Egon W. Kreutzer

Es ist kein schöner Anblick. Das einst so vitale Land wird von Tag zu Tag weniger. Jeder rasselnde Atemzug erinnert an die Vergänglichkeit.

Ohne die intravenös verabreichten Opioide der ARD & ZDF Pharma AG würde der Patient – unterbrochen von kurzen Phasen der Bewusstlosigkeit – brüllen vor Schmerzen, so aber, im Halbdämmerzustand, nimmt er schon nicht mehr wahr, was die Stunde geschlagen hat.

Trotz der Magensonde, über die Monetum MAXX in Gigacoin-Dosierung zugeführt wird, hört der Körper nicht auf, sich selbst zu verzehren. Die Mittelstandsmuskelmasse schwindet. Noch tragen die Beine das kurze Stück vom