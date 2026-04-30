Die großen Lügen (Teil 8) – Corona VII: Die Rolle supranationaler Organisationen

Von Uwe Froschauer

Corona hat gezeigt, wie stark sich politische Entscheidungsprozesse in den letzten Jahren auf supranationale Ebenen verlagert haben. Nationale Maßnahmen sind oftmals das Ergebnis von Entscheidungen, die jenseits einzelner Staaten getroffen wurden. Eine Schlüsselrolle spielte dabei die Weltgesundheitsorganisation – eine Institution, die offiziell berät, in der Praxis jedoch maßgeblich die globale Richtung in Gesundheitsfragen vorgibt.

WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) war während der Corona-Krise nicht nur Koordinator globaler Gesundheitsmaßnahmen, sondern Teil eines Netzwerks, das bereits im Vorfeld der Coronaplandemie Szenarien entwickelte und politische Weichen stellte. Internationale Planspiele wie der Event