Das US-Imperium kann nur in einem kontinuierlichen Zustand militärischer Massengewalt existieren

Keine Regierung sollte so konsequent und zuverlässig Menschen ermorden, dass die Menschen ihr ganzes Leben danach ausrichten können.

Caitlin Johnstone

Ich sollte das nicht hauptberuflich machen können. Die Kritik an der Kriegstreiberei einer einzelnen Machtstruktur sollte kein Vollzeitjob sein. Keine Regierung sollte so konsequent und verlässlich Menschen ermorden, dass Menschen ihr ganzes Leben danach ausrichten können.

Und doch sind wir hier. Nicht nur, dass Menschen wie ich in der Lage sind, sich hauptberuflich darauf zu konzentrieren, die militärische Massengewalt der USA und ihrer Satellitenstaaten zu kommentieren, wir finden auch, dass es von Tag zu Tag zu viel zu sagen gibt.

Gerade heute erreichen uns Berichte, dass mindestens 40 Menschen bei einem IDF-Massaker in einem Zeltlager im südlichen Gazastreifen in der Nähe von Khan Younis getötet wurden, das Israel zuvor als humanitäre Sicherheitszone ausgewiesen hatte. Es gibt Videos von Familien, die verzweifelt im Sand graben, um ihre Angehörigen zu retten, die von der Explosion verschüttet wurden, die so heftig gewesen sein soll, dass Leichen in etwa zehn Metern Tiefe gefunden wurden.

Dave DeCamp von Antiwar hat begonnen, täglich über die dokumentierten israelischen Massaker an palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen zu berichten, wobei die offizielle Zahl der Toten an einem einzigen Tag oft um Dutzende nach oben korrigiert wird.

Der Abschnitt zur Außenpolitik in Harris‘ Programm, „Keep America Safe, Secure, and Prosperous“, zeigt, dass die Kriegsherren, über die Bob Dylan vor so vielen Jahren schrieb, weiterhin die Kontrolle über Amerika behalten werden, egal, wer im November gewinnt. Absolut erbärmlich.

Kamala Harris hat endlich ein außenpolitisches Programm angekündigt, und es enthält nicht mehr als das Versprechen, mehr vom Gleichen zu tun. Sie verspricht, “sicherzustellen, dass die Vereinigten Staaten die stärkste und tödlichste Kampftruppe der Welt bleiben”, “sicherzustellen, dass Amerika und nicht China den Wettbewerb des 21. Jahrhunderts gewinnt”, “unsere globale Führungsrolle zu stärken und nicht aufzugeben”, “das Recht Israels auf Selbstverteidigung zu verteidigen” und “die amerikanischen Streitkräfte und Interessen vor dem Iran und den vom Iran unterstützten Terrorgruppen zu schützen”.

Mit anderen Worten: mehr rücksichtslose Gewalt und Militarismus, um sicherzustellen, dass das US-Imperium weiterhin den Planeten beherrscht. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Harris von einigen der weltweit schlimmsten Kriegstreiber unterstützt wird.

Die blutrünstige Managerin des Imperiums, Victoria Nuland, gibt jetzt offen zu, dass die USA in den ersten Wochen des Krieges ein Friedensabkommen in der Ukraine sabotiert haben. In einem Interview sagte sie, Washington habe Kiew dazu gedrängt, das Abkommen abzulehnen, weil es “Beschränkungen für die genauen Arten von Waffensystemen enthielt, über die die Ukraine verfügen könnte”, falls es zustande käme.

Früher wurden Leute wie ich als russische Propagandisten beschimpft, weil sie behaupteten, dass dies der Fall sei, obwohl es überwältigende Beweise dafür gab.

Die Schrecken in der Ukraine sind geschehen, weil das zentralistische Machtbündnis der USA einen Ausweg nach dem anderen abgelehnt hat. Dieser ganze Krieg hätte leicht vermieden und kurz nach seinem Beginn leicht beendet werden können. Aber sie machten weiter, weil sie diesen Krieg wollten.

Bernie Sanders, das offizielle Gesicht des Progressivismus in der amerikanischen Mainstream-Politik, sagte in der NBC-Nachrichtensendung “Meet the Press” als Reaktion auf die Unterstützung von Kamala Harris durch Dick und Liz Cheney: “Ich applaudiere den Cheneys”.

Es gibt keine stichhaltige Entschuldigung dafür, dass diese Worte jemals aus dem Gesicht eines Menschen kommen, besonders nicht von jemandem, den die Menschen als die Stimme der Vernunft und des Mitgefühls auf dem Capitol Hill betrachten. Wenn Ihr progressiver Held anfängt, Loblieder auf ein Monster wie Cheney zu singen, ist es an der Zeit, sich andere Helden zu suchen.

Das sind nur einige der Dinge, die gerade passieren und über die ich leicht ganze Essays hätte schreiben können.

Ich treffe immer wieder auf Leute, die vorgeben, als sei meine ständige Kritik an der US-Außenpolitik, die ich Tag für Tag zu meinem Beruf mache, seltsam und verdächtig, und das ist sie auch – nur nicht aus den Gründen, die sie denken. Sie finden es seltsam und verdächtig, weil ich von einer subversiven ausländischen Regierung bezahlt werden muss, sonst würde niemand seine Zeit damit verbringen, die westliche Machtstruktur zu kritisieren, unter der wir leben. Sie glauben es, weil sie von Geburt an von der imperialen Propagandamaschine indoktriniert wurden, die die Verbrechen unserer Herrscher normalisiert und rechtfertigt.

Eigentlich ist es seltsam und verdächtig, dass ich mein Leben damit verbringen kann, die Verkommenheit des Imperiums zu kritisieren, weil das Imperium so zuverlässig verkommen ist. Es ist ein Job, den es eigentlich nicht geben sollte, dessen Existenz darauf hindeutet, dass etwas Verrücktes vor sich geht, das weit über das hinausgeht, was man in einer normalen und gesunden Gesellschaft erwarten würde – so als würde ich sagen, ich bin Vampirjäger oder so. Allein die Tatsache, dass jemand ein von der Crowd finanzierter Schriftsteller werden kann, der die militärische Massengewalt einer bestimmten Machtstruktur kommentiert, sagt einem, dass in dieser Welt etwas sehr schief läuft.

Aber es gibt noch viele andere wie mich. Und für jede Person, die ihren Lebensunterhalt damit verdient, sich der Kriegstreiberei der USA zu widersetzen, gibt es Tausende, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, sie zu unterstützen. Im Militär. In der Rüstungsindustrie. In Denkfabriken. In den Medien. In der Politik. In Regierungsstellen. Mit Krieg lässt sich viel, viel mehr Geld verdienen als mit Frieden. Das ist einer der Hauptgründe, warum das kapitalistische Imperium, in dem wir leben, in einem permanenten Zustand militärischer Massengewalt existiert. Endlose Gewalt und die Drohung damit sind der Klebstoff, der das Imperium zusammenhält.

In einer gesunden Welt gäbe es weder Menschen, die für den Frieden arbeiten, noch Menschen, die für den Krieg arbeiten. Frieden wäre die natürliche Ordnung der Dinge.

Aber bis diese heile Welt geschaffen ist, kämpfen wir weiter. Tag für Tag, solange diese Arbeit notwendig ist.