Iran durchkreuzt US-Zionistische Pläne in Westasien

In der Utube-Nachrichtenbörse über die brandgefährlichen Entwicklungen in Westasien ist Prof. Seyed M. Marandi von der Universität Teheran derzeit ein viel gefragter Interviewgast. Nachfolgend sind die wichtigsten Passagen aus einem seiner jüngsten Stellungsnahmen zusammengefasst.

Vor allem, wenn es um Iran, den Persischen Golf und die Arabische Halbinsel geht, bietet Professor Marandi Einblicke, die man in den westlichen, selbst erklärten „Qualitätsmedien“ entweder nicht kennt, oder die bewusst ignoriert werden, weil sie in das geltende Narrativ nicht hineinpassen und die bisherigen prozionistischen Propagandaerfolge aufs Spiel setzen würden. Ein besonders beeindruckendes Gespräch führte Marandi am 21. April auf dem YouTube-Kanal seines bekannten akademischen Kollegen Professor Nima Alkhorshid unter anderem zu diesen Themen:

– Aktuelle Stimmung in Iran; Trumps vergebliche Forderung nach einem zweiten Waffenstillstand-Treffen in Islamabad.

– Warum Iran nicht zur zweiten Runde der Waffenstillstandsverhandlungen nach Islamabad ging

– Irans militärische Fähigkeiten, ungenutzte Waffen und Kriegsstrategie

– Unseriöses US-Verhandlungsverhalten und mangelnde Ernsthaftigkeit

Zur aktuellen Stimmung in Iran: Trumps vergebliche Forderung nach einem zweiten Waffenstillstands-Treffen in Islamabad

Zum Einstieg ins Thema betonte Prof. Marandi, dass niemand seine Zeit damit hätte verschwenden sollen, sich westliche Medien anzuhören, die sich auf angeblich