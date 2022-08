Das Spiel ist aus für die Fed – die USA haben keine andere Wahl als das Spielbrett umzuwerfen

In den Medien, von Politikern und Finanzanalysten wird das Wort „Billion“ oft beiläufig in den Mund genommen, ohne dass man weiß, was es bedeutet.

Eine Billion ist eine riesige, fast unergründliche Zahl.

Das menschliche Gehirn hat Schwierigkeiten, etwas so Großes zu verstehen. Lassen Sie mich also versuchen, sie in die richtige Perspektive zu rücken.

Wenn Sie 1 Dollar pro Sekunde verdienen würden, würde es 11 Tage dauern, eine Million Dollar zu verdienen.

Wenn Sie 1 Dollar pro Sekunde verdienen würden, würde es 31,5 Jahre dauern, um eine Milliarde Dollar zu verdienen.

Und wenn Sie 1 Dollar pro Sekunde verdienen würden, würde es 31.688 Jahre dauern, um eine Billion Dollar zu verdienen.

So enorm ist also eine Billion.

Wenn Politiker leichtsinnig Geld in Billionenhöhe ausgeben und drucken, begeben Sie sich auf gefährliches Terrain.

Und genau das haben die Federal Reserve und das Zentralbankensystem der US-Regierung ermöglicht.

Seit dem Beginn der Covid-Hysterie bis heute hat die Federal Reserve mehr Geld gedruckt als während der gesamten Existenz der USA.

Seit der Gründung der USA dauerte es zum Beispiel über 227 Jahre, bis die ersten 6 Billionen Dollar gedruckt wurden. Aber in nur wenigen Monaten hat die US-Regierung mehr als 6 Billionen Dollar gedruckt.

In diesem Zeitraum stieg die Geldmenge in den USA um satte 41 %.

Kurz gesagt, die Maßnahmen der Fed kamen der größten Geldmengenexplosion gleich, die es je in den USA gegeben hat.

Anfangs versicherten die Fed und ihre Apologeten in den Medien der amerikanischen Bevölkerung, dass ihre Maßnahmen keine schwerwiegenden Preissteigerungen verursachen würden. Doch leider dauerte es nicht lange, bis sich diese absurde Behauptung als falsch erwies.

Sobald der Preisanstieg sichtbar wurde, behaupteten die Mainstream-Medien und die Fed, dass die Inflation nur „vorübergehend“ sei und dass man sich keine Sorgen machen müsse. Dann, als die Inflation offensichtlich nicht „vorübergehend“ war, sagten sie uns, dass „Inflation eigentlich eine gute Sache“ sei.

Natürlich lagen sie damit völlig falsch und wussten das auch – sie haben uns nur hinters Licht geführt.

Die Wahrheit ist, dass die Inflation außer Kontrolle geraten ist, und nichts kann sie aufhalten.

Sogar nach den eigenen gefälschten VPI-Statistiken der Regierung – die die Realität unterbewerten – durchbricht die Inflation 40-Jahres-Höchststände. Das bedeutet, dass die tatsächliche Situation noch viel schlimmer ist.

Keine Inflation ohne Repräsentation

Die Defizitausgaben und die Verschuldung der US-Regierung sind die wichtigsten Faktoren, die das Gelddrucken vorantreiben und zu drastischen Preissteigerungen führen.

Die US-Bundesregierung hat die höchsten Schulden in der Geschichte der Welt. Und sie wachsen weiter in einem rasanten, unaufhaltsamen Tempo.

Es dauerte bis 1981, bis die US-Regierung ihre erste Billion an Schulden angehäuft hatte. Danach dauerte es nur noch vier Jahre bis zur zweiten Billion. Die nächsten Billionen folgten in immer kürzeren Abständen.

Heute ist die US-Staatsverschuldung parabolisch angestiegen und liegt bei weit über 30 Billionen Dollar.

Wenn Sie pro Sekunde 1 Dollar verdienen würden, bräuchten Sie über 966.484 JAHRE, um die US-Staatsschulden zu tilgen.

Und das unter der unrealistischen Annahme, dass die Schulden nicht weiter steigen würden.

Die Wahrheit ist, dass sich die Schulden immer weiter anhäufen werden, es sei denn, der Kongress trifft einige politisch unmögliche Entscheidungen zur Ausgabenkürzung. Aber rechnen Sie nicht damit, dass das passiert. Im Gegenteil, jetzt, da die Defizite in Höhe von mehreren Billionen Dollar normalisiert wurden, laufen sie in die entgegengesetzte Richtung.

Nachstehend finden Sie eine Tabelle mit den Defizitprognosen des Congressional Budget Office für das nächste Jahrzehnt. Diese Schätzungen werden mit ziemlicher Sicherheit zu rosig ausfallen, wie es oft der Fall ist.

Selbst nach den optimistischen Prognosen des CBO wird die US-Regierung in den nächsten zehn Jahren ein kumuliertes Defizit von über 15 Billionen Dollar haben.

Wer also wird diese unfassbaren Defizite finanzieren? Die einzige Instanz, die dazu in der Lage ist, sind die Druckerpressen der Fed.

Erlauben Sie mir, das Ganze in drei Schritten zu vereinfachen.

Schritt #1: Der Kongress gibt Billionen mehr aus, als die Bundesregierung an Steuern einnimmt.

Schritt #2: Das Finanzministerium gibt Schulden aus, um die Differenz zu decken.

Schritt #3: Die Federal Reserve schafft Geld aus dem Nichts, um die Schulden zu kaufen.

Kurz gesagt, dieser heimtückische Prozess ist nichts anderes als legalisierte Geldfälschung. Es handelt sich um eine Besteuerung ohne Zustimmung durch Geldentwertung und ist die wahre Quelle der Inflation. Die Mainstream-Medien und Ökonomen vollführen unglaubliche mentale Gymnastik, um diesen Betrug zu verschleiern und zu rechtfertigen.

So wirken sich Staatsausgaben, Defizite und die Bundesverschuldung auf die Inflation aus.

Solange der Durchschnittsbürger die steigenden Preise nicht bemerkt, funktioniert das System gut. Sobald die Preissteigerungen jedoch schmerzhaft genug werden, entsteht politischer Druck auf die Fed, die Inflation durch eine Anhebung der Zinssätze zu bekämpfen.

Die Fed hat dieses Mal ein ernsthaftes Problem

Die Staatsverschuldung ist so hoch, dass selbst eine Rückkehr der Zinssätze auf ihren historischen Durchschnitt einen Zinsaufwand bedeuten würde, der mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen verschlingen würde. Die Zinsausgaben würden die Ausgaben für Sozialversicherung und Verteidigung in den Schatten stellen und zum größten Posten im Bundeshaushalt werden.

Da die Preissteigerungen ein 40-Jahres-Hoch erreicht haben, wird eine Rückkehr zum historischen Durchschnittszinssatz nicht ausreichen, um die Inflation einzudämmen – nicht einmal annähernd. Es ist ein drastischer Anstieg der Zinssätze erforderlich – vielleicht auf 10 % oder mehr. Das würde bedeuten, dass die US-Regierung mehr für die Zinsausgaben zahlt, als sie an Steuern einnimmt.

Kurz gesagt, die Federal Reserve sitzt in der Falle.

Eine Anhebung der Zinssätze, die hoch genug wäre, um die Inflation zu dämpfen, würde die US-Regierung in den Bankrott treiben.

Diese Dynamik wird in der nachstehenden Grafik der Bundesverschuldung und der Federal Funds Rate, dem wichtigsten Referenzzinssatz der Federal Reserve, deutlich. Je höher die Staatsverschuldung, desto schwieriger und schmerzhafter wird es, die Zinssätze zu erhöhen.

Kurz gesagt, die US-Regierung nähert sich schnell dem finanziellen Endspiel. Sie muss die Zinssätze anheben, um die außer Kontrolle geratene Inflation zu bekämpfen… kann es aber nicht, weil das ihren Bankrott bedeuten würde.

Mit anderen Worten, das Spiel ist aus.

Sie haben keine andere Wahl, als das System „zurückzusetzen“ – das ist es, was Regierungen tun, wenn sie in der Falle sitzen.

Stellen Sie sich das folgendermaßen vor.

Stellen Sie sich ein verwöhntes Kind vor, das ein Brettspiel spielt, und anstatt zuzugeben, dass es verliert, dreht es das Brett um. Genau das werden die Regierungen jetzt tun, da sie finanziell schachmatt gesetzt sind. Sie können nicht gewinnen, nicht einmal in ihrem eigenen manipulierten Spiel, und stehen nun vor der Wahl, die Macht zu verlieren oder das Spielbrett umzudrehen. Da Macht sich nicht freiwillig aufgibt, sollten wir davon ausgehen, dass sie sich dafür entscheiden werden, das Spielbrett umzudrehen.

Das ist die Quintessenz.

Das derzeitige Geldsystem ist auf dem Weg in den Abgrund. Selbst die Zentralbanker, die das System leiten, sehen das. Also bereiten sie sich auf das vor, was als Nächstes kommt, während sie versuchen, das System „zurückzusetzen“.

Ich vermute, dass alles bald zusammenbrechen könnte… und es wird nicht schön werden.

Es wird zu einem enormen Wohlstandstransfer von Ihnen zu der parasitären Klasse – Politiker, Zentralbanker und die mit ihnen verbundenen Personen – führen.

Anmerkung der Redaktion: Die wirtschaftliche Entwicklung ist beunruhigend. Leider kann der Einzelne kaum etwas tun, um den Verlauf dieser Trends zu ändern.

Das Beste, was Sie tun können und sollten, ist, sich zu informieren, damit Sie sich bestmöglich schützen und sogar von der Situation profitieren können.

Genau aus diesem Grund haben der Bestsellerautor Doug Casey und seine Kollegen gerade einen neuen PDF-Bericht veröffentlicht, der erklärt, was als Nächstes kommen könnte und was Sie dagegen tun können.