Die Nachricht war kurz, ihr Gehalt umso schwerer. Als Juri Uschakow, Assistent von Russlands Präsidenten Putin, am Dienstagabend vor die Presse trat, um über das anderthalbstündige Telefonat zwischen Putin und US-Präsident Trump zu berichten, fielen nicht nur die üblichen Floskeln von „freundschaftlichem Ton“ und „offenem Austausch“. In einem Satz verdichtete sich die strategische Botschaft des Kremls an den Westen – und an Israel.

Die Szene: Der Konferenzraum in Moskau, 20:20 Uhr Ortszeit. Uschakow spricht über den Iran, über die eskalierten Spannungen im Persischen Golf, über die Gefahr einer Bodenoffensive. Dann sagt er, was wie ein diplomatischer Standardkommentar klingt – und doch eine rote Linie markiert:

„Ganz unakzeptabel und gefährlich“ sei eine Bodenoperation auf iranischem Territorium.

Und weiter, fast nebenbei, aber mit präziser Schärfe: Russland werde sich nicht einfach abwenden.

Die versteckte Drohung?

Diplomaten in Moskau und Washington sind sich einig: Die Wortwahl war kein Zufall. Indem Uschakow darauf hinwies, dass Russland „täglich die Kontakte zum Iran, zu den Golfstaaten, zu Israel und zu den US-Unterhändlern“ aufrechterhalte, sendet der Kreml eine klare Botschaft: Wir sind im Raum. Wir sind informiert. Wir werden nicht zusehen, wenn der Iran zum Schauplatz eines großflächigen Krieges wird.

Die eigentliche Eskalationsstufe aber folgte implizit. Putin habe betont, dass eine Rückkehr zu „gewalttätigen Aktionen“ durch die USA und Israel „extrem schädliche Folgen nicht nur für den Iran und seine Nachbarn, sondern für die gesamte internationale Gemeinschaft“ hätte.

Hinter der diplomatischen Phrase verbirgt sich eine sicherheitspolitische Ansage: Moskau wäre bereit, eine militärische Überdehnung des Iran – etwa durch eine Invasion oder massenhafte Luftschläge – als direkte Bedrohung seiner eigenen Interessen zu werten.

Quelle und nachfolgend die Übersetzung.

Kommentar des Assistenten des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, zu den Ergebnissen des Telefongesprächs zwischen Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump



J. Uschakow: Sehr geehrte Kollegen, guten Abend!

Es fand ein weiteres Telefongespräch zwischen dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Wladimirowitsch Putin, und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, statt. Dieses Gespräch dauerte mehr als eineinhalb Stunden. Die Kommunikation der Präsidenten verlief in freundschaftlichem Ton, war offen und sachlich.

Es ist völlig verständlich, dass Wladimir Putin zunächst seine Unterstützung für den US-Präsidenten im Zusammenhang mit dem versuchten Attentat auf ihn am 25. April im Hotel „Washington Hilton“ zum Ausdruck brachte. Glücklicherweise wurden weder Donald Trump selbst noch seine Ehefrau oder jemand aus seinem Umfeld verletzt. Der Täter wurde vom Sicherheitsdienst umgehend neutralisiert. Der russische Führer verurteilte dieses Verbrechen entschieden und betonte insbesondere die Unzulässigkeit jeglicher Form politisch motivierter Gewalt.

Übrigens wurde erwähnt, dass der gefährliche Vorfall am Tag vor dem Geburtstag der US-First Lady, dem 26. April, stattfand. Melania Trump wurden Glückwünsche übermittelt und ihr Beitrag zu den Bemühungen um die Zusammenführung russischer und ukrainischer Kinder mit ihren Familien gewürdigt.

Von den Themen der internationalen Tagesordnung widmeten die Präsidenten ihre Hauptaufmerksamkeit der Situation um den Iran und im Persischen Golf.

Wladimir Putin hält die Entscheidung von Donald Trump, die Waffenruhe gegenüber dem Iran zu verlängern, für richtig. Dies sollte den Verhandlungen eine Chance geben und insgesamt zur Stabilisierung der Lage beitragen.

Gleichzeitig machte der russische Präsident auf die unvermeidlichen, äußerst schädlichen Folgen nicht nur für den Iran und seine Nachbarn, sondern für die gesamte internationale Gemeinschaft aufmerksam, falls die USA und Israel wieder zu gewalttätigen Aktionen übergehen sollten. Und natürlich erscheint die Option einer Bodenoperation auf iranischem Territorium völlig inakzeptabel und gefährlich.

Russland ist fest entschlossen, diplomatische Bemühungen zur Suche nach einer friedlichen Lösung der Krise auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen, und hat eine Reihe von Überlegungen zur Beilegung der Meinungsverschiedenheiten über das iranische Atomprogramm vorgelegt. Zu diesem Zweck werden die aktiven Kontakte mit iranischen Vertretern, Führern der Länder des Persischen Golfs sowie mit Israel und selbstverständlich dem Team der amerikanischen Unterhändler fortgesetzt.

Donald Trump legte seine Bewertung der Ergebnisse der abgeschlossenen Phase der militärischen Konfrontation dar sowie seine Ansichten über die schwierige Lage, in der sich der Iran und seine Führung derzeit befinden.

Was die ukrainische Konfliktlösung betrifft, so betonte der US-Präsident die Bedeutung einer baldigen Einstellung der Kampfhandlungen sowie seine Bereitschaft, dies seinerseits auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Seine Vertrauten werden die Kontakte sowohl mit Moskau als auch mit Kiew fortsetzen. Donald Trump glaubt, dass ein Abkommen, das den Konflikt in der Ukraine beenden würde, bereits nahe ist.

Auf Bitte Trumps hin charakterisierte Wladimir Putin die aktuelle Lage an der Kontaktlinie, wo unsere Truppen die strategische Initiative behalten und die Stellungen des Gegners zurückdrängen. Es wurde auch erwähnt, dass Russland seit Anfang 2025 der Ukraine mehr als 20.000 Leichen Gefallener übergeben hat, während sie uns etwas mehr als fünfhundert übergeben hat.

Sowohl Wladimir Putin als auch Donald Trump äußerten im Wesentlichen ähnliche Einschätzungen zum Verhalten des Kiewer Regimes unter der Führung Selenskyjs, das, von den Europäern angestachelt und mit deren Unterstützung, eine Linie der Verzögerung des Konflikts verfolgt.

Der russische Führer sagte deutlich, dass Kiew zu offen terroristischen Methoden greife, indem es ausschließlich zivile Einrichtungen auf russischem Territorium angreife.

Unser Präsident bestätigte erneut, dass die Ziele der speziellen Militäroperation in jedem Fall erreicht werden. Natürlich würden wir es vorziehen, dass dies das Ergebnis eines Verhandlungsprozesses wäre, wofür Selenskyj positiv auf die bekannten Vorschläge reagieren müsste, die mehrfach dargelegt wurden, auch von amerikanischer Seite.

Charakteristisch ist, dass Donald Trump die kürzlich von Russland ausgerufene Osterwaffenruhe positiv bewertete. In diesem Zusammenhang informierte Wladimir Putin seinen amerikanischen Kollegen über die Bereitschaft, eine Waffenruhe auch für die Zeit der Feierlichkeiten zum Tag des Sieges auszurufen. Trump unterstützte diese Initiative aktiv und bemerkte, dass der Feiertag unseren gemeinsamen Sieg über den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg markiere.

Bei der Erörterung der russisch-amerikanischen Beziehungen wurde auf beiden Seiten von großen Perspektiven für gegenseitig vorteilhafte Projekte in Wirtschaft und Energie gesprochen, wobei eine Reihe von groß angelegten Initiativen in der Wirtschaft, so die Präsidenten, bereits konkret zwischen Vertretern unserer Staaten diskutiert werden.

Die Präsidenten vereinbarten, die Kontakte aufrechtzuerhalten – sowohl persönlich als auch auf der Ebene ihrer Assistenten und Vertreter.

Die Präsidenten verabschiedeten sich herzlich und wünschten einander alles Gute.

Frage: Auf wessen Initiative hin fand das Telefongespräch statt?

J. Uschakow: Ich möchte anmerken, dass es sich um eine Initiative der russischen Seite, des russischen Präsidenten, handelte.

Danke.