Repräsentantenhaus verabschiedet Gesetzesentwurf, um das Weiße Haus daran zu hindern, einseitig einen Pandemievertrag mit der WHO zu schließen

Das Repräsentantenhaus hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf verabschiedet, der sicherstellen soll, dass Präsident Joe Biden, seine potenzielle Nachfolgerin Kamala Harris oder eine andere Führungskraft die Vereinigten Staaten nicht einseitig in einen künftigen “Pandemievertrag” einbindet, der sie an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bindet.

Das Gesetz “No W.H.O. Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act” (Kein W.H.O.-Pandemievorsorgevertrag ohne Zustimmung des Senats), das 2023 vom Abgeordneten Tom Tiffany (R-WI) eingebracht wurde, ist eine Reaktion auf die 2021, auf dem Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie von Wuhan, begonnenen Bemühungen, eine Art internationales verbindliches Rechtsdokument zu schaffen, das von der W.H.O. angeführt wird und regelt, wie Nationen mit internationalen Gesundheitsnotfällen, einschließlich Pandemien, umgehen.

Es gibt einen Entwurf des Abkommens, aber bis Mai 2024 haben sich die W.H.O.-Mitgliedstaaten noch nicht auf ein endgültiges Dokument geeinigt, das als internationales Recht umgesetzt werden soll. Kritiker haben davor gewarnt, dass ein solches Dokument eine Bedrohung für die nationale Souveränität der Vertragsstaaten darstellen würde, da die für den Vertrag diskutierten Bestimmungen eine “gerechte” Verteilung von medizinischem geistigem Eigentum vorschreiben und der WHO mehr Befugnisse einräumen, medizinische Notfälle in Ländern zu erklären, möglicherweise ohne die Zustimmung der jeweiligen Regierung.

W.H.O.-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ein vehementer Befürworter des Pandemieabkommens, hat behauptet, dass alle Bedenken hinsichtlich der Souveränität “Fehlinformationen” seien und die Gewährung größerer Machtbefugnisse der W.H.O. über die innerstaatliche Regulierung der öffentlichen Gesundheit in Wirklichkeit “eine Ausübung der Souveränität” sei.

Der Gesetzentwurf des Abgeordneten Tiffany wurde mit 219 zu 199 Stimmen, darunter vier Demokraten, angenommen: Reps. David Scott (D-GA), Marie Gluesenkamp Perez (D-WA), Jared F. Golden (D-ME), und Donald G. Davis (D-NC). Sollte der Gesetzentwurf in Kraft treten, würde er die Regierung der Vereinigten Staaten verpflichten, jedes internationale Abkommen der WHO über Pandemien als Vertrag zu behandeln, unabhängig davon, ob es als Vertrag präsentiert oder anders bezeichnet wird.

Während die Verfassung vorschreibt, dass alle Verträge, die als verbindliche Vereinbarungen mit ausländischen Mächten definiert sind, mit einer Zweidrittelmehrheit im Senat verabschiedet werden müssen, ist das fragliche Gesetz eine Schutzmaßnahme, die durch die Tatsache veranlasst wurde, dass sich die Parteien, die den vorgeschlagenen “Pandemievertrag” ausarbeiten, nicht einmal auf die Bezeichnung des Dokuments einigen können. Die UN-Gesundheitsbehörde bezeichnet den Entwurf derzeit als “WHO-Konvention, -Abkommen oder anderes internationales Instrument zur Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung” oder “WHO CA+”.

Die Schutzklausel ist auch eine Reaktion auf frühere Präsidentschaftsregierungen, vor allem die des ehemaligen Präsidenten Barack Obama, die die verfassungsrechtlichen Anforderungen einfach missachteten, indem sie wichtige internationale Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen und den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA, oder Iran-Atomabkommen) nicht dem Senat zur Genehmigung vorlegten. Beide wurden als “Exekutivabkommen” und nicht als “Verträge” bezeichnet, wodurch der Kongress umgangen werden konnte.

“Es ist zutiefst besorgniserregend, dass die Regierung Biden-Harris die Unterzeichnung des Pandemieabkommens der Weltgesundheitsorganisation überhaupt in Erwägung zieht”, sagte Abgeordneter Tiffany am Mittwoch in einer Erklärung an Reporter. “Wir können nicht zusehen, wie sie versuchen, die Kontrolle über unser öffentliches Gesundheitssystem an nicht gewählte Bürokraten bei der WHO und der UNO abzugeben.

“Dieses Gesetz ist wichtig, um die Souveränität unserer Nation zu schützen und sicherzustellen, dass die Sicherheit der amerikanischen Bürger in den Händen der USA bleibt und nicht in denen einer korrupten internationalen Organisation”, fügte er hinzu.

Am Mittwoch bezeichnete der Abgeordnete Chris Smith (R-NJ), einer der Befürworter des Gesetzentwurfs, den Versuch, einen Pandemievertrag mit der WHO abzuschließen, als “absolute Machtübernahme durch eine in Schwierigkeiten geratene UN-Organisation, die Chinas kommunistischen Diktator Xi Jinping in der Tasche hat”.

“Diese wichtige Gesetzgebung wird dazu beitragen, dass eine umfassende und strenge Überprüfung durch das amerikanische Volk stattfindet”, fügte er hinzu, “das gezwungen wäre, die Rechnung für jegliche Vertragsverpflichtungen zu bezahlen – und eine ausreichende öffentliche Debatte durch die Mitglieder des Senats, bevor ein Abkommen von der Biden-Harris-Regierung geschlossen werden kann.”

Hochrangige Beamte der Biden-Harris-Administration haben sich dafür eingesetzt, dass ein internationales Pandemieabkommen in einer Form verabschiedet wird; Außenminister Antony Blinken hat es abgelehnt, sich zu verpflichten, das Abkommen dem Kongress vorzulegen, wenn sich die WHO letztlich auf ein Dokument einigt.

Im Jahr 2023 erklärte Bidens Vertreterin im zwischenstaatlichen Verhandlungsgremium (INB), das das Pandemieabkommen ausarbeitet, Pamela Hamamoto, den Anwesenden: “Die Vereinigten Staaten haben sich dem Pandemieabkommen verpflichtet, das für die kommenden Generationen ein wichtiger Bestandteil der globalen Gesundheitsarchitektur sein wird.

“Gemeinsames Engagement, gemeinsame Bestrebungen und gemeinsame Verantwortlichkeiten werden unser System zur Prävention, Vorbereitung und Reaktion auf künftige Pandemien erheblich verbessern”, fügte sie hinzu.

Bei einer Anhörung im Mai fragte der Abgeordnete Smith Blinken, ob die Regierung Biden plane, das Pandemieabkommen als “Exekutivabkommen” zu bezeichnen, wie es Obama mit verschiedenen Instrumenten getan hatte, um den Kongress zu umgehen. Anstatt die Frage zu beantworten. Blinken zeigte sich pessimistisch, dass sich die WHO jemals erfolgreich auf ein einziges Pandemieabkommen einigen könnte.

“Was die Pandemie-Vereinbarung betrifft, so sehe ich beim derzeitigen Stand der Dinge nicht, dass sie zeitnah zu einem Abschluss kommt”, sagte Blinken. “Es gibt einfach keinen Konsens darüber. Es ist etwas, woran wir weiter arbeiten, aber wir müssen auch weiterhin sicherstellen, dass wir unsere eigenen Interessen und Werte aufrechterhalten, zum Beispiel beim geistigen Eigentum.

Das Verhandlungsgremium der WHO hat sich letztlich nicht auf einen Entwurf für ein Pandemieabkommen geeinigt, obwohl es sich im Mai extra Zeit für die Beratungen genommen hat. Ein wesentlicher Streitpunkt sind die Bestimmungen, die einen “gerechten” Zugang zu medizinischer Technologie fordern. Demnach müssten wohlhabendere Staaten ihr geistiges Eigentum kostenlos mit ärmeren Staaten teilen und darüber hinaus für umfangreiche medizinische Versorgung und Technologie für ärmere Staaten zahlen.