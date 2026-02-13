Das US-Militär hat Massenvergewaltigungen von Kindern in Afghanistan unterstützt. Jetzt begehen seine Soldaten dieses Verbrechen in Fort Bragg

Von Alan Macleod

In und um Fort Bragg, North Carolina, grassiert eine Epidemie von Sexualstraftaten gegen Kinder. Seit 2021 und dem Rückzug der Amerikaner aus Afghanistan wurden Dutzende von Elitesoldaten, die auf dem Militärstützpunkt stationiert waren, wegen Vergewaltigung von Kindern, Verbreitung von Kinderpornografie und ähnlichen Straftaten verurteilt.

Viele dieser Soldaten dienten in Afghanistan, wo mittlerweile bekannt ist, dass das US-Militär seine lokalen Verbündeten beim „Bacha Bazi” (Jungen-Spiel) unterstützt hat: Dabei werden Jungen entführt und als Sexsklaven gehalten, von denen eine große Zahl in US-Militärlagern versklavt wurde.

MintPress News untersucht dieses dunkle und zutiefst beunruhigende Thema.

Unbeschreibliche Verbrechen

Im August 2023 wurde Joshua Glardon – ein Oberfeldwebel der 4th Psychological Operations Group (Airborne) in Fort Bragg – wegen der Verbreitung von Kinderpornografie im Internet zu 76 Jahren Haft und anschließender lebenslanger Bewährungsstrafe verurteilt. Eine namentlich nicht genannte Frau – seine Komplizin – wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt, nachdem sie „gestanden hatte, ihm erlaubt zu haben, ihr Kind zu vergewaltigen”.

Nur zwei Wochen später wurde Major Vincent Ramos am Raleigh-Durham International Airport in North Carolina wegen eines Falles von statutory rape (Geschlechtsverkehr mit einer minderjährigen Person) mit einem Kind unter 15 Jahren, sieben Fällen von statutory sex offense (Geschlechtsverkehr mit einer minderjährigen Person) mit einem Kind unter 15 Jahren und zwei Fällen von indecent liberties (sexuelle Handlungen) mit einem Kind verhaftet. Der in Fort Bragg stationierte Logistikoffizier wurde später wegen zwei weiterer Fälle von indecent liberties mit einem Kind angeklagt.

Einen Monat später, im Oktober 2023, wurde Chief Warrant Officer 2 Stuart P. Kelly von der 82. Luftlandedivision zu 16 Jahren Gefängnis und unehrenhafter Entlassung verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, ein Kind unter 12 Jahren vergewaltigt und missbraucht zu haben. Kelly hatte das Kind dazu gebracht, ihn zu berühren und vor der Kamera Oralsex an ihm zu vollziehen.

Unterdessen wurde Staff Sergeant Carlos Castro Callejas zu einer 55-jährigen Haftstrafe, einer unehrenhaften Entlassung und einer Degradierung zum Gefreiten verurteilt, nachdem er sich 13 Anklagen wegen Vergewaltigung eines Kindes unter 12 Jahren stellen musste.

Alle vier Männer waren nicht nur in Fort Bragg stationiert, sondern hatten auch lange Einsätze in Afghanistan absolviert. Sie sind jedoch nur die Spitze eines erschreckend großen Eisbergs von Dutzenden von Personen aus Fort Bragg, die wegen Verbrechen im Zusammenhang mit dem Missbrauch und Handel mit Minderjährigen verhaftet wurden.

Laut dem Investigativjournalisten Seth Harp, der in seinem Buch „The Fort Bragg Cartel: Drug Trafficking and Murder in the Special Forces“ ein riesiges Netzwerk für den Schmuggel und Vertrieb von Drogen aufgedeckt hat, das von Elite-Soldaten der Basis betrieben wird, hat sich die Zahl solcher Fälle seit 2021 und dem Abzug der USA aus Afghanistan verzehnfacht. Noch erschreckender ist jedoch die Wahl der Opfer dieser Sexualstraftäter: „Ich habe seit Jahren nicht mehr von einem Fall gehört, in dem diese Special Forces-Soldaten eine Frau vergewaltigt haben. Gleichzeitig habe ich von etwa 15 Fällen gehört, in denen sie Kinder vergewaltigt haben”, erzählte er Abby Martin und Mike Prysner im Empire Files-Podcast.

All dies wirft eine Vielzahl schwerwiegender Fragen darüber auf, was auf der Basis vor sich geht und welche dunklen und erschreckenden Geheimnisse dort gehütet werden.

„Lachen über“ sexuelle Übergriffe auf Kinder

Fort Bragg, eine weitläufige, stadtgroße Basis am Rande von Fayetteville, North Carolina, beherbergt etwa 50.000 Militärangehörige und ist damit eine der größten Militäranlagen weltweit. Hier sind viele der elitärsten Organisationen der USA stationiert, darunter das JSOC, die Delta Force, die 3rd Special Forces Group und die 82nd Airborne Division.

Außerdem liegt sie nur wenige Minuten von der I-95 entfernt, der wichtigsten Nord-Süd-Autobahn an der amerikanischen Ostküste. Die I-95 erstreckt sich von Miami im Süden bis zur Grenze zwischen Kanada und Maine im Norden und ist damit eine wichtige Verkehrsader. Fayetteville liegt fast auf halber Strecke. „Es ist ein natürlicher Punkt, fast wie eine Stadt, die in der Antike an der Seidenstraße entstanden ist“, sagte Anthony Aguilar gegenüber MintPress News. „Es ist eine Tatsache, dass es in diesem Teil von North Carolina, entlang des 95-Korridors, in diesen Gebieten in großem Umfang Sexhandel und Menschenhandel gibt. Aufgrund der gut zugänglichen Route von Grenze zu Grenze werden diese Dinge gehandelt oder geschmuggelt.“ Anthony Aguilar ist ein ehemaliger Oberstleutnant der US-Armee, Special Forces Green Beret und ehemaliger Bataillonskommandeur in Fort Bragg. Im Jahr 2025 wurde er zum Whistleblower und deckte schwerwiegendes Fehlverhalten bei den von den USA und Israel unterstützten Operationen im Gazastreifen auf.

Er behauptete, dass andere Kommandeure in Fort Bragg sich der Epidemie von Sexualstraftaten an Kindern durchaus bewusst seien, aber „darüber lachen oder es abtun“ würden, und erklärte:

„Die obersten Militärführer sind sich der Lage bewusst und entscheiden sich dafür, sie zu vertuschen. Sie ignorieren sie nicht, sie erkennen sie an. Sie entscheiden sich dafür, sie zu vertuschen, weil niemand möchte, dass seine Einheit als schlecht und undiszipliniert dasteht. Niemand möchte als Unruhestifter gelten.“

Aguilar erzählte MintPress ein Beispiel dafür aus seiner Zeit als Kommandeur des 18. Luftlandekorps in Fort Bragg. Ein Unteroffizier wurde mehrfach beschuldigt, seine Stieftochter – eine Minderjährige – sexuell missbraucht und misshandelt sowie Pornografie von diesen Vorfällen produziert zu haben. Seine Vorgesetzten beschlossen, nichts zu unternehmen, sondern ihn einfach in Aguilars Einheit zu versetzen.

„Er kam zu uns und tat es erneut. Meine Position dazu war: Kriegsgericht, Anhörung vor dem Grand Jury, Strafverfahren, strafrechtliche Verfolgung vor einem Militärrichter“, sagte er. Er konnte dies jedoch nicht durchsetzen, da „ein Drei-Sterne-General meine Befugnis, ihn anzuklagen, umging, den Fall vor das Kriegsgericht brachte, dann die Anklage zurückzog und ihm einfach einen Deal anbot: ‚Verlasse die Armee, und wir werden dich nicht strafrechtlich verfolgen.‘“ Der Warrant Officer nahm das Angebot an, wurde entlassen und musste sich keiner strafrechtlichen Verfolgung stellen. Aguilar war sichtlich erschüttert von dem Vorfall und bemerkte:

„Deshalb passiert das immer wieder. Deshalb ist das Teil der Kultur. Deshalb nehmen diese Dinge immer mehr zu. Weil die höchsten Befehlshaber das weiterhin vertuschen. Sie lügen darüber. Und sie ziehen diejenigen, die das tun, nicht zur Rechenschaft, aus Angst, dass sie als Befehlshaber schlecht dastehen.“

„Frauen sind für’s Kinderk bekommen da, Jungen sind für das Vergnügen da“

Viele amerikanische Soldaten und Einsatzkräfte stießen in Afghanistan auf eine ähnlich weit verbreitete Praxis sexuellen Missbrauchs von Kindern – und fanden eine entsprechend tolerante Haltung seitens US-amerikanischer Beamter und hoher Militärs vor.

Diese Praxis wird als Bacha Bazi bezeichnet und bezeichnet einen Prozess, bei dem Männer jugendliche Jungen ausbeuten und versklaven, sie dazu zwingen, sich zu verkleiden, Make-up zu tragen, anzüglich zu tanzen und als Sexsklaven zu fungieren. Die Bachas (Jungen) sind in der Regel zwischen neun und fünfzehn Jahre alt und stammen überwiegend aus armen oder benachteiligten Verhältnissen. Viele sind in Waisenhäusern aufgewachsen, sind Straßenkinder oder wurden von Verwandten, die Hunger leiden, in die Sklaverei verkauft. Andere werden einfach entführt. Bacha Bazes (Jungen-Spieler) sind in der Regel ältere, wohlhabendere Männer, die den Besitz eines oder mehrerer junger Jungen als Statussymbol betrachten und ihnen oft Geld und teure Kleidung geben. In der streng nach Geschlechtern getrennten Gesellschaft Afghanistans lautet ein gängiges Sprichwort: „Frauen sind dazu da, Kinder zu bekommen, Jungen sind zum Vergnügen da.“

Die Vereinten Nationen haben Bacha Bazi verurteilt. „Es ist an der Zeit, sich offen mit dieser Praxis auseinanderzusetzen und ihr ein Ende zu setzen“, erklärte Radhika Coomaraswamy, damals Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen und Sonderbeauftragte für Kinder und bewaffnete Konflikte, 2009 vor der UN-Generalversammlung. „Es müssen Gesetze verabschiedet, Kampagnen durchgeführt und die Täter zur Rechenschaft gezogen und bestraft werden“, fügte sie hinzu.

Obwohl diese Praxis seit Jahrhunderten bekannt war, kam es in Afghanistan in den 1980er Jahren mit dem Aufstieg der von den USA unterstützten Mudschaheddin-Regierung zu einer explosionsartigen Zunahme. Unter den Taliban (1996–2001) wurde sie kurzzeitig unterbunden, kehrte aber im 21. Jahrhundert unter der von den USA geschützten afghanischen Regierung, die sich aus vielen der gleichen Elemente zusammensetzte, die zwei Jahrzehnte zuvor an der Macht waren, wieder zurück.

Wie Washington an der massenhaften sexuellen Versklavung von Kindern beteiligt war

Die US-Regierung versuchte aktiv, diese Praxis zu ignorieren – ein offenes Geheimnis in militärischen und diplomatischen Kreisen. Als sie sich jedoch aus dem Land zurückzog, veröffentlichte das Außenministerium verspätet einen Bericht, in dem es zugab, dass es während der fast 20-jährigen Besatzung „ein Muster der sexuellen Sklaverei in Regierungsgebäuden“ gegeben habe. Die von den USA ausgebildeten und finanzierten Behörden, so hieß es darin, „verhafteten, inhaftierten, bestraften und misshandelten weiterhin viele Opfer von Menschenhandel, darunter auch Opfer von Sexhandel, die wegen ‚moralischer Vergehen‘ bestraft wurden, und Opfer, die versuchten, Menschenhandelsdelikte bei Strafverfolgungsbeamten anzuzeigen, wurden sexuell missbraucht“. Nichtregierungsorganisationen, die den Kindern halfen, rieten ihnen laut dem Bericht, nicht zur Polizei zu gehen, da diese oft selbst für ihre Versklavung verantwortlich war.

Bacha bazi wurde in erster Linie von hochrangigen Personen praktiziert, die von den US-Besatzungstruppen an die Macht gebracht worden waren – Polizisten, Militärs, Lehrer und Regierungsbeamte. Viele dieser Personen lebten mit ihren Jungen in US-Militärlagern. Das bedeutete, dass die US-Steuerzahler in der Praxis die weit verbreitete Vergewaltigung von Kindern subventionierten – einer der vielen Gründe, warum das amerikanische Personal bei der lokalen Bevölkerung so unbeliebt war und warum die von den USA eingesetzte Regierung innerhalb weniger Tage nach dem Abzug der Truppen im Jahr 2021 stürzte. Wie Harp erklärte:

„Während der gesamten Zeit, in der die USA in Afghanistan waren, haben sie mit Leuten zusammengearbeitet, sie geschützt, finanziert und bewaffnet, die systematisch kleine Jungen vergewaltigt und sie in Ketten auf US-Militärbasen gehalten haben – angekettete Kinder auf US-Basen, die jede Nacht vergewaltigt wurden! Was sollen wir davon halten? Ich habe Mühe, nicht nur das Böse daran zu begreifen, sondern auch, wie wenig jemals darüber gesprochen wurde.“

Ein Beispiel für das Ausmaß der Verderbtheit der Verbündeten der USA stammt von Jordan Terrell, einem ehemaligen Fallschirmjäger der 82. Luftlandedivision in Fort Bragg. Terrell erinnert sich, dass er 2014 in der Forward Operating Base Shank in der Provinz Logar eine Gruppe junger Bachas gesehen hat, die auf dem Stützpunkt herumliefen. Einer von ihnen, so bemerkte er, „hatte etwas aus seinem Hintern hängen“. Zunächst war er verwirrt, doch später wurde ihm klar, dass es sich um den vorgefallenen Anus des Kindes handelte, das wiederholt sodomisiert worden war. „Die Jungs waren so oft mit solchen Dingen konfrontiert“, sagte er, „die afghanische Nationalarmee, die afghanische Polizei … Die Auftragnehmer, die unser Essen zubereiteten. Diese Typen vergewaltigten Kinder.“

Offiziell sah Washington nichts. Zwischen 2010 und 2016 wurde das US-Militär 5.753 Mal gebeten, afghanische Einheiten zu überprüfen, um festzustellen, ob es zu schweren Menschenrechtsverletzungen gekommen war. Nach amerikanischem Recht muss militärische Hilfe für jede Einheit, die sich solcher Vergehen schuldig gemacht hat, eingestellt werden. In keinem einzigen Fall meldeten sie jedoch Missbräuche.

Dennoch war Bacha Bazi so weit verbreitet, dass praktisch alle US-Soldaten davon gehört hatten. Aguilar erklärte, dass die Soldaten jedes Mal erleichtert waren, wenn es Freitag wurde, und scherzte: „Es ist Mann-Junge-Liebe-Freitag, also werden wir heute nicht so oft angegriffen werden, weil sie alle Sex mit ihren jungen Knabenkonkubinen haben.“

Die Praxis war ebenso offen wie weit verbreitet. Im Jahr 2016 lud ein afghanischer Polizeikommandant einen Journalisten der Washington Post zu sich ins Büro zum Tee ein, wo er ihm freudig seinen „schönen Knabensklaven“ vorführte. Die afghanische Polizei war nur eine von unzähligen Organisationen, die die US-Regierung während ihrer 20-jährigen, 2 Billionen Dollar teuren Besetzung des Landes finanziell unterstützte.

„Ich habe davon mehrfach sowohl von US-Militärs als auch von Beamten des Außenministeriums in ganz Afghanistan und in Washington gehört, meist beiläufig, mit einem genervten ‚Was soll man da machen?‘ in ihren Kommentaren“, sagte Matthew Hoh, ehemaliger Captain des US Marine Corps und Beamter des Außenministeriums, gegenüber MintPress News und fügte hinzu:

„Es war klar, dass solche Verbrechen nicht geahndet werden durften. Ich bezweifle, dass es dafür offizielle Dokumente gab, aber es war klar, dass wir die Vergewaltigung von Kindern als Teil der Abmachung in unserer Beziehung zu den Afghanen akzeptieren mussten, die wir an die Macht gebracht hatten und dort hielten.“

Im Jahr 2009, nachdem er zunehmend von der US-Mission in Afghanistan desillusioniert war, trat Hoh von seiner Position im Außenministerium in der Provinz Zabul zurück.

Andere Amerikaner, die versuchten, diese beunruhigende Praxis (und die Mitschuld der USA daran) öffentlich zu machen, kamen ums Leben. Einer von ihnen war Lance Corporal Gregory Buckley Jr., der nachts von den Schreien der Kinder wach gehalten wurde, die von afghanischen Polizisten in den Zimmern neben ihm in der Forward Operating Base Delhi in der Provinz Helmand vergewaltigt wurden.

In einem Telefonat erzählte Buckley seinem Vater, dass sie von ihrer Koje aus „sie schreien hören können, aber nichts dagegen tun dürfen“. Seine Vorgesetzten sagten ihm, er solle „wegschauen“, weil „das ihre Kultur ist“. Es war das letzte Mal, dass sein Vater Buckleys Stimme hörte, denn wenige Tage später wurde er auf der Basis von genau den Einheimischen ermordet, die er ausbilden und beschützen wollte.

Andere, die die Dinge selbst in die Hand genommen haben, mussten mit dem Ende ihrer Karriere beim Militär rechnen. Green-Berets-Captain Dan Quinn und Sergeant First Class Charles Martland fanden heraus, dass ein lokaler Polizeikommandant in der Provinz Kunduz einen Jungen entführt hatte und ihn als Sexsklaven an sein Bett gekettet hielt. Als sie erfuhren, dass sie sich an die Amerikaner gewandt hatte, um Hilfe zu erhalten, schlug der Kommandant auch die Mutter des Jungen. Quinn und Martland konfrontierten ihn damit, aber er lachte nur und sagte ihnen, es sei schließlich „nur ein Junge“. Wütend warfen die beiden ihn zu Boden, schlugen und traten ihn.

Quinn wurde seines Kommandos enthoben und in die Vereinigten Staaten zurückgeschickt, wo er aus dem Militär ausschied. Martland sollte ursprünglich aus der Armee ausgeschlossen werden, wurde aber nach einer öffentlichen Gegenreaktion stillschweigend wieder eingestellt.

Drogenmissbrauch, Kindesmissbrauch

Die Verbreitung von Bacha bazi spiegelt weitgehend das Engagement der USA in Afghanistan wider. In den 1970er und 1980er Jahren, unter der von der UdSSR unterstützten säkularen kommunistischen Regierung, war diese Praxis weit weniger verbreitet. In dem Bestreben, das Regime zu stürzen und die Sowjets auszubluten, gab Washington 2 Milliarden Dollar für die Finanzierung, Ausbildung und Bewaffnung lokaler Mudschaheddin-Milizen (darunter Osama bin Laden) aus. Die Mudschaheddin übernahmen 1992, kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die Kontrolle über Afghanistan.

Als mutige und tapfere Freiheitskämpfer dargestellt, wurden die Mudschaheddin im Westen gepriesen. Aber wie in Venezuela, Iran, Kuba und vielen anderen Teilen der Welt verbündet sich die USA oft mit höchst unsympathischen Bewegungen, um ihre Ziele zu erreichen.

Die Mudschaheddin waren nicht nur religiöse Reaktionäre, sondern zeigten auch eine auffällige Neigung zu Entführungen und Kindesmissbrauch, was nach ihrer Machtübernahme explosionsartig zunahm.

Obwohl Bacha Bazi von den Mudschaheddin weit verbreitet praktiziert wurde, wurde es von einem Großteil der Bevölkerung, die es als barbarisch und monströs empfand, nie akzeptiert. Daher sahen viele Menschen in Afghanistan ihre neuen Herrscher trotz ihrer Darstellung als afghanisches Pendant zu den Gründervätern in der westlichen Presse als wenig mehr als eine Bande von Pädophilen-Warlords, die von den USA eingesetzt worden waren.

Die Mudschaheddin wurden innerhalb von nur vier Jahren von den Taliban verdrängt, die nicht zuletzt aufgrund der landesweiten Abscheu und Empörung über Bacha Bazi an die Macht kamen. Tatsächlich wurde Mullah Omar, der bis zu seinem Tod im Jahr 2013 Anführer der Taliban war, durch seine prominente Ablehnung dieser Praxis berühmt. Im Jahr 1994 führte er eine Gruppe bewaffneter Männer bei einer Reihe von Razzien an, um entführte und versklavte Jungen und Mädchen zu befreien.

Diese Aktion machte ihn zu einem Nationalhelden und steigerte die Stärke und das Ansehen der Taliban erheblich. Von einer Truppe von nur 30 Kämpfern wuchs seine Miliz bis zum Jahresende auf 12.000 Mann an, da sich Tausende seiner Sache anschlossen und damit den Weg für ihren Einmarsch in Kabul im Jahr 1996 ebneten. Nach der Machtübernahme verboten die Taliban Bacha Bazi und stellten es unter Todesstrafe. Obwohl die Taliban kaum für ihre Menschenrechtspolitik bekannt sind, konnten sie durch ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch zumindest einige öffentliche Unterstützung gewinnen.

Diese Phase erwies sich jedoch als kurzlebig, da nur fünf Jahre später, im Jahr 2001, die Vereinigten Staaten in Afghanistan einmarschierten, um die Taliban zu stürzen, und viele der gestürzten Mudschaheddin-Führer des vorherigen Regimes wieder an die Macht brachten. Mit der Rückkehr der von den USA unterstützten Regierung kam es zu einem Wiederaufleben des Bacha Bazi, wobei viele hochrangige Regierungs-, Polizei- und Militärbeamte mit ihren Kinderkonkubinen prahlten. Dazu gehörten sogar Familienmitglieder von Präsident Hamid Karzai.

Ebenso steht die Drogenproduktion in Afghanistan in direktem Zusammenhang mit dem Engagement der USA in diesem Land. In den 1970er Jahren war die Heroinproduktion minimal und diente hauptsächlich dem heimischen Konsum.

Doch als sich der von den Westmächten unterstützte Krieg um den Regimewechsel hinzog, suchte Washington nach anderen Möglichkeiten, die Aufständischen zu unterstützen. Die Antwort fanden sie im Opium, und bald entstanden an der afghanisch-pakistanischen Grenze Raffinerien, in denen lokal angebaute Mohnsamen verarbeitet wurden. Lastwagen, beladen mit Waffen, die von den US-Steuerzahlern finanziert wurden, fuhren aus dem verbündeten Pakistan nach Afghanistan und kehrten randvoll mit Opium zurück.

Wie Professor Alfred McCoy, Autor von „The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade“ (Die Politik des Heroins: Die Komplizenschaft der CIA im globalen Drogenhandel), gegenüber MintPress erklärte,

„Die Widerstandskämpfer wandten sich dem Opium zu. In den 1970er Jahren wurden in Afghanistan jährlich etwa 100 Tonnen Opium produziert. Bis 1989–1990, am Ende dieser zehnjährigen CIA-Operation, hatte sich diese minimale Menge Opium – 100 Tonnen pro Jahr – zu einer beträchtlichen Menge von 2.000 Tonnen pro Jahr entwickelt und machte bereits etwa 75 % des weltweiten illegalen Opiumhandels aus.“

Die Operation führte zu einem weltweiten Boom des Opiumkonsums, wobei sich die Heroinsucht allein in den Vereinigten Staaten mehr als verdoppelte. Die Droge wurde zu einem kulturellen Prüfstein, wie beliebte Filme wie Trainspotting und Requiem for a Dream zeigen. Bis 1999 war die jährliche Produktion auf 4.600 Tonnen gestiegen.

Erneut schritt die tief religiöse Taliban ein, um diese Praxis zu unterbinden. Ein Verbot des Opiumanbaus im Jahr 2000 führte zu einem drastischen Rückgang der Produktion, sodass im folgenden Jahr nur noch 185 Tonnen geerntet wurden. Obwohl das Verbot die lokalen Bauern hart traf, begann es doch, die schreckliche Opioidkrise in Afghanistan zu bekämpfen, wodurch die Taliban erneut etwas Legitimität bei der lokalen Bevölkerung gewannen.

Wie beim Bacha Bazi kehrte die US-Besatzung diesen Trend jedoch um. Unter amerikanischer Aufsicht stieg die Opiumproduktion sprunghaft an und erreichte 2017 einen Höchststand von 9.000 Tonnen. Afghanistan wurde zum ersten echten Drogenstaat der Welt. McCoy stellte fest, dass Opium bis 2008 weit über die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts des Landes ausmachte. Zum Vergleich: Selbst in den dunkelsten Tagen Kolumbiens machte Kokain nur etwa 3 % des BIP aus. In Afghanistan wurde mehr Land für den Opiumanbau genutzt als in ganz Lateinamerika für den Kokaanbau.

Viele derjenigen, die mit diesem Geschäft ein Vermögen machten, waren die engsten Verbündeten der USA. Dazu gehörte auch die Familie Karzai; der Bruder des Präsidenten, Ahmed Wali, gehörte zu den größten und berüchtigtsten Drogenbaronen der Region.

Kurz nach ihrer Rückkehr an die Macht verboten die Taliban erneut die Opiumproduktion und schickten Teams von Männern durch das ganze Land, um die Mohnfelder zu vernichten. In einer Aktion, die selbst westliche Medien als „die erfolgreichste Drogenbekämpfungsmaßnahme in der Geschichte der Menschheit” bezeichneten, sank die Produktion fast über Nacht um über 80 % und ist seitdem weiter zurückgegangen. Die Schnelligkeit und der Erfolg der Operation warfen ernsthafte Fragen über die wahren Beziehungen der Vereinigten Staaten zum globalen Drogenhandel auf.

Ein unglaublich lukratives Geschäft

Die Soldaten in Fort Bragg waren näher als alle anderen an den unschönen Schattenseiten der Besetzung Afghanistans dran. Einheiten wie JSOC, Delta Force, die 3rd Special Forces Group und die 82nd Airborne Division arbeiteten eng mit den afghanischen Sicherheitskräften zusammen und hatten einen Platz in der ersten Reihe, um deren Aktivitäten zu beobachten.

„The Fort Bragg Cartel“ deckt ein riesiges Netzwerk für Waffen- und Drogenhandel auf, das sich um die Basis herum gebildet hat, und enthüllt, wie Soldaten Militärflugzeuge nutzten, um Waffen und Drogen nach Amerika zu schmuggeln und sie auf dem gesamten Kontinent zu verteilen. Kriminelle im US-Militär, so Aguilar, hätten viel über den Handel und Schmuggel von Kontrabande gelernt und erklärt:

„Wenn man als Soldat im Einsatz ist und alle seine 90-Kubikzoll-Container mit all seinen Sachen darin verschlossen hat. Diese werden nicht kontrolliert, wenn sie mit einem Militärflugzeug zurückfliegen und in Fort Bragg landen… [Sie lernen], wie einfach es wäre, Waffen, Drogen und ja, sogar Menschen von Land zu Land hin und her zu transportieren und zu schmuggeln. Das ist alles sehr gut machbar. Und es ist alles sehr lukrativ.“

Militärstützpunkte sind ideale Zentren für Schmuggelaktivitäten. Es gibt kaum Kontrollen oder Inspektionen, und Soldaten können sich innerhalb des Landes von Stützpunkt zu Stützpunkt bewegen, ohne dass sie von der Polizei angehalten und durchsucht werden. Ein unverhältnismäßig hoher Anteil der verurteilten Soldaten kam aus dem Logistikbereich, wo sie mit dem Transport großer Warenlieferungen in die und aus den USA betraut waren, ohne dass ihre Vorgesetzten sich groß darum kümmerten oder sie kontrollierten.

Der Verkauf von Waffen und Drogen ist eine Sache. Aber der Handel mit Kindern und deren Vergewaltigung ist etwas ganz anderes. Wie kann jemand überhaupt auf die Idee kommen, sich an solch widerwärtigen Handlungen zu beteiligen? Und warum hat diese Praxis rund um Fort Bragg solche Ausmaße angenommen? Für manche lag die Antwort im Psychologischen: Amerikanische Soldaten, denen beigebracht wurde, ihre Feinde zu entmenschlichen, und die täglich mit Kindesmissbrauch konfrontiert waren, sehen dies als normales Verhalten an. Wie Terrell vermutete: „Auf eine perverse Art und Weise … haben sie es vielleicht nach ihrer Rückkehr einfach verinnerlicht und in eine sexuelle Neigung verwandelt.“

Es gibt jedoch eine einfachere Erklärung: Geld. Einige Soldaten aus Fort Bragg, die in Afghanistan stationiert waren und mit Bacha Bazi in Berührung kamen, kehrten in die Vereinigten Staaten zurück und sahen eine Möglichkeit, mit Menschenhandel und der Herstellung und dem Verkauf von Kinderpornografie viel Geld zu verdienen.

„Es geht weniger darum, dass Soldaten aus dem Irak oder Afghanistan nach Hause kommen und dieses erlernte Verhalten sexueller Abweichungen, Kinderpornografie oder Kindesmissbrauch mitbringen, sondern vielmehr darum, dass sie gelernt haben, dass Kinderpornografie und Sexhandel mit Minderjährigen sehr, sehr profitabel sind“, sagte Aguilar. „Sie sehen das und denken: ‚Das ist wirklich lukrativ.‘“

Die Taliban haben Bacha Bazi erneut zu einem Kapitalverbrechen erklärt. Es ist unklar, ob das neue Gesetz diese Praxis unterbunden oder lediglich in den Untergrund getrieben hat. Schließlich bedeutet die von Sanktionen betroffene Wirtschaft Afghanistans, dass die wirtschaftlichen Anreize für mittellose Familien, ihre Söhne an reiche Beamte zu verkaufen, nach wie vor groß sind. Darüber hinaus gibt es Berichte, dass einige Taliban-Kommandeure angeblich selbst Bachas halten.

Klar ist jedoch, dass die Taktiken und Praktiken, die das US-Militär im Ausland anwendet, zunehmend auch gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden. Von Überwachung und militarisierter Polizeiarbeit bis hin zu zunehmender Intoleranz gegenüber Andersdenkenden werden die bürgerlichen Freiheiten durch Kräfte untergraben, die Techniken anwenden, die in Westasien perfektioniert wurden. Im November verübte ein afghanischer Kommandosoldat und ehemaliges Mitglied einer von der CIA ausgebildeten Todesschwadron eine Massenerschießung in Washington, D.C.

Es ist klar, dass die US-Invasion Afghanistan zerstört hat, aber sie hat auch Amerika selbst geschadet. Die Besatzung trug direkt zur Opioidkrise im eigenen Land bei. Und es scheint, dass sie auch mit der hier dokumentierten Epidemie des sexuellen Missbrauchs von Kindern zusammenhängt, da Soldaten Kinder aus Profitgier missbrauchen. Was also in Fort Bragg geschehen ist, ist Teil einer umfassenderen psychologischen Degradierung der amerikanischen Gesellschaft, die von einer Regierung kontrolliert wird, die alles Heilige geopfert hat, um ihre imperialen Ambitionen zu schützen und voranzutreiben.