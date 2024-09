Warnung vor Eskalation: Jeffrey Sachs warnt vor der Gefahr eines Dritten Weltkriegs.

JEFFREY SACHS:

„Der Kalte Krieg hat in den Augen der Kalten Krieger und der CIA nie aufgehört.

Wir hatten 45 Jahre Kalten Krieg – sehr gefährlich, beinahe Atomkrieg in mehreren Gelegenheiten, am berühmtesten die Kubakrise.

Dann kam Gorbatschow, ein Mann des Friedens, und sagte: ‚Wir wollen Frieden, wir wollen Zusammenarbeit, wir wollen ein gemeinsames europäisches Haus, wir wollen einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, der sich von Rotterdam am Atlantik bis Wladiwostok am Pazifik über Eurasien erstreckt.‘

Mein Gott, die Chance auf Frieden!

Damals wurde ich gebeten, mehrere Regierungen in der Region zu beraten, einschließlich der Sowjetunion unter Gorbatschow gegen Ende, als sie wirtschaftliche Hilfe benötigten.

Ich beriet auch Präsident Jelzin in Russland 1992 und 1993, aber auch mehrere andere Länder, darunter die Ukraine und Präsident Kutschma im Jahr 2004.

Meine Beratung erstreckte sich auf Polen in den Jahren 1989–91, Estland in den Jahren 1991–92, Slowenien und viele andere Länder.

Ich kenne die Region also gut.

Wir hatten eine Chance auf Frieden.

Wir wollten keinen Frieden; wir wollten den Sieg.

Wir wollten Dominanz.

Wir wollten die NATO überall.

Wir wollten Russland umzingeln, damit es eine zweitklassige Macht ist.

Wir wollten ihnen sagen: ‚Wir entscheiden; ihr entscheidet nicht. Partnerschaft? Keine Partnerschaft. Das ist unsere unipolare Welt.‘

Das ist die Denkweise von Victoria Nuland und den Neocons.

Was faszinierend und wichtig zu verstehen ist, ist, dass wir manchmal so tun, als hätten wir Demokraten gegen Republikaner oder Republikaner gegen Demokraten. Machen Sie mir einen Gefallen.

Das war eine konsistente Politik von George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush Jr., Obama, Trump und Biden.

Das ist das, was wir den Tiefen Staat oder den Sicherheitsstaat nennen.

Das war eine konsistente, festgelegte Politik.

Entscheidungen wurden bereits 1992 getroffen, als Cheney Verteidigungsminister war.

Dann, als Clinton kam, hatte er Victoria Nuland als hochrangige Beamtin im Außenministerium für russische Angelegenheiten.

Also, dieses Russland-Team lehnte jeden konstruktiven Vorschlag ab, um Russland tatsächlich zu helfen, sich zu stabilisieren. Das war die Clinton-Administration.

Clinton entschied 1994 nach einem ziemlich heftigen internen Kampf mit seinen eigenen Diplomaten und Führern wie seinem Verteidigungsminister: ‚Ja, die NATO wird expandieren.‘

Er folgte der harten Linie der Neokonservativen. Victoria Nuland war auch unter Clinton dabei.

Dann kommt George W. Bush, und wo ist Victoria Nuland? Auch in der Regierung. Jetzt ist sie die stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin von Vizepräsident Cheney.

Wer ist zurück? Dieselbe Person.

Dann wurde sie 2005 zur US-Botschafterin bei der NATO ernannt.

Im Jahr 2008 führte sie beim NATO-Gipfel in Bukarest den Vorstoß an, die Ukraine und Georgien in die NATO aufzunehmen, über die rote Linie Russlands hinweg.

Bill Burns, heute unser CIA-Direktor, kannte dies so gut, dass er ein berühmtes Memo verfasste – durchgesickert und online verfügbar – das ich erwähnte, mit dem Titel ‚Nyet bedeutet Nyet‘, in dem er erklärte, dass die gesamte russische politische Klasse dagegen war.

Er war damals US-Botschafter in Russland.

Dann, im Jahr 2014, ist Victoria Nuland, jetzt unter Obama, stellvertretende Außenministerin.

Sie ist die Hauptperson für den gewaltsamen Umsturz des neutralen Präsidenten Viktor Janukowitsch auf dem Maidan.

Dann, im Jahr 2021, sagt Biden, dass Nuland jetzt Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten ist und diesen Krieg überwacht, der sich entwickelt.

Mein Punkt ist, es spielt keine Rolle, ob es Clinton, Bush, Obama oder Biden ist.

In diesem Fall war sie in allen Regierungen dabei, weil dies eine Idee des Tiefen Staates ist.

Das ist etwas, das bis 1992 und wirklich, nebenbei bemerkt, bis 1945 zurückreicht.

Wir werden sie besiegen, und es geht nicht einmal um den Kommunismus, der von 1945 bis 1990 das Argument war.

Dort gibt es keinen Kommunismus mehr.

Das hat nichts damit zu tun.

Das ist die Idee: Amerika entscheidet alles.

Wissen Sie was? Es wird uns zerstören, wenn wir mit dieser Arroganz weitermachen.

Darum geht es.

Deshalb ist es nicht wirklich der Punkt, ob es Parteien gibt.

Der Punkt ist Krieg oder Frieden.

Wir brauchen Menschen, die für den Frieden eintreten und sagen: ‚Genug ist genug.‘

Wir brauchen keinen Atomkrieg.

Wir brauchen keine tiefen Schläge gegen Russland.

Wir brauchen keine weitere Eskalation.

Die Briten werden es niemals sagen. Sie waren seit 1840 begeistert von Russophobie. Vielen Dank, das ist die gesamte britische Mentalität. Nein, danke.

Aber wir müssen etwas Vernunft aufbringen, um uns vor einer Katastrophe zu bewahren, für unsere eigene Sicherheit.

Selenskyj sollte nicht bestimmen, ob wir überleben oder in einen Atomkrieg gehen, und auch nicht Bibi Netanjahu.

Wir sollten für die Sicherheit der USA sorgen.

Wir wollen keinen Dritten Weltkrieg.“