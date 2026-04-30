Iran kündigt Treibstoffrationierung an, während Brent-Ölpreis neue Kriegshöchststände erreicht, nachdem Trump Teherans jüngstes Angebot abgelehnt hat

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Brent-Rohöl erreicht 120 Dollar pro Barrel – ein neuer Höchststand seit dem Iran-Konflikt und der höchste Stand seit Juni 2022 . Gleichzeitig ist die iranische Währung auf ein Rekordtief eingebrochen und auf 1,8 Millionen Rial pro Dollar gefallen – zudem kommt es in verschiedenen iranischen Wirtschaftssektoren zu Massenentlassungen.

. Gleichzeitig ist die und auf 1,8 Millionen Rial pro Dollar gefallen – zudem kommt es in verschiedenen iranischen Wirtschaftssektoren zu Massenentlassungen. CENTCOM bereitet sich Berichten zufolge auf eine „kurze Angriffswelle“ gegen den Iran vor, um möglicherweise die Pattsituation in der Straße von Hormus zu durchbrechen und Teheran zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen. Trump lehnt den Vorschlag des Iran ab, da dieser nicht bereit ist, sein Atomprogramm aufzugeben .

vor, um möglicherweise die Pattsituation in der Straße von Hormus zu durchbrechen und Teheran zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen. . Trump traf sich diese Woche mit Führungskräften der Öl- und Gasindustrie im Weißen Haus , um die Auswirkungen auf den Energiesektor zu besprechen, während der Ölpreis weiter steigt : Axios.

, um die Auswirkungen auf den Energiesektor zu besprechen, während : Axios. Trump warnt den Iran, „sich zusammenzureißen“ und „vernünftig zu werden“ – und schreibt zum zweiten Mal „no more Mr. Nice Guy“ .

. Eine neue Erklärung des Weißen Hauses deutet darauf hin, dass der Dialog mit Teheran weiterhin offen ist, betont jedoch nach wie vor: „Der Iran darf niemals Atomwaffen besitzen.“

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Iranische Währung stürzt auf Rekordtief

Die iranische Währung ist auf ein Rekordtief abgestürzt und fiel angesichts des anhaltenden Krieges zwischen den USA und Israel sowie des unsicheren Waffenstillstands auf 1,8 Millionen Rial pro Dollar, während gleichzeitig die steigenden weltweiten Energiepreise die Wirtschaft belasten.

Der Rial begann vor zwei Tagen nach Wochen künstlicher Stabilität stark abzurutschen. In der Anfangsphase des am 28. Februar ausgebrochenen Krieges blieb die Währung aufgrund eines fast vollständigen Importstopps und begrenzter Marktaktivitäten stabil.

Der erneute freie Fall spiegelt die durch Sanktionen, aber auch durch Misswirtschaft ausgelöste galoppierende Inflation wider und verstärkt den Druck auf die Haushalte, auch angesichts von Massenentlassungen, insbesondere in iranischen Industriezweigen wie der Textilindustrie. In einigen Fällen wurden beispielsweise ganze große Stahlwerke zerstört. Derzeit hält die USA drei Flugzeugträger in der Region und entsendet zusätzliche Truppen und Ausrüstung, während Israel Bereitschaft zur Wiederaufnahme der Kämpfe signalisiert. Die Israelis haben das erklärte Ziel, die Regierung zu stürzen oder andernfalls einen totalen gesellschaftlichen Zusammenbruch herbeizuführen. Das WSJ schreibt unterdessen:

Um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern, hat die iranische Regierung die Löhne angehoben, Grundnahrungsmittel subventioniert und Bargeld an die Armen verteilt. Doch laut Aussagen von Einwohnern sehen sich die Behörden mit einer Notlage konfrontiert, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen wurde. „Es ist ein autoritäres Regime, und es kann behaupten, dass der Widerstand gegen den wirtschaftlichen Druck eine Frage des Nationalstolzes ist“, sagte Alex Vatanka, Senior Fellow und Iran-Experte am Middle East Institute. Gleichzeitig „könnten wir feststellen, dass immer mehr Menschen keine andere Wahl haben, als sich politisch zu mobilisieren, wenn das Geld aufgrund der Blockade versiegt“, sagte er.

Dieses Leid wird von Washington bewusst herbeigeführt, wie Bessent und andere bereits zuvor geprahlt haben.

Brent-Ölpreis auf Höchststand, Iran kündigt Treibstoffrationierung an

Die Brent-Rohölpreise haben kurzzeitig ihren höchsten Stand seit Beginn des Iran-Kriegs erreicht, bei 119,50 $/Barrel 120 $, was zugleich der höchste Stand seit 2022 ist. Der Iran beginnt unterdessen laut staatlichen Quellen mit der Rationierung von Treibstoff, wobei der Ölminister des Landes kürzlich Folgendes verkündete:

IRANISCHER ÖLMINISTER: BEGRÜNDET RATIONIERUNG DES KRAFTSTOFFVERBRAUCHS MIT „KRIEGSVERHÄLTNISSEN“ IRANISCHER ÖLMINISTER: KEINE INNEREN BEDENKEN HINSICHTLICH DER SICHERUNG UND VERTEILUNG VON KRAFTSTOFF

Die Brent-Rohöl-Futures stiegen kurz nach Trumps Drohung und Warnung an den Iran am frühen Morgen auf über 110 Dollar.

Auch die West Texas Intermediate-Futures wurden deutlich über 100 Dollar pro Barrel gehandelt.

Trump lehnt Angebot des Iran ab und bereitet „kurze Angriffswelle“ vor

Im Zweifelsfall eskalieren? Das US-Zentralkommando bereitet sich Berichten zufolge auf eine „kurze Angriffswelle“ gegen den Iran vor, um möglicherweise die Pattsituation am Hormuz-Kanal zu durchbrechen und Teheran zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen, wo die USA wollen, dass es sein angereichertes Uran übergibt und sein Atomprogramm endgültig aufgibt. Wir befinden uns auf der Eskalationsleiter bei „noch eine Sache, dann ist es geschafft“, was alles leicht vorhersehbar war.

„Trump erklärte gegenüber Axios, die USA würden die Seeblockade gegen den Iran aufrechterhalten, bis ein Atomabkommen erzielt sei, und lehnte damit Teherans Plan ab, die Restriktionen vor den Gesprächen zu lockern“, so Barak Ravid. „Er sagte, die Blockade sei wirksamer als Bombenangriffe und werde als wichtiges Druckmittel fortgesetzt, und betonte, der Iran dürfe keine Atomwaffen erhalten.“

Es liegen also zumindest weitere Pläne für mögliche „begrenzte Angriffe“ auf dem Tisch, da die Diplomatie eindeutig ins Stocken geraten ist; der Iran erklärt jedoch, er sei bereit, hart zurückzuschlagen, sollte die US-Seeblockade der iranischen Häfen fortgesetzt werden. Unterdessen trägt dies nichts dazu bei, die steigenden Ölpreise und die Preise an den Zapfsäulen für Amerikaner und Menschen weltweit zu dämpfen. Der Kongress wird nervös, und das sollte er auch, nachdem er mehrere Initiativen zur Ausübung der Kriegsbefugnisse abgelehnt hat. Brent nähert sich langsam den Höchstständen aus der Zeit des Iran-Kriegs:

Und mehr: Trump erklärte gegenüber Axios, er halte die Blockade für „etwas wirksamer als die Bombardements“, und den Quellen zufolge hatte er bis Dienstagabend noch keine militärischen Maßnahmen angeordnet.

Ein namentlich nicht genannter republikanischer Senator sagt gegenüber Semafor, während der Iran-Konflikt am Freitag die 60-Tage-Marke erreicht: „Die Menschen überschreiten eine Art Schwelle und beginnen, sich damit sehr unwohl zu fühlen. Ich spüre Unruhe unter vielen meiner Kollegen.“

Trump trifft sich mit Ölmanagern: Axios

Präsident Trump traf sich diese Woche im Weißen Haus mit Führungskräften aus der Öl- und Gasbranche, um die energiepolitischen Folgen des Iran-Kriegs zu erörtern, wie aus einem aktuellen Bericht von Axios hervorgeht, da Versorgungsengpässe die Preise in die Höhe treiben und sowohl Chancen als auch Risiken für die Branche mit sich bringen. Zu den Teilnehmern gehörten Mike Wirth von Chevron sowie hochrangige Beamte wie Susie Wiles, Scott Bessent, Steve Witkoff und Jared Kushner.

Ein Vertreter des Weißen Hauses sagte: „Der Präsident trifft sich regelmäßig mit Führungskräften aus der Energiebranche, um deren Einschätzung zu den nationalen und internationalen Energiemärkten einzuholen.“ Die Gespräche umfassten die heimische Produktion, Venezuela, Öl-Futures, Erdgas und den Transport. Es sei angemerkt, dass während Trump sich mit Öl-CEOs „berät“, die Republikaner im Kongress immer noch zu ängstlich sind, um auch nur eine einfache War Powers Resolution zu verabschieden oder eine wirklich intensive Debatte über die Vorzüge des Iran-Kriegs zu führen.

Der Versorgungsschock im Nahen Osten treibt offensichtlich die weltweiten Rohöl- und die US-Benzinpreise in die Höhe, was für die Republikaner im Hinblick auf die Zwischenwahlen im kommenden Herbst enorme Auswirkungen haben dürfte. Die Ölpreise haben ihre mehrtägige Aufwärtsbewegung fortgesetzt und die Marke von 116 Dollar pro Barrel überschritten:

Die Brent-Rohöl-Futures für Juni stiegen bis 12:55 Uhr GMT um 4,24 USD bzw. 3,81 % auf 115,50 USD pro Barrel und kletterten damit den achten Tag in Folge auf den höchsten Stand seit dem 31. März. Der Juni-Kontrakt läuft am Donnerstag aus, und der stärker gehandelte Juli-Kontrakt legte um 3,86 % auf 108,43 USD zu.

Ölpreis nähert sich Höchstständen seit dem Iran-Krieg

Am frühen Morgen näherte sich der Preis für Brent-Rohöl der Marke von 115 US-Dollar pro Barrel – angetrieben durch die anhaltende Blockade und Pattsituation in der Straße von Hormus sowie durch Kriegsängste – und verzeichnete damit den siebten Handelstag in Folge mit Kursgewinnen.

Dieser jüngste Aufwärtstrend folgt auf einen Bericht des „Wall Street Journal“ vom Dienstagabend, wonach die USA planen, ihre Blockade iranischer Häfen auszuweiten, was die Befürchtungen vor anhaltenden Störungen in der strategisch wichtigen Straße von Hormus weiter schürt.

Zur Erinnerung: Der Präsident hat seinen Beratern und Mitarbeitern mitgeteilt, dass er bereit ist, eine verlängerte Blockade zu verhängen:

Präsident Trump hat seine Berater angewiesen, sich auf eine verlängerte Blockade des Iran vorzubereiten, wie US-Beamte mitteilten. Ziel ist es, die Staatskasse des Regimes zu treffen – ein risikoreicher Versuch, Teheran zu einer nuklearen Kapitulation zu zwingen, die es bislang stets abgelehnt hat. Bei jüngsten Treffen, darunter eine Besprechung am Montag im Situation Room, entschied sich Trump dafür, die iranische Wirtschaft und die Ölexporte weiter unter Druck zu setzen, indem er den Schiffsverkehr zu und von den iranischen Häfen unterbindet. Er kam zu dem Schluss, dass seine anderen Optionen – die Wiederaufnahme von Bombardements oder ein Rückzug aus dem Konflikt – mit einem höheren Risiko verbunden seien als die Aufrechterhaltung der Blockade, sagten Beamte.

4 Uhr morgens auf Truth Social

Das ist nicht gerade eine „neue“ Drohung, da er dies bereits am 19. April gesagt hatte, doch Präsident Trump warnte den Iran in einem Beitrag auf Truth Social um 4 Uhr morgens, er solle „bald zur Vernunft kommen“, während das Weiße Haus militärische Optionen für die Straße von Hormus prüft.

„Der Iran bekommt es einfach nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man ein Nicht-Atomabkommen unterzeichnet. Sie sollten besser bald zur Vernunft kommen!“ schrieb Trump am frühen Mittwoch, zusammen mit einem Bild, das ihn mit einer Waffe zeigt, und der Botschaft „NO MORE MR. NICE GUY!“

Mitglieder von Trumps nationalem Sicherheitsteam stellten diese Woche während einer Sitzung im Situation Room mehrere Optionen vor, darunter die Frage, ob die US-Militärpräsenz in der Meerenge verstärkt oder reduziert werden soll und ob eine aggressivere operative Haltung eingenommen werden soll, berichtete NBC News unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten US-Beamten und eine mit den Diskussionen vertraute Person. Laut dem WSJ am Dienstagabend hat der Präsident seinen Beratern und Mitarbeitern mitgeteilt, dass er bereit sei, eine erweiterte Blockade zu verhängen.

Das Weiße Haus steht weiterhin im Kontakt mit Teheran

Dennoch teilt das Weiße Haus mit, dass die Unterhändler weiterhin mit den Iranern in Kontakt stehen, die inmitten des Krieges „darum kämpfen, ihre Führungssituation zu klären“. Trump behauptete am Dienstag, Vertreter aus Teheran hätten ihm mitgeteilt, das Land befinde sich in einem „Zustand des Zusammenbruchs“ – obwohl es natürlich höchst zweifelhaft ist, dass sie ihm dies mitteilen würden.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly, erklärte gegenüber den Medien, dass Trump nur ein Abkommen mit dem Iran schließen würde, das „die nationale Sicherheit der USA an erste Stelle stellt“, und dass „er klargestellt hat, dass der Iran niemals Atomwaffen besitzen darf“. Die Iraner selbst haben jedoch deutlich gemacht, dass sie ihr angereichertes Uran niemals einfach aus dem Land schaffen würden. Ihr jüngster Vorschlag konzentriert sich darauf, zunächst die Blockade der Straße von Hormus aufzuheben und die Nuklearfragen dann für künftige Verhandlungen nach Beendigung des Krieges offen zu lassen.

Weitere aktuelle Entwicklungen

via Newsquawk

Donald Trump wies Beamte an, sich auf eine verlängerte Blockade des Iran vorzubereiten, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf Quellen; Trump hat sich dafür entschieden, die iranische Wirtschaft weiter unter Druck zu setzen, da er andere Optionen als riskanter einschätzt als die Aufrechterhaltung der Blockade.

Trump postete: „Der Iran bekommt es einfach nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man ein Nicht-Atomabkommen unterzeichnet. Sie sollten besser bald klüger werden! Präsident DJT“, zusammen mit einem Bild von sich selbst, auf dem er ein Gewehr hält, hinter ihm Explosionen zu sehen sind und die Bildunterschrift „NO MORE MR. NICE GUY!“ lautet.

Trump sagte, den USA gehe es „im Nahen Osten sehr gut“ und fügte hinzu, dass König Charles III. ebenfalls der Meinung sei, der Iran dürfe keine Atombombe besitzen.

Der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats des Iran, Alaeddin Boroujerdi, erklärte, die Verhandlungen würden direkt von Mohammad Bagher Ghalibaf geführt, der sie „persönlich leitet“.

Der Iran wies die US-Behauptungen bezüglich der Pipeline-Explosionen zurück, berichtete die Islamic Republic News Agency.

Ein hochrangiger pakistanischer Beamter sagte, die Vermittlungsbemühungen würden fortgesetzt, um die Kluft zwischen den USA und dem Iran zu verringern.

Scott Bessent sagte, das Finanzministerium habe die finanzielle Infrastruktur des Iran ins Visier genommen und Einnahmen in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar unterbrochen; die Insel Kharg nähert sich ihrer maximalen Lagerkapazität, was den Iran zwingt, die Ölproduktion zu drosseln.

Die israelische Armee führte östlich von Gaza-Stadt eine groß angelegte Bombardierungsaktion durch.

Die Islamische Revolutionsgarde erklärte, neue Fähigkeiten stünden bereit, um jedem neuen US-Angriff entgegenzuwirken, berichtete Press TV.

Israel Hayom berichtete, dass Israel laut Al Hadath einen begrenzten Waffenstillstand mit dem Libanon akzeptieren könnte, sofern die Hisbollah aufgelöst wird.

Ein israelischer Armeekommandant sagte laut Haaretz: „Wir sprechen nicht davon, die terroristische Infrastruktur im Südlibanon zu zerstören, sondern vielmehr alles zu zerstören.“

Ein politischer Berater des IRGC sagte: „Wir werden auf jede neue Aggression mit Überraschungen und neuen Fähigkeiten reagieren und Amerikas riesige Schiffe auf See verbrennen, wenn sie sich erneut verrechnen“, berichtete Al Jazeera Mubasher.

Sanae Takaichi sagte, Japan werde mit dem Iran zusammenarbeiten, um die sichere Durchfahrt von Schiffen zu gewährleisten.

Das US-Finanzministerium hat Kryptowährungen im Wert von 344 Millionen Dollar, die mit dem Iran in Verbindung stehen, eingefroren, berichtete Fox Business unter Berufung auf Beamte.

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