten unterstützten.

Einer der einflussreichsten Redner auf der Kundgebung war Robert Kennedy Jr., Gründer und Vorsitzender von Children’s Health Defense. Kennedy Jr. ist Rechtsanwalt und hat Abschlüsse der Harvard University und der London School of Economics sowie einen Juris Doctorate der University of Virginia und einen L.L.M. der Pace University.

Seine Rede vor den Teilnehmern der Kundgebung konzentrierte sich auf Big Pharma, das sich trotz seiner Hauptverantwortung für die Covid-Pandemie der Rechenschaftspflicht und der Forderung nach Transparenz entzogen hat. Seine Worte waren so provokativ, dass sie

„Man kann nicht jedes Unternehmen verklagen“, sagte er. „Jedes dieser großen multinationalen Unternehmen, die behaupten, an Gegenmaßnahmen beteiligt zu sein. Egal, wie rücksichtslos ihr Verhalten ist, egal, wie fahrlässig ihr Verhalten ist. Egal, wie schwer Ihre Verletzung ist.“

„Sie können dieses Unternehmen nicht verklagen“, wiederholte er. „Sie haben eine Lizenz…“

„Das sind übrigens kriminelle Unternehmen“, erklärte er. „Das sind Serienverbrecher.“

„Die vier Unternehmen, die alle vier unserer US-Impfstoffe für das Kinderprogramm herstellen, haben in den letzten zehn Jahren 35 Milliarden Dollar an Strafen für Hunderte von Verstößen und Schäden gezahlt“, fuhr er fort.

„Dies sind die Unternehmen, die uns die Opioid-Krise beschert haben“, fügte er hinzu. „Diese tötet 56.000 Kinder pro Jahr. Das sind mehr amerikanische Kinder pro Jahr, als der Vietnamkrieg in zwanzig Jahren getötet hat.“

„Das sind keine guten Bürger“, betonte er. „Das sind kriminelle Unternehmen.“

„Und jetzt nehmen Sie ihnen jeden wirtschaftlichen oder rechtlichen Anreiz, sich zu benehmen?“, fragte er rhetorisch. „Was glauben Sie, werden sie tun?“

„Glauben Sie, dass sie plötzlich Jesus gefunden haben?“, fuhr er fort. „Und sie werden sich um uns und unsere Kinder kümmern, sie kümmern sich plötzlich um die öffentliche Gesundheit?“

„Nein“, sagte er.

„Sie haben uns das Recht auf ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren genommen, sie haben uns das Recht genommen, frei von Durchsuchungen und Beschlagnahmungen zu sein, diese sehr aufdringliche Track-and-Trace-Überwachung, usw.“, fuhr er fort.

„Wir erleben jetzt etwas, von dem ich nie geglaubt hätte, dass ich es zu meinen Lebzeiten erleben würde“, sagte RFK Jr. „Ich habe Orwell und Kafka und Aldous Huxley gelesen, diese dystopischen Science-Fiction-Romane, dass die Vereinigten Staaten eines Tages vom Faschismus überrollt werden würden.“

„Faschismus ist übrigens definiert… Mussolini definierte ihn als die Verschmelzung von Staats- und Unternehmensmacht“, fügte er hinzu.

„Und orchestriert von Tony Fauci“, fuhr er fort, während die Menge laut buhte.

„Was wir heute sehen, ist das, was ich ’schlüsselfertigen Totalitarismus‘ nenne“, fuhr er fort. „Sie setzen all diese technologischen Mechanismen zur Kontrolle ein, die wir noch nie zuvor gesehen haben“.

„Seit Anbeginn der Menschheit ist es das Ziel jedes totalitären Staates, jeden Aspekt des Verhaltens, des Handelns, des Denkens zu kontrollieren und abweichende Meinungen auszulöschen. Keiner von ihnen war in der Lage, dies zu tun“, fügte er hinzu.

„Sie hatten nicht die technologischen Möglichkeiten“, bemerkte er. „Selbst in Hitlerdeutschland konnte man über die Alpen in die Schweiz gelangen, man konnte sich auf einem Dachboden verstecken, wie Anne Frank es tat. Ich besuchte 1962 mit meinem Vater Ostdeutschland. Und ich traf Menschen, die über die Mauer geklettert und geflohen waren. Also, es war möglich. Viele starben, sicherlich. Aber es war möglich.“

„Heute werden die Mechanismen in Gang gesetzt“, warnte er. „Das wird dazu führen, dass keiner von uns fliehen kann und keiner von uns sich verstecken kann.“

„Innerhalb von fünf Jahren werden wir 415.000 Satelliten in einer niedrigen Umlaufbahn sehen“, behauptete er. „Allein Bill Gates und seine 65.000 Satelliten werden in der Lage sein, jeden Quadratzentimeter des Planeten 24 Stunden am Tag zu überwachen. Sie bauen 5G ein, um unsere Daten zu sammeln und unser Verhalten zu kontrollieren. Eine digitale Währung, die es ihnen ermöglicht, uns aus der Ferne zu bestrafen und unsere Lebensmittelversorgung zu unterbinden.

„Impf-Pässe“

Dieser Teil der Rede löste einen medialen Feuersturm aus. Sie stürzten sich auf RFK Jr.’s Ausführungen über Satellitenüberwachung und Probleme mit 5G, kaum Randthemen, um seine Rede zu verunglimpfen und ihn als „Verschwörungstheoretiker“ zu brandmarken, was im Wesentlichen bedeutet, dass es unter ihrer Würde ist, auf seine Bedenken einzugehen.

Jake Tapper nannte ihn „eine ignorante, lügende Bedrohung“. Adam Klasfield von Law Crime News kommentierte seltsamerweise: „Die obszönen Holocaust-Beschwörungen und -Analogien von RFK Jr. und anderen auf dieser Anti-Impf-Kundgebung klingen unheimlich ähnlich wie die Rhetorik, die in juristischen Schriftsätzen für angeklagte Oath Keepers-Extremisten erscheint.“ Professor Peter Hotez, CNNs ansässiger Impfstofffanatiker, meinte: „Seit Juni haben 200.000 ungeimpfte Amerikaner unnötig ihr Leben durch COVID19 verloren, Opfer von Desinformation, Aggression und Hundepfeifen von Extremisten, die Impfstoffe mit dem Holocaust vergleichen oder Verschwörungen über Bill Gates, Tony Fauci, mich und andere US-Wissenschaftler verbreiten.“ Armer Kerl. Es stellt sich heraus, dass die Desinformation schon die ganze Zeit von seiner Seite ausging.

Reflexartig wurde er als „Verschwörungstheoretiker“ abgestempelt, wie schon unzählige Male in der Vergangenheit, bevor die „Theorie“ zur „Realität“ wurde, wie z. B. bei den „Impfpässen“ selbst, die jetzt überall auf der Welt verwendet werden, um Menschen die Arbeit und den Zugang zu öffentlichen Räumen zu verweigern.

Auch wenn es schwierig ist, alle Behauptungen von RFK Jr. zu verifizieren, hat der Beiname „Verschwörungstheoretiker“ nicht mehr die Macht, Gespräche einseitig zu unterbinden. Es wäre nachlässig, nicht darauf hinzuweisen, dass es keinen größeren Verursacher von „Verschwörungstheorien“ gibt als die Mainstream-Medien, die jahrelang über geheime Absprachen mit Russland gelogen haben, so wie sie auch die ganze Zeit über die Covid-Pandemie gelogen haben. Wir fahren fort.

„Man hat eine Reihe von Rechten, so fehlerhaft unsere Regierung auch ist, man kann immer noch in eine Bar gehen, man kann zu einer Sportveranstaltung gehen, man kann in einen Bus oder ein Flugzeug steigen und reisen, man hat gewisse Freiheiten“, fuhr RFK Jr. fort. „Man kann sich weiterbilden und so weiter.“

„In dem Moment, in dem man Ihnen den Impfpass aushändigt, wird jedes Recht, das Sie haben, in ein Privileg umgewandelt, das von Ihrem Gehorsam gegenüber willkürlichen Regierungsdiktaten abhängt“, fügte er hinzu.

„Das macht Sie zu einem Sklaven!“

„Was sollen wir tun?“, fragte er. „Wir leisten Widerstand.“

Ich empfehle dringend, sich seine gesamte Rede anzusehen, die Sie unten finden. Es ist eine der kraftvollsten Entlarvungen von Big Pharma bei einer öffentlichen Veranstaltung, die Sie finden werden.

Letzten Endes geht es hier um Verantwortlichkeit. Es geht um die Rechenschaftspflicht für die gewählten Führer und die nicht gewählten Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, die eine Pandemie genutzt haben, um mutwillig die unveräußerlichen Rechte eines jeden Amerikaners zu verletzen, wie die Redefreiheit, die Religionsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, das Recht zu reisen und das Recht auf körperliche Autonomie.

RFK Jr. hat einen aufrüttelnden Appell an all jene gerichtet, die glauben, dass es sich bei den rechtswidrigen Impfstoff- und Maskenverordnungen lediglich um „Fragen der öffentlichen Gesundheit“ handelt. Es geht um viel mehr als das. Es geht um Rechte.

Es geht um nichts Geringeres als um die Zukunft der westlichen Zivilisation. Wenn wir uns nicht gegen die zunehmenden Menschenrechtsverletzungen des autoritären Staates wehren, hat das fatale Folgen. Ganz gleich, wie die Vorwände lauten.