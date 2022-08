Chris Hedges: Wir sind nicht die erste Zivilisation, die zusammenbricht, aber wir werden wahrscheinlich die letzte sein

Ich stehe auf einem 100 Fuß (30,48 m) hohen Tempelhügel, dem größten bekannten Erdwerk in Amerika, das von prähistorischen Völkern errichtet wurde. Die Temperaturen in den hohen 80ern und die drückende Luftfeuchtigkeit haben den Park bis auf eine Handvoll Besucher leergefegt. Mein Hemd ist schweiß getränkt.

Ich blicke von der als Monks Mound bekannten Struktur auf die darunter liegende Ebene mit kleineren Hügeln, die in der Ferne zu sehen sind. Diese Erdhügel, die am Zusammenfluss von Illinois, Mississippi und Missouri errichtet wurden, sind alles, was von einer der größten präkolumbianischen Siedlungen nördlich von Mexiko übrig geblieben ist, die von etwa 800 bis 1.400 n. Chr. von vielleicht 20.000 Menschen bewohnt wurde.

Diese große Stadt, vielleicht die größte Nordamerikas, wuchs, blühte auf, verfiel und wurde schließlich aufgegeben. Zivilisationen sterben nach bekannten Mustern. Sie erschöpfen die natürlichen Ressourcen. Sie bringen parasitäre Eliten hervor, die die Institutionen und Systeme, die eine komplexe Gesellschaft möglich machen, plündern und ausplündern. Sie führen sinnlose und selbstzerstörerische Kriege. Und dann setzt die Fäulnis ein. Die großen urbanen Zentren sterben zuerst und verfallen unumkehrbar. Die zentrale Autorität löst sich auf. An die Stelle des künstlerischen Ausdrucks und der intellektuellen Forschung tritt ein neues dunkles Zeitalter, der Triumph des kitschigen Spektakels und die Feier des publikumswirksamen Schwachsinns.

„Der Zusammenbruch erfolgt und kann nur in einem Machtvakuum erfolgen“, schreibt der Anthropologe Joseph Tainter in The Collapse of Complex Societies. „Ein Zusammenbruch ist nur möglich, wenn es keinen Konkurrenten gibt, der stark genug ist, das politische Vakuum des Zerfalls zu füllen.“

Vor einigen Jahrhunderten standen die Herrscher dieses riesigen Stadtkomplexes, der sich über etwa 4.000 Hektar erstreckte, einschließlich eines 40 Hektar großen zentralen Platzes, dort, wo ich stand. Zweifellos sahen sie in den wimmelnden Siedlungen eine unangreifbare Macht, mit mindestens 120 Tempelhügeln, die als Wohnsitze, heilige Zeremonialstätten, Gräber, Versammlungszentren und Ballspielplätze genutzt wurden. Die Cahokia-Krieger beherrschten ein riesiges Territorium, von dem sie Tribut forderten, um die herrschende Klasse dieser hochgradig stratifizierten Gesellschaft zu bereichern. Um den Himmel zu lesen, errichteten die Hügelbauer mehrere kreisförmige astronomische Observatorien – hölzerne Versionen von Stonehenge.

Die erblichen Herrscher der Stadt wurden im Leben und im Tod verehrt. Eine halbe Meile von Monks Mound entfernt befindet sich der sieben Fuß hohe Mound 72, in dem Archäologen die Überreste eines Mannes auf einer Plattform fanden, die mit 20.000 Muschelschalenperlen aus dem Golf von Mexiko bedeckt war. Die Perlen waren in der Form eines Falken angeordnet, wobei sich der Kopf des Falken unter und neben dem Kopf des Mannes befand. Seine Flügel und sein Schwanz befanden sich unter den Armen und Beinen des Mannes. Unter dieser Muschelschicht lag der Körper eines weiteren Mannes, der mit dem Gesicht nach unten begraben war. Um diese beiden Männer herum befanden sich sechs weitere menschliche Überreste, bei denen es sich möglicherweise um Gefolgsleute handelte, die getötet worden waren, um den begrabenen Mann im Jenseits zu begleiten. In der Nähe waren die Überreste von 53 Mädchen und Frauen im Alter von 15 bis 30 Jahren begraben, die in zwei durch Matten getrennten Schichten aufgereiht waren. Es schien, als seien sie erdrosselt worden.

Der Dichter Paul Valéry bemerkte: „Eine Zivilisation ist so zerbrechlich wie ein Leben“.

Auf der anderen Seite des Mississippi von Monks Mound ist die Skyline von St. Louis zu sehen. Es ist schwer, unseren eigenen Zusammenbruch nicht in dem von Cahokia zu sehen. Im Jahr 1950 war St. Louis mit 856.796 Einwohnern die achtgrößte Stadt der Vereinigten Staaten. Heute ist diese Zahl auf unter 300.000 gesunken, was einem Rückgang von etwa 65 Prozent entspricht. Große Arbeitgeber – Anheuser-Busch, McDonnell-Douglas, TWA, Southwestern Bell und Ralston Purina – haben ihre Präsenz drastisch reduziert oder die Stadt ganz verlassen. St. Louis wird immer wieder als eine der gefährlichsten Städte des Landes eingestuft. Einer von fünf Einwohnern lebt in Armut. Einem Bericht aus dem Jahr 2021 zufolge hat das St. Louis Metropolitan Police Department die höchste Pro-Kopf-Rate an Polizistenmorden unter den 100 größten Polizeidienststellen des Landes. Gefangene in den verwahrlosten Gefängnissen der Stadt, in denen zwischen 2009 und 2019 47 Menschen in Haft starben, beklagen sich darüber, dass das Wasser in ihren Zellen stundenlang abgestellt wird und die Wärter routinemäßig Pfefferspray gegen Insassen einsetzen, darunter auch gegen solche, die auf Selbstmordwache sind. Die bröckelnde Infrastruktur der Stadt, Hunderte von entkernten und verlassenen Gebäuden, leere Fabriken, leerstehende Lagerhäuser und verarmte Stadtviertel ähneln den Ruinen anderer postindustrieller amerikanischer Städte, den klassischen Anzeichen einer Zivilisation im Niedergang.

„Genau wie in der Vergangenheit besteht für Länder, die unter Umweltstress oder Überbevölkerung leiden oder beides, die Gefahr, dass sie politisch unter Druck geraten und ihre Regierungen kollabieren“, argumentiert Jared Diamond in Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. „Wenn Menschen verzweifelt, unterernährt und ohne Hoffnung sind, geben sie ihren Regierungen die Schuld, die sie für ihre Probleme verantwortlich oder unfähig sehen, sie zu lösen. Sie versuchen, um jeden Preis auszuwandern. Sie bekämpfen sich gegenseitig um Land. Sie bringen sich gegenseitig um. Sie zetteln Bürgerkriege an. Sie denken, dass sie nichts zu verlieren haben, also werden sie zu Terroristen, oder sie unterstützen oder tolerieren den Terrorismus.“

Vorindustrielle Zivilisationen waren von den Grenzen der Sonnenenergie abhängig und durch Straßen und Wasserwege eingeschränkt, Hindernisse, die wegfielen, als fossile Brennstoffe zur Energiequelle wurden. Mit der Globalisierung der Industrieimperien wuchs auch die Komplexität. Ironischerweise macht uns diese Komplexität anfälliger für katastrophale Zusammenbrüche. Steigende Temperaturen (im Irak herrscht eine Hitze von 48 Grad, die das Stromnetz des Landes zum Erliegen gebracht hat), die Erschöpfung natürlicher Ressourcen, Überschwemmungen, Dürren (die schlimmste Dürre seit 500 Jahren verwüstet West-, Mittel- und Südeuropa und wird voraussichtlich zu einem Rückgang der Ernteerträge um 8 oder 9 Prozent führen), Stromausfälle, Kriege, Pandemien, die Zunahme von Zoonosen und das Zusammenbrechen von Versorgungsketten können die Grundlagen der Industriegesellschaft erschüttern. Die Arktis erwärmt sich viermal so schnell wie der globale Durchschnitt, was zu einem beschleunigten Abschmelzen des grönländischen Eisschilds und bizarren Wettermustern führt. Die Barentssee nördlich von Norwegen und Russland erwärmt sich bis zu sieben Mal schneller. Klimawissenschaftler hatten diese Wetterextreme nicht vor 2050 erwartet.

„Jedes Mal, wenn sich die Geschichte wiederholt, steigt der Preis“, warnt der Anthropologe Ronald Wright und nennt die Industriegesellschaft eine Selbstmordmaschine“.

In A Short History of Progress schreibt er:

Die Zivilisation ist ein Experiment, eine sehr junge Lebensform in der menschlichen Laufbahn, und sie hat die Angewohnheit, in etwas hineinzulaufen, das ich als Fortschrittsfalle bezeichne. Ein kleines Dorf auf gutem Land neben einem Fluss ist eine gute Idee; aber wenn das Dorf zu einer Stadt heranwächst und das gute Land zubetoniert, wird es zu einer schlechten Idee. Während es einfach gewesen wäre, dies zu verhindern, ist eine Heilung vielleicht unmöglich: Eine Stadt lässt sich nicht so leicht versetzen. Diese menschliche Unfähigkeit, langfristige Folgen vorauszusehen oder zu beachten, ist vielleicht eine angeborene Eigenschaft unserer Art, die durch die Millionen von Jahren geprägt wurde, in denen wir durch Jagen und Sammeln von der Hand in den Mund lebten. Vielleicht ist es aber auch nur eine Mischung aus Trägheit, Gier und Dummheit, die durch die Form der Gesellschaftspyramide gefördert wird. Die Machtkonzentration an der Spitze großer Gesellschaften gibt der Elite ein ureigenes Interesse am Status quo; sie fährt fort, in dunklen Zeiten zu gedeihen, lange nachdem die Umwelt und die allgemeine Bevölkerung zu leiden beginnen.

Wright denkt auch darüber nach, was zurückbleiben wird:

Die Archäologen, die uns ausgraben, werden Gefahrgutanzüge tragen müssen. Die Menschheit wird eine verräterische Schicht in den fossilen Aufzeichnungen hinterlassen, die sich aus allem zusammensetzt, was wir produzieren, von Hühnerknochen, Feuchttüchern, Reifen, Matratzen und anderen Haushaltsabfällen bis hin zu Metallen, Beton, Kunststoffen, Industriechemikalien und den nuklearen Rückständen von Kraftwerken und Waffenanlagen. Wir betrügen unsere Kinder, indem wir ihnen geschmacklosen Luxus und süchtig machende Geräte überlassen, während wir ihnen das wegnehmen, was vom Reichtum, den Wundern und den Möglichkeiten der unberührten Erde noch übrig ist. Berechnungen des Fußabdrucks der Menschheit legen nahe, dass wir seit mindestens 30 Jahren ein „ökologisches Defizit“ haben, d. h. mehr verbrauchen, als die biologischen Systeme der Erde verkraften können. Der Mutterboden geht viel schneller verloren, als die Natur ihn wieder auffüllen kann; seit Mitte des 20. Jahrhunderts sind 30 Prozent der Ackerflächen erschöpft.

Wir haben diese monströse Schuld finanziert, indem wir sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft kolonisiert haben, indem wir Energie, chemischen Dünger und Pestizide aus dem fossilen Kohlenstoff des Planeten bezogen und die Folgen auf kommende Generationen unserer Spezies und alle anderen abgewälzt haben. Einige dieser Arten sind bereits bankrott: Sie sind ausgestorben. Andere werden folgen.

Mit dem Niedergang von Cahokia nahm auch die Gewalt dramatisch zu. Die umliegenden Städte wurden bis auf den Grund niedergebrannt. Gruppen von Hunderten von Menschen wurden abgeschlachtet und in Massengräbern verscharrt. Am Ende „tötete der Feind wahllos alle Menschen. Dabei ging es nicht nur um Prestige, sondern um eine frühe Form der ethnischen Säuberung“, schreibt der Anthropologe Timothy R. Pauketat in Ancient Cahokia and the Mississippians. Er stellt fest, dass auf einem Friedhof des fünfzehnten Jahrhunderts in Zentral-Illinois ein Drittel aller Erwachsenen durch Schläge auf den Kopf, Pfeilwunden oder Skalpierung getötet worden war. Viele wiesen Frakturen an den Armen auf, weil sie vergeblich versucht hatten, ihre Angreifer abzuwehren.

Dieser Abstieg in die interne Gewalt wird durch eine geschwächte und diskreditierte zentrale Autorität noch verstärkt. In den späteren Stadien von Cahokia umgab sich die herrschende Klasse mit befestigten Holzpfählen, darunter eine zwei Meilen lange Mauer, die den Monks Mound umschloss. Ähnliche Befestigungen durchzogen das riesige Gebiet, das Cahokia kontrollierte, und trennten geschlossene Siedlungen ab, in denen die Reichen und Mächtigen, geschützt von bewaffneten Wachen, Schutz vor der zunehmenden Gesetzlosigkeit suchten und die schwindenden Lebensmittelvorräte und Ressourcen horteten.

Die Überbevölkerung in diesen Stockades führte zur Ausbreitung von Tuberkulose und Blastomykose, die durch einen im Boden vorkommenden Pilz verursacht werden, sowie von Eisenmangelanämie. Die Kindersterblichkeitsrate stieg und die Lebenserwartung sank, eine Folge des sozialen Zerfalls, der schlechten Ernährung und der Krankheiten.

Um 1400 wurde Cahokia aufgegeben. Als 1541 die Invasionsarmee von Hernando de Soto auf der Suche nach Gold in das Gebiet des heutigen Missouri eindrang, waren nur noch die großen Grabhügel übrig, Relikte einer vergessenen Vergangenheit.

Dieses Mal wird der Zusammenbruch global sein. Es wird nicht möglich sein, wie in den alten Gesellschaften in neue Ökosysteme zu migrieren, die reich an natürlichen Ressourcen sind. Der stetige Anstieg der Hitze wird die Ernteerträge vernichten und große Teile des Planeten unbewohnbar machen. Klimawissenschaftler warnen, dass die Erde bei einem Temperaturanstieg von 4℃ bestenfalls noch eine Milliarde Menschen ernähren kann.

Je unüberwindbarer die Krise wird, desto mehr werden wir uns, wie unsere prähistorischen Vorfahren, in selbstzerstörerische Reaktionen, Gewalt, magisches Denken und Leugnung zurückziehen.

Der Historiker Arnold Toynbee, der den unkontrollierten Militarismus als tödlichen Schlag für vergangene Imperien bezeichnete, argumentierte, dass Zivilisationen nicht umgebracht werden, sondern Selbstmord begehen. Wenn sie es nicht schaffen, sich an eine Krise anzupassen, sorgen sie für ihre eigene Auslöschung. Der Zusammenbruch unserer Zivilisation wird ein einzigartiges Ausmaß haben, das durch die zerstörerische Kraft unserer von fossilen Brennstoffen angetriebenen Industriegesellschaft noch verstärkt wird. Aber er wird die bekannten Muster des Zusammenbruchs wiederholen, die Zivilisationen in der Vergangenheit zu Fall brachten. Der Unterschied wird im Ausmaß liegen, und dieses Mal wird es keinen Ausweg geben.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.