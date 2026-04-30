Das technokratische Unbewusste

Von Courtenay Turner

Von Energieausweisen zu universellem hohem Einkommen: Eine politisch-ökonomische Genealogie

Universal HIGH INCOME via checks issued by the Federal government is the best way to deal with unemployment caused by AI.



AI/robotics will produce goods & services far in excess of the increase in the money supply, so there will not be inflation. — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2026

Übersetzung von „X“: Universelles HOCHES EINKOMMEN durch Schecks, die von der Bundesregierung ausgestellt werden, ist der beste Weg, um Arbeitslosigkeit zu bewältigen, die durch KI verursacht wird. KI/Robotik wird Waren & Dienstleistungen produzieren, die bei Weitem über dem Anstieg der Geldmenge liegen, daher wird es keine Inflation geben.

Ein Hinweis für regelmäßige Leser (und Zuschauer meiner Podcasts): Der Begriff „soziotechnischer & kybernetischer Organismus“ taucht im Folgenden als analytischer Rahmen auf, den ich in früheren Beiträgen auf diesem Substack entwickelt habe.

Die ideologische Genealogie von Elon Musks vorgeschlagenem „Universal High Income“ bleibt im zeitgenössischen Diskurs auffallend wenig beleuchtet. Musks Großvater mütterlicherseits, Joshua N. Haldeman, war in den 1930er Jahren einer der Hauptorganisatoren der kanadischen Aktivitäten von Technocracy Incorporated – einer techno-rationalistischen Bewegung, die darauf abzielte, das Preissystem vollständig abzuschaffen und den Geldumtausch durch Energiezertifikate zu ersetzen: universell verteilte Zuteilungen, die auf die kontinentale Energieproduktion abgestimmt waren, jedem Bürger unabhängig von seinem Beschäftigungsstatus zugeteilt wurden und von einem technokratischen Regierungsgremium aus Ingenieuren – einem sogenannten Technat – verwaltet wurden, das vollständig von demokratischer Politik und Marktmechanismen isoliert war.

Der Verlauf der Bewegung in Kanada wurde abrupt unterbrochen, als die Bundesregierung zu Beginn des Zweiten Weltkriegs Technocracy Inc. unter Berufung auf die Defence of Canada Regulations verbot, wobei sie deren Widerstand gegen die Wehrpflicht und den als subversiv empfundenen Charakter, einschließlich ihrer autoritären, antidemokratischen Struktur, anführte. Die öffentliche Haltung der Gruppe war antikommunistisch und als patriotisch dargestellt, obwohl die uniformierte Organisation von Technocracy, die stilisierten Grußformen und die Ablehnung der parlamentarischen Demokratie zeitgenössische Vergleiche mit dem Faschismus hervorriefen – Vergleiche, die später von Haldemans Schwiegersohn Errol Musk bekräftigt wurden, der 2024 behauptete, Haldeman habe während des Krieges mit Nazideutschland sympathisiert. In der Folge richtete er seine politischen Energien auf die Führung der Social Credit Party in Saskatchewan – eine parallele Reformtradition, die auf Gelddividenden und der Umverteilung von Krediten an die Bürger als Funktion der gesamtgesellschaftlichen Produktivität beruhte und die ihrerseits in bestimmten Organisationskreisen mit Vorwürfen antisemitischer Verschwörungstheorien konfrontiert war.

Eine öffentliche Versammlung der „Technocracy Inc.“, kanadische Sektion, Mitte der 1930er Jahre. Die Organisation wurde 1940 gemäß den „Defence of Canada Regulations“ verboten.

Dieses Muster zeigte sich nicht nur auf organisatorischer, sondern auch auf persönlicher Ebene: Als der Quebecer Flügel der Partei Mitte der 1940er Jahre Auszüge aus den „Protokollen der Weisen von Zion“ veröffentlichte, distanzierte sich Haldeman öffentlich vom Antisemitismus, während er gleichzeitig eine Rede hielt, in der er die Veröffentlichung der Protokolle durch eine Parteizeitung verteidigte, mit dem Argument, ihre Echtheit sei nebensächlich – der darin skizzierte Plan, so sagte er, habe sich „in der Beobachtungszeit dieser Generation rasch entfaltet“. Die rhetorische Struktur dieses Manövers – formelle Ablehnung bei gleichzeitiger substanzieller Befürwortung, vorgebracht unter Bedingungen politischer Bloßstellung – findet ein unangenehmes Echo im Auschwitz-Besuch und der Entschuldigung seines Enkels im Jahr 2024, die im Zuge eines Werbeboykotts erfolgte, nachdem Musk einen Beitrag, der die Verschwörungstheorie vom „weißen Völkermord“ propagierte, als „tatsächliche Wahrheit“ bezeichnet hatte.

Dass Haldemans Distanzierung gegenüber einem Dokument erfolgte, das bereits als Fälschung der zaristischen Geheimpolizei entlarvt worden war – und bereits 1921 in der Times öffentlich widerlegt wurde –, macht es schwieriger, diese Zweideutigkeit als Unwissenheit zu deuten, und leichter, sie als Böswilligkeit zu interpretieren: ein formelles Zugeständnis an die Anständigkeit bei gleichzeitiger Beibehaltung des operativen Inhalts der Verschwörungstheorie. Das Muster wiederholt sich. Als Musks Befürwortung der „Great-Replacement“-Theorie im November 2023 einen Werbeboykott auslöste, folgte seine Reaktion derselben Logik: ein gezieltes Vorgehen gegen nicht damit zusammenhängende Äußerungen, ein Besuch in Auschwitz, eine veröffentlichte Entschuldigung – gefolgt, innerhalb weniger Monate, von einer eskalierenden Fehde mit der ADL und einer Plattform, deren eigene KI antisemitische Inhalte generierte. In beiden Fällen war die Distanzierung eher auf die Kosten der öffentlichen Aufmerksamkeit als auf den Inhalt der Behauptung abgestimmt.

Aktuelle Resonanz

Ein Hyperscale-Rechenzentrum, Nordamerika, 2020er Jahre. Der Produktionsüberschuss, der die Vorschläge für ein universelles hohes Einkommen untermauert.

Die strukturellen Kontinuitäten zwischen diesem historischen Präzedenzfall und den heutigen Vorschlägen sind auffällig. Musks „Universal High Income“ – ein Programm bedingungsloser staatlicher Transferleistungen, das nicht auf Arbeit, sondern auf dem durch künstliche Intelligenz und Automatisierung erzeugten produktiven Überschuss basiert – weist auf der Ebene der politisch-ökonomischen Architektur eine auffällige Ähnlichkeit mit dem Energiezertifikatssystem von Technocracy Inc. auf. Von zeitgenössischem Branding befreit, verkörpern beide Modelle eine Form der bedingt bemessenen, universell verteilten Zuteilung, eingebettet in das, was Systemtheoretiker als kybernetische Infrastruktur erkennen würden: einen soziotechnischen Organismus, in dem menschliche Akteure und maschinelle Systeme eine einzige integrierte Produktionseinheit bilden.

Das Wort „universell“ in beiden Vorschlägen erfüllt eine politische Funktion, die einer genauen Prüfung nicht standhält. Was universell ist, ist die Anspruchsberechtigung; was bedingt ist – und in beiden Fällen folglich auch so ist – ist alles andere: die Höhe der Zuteilung, die Kriterien, nach denen sie angepasst wird, die Verwaltungsstelle, die befugt ist, diese Anpassungen vorzunehmen, und die produktive Infrastruktur, deren Output darüber entscheidet, was überhaupt zur Verteilung zur Verfügung steht. Ein kybernetischer Organismus verfügt über Rückkopplungsschleifen, und wer auch immer diese Schleifen kontrolliert, kontrolliert die „universelle“ Verteilung, die sich daraus ergibt. Was Technocracy Inc. als Energiezertifikate vorschlug und was Musk als Universal High Income vorschlägt, sind in diesem präzisen Sinne keine bedingungslosen Bürgerdividenden, sondern bedingt bemessene Zuteilungen innerhalb eines soziotechnischen Systems – Zahlungen, deren Universalität nominell und deren Bedingtheit strukturell ist.

Die Haldeman-Scott-Linie erbt eine politisch-technologische Tradition, die wesentlich älter ist als ihre nordamerikanische Ausprägung der 1930er Jahre. Henri de Saint-Simon (1760–1825) schlug vor, dass erbliche Aristokraten, Juristen und Geistliche durch einen Regierungsrat aus Wissenschaftlern, Ingenieuren und Industriellen abgelöst werden sollten, wobei die Gesellschaft als produktives Unternehmen neu konstituiert werden sollte, das rational auf das kollektive Wohl ausgerichtet ist, anstatt als politische Gemeinschaft zu fungieren – ein Programm, das Comte in die positivistische Tradition überführte und das Thorstein Veblen in The Engineers and the Price System (1921) erkennbar in die amerikanische Industriesprache übertrug, die Howard Scott ein Jahrzehnt später operationalisieren sollte.

Eine parallele und wesentlich frühere Formulierung des spezifisch kybernetischen Strangs ging von der revolutionären Linken aus. Alexander Bogdanow – bolschewistischer Arzt, Philosoph und Lenins wichtigster innerparteilicher Rivale bis zu seinem Ausschluss im Jahr 1909 – veröffentlichte 1908 Red Star, in dem er einen marsianischen Sozialismus schildert, in dem Geld abgeschafft wurde, Arbeit durch ein zentrales Statistikamt zugeteilt wird, das die kontinentale Produktion gegen den berechneten Bedarf abwägt, und die Verteilung sich nach dem Output und nicht nach dem Marktaustausch richtet. Der Roman liest sich stellenweise wie ein fiktiver Prospekt für das, was Scotts „Technate“ ein Vierteljahrhundert später administrativ vorschlagen würde. Bogdanows nachfolgendes dreibändiges Werk Tektologie: Allgemeine Wissenschaft der Organisation (1913–1922) lieferte die theoretische Grammatik – Rückkopplung, Selbstregulierung, der Organismus als System –, die Wiener, Ashby und Beer eine Generation später wiederentdecken und in „Kybernetik“ umbenennen sollten; Beer selbst räumte diese Anlehnung ein. Dass Bogdanov eindeutig der revolutionären Linken angehörte, während er eine soziotechnische Architektur vorantrieb, die in ihrer Technik nicht von Scotts angeblich unpolitischem Schema zu unterscheiden war, schärft das Muster, das bereits in der Haldeman-Genealogie sichtbar ist: Die top-down-technokratische Vorstellungskraft ist nicht das Eigentum einer einzigen politischen Tradition, sondern eine wiederkehrende Strukturform, deren kybernetische Grammatik bereits auf Russisch ausgearbeitet war, bevor Wiener das Fachgebiet benannte.

Die strukturelle Verwandtschaft zwischen dem „Technate“ der Technokratie und Musks „Universal High Income“ rückt noch deutlicher in den Fokus, wenn man sie neben den ehrgeizigsten Versuch des 20. Jahrhunderts stellt, kybernetische Regierungsführung zu operationalisieren: Stafford Beers Projekt Cybersyn, das 1971 von der Regierung Salvador Allendes in Auftrag gegeben und mit dem Pinochet-Putsch im September 1973 aufgelöst wurde. Beer, ein britischer Management-Kybernetiker, der in der Tradition von Ross Ashby und Norbert Wiener ausgebildet wurde, entwarf Cybersyn als ein wirtschaftliches Nervensystem in Echtzeit – ein Netzwerk von Telexgeräten, das Produktionsdaten aus verstaatlichten Industrien an einen zentralen Operationsraum in Santiago weiterleitete, wo ein kleines Team von Ingenieuren Eingaben anpassen, Ergebnisse modellieren und die Wirtschaft durch kontinuierliches Feedback stabilisieren konnte. Die Leitstelle selbst, mit ihren sieben Tulip-Stühlen und sechseckigen Bildschirmen, war als visuelle Verkörperung dessen konzipiert, was Beer das Viable System Model nannte: ein soziotechnischer Organismus, in dem menschliche und maschinelle Prozesse eine einzige selbstregulierende Einheit bilden. Cybersyn ist der fehlende Mittelbegriff zwischen Scotts „Technate“ aus den 1930er Jahren – einem Energiezertifikat – und der zeitgenössischen Silicon-Valley-Vorstellung von algorithmisch verwalteter Fülle. Evgeny Morozovs Podcast The Santiago Boys aus dem Jahr 2023 hat dokumentiert, wie das Erbe von Cybersyn über seine noch lebenden Teilnehmer und deren Schüler in die heutige technokratische Vorstellungswelt hineinwirkt; Beers eigene spätere Arbeiten zum Viable System Model und zur „Syntegrität“ wurden zu einem der expliziten Bezugspunkte für den Game-B-Diskurs, der in den 2010er Jahren um Jordan Hall, Bret Weinstein und Jim Rutt herum entstand – eine Tradition, die sich gleichermaßen auf Beers Kybernetik und auf Ilya Prigogines Thermodynamik stützt. Allendes Kybernetiker und Scotts Technokraten gingen von entgegengesetzten Polen des politischen Kompasses aus und gelangten zu auffallend ähnlichen Architekturen: einer zentralisierten technischen Verwaltung eines Produktionssystems, dessen Erzeugnisse den Bürgern eher nach Regeln als nach Marktprinzipien zugeteilt werden.

Jede Genealogie des zeitgenössischen technokratischen Denkens, die bei Musk endet, unterschätzt die Netzwerkeffekte. Peter Thiel – Musks PayPal-Mitbegründer, Palantir-Vorstandsvorsitzender und Leiter des Founders Fund – hat in Zero to One (2014) und in seinem Cato Unbound-Essay „The Education of a Libertarian“ aus dem Jahr 2009 eine Vision formuliert, in der „eindeutiger Optimismus“ und von Gründern geführte Unternehmen die demokratische Deliberation als legitime Triebkräfte des zivilisatorischen Fortschritts ablösen. Thiels mittlerweile berüchtigte Behauptung, er glaube nicht mehr daran, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar seien, fungiert als deutlichste politische Aussage der rechts-akzelerationistischen Tradition: Das demokratische Wahlrecht wird als Hindernis für die technisch kompetente Verwaltung der Zukunft behandelt, und der Unternehmer-Gründer wird als der neue Souverän eingesetzt. Chris McGreals Bericht vom Januar 2025 in The Guardian sowie seine anschließenden Interviews bei Democracy Now verorteten die politischen Haltungen der PayPal-Mafia in demselben südafrikanischen Milieu der Apartheid-Ära, das Musk und seinen Großvater geprägt hatte. Thiel verbrachte einen Teil seiner Kindheit – etwa von 1971 bis 1977 – in Südafrika und später in Südwestafrika und besuchte eine deutschsprachige Schule in Swakopmund, zu einer Zeit, als die Stadt, wie McGreal es ausdrückte, noch ein Ort war, an dem „Heil Hitler“-Grüße offen verwendet wurden. Diese Erfahrung hat Thiel selbst angeführt, um seinen späteren Libertarismus mit einer Reaktion auf die Disziplin der Schule in Verbindung zu bringen; Kritiker haben angemerkt, dass der umgebende Kontext von Apartheid und Kolonialismus für die politische Vision, die er später entwickelte, nicht nebensächlich ist. Der Beitrag Thiels, überlagert vom Erbe Haldemans, verdeutlicht etwas über die aktuelle Konfiguration: Während Haldemans Technokratie Ingenieur-Verwalter vorschlug und Musks UHI einen föderalistisch verteilten Überfluss vorschlägt, schlägt Thiels Variante Gründer-Souveräne vor, deren Unternehmensvehikel zu den operativen Einheiten der Regierungsführung werden – eine Konvergenz, die Curtis Yarvin explizit unter dem Begriff „Neokameralismus“ theoretisiert hat und die Nick Land in seiner Phase der „Dark Enlightenment“ als logischen Endpunkt des postdemokratischen Akzelerationismus befürwortete. Die drei Persönlichkeiten – Haldeman, Musk, Thiel – vertreten keine einheitliche Doktrin, sondern drei aufeinanderfolgende Antworten auf dieselbe Frage: Wer regiert, wenn die Politik als gescheitert gilt?

Akzelerationistische Rahmenkonzepte

Um diese Konvergenz angemessen zu theoretisieren, muss sorgfältig zwischen drei eigenständigen – und sich teilweise gegenseitig widersprechenden – Strömungen innerhalb des accelerationistischen Denkens unterschieden werden, da die Unterschiede zwischen ihnen nicht nur stilistischer Natur sind, sondern strukturell bestimmend wirken.

Der linke Akzelerationismus (L/Acc) hat seine intellektuellen Wurzeln in einer weitgehend marxistischen Ausrichtung. Unter Rückgriff auf Denker von Marx’ „Fragment über die Maschinen“ bis hin zu Deleuze und Guattaris „Anti-Ödipus“ argumentiert L/Acc, dass die durch die kapitalistische Technowissenschaft entfesselten Produktivkräfte beschleunigt werden sollten, anstatt ihnen Widerstand zu leisten oder sich vor ihnen zurückzuziehen – nicht um den Kapitalismus zu rechtfertigen, sondern um ihn auszuschöpfen und zu überwinden. Das Ziel ist die Schaffung materieller Bedingungen, die für eine arbeitsfreie Gesellschaft des automatisierten Überflusses ausreichen – eine Position, die am provokantesten in dem Slogan „Fully Automated Luxury Communism“ zum Ausdruck kommt. In diesem Sinne ist Technologie ein Terrain politischer Auseinandersetzung und potenzieller Emanzipation: Die Aufgabe besteht darin, den maschinellen Überschuss des Kapitalismus für kollektive, egalitäre Ziele umzuwidmen und neu auszurichten.

Die haldemanisch-technokratische Vorstellungswelt teilt dieses gemeinsame Ziel – die Befreiung der Menschen von der Zwangsarbeit durch die administrative Rationalisierung maschineller Produktivität –, auch wenn sie es über eine völlig andere politische Tradition erreicht.

Rechter Akzelerationismus (R/Acc) und seine neuere, vom Silicon Valley geprägte Variante, der Effektive Akzelerationismus (e/acc), stellen eine grundlegend andere Aneignung der akzelerationistischen Logik dar. Während L/Acc die Beschleunigung im Dienste einer postkapitalistischen Transformation einsetzt, begreifen R/Acc und e/acc die Beschleunigung als Selbstverstärkung des Kapitalismus: Unregulierte Märkte, exponentielles technologisches Wachstum und die Aufhebung politischer Innovationshemmnisse werden nicht als Mittel zu einem weiteren Zweck, sondern als an sich wertvolle Prozesse betrachtet. Insbesondere die e/acc-Variante – die in Kreisen des Risikokapitals und der KI-Entwicklung eine herausragende Rolle spielt und von Persönlichkeiten wie Guillaume Verdon („Beff Jezos“) explizit durch ein Vokabular aus thermodynamischer Informatik und dissipativer Nichtgleichgewichtsdynamik artikuliert wird, das direkt von Prigogine entlehnt ist – tendiert zu einem techno-optimistischen Voluntarismus, in dem Gründer, Entwickler und Investoren als Vorreiter des zivilisatorischen Fortschritts dargestellt werden. Dieser Strang ist politisch heterodox, steht aber der Vorrangstellung des Marktes, einer techno-managerialen Governance und insbesondere Vorschlägen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen als Mechanismus zur Bewältigung der sozialen Umbrüche durch die Automatisierung weitgehend positiv gegenüber.

Das Land-Paradoxon

Die konstitutive Ironie dieser gesamten Konfiguration wird am deutlichsten, wenn man zu Nick Land zurückkehrt – dem Denker, den Rechtsbeschleuniger am häufigsten als intellektuellen Patriarchen des Feldes anführen, obwohl seine eigene theoretische Entwicklung diese Anführung zutiefst paradox erscheinen lässt.

Es ist entscheidend zu beachten, dass Land selbst von der Linken ausging: Seine frühen Arbeiten an der University of Warwick in den 1990er Jahren, die im Rahmen der Cybernetic Culture Research Unit (CCRU) entstanden, stützten sich stark auf die marxistische politische Ökonomie, Deleuze und Guattari sowie eine weitgehend anti-humanistische kritische Theorie. Sein ursprünglicher Akzelerationismus war in wesentlichen Punkten eine Radikalisierung des L/Acc-Impulses – ein Versuch, die Logik der kapitalistischen Deterritorialisierung jenseits jeglicher politischer Vereinnahmung voranzutreiben. Erst durch eine anhaltende theoretische Radikalisierung wandte sich Lands Position dem zu, was heute als Unconditional Accelerationism (U/Acc) bezeichnet wird.

Die Forschungsgruppe für kybernetische Kultur an der University of Warwick, Mitte der 1990er Jahre. Lands Akzelerationismus entstand in einem weitgehend marxistischen theoretischen Umfeld, bevor er zu seiner bedingungslosen Formulierung fand.

U/Acc – der bedingungslose Akzelerationismus – steht für Lands ausdrückliche Ablehnung sowohl von L/Acc als auch von R/Acc als theoretisch inkohärent. Für Land machen sich beide Tendenzen eines grundlegenden „menschlichen Wahns“ schuldig: der epistemisch naiven Annahme, dass menschliches Handeln, menschliches Wohlergehen oder menschliche ideologische Präferenzen entweder den Motor oder das Ziel beschleunigender Prozesse darstellen. L/Acc ersetzt in dieser Hinsicht lediglich ein kapitalistisches Telos durch ein linkshumanistisches – es stellt sich die Beschleunigung nach wie vor als ein Werkzeug in menschlichen Händen vor, das auf das menschliche Gedeihen ausgerichtet ist. R/Acc und e/acc setzen trotz ihrer Rhetorik von Chaos und Anti-Regulierung ebenfalls menschliche Unternehmer und Institutionen als bedeutungsvolle Akteure voraus, die den Prozess lenken. Für Land bezeichnet echte Beschleunigung eine unmenschliche Intelligenzexplosion, die nicht nur die menschliche Regierungsführung übersteigt, sondern die Kategorie der menschlichen Zentralität – ob nun sozialistisch oder libertär geprägt – theoretisch obsolet macht.

Es ist erwähnenswert, dass Lands eigener Essay aus dem Jahr 2012, The Dark Enlightenment – der Text, von dem die breitere neoreaktionäre (NRx) Bewegung ihren Namen hat und den Land selbst als Bezeichnung geprägt hat –, explizit als ausführlicher Kommentar zu Curtis Yarvins Mencius-Moldbug-Schriften strukturiert war und daher in der spezifischen Frage der Unternehmenssouveränität und des Neokameralismus Yarvin nacheifert. Die Reihenfolge ist entscheidend: Land prägte das Label „Dark Enlightenment“, doch der operative neokameralistische Vorschlag, den es befürwortet, stammt von Yarvin, den Land gerade deshalb unterstützte, weil er Yarvins Modell der Unternehmenssouveränität als ehrlicher empfand als L/Acc oder R/Acc hinsichtlich des Endes des demokratischen Humanismus (zu dem auch konstitutionelle Republiken gehören).

Das daraus resultierende Paradoxon ist theoretisch bedeutsam: wesentliche Teile des rechts-akzelerationistischen und e/acc-Milieus berufen sich auf Land als Gründungsautorität, während sie gleichzeitig techno-manageriale Wohlfahrtsarchitekturen befürworten – darunter, so könnte man argumentieren, Musks eigenes „Universal High Income“ –, die Lands Rahmenwerk als humanistische Hindernisse einstufen würde: regulatorische und umverteilende Dämpfer, die auf einen Prozess angewendet werden, der hypothetisch nicht im Interesse irgendeiner menschlichen Wählerschaft gesteuert werden kann und sollte.

Dass Joshua Haldemans technokratische Vision – die in den 1940er Jahren als politisch gefährlich unterdrückt wurde – sowohl in den politischen Vorschlägen seines Enkels als auch in den post-arbeitsbezogenen Vorstellungswelten der zeitgenössischen accelerationistischen Theorie strukturelles Echo findet, legt nahe, dass das, was sich als radikaler Futurismus präsentiert, in Wirklichkeit das periodische Wiederaufleben eines weitaus älteren politisch-technologischen Unbewussten sein könnte: eines, in dem der Traum, demokratische Deliberation durch eine konstruierte Verwaltung des Überflusses zu ersetzen, in jeder Generation immer wiederkehrt, gekleidet in neue theoretische Gewänder.

Zwei kybernetische Strömungen, ein Silicon Valley

Was die heutige Konstellation wirklich neuartig macht – und was die Haldeman-Musk-Genealogie allein nicht vollständig erklären kann –, ist, dass zwei historisch gegensätzliche kybernetische Traditionen in der politischen Vorstellungswelt der heutigen Tech-Rechten stillschweigend miteinander verschmolzen sind.

Die erste ist die Top-down-Tradition der Technokratie, die dieser Aufsatz bereits nachgezeichnet hat: Howard Scotts Energiezertifikate, Haldemans „Technate“, Stafford Beers „Operations Room“, Musks „Universal High Income“ – eine Tradition, in der ein technisch kompetentes Verwaltungsgremium die Verteilung eines Produktionsüberschusses an eine Bevölkerung regelt, deren Arbeit wirtschaftlich überflüssig geworden ist.

Die zweite ist eine Bottom-up-Tradition, die durch einen völlig anderen intellektuellen Wendepunkt verläuft: Ilya Prigogines Arbeit über dissipative Strukturen und Selbstorganisation fernab des Gleichgewichts in den 1970er Jahren – die ihm 1977 den Nobelpreis für Chemie einbrachte – lieferte die thermodynamische Grundlage für das Gründungsprogramm des Santa Fe Institute im Bereich der Komplexitätswissenschaft im Jahr 1984: Brian Arthur über steigende Erträge und Lock-in, Stuart Kauffman über autokatalytische Netzwerke, Doyne Farmer über Marktdynamiken. Dieses konzeptionelle Instrumentarium wanderte über das Cypherpunk-Milieu der 1990er Jahre (Tim May, Nick Szabo, Hal Finney) in die Architektur von Bitcoin, dezentralen autonomen Organisationen und die breitere Krypto-Vorstellungswelt ein. Schwarmintelligenz, verteilter Konsens, emergente Koordination ohne zentrale Autorität: Während die erste Tradition einen „Engineer-Sovereign“ vorschlägt, sieht die zweite gar keinen Souverän vor, sondern lediglich ein selbstorganisierendes Protokoll. Der mit Jordan Hall, Jim Rutt, Bret Weinstein und Forrest Landry verbundene Game-B-Diskurs – der selbst, wie das Game-B-Wiki offen einräumt, von Prigogineschem Vokabular durchdrungen ist – stellt einen jüngsten Versuch dar, eine Synthese zwischen diesen Traditionen aus einer linksorientierten Richtung zu formulieren.

Die Persönlichkeiten, die heute die zeitgenössische Tech-Rechte dominieren, repräsentieren dieselbe Synthese aus der anderen Richtung. Musk befürwortet föderale UHI-Kontrollen (technokratische Verwaltung von oben nach unten), während er gleichzeitig Dogecoin vertritt, eine „Everything-App“-Zahlungsstrategie für X verfolgt und Starlink als ein weltumspannendes verteiltes Netzwerk betreibt (verteilte Infrastruktur von unten nach oben). Thiel hält Anteile an Palantir – dessen Kernprodukte umfassende Datenintegrations- und Überwachungsanalyseplattformen für staatliche und Unternehmenskunden sind – und setzt sich gleichzeitig öffentlich lautstark für Bitcoin und das umfangreiche Krypto-Portfolio des Founders Fund ein. Persönlichkeiten im und am Rande des E/ACC-Milieus berufen sich auf Land (autonomes Techno-Kapital als selbstorganisierender Prozess), befürworten aber gleichzeitig die Souveränität der Gründer und – im Falle von Musk und Sam Altman am deutlichsten – staatlich verwaltete Sozialarchitekturen zur Bewältigung der durch KI verursachten Verdrängung von Arbeitskräften.

Diese Paarungen sind schematisch, und jede Figur widersetzt sich ihnen an den Rändern – doch das Muster, das sich über den gesamten Cluster zieht, ist deutlich genug, um es zu benennen. Was es benennt, ist keine übertünchte Inkohärenz, sondern eine echte Verschmelzung, und diese Verschmelzung hat begonnen, eine institutionelle Form anzunehmen. Curtis Yarvins neokameralistischer Vorschlag – in seinem A Formalist Manifesto von 2007 als „Gov-Corp“ und in den darauf folgenden, ausführlicheren Schriften von Unqualified Reservations als „Sov-Corp“ bezeichnet – definiert den Souverän neu als Aktiengesellschaft, die Bürger als Kunden und das Austrittsrecht als Ersatz für die demokratische Mitsprache. Land befürwortete dieses Rahmenkonzept in The Dark Enlightenment (2012) als den ehrlichen Endpunkt des postdemokratischen Akzelerationismus. Balaji Srinivasans The Network State (2022) liefert die operative Brücke: einen Vorschlag, bei dem eine Online-Gemeinschaft, kryptografisch koordiniert und territorial diffus, Land per Crowdfunding finanziert, diplomatische Anerkennung aushandelt und sich selbst in eine souveräne Existenz katapultiert – cypherpunk-bottom-up in ihrer Koordinationsmechanik, Yarvinite-top-down in ihrer Teleologie. Ein Netzwerkstaat ist im Grunde ein Yarvinitischer Sovcorp, der durch Schwarmkoordinationsprotokolle statt durch Erbschaft oder Eroberung instanziiert wird; er greift auf das Krypto- und DAO-Toolkit zurück, das in der Prigoginisch-Cypherpunk-Tradition geschmiedet wurde, und nutzt es, um das Technat aufzubauen. Die angrenzende Tradition der Charter-Städte – Patri Friedmans Seasteading-Initiativen, das honduranische Charter-Stadt-Projekt Próspera (im Wesentlichen von Thiel finanziert), Dryden Browns Praxis, das breitere Milieu der freien Privatstädte – repräsentiert dieselbe Fusion, die durch den rechtlichen Mechanismus von Sonderwirtschaftszonen und unternehmerischen Verwaltungsenklaven statt durch eine netzwerkkoordinierte Staatlichkeit angestrebt wird.

Für Land stellt die in The Dark Enlightenment theoretisierte neokameralistische Variante die einzig ehrliche Lösung für das accelerationistische Dilemma dar: die humanistischen Dämpfer sowohl der Wohlfahrts-Verwaltungs-Tradition als auch der demokratisch-marktwirtschaftlichen Tradition aufzugeben und den autonomen techno-kommerziellen Prozess seinen eigenen Attraktor finden zu lassen, ohne dass menschliche Interessen darüber entscheiden. Die Ironie aus Lands Perspektive besteht darin, dass seine eigenen zeitgenössischen Leser in e/acc und im Silicon Valley diese Ehrlichkeit abgelehnt haben. Sie haben die Ästhetik einer von unten nach oben entstehenden Ordnung beibehalten, während sie stillschweigend den Verwaltungsapparat des Technats wieder einführen – und der Netzwerkstaat sowie das Milieu der Charter-Cities / Free-Private-Cities, zusammen mit dem Yarvinitischen Gov-Corp/SovCorp-Rahmenwerk, das beides untermauert, sind genau die institutionellen Gefäße, in denen diese Wiedereinführung stattfindet. Sie haben dies genau in dem Moment getan, als der Enkel eines kanadischen Technokraten, der heute der reichste private Akteur der Geschichte ist, vorschlug, dass die Bundesregierung mit der Ausgabe von universellen Schecks beginnen solle. Was das Erbe Haldemans sichtbar macht, ist, dass das politisch-technologische Unbewusste, das diese Vorschläge strukturiert, nicht neu ist; was die Konvergenz von Srinivasan, Yarvin und Thiel sichtbar macht, ist, dass das Unbewusste zum ersten Mal das Kapital, das Netzwerk und die rechtliche Kreativität erworben hat, um seine eigene Materialisierung zu versuchen.

Ein älterer Traum

Dass Joshua Haldemans technokratische Vision – die in den 1940er Jahren als politisch gefährlich unterdrückt wurde – sowohl in den politischen Vorschlägen seines Enkels als auch in den post-arbeitsbezogenen Vorstellungswelten der zeitgenössischen accelerationistischen Theorie strukturelles Echo findet, legt nahe, dass das, was sich als radikaler Futurismus präsentiert, in Wirklichkeit das periodische Wiederaufleben eines weitaus älteren politisch-technologischen Unbewussten sein könnte: eines, in dem der Traum, demokratische Deliberation durch eine konstruierte Verwaltung des Überflusses zu ersetzen, in jeder Generation immer wiederkehrt, gekleidet in neue theoretische Gewänder. Dass dieser Traum nun von Persönlichkeiten artikuliert wird, die gleichzeitig sein Gegenteil vertreten – die Cypherpunk-Fantasie einer vollständig dezentralisierten, staatenlosen, sich selbst organisierenden digitalen Commons –, ist weniger ein Widerspruch als vielmehr ein Bekenntnis. Wenn die Politik als gescheitert gilt, bleibt nicht ein einziger Ersatz zurück, sondern eine Abfolge von ihnen, von denen sich jeder die Legitimität vom nächsten leiht: das Technat, der Gründer, das Protokoll. Die Frage, auf die meine Arbeit immer wieder zurückkommt – wer profitiert, wer entscheidet, wer in dem entstehenden System als Mensch gezählt wird –, ist die Frage, die diese aufeinanderfolgenden Ersetzungen offenbar nicht beantworten sollen.

Quellen

Haldeman, Technokratie und die Musk-Genealogie:

Jill Lepore, „Die Welt nach Elon Musks Großvater“, The New Yorker, 19. September 2023: https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-world-according-to-elon-musks-grandfather

Jill Lepore, „Die gescheiterten Ideen, die Elon Musk antreiben“, New York Times, 4. April 2025: https://www.nytimes.com/2025/04/04/opinion/elon-musk-doge-technocracy.html

Jill Lepore, X-Man: The Elon Musk Origin Story (BBC Radio 4 / Pushkin Industries, 2021; aktualisiert 2025)

Joshua Benton, „Elon Musks antisemitischer, Apartheid-befürwortender Großvater“, The Atlantic, 21. September 2023: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2023/09/joshua-haldeman-elon-musk-grandfather-apartheid-antisemitism/675396/

Geoff Leo, „Die kanadischen Wurzeln von Elon Musks verschwörungstheoretischem Großvater“, CBC News, 20. März 2025: https://www.cbc.ca/newsinteractives/features/joshua-haldeman-elon-musk-saskatchewan-tech-utopian-conspiracist

Ira Basen, „In science we trust“, CBC News, 28. Juni 2021: https://newsinteractives.cbc.ca/longform/technocracy-incorporated-elon-musk/

Joseph C. Keating und Scott Haldeman, „Joshua N Haldeman, DC: the Canadian Years, 1926–1950“, Journal of the Canadian Chiropractic Association 39(3), September 1995: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2485067/

Chris McGreal, „Wie die Wurzeln der ‚PayPal-Mafia‘ bis ins Apartheid-Südafrika reichen“, The Guardian, 26. Januar 2025: https://www.theguardian.com/technology/2025/jan/26/elon-musk-peter-thiel-apartheid-south-africaChris McGreal (Interview), „‚Die PayPal-Mafia‘: Lernen Sie die südafrikanischen Oligarchen im Umfeld von Trump kennen, von Elon Musk bis Peter Thiel“, Democracy Now!, 10. Februar 2025: https://www.democracynow.org/2025/2/10/elon_musk_doge_south_africa_apartheid

Sozialkredit, die Protokolle und die Enthüllung der Times von 1921:

Janine Stingel, Social Discredit: Anti-Semitism, Social Credit, and the Jewish Response (McGill-Queen’s University Press, 2000): https://books.google.com/books?id=KBvReeYEArMC

JTA-Archiv, „Kanadische Social-Credit-Partei verbreitet antisemitische Propaganda in Quebec“: https://www.jta.org/archive/canadian-social-credit-party-spreading-anti-semitic-propaganda-in-quebec

Philip Graves, „Die Wahrheit über ‚Die Protokolle‘: Eine literarische Fälschung“ (The Times, 16.–18. August 1921), Broschüren-Nachdruck über das Internet Archive: https://archive.org/details/bib_fict_4173308

USHMM Holocaust Encyclopedia, „The Times, 17. August 1921“: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/gallery/the-times-august-17-1921

Musks Beitrag von 2023, Werbeboykott, Besuch in Auschwitz:

CBS News, „Elon Musk sieht sich wegen seiner Unterstützung eines antisemitischen X-Beitrags zunehmender Kritik ausgesetzt“: https://www.cbsnews.com/news/elon-musk-actual-truth-antisemitic-post-backlash-advertisers/

Bloomberg Businessweek, „Werbetreibende verlassen X, nachdem Elon Musk antisemitische Theorie unterstützt“: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-22/advertisers-ditch-x-after-elon-musk-endorses-anti-semitic-theory

CBS News, „Elon Musk besucht das Konzentrationslager Auschwitz“: https://www.cbsnews.com/news/elon-musk-auschwitz-ben-shapiro/

JTA, „Elon Musk legt Kranz in Auschwitz nieder“: https://www.jta.org/2024/01/22/global/elon-musk-lays-wreath-at-auschwitz-after-tour-with-ben-shapiro-and-european-rabbi

NBC News über den „MechaHitler“-Vorfall bei Grok: https://www.nbcnews.com/tech/internet/elon-musk-grok-antisemitic-posts-x-rcna217634

NPR über Grok: https://www.npr.org/2025/07/09/nx-s1-5462609/grok-elon-musk-antisemitic-racist-content

Zum Vorfall um Grok und MechaHitler:

Musks Beitrag vom April 2026 zu „Universal High Income“:

Washington Times, „Elon Musk schlägt ‚universelles hohes Einkommen‘ als Antwort auf KI-bedingte Arbeitsplatzverluste vor“, 17. April 2026: https://www.washingtontimes.com/news/2026/apr/17/elon-musk-proposes-universal-high-income-answer-ai-driven-job-losses/

Reason, „Elon Musks fehlgeleiteter Ruf nach einem ‚universellen hohen Einkommen‘, falls KI Arbeitsplätze vernichtet“, 17. April 2026: https://reason.com/2026/04/17/elon-musks-mistaken-call-for-a-universal-high-income/

Berichterstattung von AOL News: https://www.aol.com/articles/elon-musk-calls-government-cash-230500882.html

Akzelerationismus, CCRU und U/Acc:

Yarvin, Neokameralismus und der Netzwerkstaat:

Curtis Yarvin (als Mencius Moldbug), „A Formalist Manifesto“, Unqualified Reservations, 23. April 2007: https://www.unqualified-reservations.org/2007/04/formalist-manifesto-originally-posted/

Curtis Yarvin (als Mencius Moldbug), „Neocameralism and the Escalator of Massarchy“, Unqualified Reservations, 12. Dezember 2007: https://www.unqualified-reservations.org/2007/12/neocameralism-and-escalator-of/

Curtis Yarvin, Gray Mirror (Substack, 2020–heute)

Anmerkung zur Terminologie: Yarvins Vorschlag wird in seinem 2007 erschienenen „A Formalist Manifesto“ als „gov-corp“ und in seinen späteren Unqualified Reservations-Essays als „sovcorp“ bezeichnet; die Begriffe beziehen sich auf dasselbe zugrunde liegende neokameralistische Rahmenwerk, wobei „sovcorp“ im neoreaktionären Diskurs zum Standardbegriff geworden ist.

Balaji Srinivasan, The Network State: How to Start a New Country (im Eigenverlag, Juli 2022): https://thenetworkstate.com/

Wikipedia, Dark Enlightenment: https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Enlightenment

Wikipedia, Curtis Yarvin: https://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin

Energiezertifikate von Technocracy Inc. (Primärquelle):