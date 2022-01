Ist das Ende der Pandemie für den 1. März geplant? – Pandemie-Erzählung erfährt eine radikale Kehrtwende

Mercola.com

In den letzten Tagen hat das Pandemie-Narrativ eine bemerkenswerte Anzahl von Kehrtwendungen vollzogen

Am 9. Januar 2022 sendete CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky einen Tweet, in dem sie sagte: „Wir müssen Menschen mit Komorbiditäten vor schwerem COVID-19 schützen“, mit anderen Worten, gezielten Schutz, was Zehntausende von Ärzten seit der Erstellung der Great Barrington Declaration Anfang Oktober 2020 gefordert haben

Am 10. Januar 2022 gab Walensky zu, dass die COVID-Impfung die Übertragung nicht verhindern kann.

Die CDC sagt nun, dass man sich nicht erneut testen lassen sollte, wenn man sich von COVID erholt hat, da die PCR bis zu 12 Wochen nach Abklingen der Infektion falsch positive Ergebnisse liefern kann. Außerdem wird die Isolationspflicht von 10 auf nur noch fünf Tage verkürzt – wahrscheinlich, weil die schwächelnde Wirtschaft Bidens Zustimmungswerte beeinträchtigt, sodass die Menschen arbeiten müssen.

Auch bei der Frage, was einen COVID-Fall ausmacht und wie die Todesfälle gezählt werden, ändert sich die Darstellung. Walensky hat kürzlich zugegeben, dass etwa 40 % der COVID-Patienten positiv getestet wurden, aber keine Symptome haben und wegen etwas anderem ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie hat auch versprochen, Daten darüber vorzulegen, wie viele Menschen tatsächlich „an“ COVID und wie viele „mit“ COVID gestorben sind.

Wie Dr. Ron Paul im oben genannten Liberty Report vom 10. Januar 2022 feststellte, haben die US-Behörden plötzlich begonnen, ihre Meinung über COVID und die COVID-Spritzen zu ändern.

„Die Gegner unserer Position beginnen aufzuwachen“, sagt Paul, da einige Fetzen der Wahrheit tatsächlich anerkannt werden. Die gute Nachricht, sagt Paul, ist, dass „vielleicht einige der Dinge, die sie gesagt haben, nicht ganz richtig sind, und vielleicht ist das, was wir gesagt haben, näher an der Wahrheit, und vielleicht beginnen sie, das zu erkennen.“

CDC-Direktor ruft jetzt zu gezieltem Schutz auf

In den letzten Tagen haben die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) eine bemerkenswerte Anzahl von Kehrtwendungen vollzogen und ihren Kurs in mehreren Punkten komplett geändert.

In einem CNN-Interview vom 10. Januar 2022 gab CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky beispielsweise zu, dass die COVID-Impfung die Übertragung nicht mehr verhindern kann, während es zuvor hieß, dass man sich keine Sorgen mehr machen müsse, wenn man sich impfen lasse. Im Juli 2021 versprach Präsident Biden, dass man sich nicht mehr mit COVID anstecken kann, wenn man sich impfen lässt. Nun, das stimmte nicht. Viele wussten das, wurden aber zensiert, als sie darauf hinwiesen.

Einen Tag zuvor, am 9. Januar, hatte Walensky auch einen Tweet verschickt, in dem es hieß: „Wir müssen Menschen mit Komorbiditäten vor schwerem COVID-19 schützen“, was Zehntausende von Ärzten seit der Gründung der Great Barrington Declaration Anfang Oktober 2020 gefordert haben. Darin wird ein gezielter Schutz von Hochrisikopersonen, wie z. B. älteren Menschen, anstelle von pauschalen Verboten gefordert.

Kürzlich wurde aufgedeckt, dass Dr. Anthony Fauci, Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), und sein früherer Chef, der inzwischen pensionierte Direktor der National Institutes of Health (NIH), Francis Collins, hinter den Kulissen zusammenarbeiteten, um die Erklärung zu unterdrücken. Aus welchen Gründen auch immer, waren Fauci und Collins wild entschlossen, stattdessen wirtschaftszerstörende Abriegelungen durchzusetzen. In einer E-Mail an Fauci vom 8. Oktober 2020 schrieb Collins:

Der Vorschlag der drei Epidemiologen, die sich mit dem Minister getroffen haben, scheint viel Aufmerksamkeit zu erregen … Es muss eine schnelle und verheerende Veröffentlichung ihrer Prämissen erfolgen …

„Keine Sorge, ich habe das im Griff“, antwortete Fauci. Später schickte Fauci Collins Links zu neu veröffentlichten Artikeln, in denen die Lösung des gezielten Schutzes widerlegt wurde, darunter ein Meinungsartikel im Wired Magazine und ein Artikel in The Nation mit dem Titel „Focused Protection, Herd Immunity and Other Deadly Delusions“.

CDC verfolgt politische Strategie, nicht Wissenschaft

Jetzt ist Walensky plötzlich der „tödlichen Illusion“ eines gezielten Schutzes aufgesessen. Ihre Kehrtwende wäre verwirrend, wäre da nicht die Tatsache, dass es bei den COVID-Gegenmaßnahmen nie darum ging, die Öffentlichkeit vor einem Virus zu schützen. Die Pandemie verfolgte von Anfang an politische Ziele, und das tut sie immer noch.

Jetzt muss die Regierung Biden beweisen, dass sie bei der Bekämpfung der Pandemie Fortschritte gemacht hat. Biden hat viel versprochen, aber nichts davon hat sich bewahrheitet, so dass das politische Establishment nun nach einem Plan sucht, der den Anschein erweckt, dass sie etwas erreicht haben.

Das Problem ist, dass die Zahl der Fälle geradezu explodiert, obwohl eine erfolgreiche Impfkampagne die Situation eigentlich hätte unter Kontrolle bringen müssen. Jetzt muss also ein Weg gefunden werden, um die Zahl der Fälle zu minimieren, während früher alle möglichen Tricks angewandt wurden, um die Zahl der Fälle zu erhöhen, damit die Menschen die COVID-Beschränkungen befolgen und sich impfen lassen.

Neue Testleitlinien sollen Fallzahlen senken

Eine einfache Möglichkeit, die Zahl der Fälle zu senken, ist die Einschränkung der Tests, und das ist eine weitere Kehrtwende, die wir jetzt erleben. Die CDC sagt jetzt, dass man sich nicht erneut testen lassen sollte, wenn man sich von COVID erholt hat. Wenn Sie positiv getestet werden, sollten Sie fünf Tage lang in Quarantäne bleiben und nicht erneut testen, um zu bestätigen, dass Sie negativ sind, da die PCR bis zu 12 Wochen nach Abklingen der Infektion falsch-positive Ergebnisse liefern kann.

Nun, das wissen wir schon seit fast zwei Jahren. Experten haben von Anfang an davor gewarnt, dass die PCR nicht zur Diagnose einer aktiven Infektion verwendet werden kann, da sie RNA aus toten, nicht infektiösen Virustrümmern aufnehmen kann.

Die Gesundheitsbehörden behaupten nun, dass diese Änderungen in den Leitlinien darauf zurückzuführen sind, dass wir über Daten aus zwei Jahren verfügen und sie sich nur an die wissenschaftlichen Erkenntnisse halten. Aber das ist purer Blödsinn, denn die Daten haben ihre COVID-Beschränkungen von Anfang an nicht gestützt.

Die Entscheidung der CDC, die Quarantänerichtlinien von 10 auf nur fünf Tage zu verkürzen, scheint ebenfalls politisch motiviert zu sein. Umfragen zeigen, dass die Wirtschaft derzeit ein Hauptanliegen der wahlberechtigten Amerikaner ist. Sie müssen also ein Gleichgewicht zwischen der gewünschten Zerstörung der Wirtschaft und dem Erhalt der Arbeitsplätze finden – zumindest bis die Wahlen im Jahr 2022 vorbei sind.

Es scheint eine Menge plötzlichen Schwung in die Richtung zu geben, die Pandemie zu beenden. Wenn ich richtig liege, werden wir noch mehr davon sehen, und zwar ziemlich schnell, denn Biden muss die Sache rechtzeitig abschließen, um am 1. März den Sieg zu erklären. ~ Jeff Childers

Kurz gesagt, ich vermute, dass die meisten, wenn nicht sogar alle der jüngsten Änderungen der COVID-Richtlinien darauf abzielen, ein Narrativ zu schaffen, dass die Regierung Biden die Pandemie erfolgreich unter Kontrolle gebracht und eine funktionierende Wirtschaft wiederhergestellt hat. Die Änderung des Narrativs beruht auf einer politischen Strategie, nicht auf der Wissenschaft.

CDC hebt die Rolle von Komorbiditäten bei COVID-Todesfällen durch Impfen hervor

Hier ist die ungekürzte Version von Rochelle Walenskys Kommentaren, aus der klar hervorgeht, dass sich ihre Kommentare über Komorbiditäten ausschließlich auf eine CDC-Studie über geimpfte Menschen bezogen, und nicht auf alle „Covid-Todesfälle“, wie von Leuten wie Clay Travis behauptet.

Here is the unedited version of Rochelle Walensky's comments, where it's clear that her comments about comorbidities were referring solely to a CDC study of vaccinated people, and not to all "Covid deaths," as ppl like Clay Travis have claimed. pic.twitter.com/Z7oJQv3gem — James Surowiecki (@JamesSurowiecki) January 11, 2022

Wie Paul im obigen Liberty Report feststellte, erklärte Walensky kürzlich, dass 75 % der COVID-Todesfälle vier oder mehr Komorbiditäten aufwiesen: „Das sind also Menschen, denen es von Anfang an schlecht ging.“ Dieses Eingeständnis verbreitete sich wie ein Virus und wurde als Beweis dafür angeführt, dass COVID ein tödliches Risiko für alle ist, außer für die Kranken unter uns.

Die CDC schaltete sich schnell ein und stellte klar, dass sie „75 % der COVID-Todesfälle unter denjenigen, die die COVID-Impfung erhalten haben“ meinte, nicht die COVID-Todesfälle insgesamt. Sie können den ungekürzten Beitrag oben sehen, in dem dieser Zusammenhang deutlich gemacht wird. Dennoch wissen wir, dass COVID auch für gesunde, ungeimpfte Menschen nur ein sehr geringes Risiko darstellt und dass Komorbiditäten unabhängig vom Status der COVID-Impfung ein Hauptrisikofaktor sind.

Das COVID-Todesrisiko war schon immer gering – mit oder ohne Impfung

So ergab eine Studie aus dem Jahr 202010 , dass 88 % der ins Krankenhaus eingelieferten COVID-Patienten in New York City zwei oder mehr Komorbiditäten aufwiesen, 6,3 % hatten nur eine Grunderkrankung und 6,1 % hatten keine.

Ende August 2020 veröffentlichte die CDC Daten, aus denen hervorging, dass nur bei 6 % aller Todesfälle COVID-19 als einzige Todesursache angegeben war. Die übrigen 94 % hatten im Durchschnitt 2,6 Begleiterkrankungen oder vorbestehende Gesundheitszustände, die zu ihrem Tod beitrugen. Also ja, COVID ist ein tödliches Risiko nur für die sehr Kranken unter uns, genau wie Walensky sagte, aber das gilt unabhängig davon, ob man „geimpft“ ist oder nicht.

Was die Studie betrifft, die Walensky in dem „Good Morning America“-Beitrag erwähnte, so ergab sie, dass von den 1,2 Millionen COVID-geimpften Personen nur 0,0033 % zwischen Dezember 2020 und Oktober 2021 an COVID starben. (Und von diesen hatten 77,8 % vier oder mehr Begleiterkrankungen.) Diese Studie behauptet Walensky als Beweis dafür, dass die COVID-Spritze Wunder wirkt, um das Sterberisiko zu senken.

Aber tut sie das wirklich? Erinnern Sie sich an Studien, aus denen hervorgeht, dass die Sterblichkeitsrate bei nicht-institutionalisierten Infektionen im Durchschnitt nur 0,26 % beträgt, und Menschen unter 40 Jahren haben nur ein Risiko von 0,01 %, an COVID zu sterben.

Wenn wir über ein Risiko von einem Bruchteil eines Prozentpunkts sprechen, dann reden wir über ein Risiko, das statistisch gesehen nahe bei Null liegt. Bedeutet die Senkung des Sterberisikos von 0,01 % auf 0,003 % also wirklich etwas Sinnvolles? Und, was noch wichtiger ist, ist diese Verringerung die mit der Impfung verbundenen Risiken wert?

Es ist eindeutig keine risikofreie Entscheidung. OneAmerica, eine nationale Lebensversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit, warnte vor kurzem, dass die Zahl der Todesfälle unter Amerikanern im erwerbsfähigen Alter (18 bis 64 Jahre) um 40 % über den Werten vor der Pandemie liegt, und dass diese nicht auf COVID zurückzuführen sind.

Was ist also die Ursache für diese Todesfälle? Was haben Millionen von Amerikanern im Jahr 2021 getan, was sie vorher noch nie getan haben? Ich überlasse es Ihnen, darüber nachzudenken, ob Walenskys Behauptung, dass die COVID-Impfung Leben rettet, richtig ist.

CDC räumt ein, dass ein großer Teil der „COVID-Patienten“ nicht erkrankt ist

In einem weiteren Medienauftritt erklärte Walensky kürzlich:

In einigen Krankenhäusern, mit denen wir gesprochen haben, kommen bis zu 40 % der Patienten, die mit COVID-19 eingeliefert werden, nicht, weil sie an COVID erkrankt sind, sondern weil sie mit etwas anderem eingeliefert werden und bei ihnen … COVID oder die Omikron-Variante nachgewiesen wurde.

Auch hierauf haben wir seit Beginn der Pandemie hingewiesen. Die meisten so genannten „COVID-Patienten“ waren und sind es einfach nicht. Sie werden wegen etwas ganz anderem ins Krankenhaus eingeliefert und erhalten bei der Einlieferung zufällig ein positives Testergebnis – was sehr wahrscheinlich ein falsches Positiv ist. So oder so, voila, sie sind COVID-Patienten, auch wenn sie wegen eines gebrochenen Beins oder eines Herzinfarkts ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie Delta News TV feststellte, „haben Kommentare wie diese Zweifel an der Schwere des derzeitigen COVID-Anstiegs aufkommen lassen, während der Oberste Gerichtshof die Anfechtung von Bidens weitreichenden Mandaten für den Privatsektor zu genau diesem Thema prüft“.

Liegt die politische Pandemie in den letzten Zügen?

In einem Blog-Beitrag vom 10. Januar 202218 stellt Jeff Childers, Rechtsanwalt, Präsident und Gründer der Anwaltskanzlei Childers Law, eine Hypothese auf, warum wir möglicherweise das Ende der Pandemie erleben, da die Regierung Biden „keine vernünftige Alternative hat, als die ganze Sache in den nächsten 60 Tagen oder so zu beenden“.

Es zeichnet sich eine interessante politische Dynamik ab, eine Art politischer Schraubstock, der die COVID-Bundespolitik in Richtung Authentizität und Ende der Pandemie treiben könnte … in letzter Zeit ist viel Realität durchgebrochen, schreibt Childers.

Er weist darauf hin, dass ein Bundesrichter vor kurzem die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration angewiesen hat, alle COVID-Daten von Pfizer freizugeben, die die Behörde 75 Jahre lang nicht freigeben wollte. Der größte Teil dieser Daten ist nun am 1. März 2022 fällig, dem Tag von Bidens Rede zur Lage der Nation. Childers vermutet, dass die Pfizer-Dokumente reichlich Futter für Gegenargumente und politisch peinliche Details enthalten werden.

Warum wir jetzt eine Kehrtwende im Narrativ erleben

Biden braucht gute Nachrichten für seine Rede zur Lage der Nation, denn es wird seine letzte Chance sein, „die Nadel wieder in Richtung Blau zu bewegen“, und das kann er erreichen, indem er die Pandemie für beendet erklärt. Dann kann er sich als der große Befreier ausgeben, der die Pandemiemaßnahmen endgültig beendet hat.

Wenn sie es richtig anstellen, können sie ihrer Wählerschaft und ihren kriecherischen Medienvertretern alle notwendigen Argumente liefern, um die Aussichten der Demokraten bei den Zwischenwahlen zu verbessern, schreibt Childers.

Aber um diese Kehrtwende mit einem Hauch von Glaubwürdigkeit zu vollziehen, müssen sie jetzt damit beginnen, die Fallzahlen zu senken, und genau das sehen wir gerade. Zum Beispiel hat die CDC vor kurzem ihre Richtlinien geändert, so dass man sich nicht mehr erneut testen lassen muss, nachdem man sich von COVID erholt hat, also keine falsch-positiven Ergebnisse mehr bei Erkrankten.

Die offizielle Politik Floridas besteht nun darin, nur Hochrisikopersonen und Personen mit Symptomen zu testen. Childers weist darauf hin, dass die linksgerichtete Sun Sentinel sogar einen Artikel veröffentlicht hat, in dem die Tatsache hervorgehoben wird, dass Florida trotz steigender Fallzahlen die niedrigste COVID-Todesrate der Nation hat, die zweithöchste nach dem dünn besiedelten Alaska. „Welche unglaublich mächtige Kraft könnte die Sun Sentinel dazu bringen, die Pandemie so herunterzuspielen?“, fragt er.

Werden wir endlich eine genauere Todesstatistik erhalten?

Die CDC scheint auch bereit zu sein, die Definition von COVID-Todesfällen so zu ändern, wie sie von Anfang an hätte sein sollen. Childers bemerkt:

Fox News … Bret Baier … fragte [Walensky] ‚wie viele der 836.000 Todesfälle in den USA, die mit COVID in Verbindung stehen, sind VON COVID oder wie viele sind MIT COVID?‘ Direktor Walensky sagte … ‚diese Daten werden noch bekannt gegeben.‘ Bis vor etwa 10 Minuten sagte die CDC, sie HABE keine Möglichkeit, diese Art von Informationen zu verfolgen … Aber jetzt plant die CDC offenbar, Informationen über Todesfälle durch und mit dem Virus zu veröffentlichen. Was wollen Sie wetten, dass sie in Kürze die Gesamtzahl der COVID-Todesfälle REDUZIEREN werden? Und zwar um eine Menge.

Die CDC fängt auch an, nur noch diejenigen zu zählen, die tatsächlich an COVID erkrankt sind, und nicht mehr diejenigen, die aus anderen Gründen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und zufällig positiv getestet wurden.

Gestern verkündete die New Yorker Gouverneurin Hochul, dass fast die Hälfte der Patienten aus „Nicht-COVID-Gründen“ ins Krankenhaus eingeliefert werden, und streute damit den verrottenden Leichnam des Narrativen. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass sie erst letzte Woche die Krankenhäuser angewiesen hat, die gemeldeten Zahlen aufzuschlüsseln und zu zeigen, wie viele Leute WIRKLICH an COVID erkrankt sind und wie viele nur positiv im Krankenhaus getestet wurden. Wir schreien nun schon seit zwei Jahren über die Überzählung von Krankenhausaufenthalten und sie haben es gerade erst bemerkt?

Derselbe narrative Wechsel in Europa

Derselbe plötzliche Wechsel in der Erzählung ist in Europa zu beobachten. Childers fährt fort:

Gestern veröffentlichte der britische Guardian einen Artikel mit der Überschrift ‚End mass jabs and live with COVID, says ex-head of vaccine taskforce‘. Darin heißt es, dass Dr. Clive Dix – ehemaliger Vorsitzender der britischen Impfstoff-Taskforce – ein ‚grundlegendes Umdenken‘ der britischen COVID-Strategie gefordert hat, um den Ansatz der letzten zwei Jahre umzukehren und zu einer ’neuen Normalität‘ zurückzukehren. Dr. Dix schockierte die oft geschmähten Autoren der Erklärung von Great Barrington und sagte – ohne sich absetzen zu lassen – Folgendes:

Wir müssen analysieren, ob wir die derzeitige Auffrischungskampagne nutzen, um sicherzustellen, dass die Schwachen geschützt sind, wenn dies als notwendig erachtet wird … Die bevölkerungsbezogenen Massenimpfungen im Vereinigten Königreich sollten jetzt beendet werden. Beendigung der Massenimpfungen? Plötzlich ist es in Ordnung, diese Idee in den Konzernmedien zu diskutieren? Wow.

In einem Interview mit dem Daily Telegraph vom 3. Januar 2022 machte Professor Andrew Pollard, Leiter des britischen Komitees für Impfungen und Immunisierung, der an der Entwicklung der Oxford-AstraZeneca-Impfung beteiligt war, ebenfalls eine zuvor verbotene Aussage: „Wir können den Planeten nicht alle vier oder sechs Monate impfen“, sagte er. Das ist weder nachhaltig noch erschwinglich. Und wie Dix wurde auch Pollard nicht abgesagt, zensiert oder verleumdet.

Am 11. Januar 2022 berichtete Bloomberg außerdem, dass „die Regulierungsbehörden der Europäischen Union davor gewarnt haben, dass häufige COVID-19-Auffrischungsimpfungen die Immunreaktion beeinträchtigen könnten und möglicherweise nicht durchführbar sind. Wiederholte Auffrischungsimpfungen alle vier Monate könnten die Immunreaktion schwächen und die Menschen ermüden, so die Europäische Arzneimittelagentur.

Marco Cavaleri, der Leiter der Impfstoffstrategie der EMA, sagte bei einem Pressegespräch am 11. Januar 2022:

Die Verwendung zusätzlicher Auffrischungsimpfungen kann zwar Teil von Notfallplänen sein, aber wiederholte Impfungen in kurzen Abständen würden keine nachhaltige Langzeitstrategie darstellen. [Auffrischungsimpfungen] können einmal oder vielleicht zweimal durchgeführt werden, aber das ist nichts, was wir ständig wiederholen sollten. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir von der derzeitigen Pandemie zu einer endemischen Situation übergehen können.

Am selben Tag gab auch die Technical Advisory Group on COVID-19 Vaccine Composition (TAG-CO-VAC) der Weltgesundheitsorganisation eine Erklärung ab, in der es heißt, dass „eine Impfstrategie, die auf wiederholten Auffrischungsdosen der ursprünglichen Impfstoffzusammensetzung beruht, wahrscheinlich weder angemessen noch nachhaltig ist“.

Sie erklärten auch, dass COVID-Impfstoffe, die eine Infektion und Übertragung tatsächlich verhindern, entwickelt werden müssen. Das Timing all dieser Aussagen ist durchaus bemerkenswert. Es zeigt, wie koordiniert diese Seuchenerzählung auf der ganzen Welt ist.

Richterin Sotomayor herausgefordert

Das vielleicht beste Beispiel dafür, dass das Narrativ einer radikalen Überarbeitung unterzogen wird, ist laut Childers die Richterin am Obersten Gerichtshof Sonia Sotomayor, die von der Washington Post auf ihre Fakten hin überprüft und als Lügnerin bezeichnet wurde:

Sie werden sich daran erinnern, dass Sotomayor den Anwälten während der mündlichen Verhandlung am Freitag selbstbewusst erzählte, dass „100.000“ Kinder in kritischer Pflege und an Beatmungsgeräten mit Omikron waren. Die Anwälte haben ihr nicht widersprochen, obwohl es im ganzen Land nicht so viele Betten auf der Intensivstation gibt. Aber am Samstag – am nächsten Tag! – erschien in der Washington Post ein Artikel mit der Überschrift „Sotomayors falsche Behauptung, dass sich ‚über 100.000‘ Kinder mit COVID in einem ‚ernsten Zustand‘ befinden“. FALSCHE BEHAUPTUNG? Was? So endete der Artikel mit der Faktenüberprüfung:

Es ist wichtig, dass die Richter des Obersten Gerichtshofs ihre Urteile auf der Grundlage korrekter Daten fällen … Aber Sotomayor nannte während eines mündlichen Arguments eine Zahl – 100.000 Kinder in „ernsthaftem Zustand … viele an Beatmungsgeräten“ – die absurd hoch ist. Es dürfte beispiellos sein, dass eine große liberale Zeitung eine liberale Richterin zurechtweist. Was könnte da los sein? … Es scheint eine Menge plötzlichen Schwung in die Richtung zu geben, die Pandemie zu beenden. Wenn ich recht habe, werden wir noch mehr davon sehen, und zwar ziemlich schnell, da Biden die Sache rechtzeitig abschließen muss, um am 1. März den Sieg zu erklären. Das würde erklären, warum sie die SOTU um einen Monat nach hinten verschoben haben. Sie brauchen die Zeit, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.

