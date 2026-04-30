EXKLUSIV: Das beunruhigende Muster bei toten und vermissten Wissenschaftlern | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Was ist hier los???

Stellen Sie sich Folgendes vor: Brillante Köpfe, die an der Spitze der sensibelsten Forschungsbereiche Amerikas arbeiten – Kernfusion, moderne Luft- und Raumfahrt, Weltraumantriebe, Materialien, die die Welt verändern könnten. Einer nach dem anderen verschwindet. Oder wird tot aufgefunden.

Seit 2023 sind mindestens zehn Wissenschaftler, Forscher und Schlüsselpersonen, die mit geheimen US-Programmen in Verbindung stehen, entweder spurlos verschwunden oder unter Umständen tot aufgefunden worden, die mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben.

Ein Materialwissenschaftler des NASA Jet Propulsion Lab unternimmt eine Wanderung in Kalifornien … und kehrt nie zurück .

. Ein Astrophysiker des Caltech, der mit der NASA zusammenarbeitet, wird auf seiner eigenen Veranda erschossen .

. Ein pensionierter Generalmajor der Luftwaffe, der einst die Erforschung mysteriöser Luftphänomene leitete, macht sich in New Mexico mit einem Revolver auf einen Spaziergang – und verschwindet spurlos.

Um dies weiter zu diskutieren und zu erörtern, inwiefern es mit Krieg, Außerirdischen oder beidem zusammenhängen könnte, ist Clint Russell bei uns zu Gast. Doch bevor Clint zu uns stößt, möchten wir Ihnen einige der beunruhigenden Details näherbringen…

Imagine this: Brilliant minds working at the cutting edge of America’s most sensitive research—nuclear fusion, advanced aerospace, space propulsion, materials that could change the world. One by one, they start disappearing. Or turning up dead.



Since 2023, at least ten… pic.twitter.com/e1tukf6ljO — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 29, 2026

Das Seltsamste daran ist nicht nur, dass diese Menschen verschwunden sind. Es ist die Tatsache, dass so viele auf eine Weise verschwunden sind, die überhaupt keinen Sinn ergibt.

Maria verwies auf einen aufschlussreichen Artikel, der den mysteriösen Fall der verschwundenen Wissenschaftler dokumentiert, und merkte an, dass „ein vermisster Wissenschaftler beunruhigend ist“, aber „elf vermisste oder tote Wissenschaftler geradezu teuflisch sind“.

In mehreren dieser Fälle verließen die Betroffenen ihr Zuhause „zu Fuß“, ohne Handy, Geldbörse, Schlüssel oder Ausweis. Das ist nicht nur ungewöhnlich. Für Menschen, die mit nationalen Forschungslabors, Raumfahrtprogrammen und geheimen Forschungsprojekten verbunden sind, ist es fast undenkbar.

Maria begann mit Frank Maywald, einem Wissenschaftler am NASA JPL, der an Kryotechnik und Technologien zur Erkennung von Leben außerhalb der Erde arbeitete. Er starb im Alter von 61 Jahren, wobei „keine Erklärung oder Todesursache angegeben wurde“ und „keine Autopsie durchgeführt wurde“.

Dann kam Anthony Chavez, ein ehemaliger Mitarbeiter des Los Alamos National Laboratory, der „ohne Telefon, Geldbörse oder Schlüssel“ das Haus verließ und nie wieder gesehen wurde.

Monica Reza war mit Freunden wandern, nur „30 Meter hinter“ ihnen, lächelte und winkte. Kurz darauf drehten sie sich um, und sie war verschwunden. Reza war nicht irgendwer – sie hatte eine Nickel-Superlegierung patentiert, die in der „Raumfahrt“ und bei „Waffen“ verwendet wird, und arbeitete eng mit General William McCasland zusammen, der weithin als „UAP-Gatekeeper“ bezeichnet wird.

Als Melissa Casias in die Zeitleiste eintrat, wiederholte sich das Muster. Sie arbeitete in Los Alamos, ging nach Hause, nachdem sie ihren Ausweis vergessen hatte, und verschwand später. Ihre Habseligkeiten blieben zurück, darunter ihre beiden Handys, von denen eines Berichten zufolge „auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt“ worden war, während Zeugen sahen, wie sie mit einem Rucksack ging, während ein blauer Lastwagen hinter ihr herfuhr.

Ab einem bestimmten Punkt braucht man niemanden mehr, der es einem erklärt.

Maria drängte nicht auf eine Schlussfolgerung. Das musste sie auch nicht.

Die Details sprechen für sich.

The strangest part isn’t just that these people disappeared. It’s how many left in ways that make no sense at all.



Maria pointed to an eye-opening article documenting the mysterious case of the vanishing scientists, noting that “one missing scientist is worrisome” but “eleven… pic.twitter.com/cw3GxGLXq7 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 29, 2026

Die Fälle lassen sich immer schwerer ignorieren, wenn sie von Verschwinden zu regelrechter Gewalt eskalieren.

Maria konzentrierte sich auf Wright-Patterson, wo drei Mitarbeiter bei einem Mord-Selbstmord ums Leben kamen, den die Ermittler bis heute nicht erklären können. Was den Fall so eindringlich macht, ist das, was fehlt. „Keine Affäre, keine Vorgeschichte häuslicher Gewalt, keine finanziellen Probleme“, las sie vor, und zurück blieben nur „drei tote Mitarbeiter von Wright-Patterson“.

Es ist dieses Fehlen eines Motivs, das nachhallt.

Wright-Patterson ist nicht einfach nur ein weiterer Stützpunkt. Er steht im Zentrum der Luft- und Raumfahrtforschung und jahrzehntelanger UFO-Spekulationen, und Maria brachte ihn direkt mit General William McCasland in Verbindung, dessen Name im Zusammenhang mit diesen Fällen immer wieder auftaucht.

Dann taucht dasselbe Muster erneut auf, allerdings in einer anderen Form.

Jason Thomas, ein chemischer Biologe mit laufenden Verträgen für das Verteidigungsministerium, verschwand ohne sein Handy, seine Brieftasche oder Ausweispapiere. Später wurde er tot aufgefunden.

Der Fall von Dr. Nuno Loureiro erhöhte den Einsatz noch weiter. Maria wies darauf hin, dass er gerade im Januar 2025 eine bedeutende Auszeichnung des Präsidenten erhalten hatte und am MIT an einem Durchbruch in der Kernfusion arbeitete. Weniger als ein Jahr später wurde er ermordet.

Als Carl Grillmar in die Zeitachse eintritt, wird es immer schwieriger, das Muster als Zufall abzutun. Er war ein Astrophysiker am Caltech, der sich mit der Erforschung entfernter Planeten und Asteroiden-Tracking-Systemen befasste – Technologien, die, wie Maria anmerkte, Überschneidungen mit Waffenprogrammen aufweisen. Er wurde auf seiner Veranda erschossen, in einem Vorfall, den die Behörden als „Autoraub“ bezeichneten.

Auch wenn einige Berichte umstritten sind: Wenn sich eine derart spezifische Häufung um dieselben Fachgebiete, dieselben Institutionen und dieselben Personengruppen bildet, wird es viel schwieriger, dies als Zufall abzutun, ohne genauer hinzuschauen.

The cases become harder to ignore when they shift from disappearances to outright violence.



Maria focused on Wright-Patterson, where three employees died in a murder-suicide that investigators still can’t explain. What makes it stick is what isn’t there. “No affair, no history… pic.twitter.com/tfG7LUMnoR — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 29, 2026

Mit dem Verschwinden von General William McCasland hört es auf, sich wie eine Aneinanderreihung seltsamer Fälle anzufühlen, und beginnt, wie ein Problem der nationalen Sicherheit zu wirken.

Maria spielte den Notruf seiner Frau ab, und was dabei auffiel, war nicht Panik. Es war, wie überlegt alles klang. Sie sagte: „Mein Mann wird vermisst“, und fügte hinzu, dass sie „Anzeichen dafür habe, dass er geplant haben muss, nicht gefunden zu werden“.

Die Details wirken nicht zufällig.

Er ließ sein Handy zurück. Er zog sich um. Er schien zu Fuß gegangen zu sein. Seine Frau machte deutlich, dass dies nicht normal war, indem sie sagte: „Er hat sein Handy immer dabei“, und auf die Frage, ob er so etwas schon einmal getan habe, antwortete sie: „Niemals. Nichts, was auch nur annähernd so wäre.“

Dieser letzte Satz bleibt im Gedächtnis, weil er von der Person stammt, die es wissen müsste.

Maria räumte ein, dass McCasland mit körperlichen und psychischen Problemen zu kämpfen hatte, darunter Angstzustände, Gedächtnisverlust und Schlafmangel. Sie wies aber auch darauf hin, dass sein Verschwinden dem gleichen Muster folgt wie in anderen Fällen: Er ist ohne Geräte, ohne Ausweis und spurlos verschwunden.

McCasland war nicht nur ein weiterer Name auf der Liste. Maria merkte an, dass er „einige der streng geheimsten Posten im Militär“ innehatte und geheime Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich Luft- und Raumfahrt im Wert von Milliarden beaufsichtigte. Sie zitierte auch die Beschreibung von Rep. Tim Burchett: „Er ist der Typ, der viele nukleare Geheimnisse kannte. Mir wurde von mehreren Quellen berichtet, dass er der Gatekeeper für die UFO-Sachen war.“

Dieser Kontext verändert die Sichtweise auf alles, was zuvor geschah.

Wenn jemand mit Zugang zu jedem Special Access Program im Verteidigungsministerium unter solchen Umständen verschwindet, beschränkt sich die Sorge nicht auf eine einzige Familie.

Maria formulierte es direkt mit den Worten des Artikels selbst: Sind diese Todesfälle und Verschwinden „ein Zufall oder eine Zielliste?“ Haben wir es mit einer echten Häufung zu tun, oder sehen die Leute Muster, wo keine existieren?

Diese Fragen sind berechtigt.

Schwerer zu ignorieren ist die Diskrepanz zwischen dem, wie ungewöhnlich dieses Muster wirkt, und der Geschwindigkeit, mit der es wegdiskutiert wird.

General William McCasland’s disappearance is where this stops feeling like a string of strange cases and starts looking like a national security concern.



Maria played his wife’s 911 call, and what stood out wasn’t panic. It was how deliberate everything sounded. She said, “My… pic.twitter.com/zBp1Udsve4 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 29, 2026

Wenn eine Geschichte an Fahrt gewinnt, ist die Reaktion darauf nicht immer Transparenz. Oft ist es vielmehr eine Strategie der Eindämmung.

Maria verwies auf Ross Coultharts Auftritt bei Chris Cuomo, in dem er die Behauptung zurückwies, dass 10 oder 11 vermisste oder verstorbene Wissenschaftler mit der UAP-Forschung in Verbindung stünden. Er bezeichnete dies als „nicht wahr“ und beschrieb die Darstellung als „übertrieben“, da die Fälle auf eine Weise zusammengefasst würden, die „alltäglich und erklärbar“ sei.

Doch diese Erklärung löst die Spannung nicht vollständig auf.

Denn im gleichen Atemzug räumte Coulthart ein, dass das Verschwinden von Monica Reza und General McCasland „ein Problem der nationalen Sicherheit“ sein sollte. Maria ging genau auf diesen Widerspruch ein. Wenn die kritischsten Fälle die Ebene der nationalen Sicherheit erreichen, wirft das natürlich die Frage auf, warum das übergeordnete Muster so schnell abgetan wird.

Maria erinnerte die Zuschauer daran, dass Coulthart eine zentrale Rolle bei der bisherigen UFO-Berichterstattung gespielt hat, einschließlich des weithin verspotteten „Eier-UFO“-Filmmaterials, das viele als schwachen Versuch einer Enthüllung betrachteten. Es ging nicht nur um Glaubwürdigkeit. Es ging darum, ob die Öffentlichkeit zu einer bestimmten Version der Ereignisse gelenkt wird.

Dieser Faden führt direkt zu Project Blue Beam und Serge Monast, der davor warnte, dass fortschrittliche Holografie- und Gedankenkontrolltechnologien genutzt werden könnten, um religiöse Ereignisse zu simulieren und eine falsche Alien-Invasion zu inszenieren, um eine Neue Weltordnung einzuleiten. Maria merkte an, dass Monast im Alter von 51 Jahren an einem Herzinfarkt starb – ein Detail, das viele angesichts des Zeitpunkts seit langem als verdächtig ansehen.

An diesem Punkt wird es schwieriger, die Frage beiseite zu schieben.

Wenn diese Wissenschaftler mit Forschungen in Verbindung standen, die die offizielle Darstellung in Frage stellen, würde das jemals vollständig aufgedeckt werden?

Maria hielt sich nicht bedeckt. Sie sagte den Zuschauern, dass sie glaubt, „das sind Dämonen“, und dass die sich ausbreitende Alien-Erzählung – ob Monast nun völlig Recht hatte oder nicht – Teil einer größeren Anstrengung sein könnte, die Art und Weise neu zu gestalten, wie Menschen das interpretieren, was sie sehen.

When a story starts gaining real traction, the response isn’t always transparency. It’s often containment.



Maria highlighted Ross Coulthart’s appearance with Chris Cuomo, where he pushed back on the idea that 10 or 11 missing or dead scientists were connected to UAP research,… pic.twitter.com/QwBI4Nlt6Y — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) April 29, 2026

Viele glauben, dass das Rätsel um den vermissten Wissenschaftler mit einer bevorstehenden falschen „Enthüllung“ über Außerirdische zusammenhängt. Clint Russell ist bei uns zu Gast, um zu erläutern, wie seiner Meinung nach ein Zusammenhang zum Krieg gegen den Iran besteht – und was das alles für die aktuelle Lage in Amerika bedeutet.