In der Schweiz verweigert Bank einen Cashbezug von 29’000

Raiffeisen Mutschellen verweigert 29’000 Cashbezug

Cash is King. Hiess es lange, wenn es an den Märkten rumpelte.

Heute ist Cash ein Risiko. Man kriegt ihn nicht mehr von seinem Konto.

Dem eigenen. Das zeigt die Raiffeisen Mutschellen.

Ein Kunde kündigte den Bezug einer grösseren Summe in bar an.

„Um den 4. oder 5. Mai 2026 sollte ich ein Barbezug machen in der Höhe von CHF