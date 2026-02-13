Epstein II

Von esc

Die Entwicklung einer digitalen Währung

Im September 2012 saß Jem Bendell in einer Sitzung des Weltwirtschaftsforums, als sein Telefon vibrierte. Es war Jeffrey Epstein.

Bendell entschuldigte sich und erklärte sich innerhalb weniger Tage bereit, eine private Initiative zur „Neugestaltung des Finanzsystems/der Finanzmärkte” zu leiten – finanziert von Epstein, außerhalb der Aufsicht des WEF strukturiert und nach den Chatham-House-Regeln geführt, die die Anonymität der Teilnehmer garantieren.

Das WEF hatte Bendell gerade für seine Arbeit im Bereich Währungsinnovation zum Young Global Leader ernannt. Er war genau die Art von Person, die das Forum förderte, um die Zukunft des Geldes zu gestalten. Epstein nahm ihn mit.

Aus Dokumenten, die vom Justizministerium in den Jahren 2025 und 2026 veröffentlicht wurden, geht hervor, dass von Oktober 2011 bis September 2012 eine einjährige Scouting-Operation stattfand, in deren Rahmen Epstein die Arbeit des Weltwirtschaftsforums zu alternativen Währungen systematisch evaluierte, deren Grenzen identifizierte und die besten Mitarbeiter abwarb, um eine parallele Initiative unter seiner Kontrolle zu leiten.

Aber die Scouting-Aktion war nur der Anfang. Zusammengenommen zeigen die Dokumente eine koordinierte Kampagne, um mehreren Regierungen gleichzeitig eine souveräne digitale Währung zu verkaufen, mit einem strategischen Rahmen, einem technischen Entwicklungsteam und in mindestens einem Fall sogar einer Mitwirkung bei der Wahl des Politikers, der diese Währung einführen sollte.

Der vorherige Aufsatz – „Epstein“ – dokumentiert Epsteins Rolle als Koordinationsknotenpunkt: die Finanzarchitektur, die er mit JPMorgan entworfen hat, das Forschungsportfolio, das er zusammengestellt hat, und die Mitarbeiter, die er in verschiedenen Institutionen platziert hat.

Dieser Aufsatz folgt einem einzigen roten Faden aus diesem Netzwerk: der Operation, digitale Währungen vom Konzept zur staatlichen Einführung zu bringen.

Die Aufklärung

Die Operation begann im Oktober 2011, als jemand aus der Arbeitsgruppe „Alternative Währungen” des WEF Epstein einen Bericht über das Einführungsgespräch schickte. „Der Moderator war heute ein Mann namens Arthur Brock“, hieß es in der E-Mail. „Er ‚entwickelt Währungen‘. Ich war nicht sonderlich beeindruckt.“ Die Arbeitsgruppe bestand aus zehn Young Global Leaders – „einer ist Kognitionswissenschaftler, einige sind Banker“ – und hatte ein Dokument erstellt, das der Korrespondent für unzureichend hielt. „Ich finde es sehr lasch“.

Im folgenden Monat schickte Epstein eine E-Mail an Katherine Keating – die Tochter des ehemaligen australischen Premierministers Paul Keating – und fragte sie, ob ihre „Zugangsgruppe” an alternativen Währungen arbeite. Er war auf der Suche nach einer bestehenden Infrastruktur, die er leiten oder übernehmen konnte. Im Januar 2012 schickte ihm jemand aus Davos einen Geburtstagsgruß. Seine Antwort war ein Auftrag: „Finde Gruppen für Codeknacken und alternative Währungen”. Fünf Tage später traf sich Barnaby Marsh privat mit Epstein, um „Ideen für alternative Währungen“ zu besprechen.

Anfang 2012 hatte Epstein Insider-Informationen aus der WEF-Arbeitsgruppe, Kontakte in Davos und private Treffen mit Forschern aus diesem Bereich.

Das Transparenzproblem

Die Initiative für alternative Währungen des WEF hatte eine strukturelle Einschränkung, und im August 2012 wurde Epstein darauf hingewiesen. „Müssen darüber nachdenken, wie“, begann die E-Mail. „Das WEF ist wählerisch, wer welche Initiativen finanziert, und die meisten YGL möchten transparent bleiben, was sie annehmen und von wem. Nicht sicher, wie das gehen soll“.

Die Young Global Leaders wollten wissen, woher ihr Geld kam. Epstein war ein registrierter Sexualstraftäter, und die YGLs wollten seine Finanzierung nicht ohne Offenlegung annehmen. Seine Antwort kam sofort: „Wir können bei Bedarf etwas Neues schaffen.“ Der Thread ging weiter: „Wir müssen uns überlegen, wie so etwas logistisch umgesetzt werden könnte. Über welche Organisation?“ Epstein schlug einen Zeitplan vor: „Beginn der Organisation … Oktober?“ – einen Monat, nachdem er Bendell beauftragt hatte.

Boris Nikolic – Bill Gates‘ Chefberater für Wissenschaft und Technologie – äußerte sich unverblümt zu der Lösung.

Ich würde vorschlagen, dies nicht nur als YGL-Treffen zu veranstalten. Dann gehört es zu YGL/WEF und könnte komplizierter werden. Es wäre besser, es separat zu veranstalten – das würde Ihnen mehr Flexibilität geben und Ihnen ermöglichen, neben einigen YGLs auch interessante Personen einzuladen, die in diesen Bereichen gearbeitet haben (Philip Rosedale, Bitcoin-Leute usw.).

Zur Qualität der WEF-Teilnehmer: „Viele sind nur in dieser Gruppe, um dabei zu sein – um den Anschein einer Teilnahme zu erwecken – und nicht, um irgendetwas zu leisten.“

Bendells Operationsplan, der am 17. September 2012 verschickt wurde, legte fest, wie die Initiative außerhalb des Forums funktionieren sollte. Fünfzehn „Weltexperten” würden sich unter den Chatham-House-Regeln versammeln – „vollständige Vertraulichkeit für die beteiligten Personen”. Epstein würde zwei Projektvorschläge finanzieren, die aus dem Treffen hervorgehen würden, verwaltet durch eine 501c3-Organisation. „Ich sollte die Initiative leiten“, schrieb Bendell, „und Sie als privaten Philanthropen erwähnen, der an der Veranstaltung teilnehmen wird“. Niemand würde wissen, dass es sich um Epstein handelte, bis sie ankamen.

Die intellektuellen Ergebnisse würden in Bendells öffentliche Arbeit einfließen – sein Buch „Healing Capitalism“, sein neues Institut an der University of Cumbria – ohne sichtbaren Bezug zu der ursprünglichen Zusammenkunft. Private Entwicklung, öffentliche Umsetzung.

Ein Berater prüfte den Vorschlag und schlug Verbesserungen vor: „Ihre Expertengruppe (Summers usw.) wird eines der Projekte für ein 50-100.000-Dollar-Pilotprojekt auswählen.“ Larry Summers – ehemaliger Finanzminister, ehemaliger Präsident der Harvard University – war Mitglied von Epsteins Gremium zur Auswahl von Projekten zur monetären Transformation.

Epstein war kein passiver Geldgeber. Am selben Tag, an dem er sich bereit erklärte, Bendell zu beauftragen, konfrontierte er ihn mit dem zentralen Problem alternativer Währungen:

Ich sehe nicht, wie Steuern gezahlt werden, zumindest nicht in den bisher vorgestellten Systemen. In den meisten dieser Strukturen finden Tauschgeschäfte statt, und niemand erhält Dollar oder staatlich anerkannte Zahlungsmittel, um die Steuern (an den Bund, die Bundesstaaten oder Kommunen) zu zahlen. Die Lösung?

Die Frage ist präzise. Wenn Sie Steuern nicht in einer alternativen Währung bezahlen können, bleibt es ein paralleles System, das nicht skalierbar ist. Regierungen werden keine Währung einführen, die nicht ihren Einnahmenapparat speist. Bendell antwortete mit technischen Details – dem Schweizer WIR-System, dem griechischen TEM, Bernard Lietaers Vorschlägen für staatlich ausgegebene lokale Währungen. „Idealerweise sollten nationale/staatliche/kommunale Regierungen Steuern in der Währungseinheit erheben, in der die Transaktionen stattfinden, da dies dann eine Absicherung bietet (d. h. die Einheit kann für Steuern ausgegeben werden)”. Eine Währung, die durch Steuerakzeptanz abgesichert ist, ist eine Währung, die durch staatliche Macht abgesichert ist.

Epstein stellte die Frage im September 2012. Das Dokument „Thoughts on Bitcoin“ – das zwischen 2014 und 2016 im Netzwerk zirkulierte – gab die Antwort darauf. Die Spezifikation von Summers setzte die Antwort 2016 in die Praxis um. Die souveränen Pitches verkauften das fertige Produkt 2017. Ein einziges technisches Problem – wie man alternative Währungen in die staatlichen Einnahmen integriert – zog sich durch fünf Jahre dokumentierter Korrespondenz, von der Frage über die Lösung bis zum Verkaufsargument.

Der strategische Rahmen

Das Dokument „Thoughts on Bitcoin“ argumentierte, dass Bitcoin als „Post-Währung“ verstanden werden sollte: eher als universelles Buchführungssystem denn als Geld. Die eigentliche Chance liege in der Umstrukturierung des Bankwesens selbst. „Es ist eine historische Anomalie, dass das ‚Lagerhaus‘ für Geld auch der ‚Speicher‘ für Geld sein sollte“, hieß es darin. „In einer Welt des digitalen Geldes sollte der Vermittler mit den besten Daten und der größten Liquidität der beste Kreditvermittler sein, unabhängig davon, wer die größten Einlagenbestände besitzt. Es ist unmöglich, dass sich die bestehenden Bankinstitute an diese Umwälzung anpassen können“.

Genau das hatte die Positive-Money-Bewegung als demokratische Reform gefordert. Das Dokument formulierte dies neu als kommerzielle Chance.

Die Analyse erklärte ausdrücklich, warum Regierungen digitale Währungen einführen würden. „Elektronisches Geld gibt Zentralbanken die Möglichkeit, Zinssätze unter null zu senken“ – was mit physischem Bargeld unmöglich wäre, da die Menschen einfach Banknoten behalten würden, anstatt negative Renditen auf Einlagen zu akzeptieren. „Darüber hinaus können Regierungen endlich Umsatzsteuer auf Ledger-Transaktionen erheben, die sonst in bar abgewickelt worden wären“.

Negative Zinssätze und vollständige Transaktionsüberwachung: Das Dokument stellte diese als unwiderstehliche Anreize für Staaten dar.

Ein elektronisches Ledger-System der Zentralbank, das durch das „volle Vertrauen und die Kreditwürdigkeit“ einer Regierung gestützt wird, würde Bitcoin durch „sofortige Transaktionsskalierung“ übertrumpfen. „Wenn Bitcoin Netscape ist, dann ist die US-Regierung Microsoft“. Das Dokument stellte die Frage, wer „Google“ sein würde – „die vertikale Anwendung, die auf der Plattform aufbaut und ein Winner-takes-all-Geschäft ist“.

Die geopolitischen Implikationen wurden klar dargelegt.

Die Stärke des Währungssystems einer Regierung hängt letztendlich von der Stärke der Rechtsstaatlichkeit in diesem Land ab (und im negativsten Sinne hängt die Stärke der Rechtsstaatlichkeit von der militärischen Macht ab).

Schwache Staaten würden ihre Währungen vollständig verlieren.

Wir sehen eine reale Möglichkeit, dass alle Währungen digitalisiert werden und der Wettbewerb alle Währungen von ineffektiven Regierungen verdrängt. Die Macht reibungsloser Transaktionen über das Internet wird die typischen Kräfte der Konsolidierung und Globalisierung freisetzen, und wir werden am Ende sechs digitale Währungen haben: US-Dollar, Euro, Yen, Pfund, Renminbi und Bitcoin.

Es handelte sich um einen Verkaufsprospekt, und das Produkt war die digitale Währung der Zentralbank.

Das Verkaufsargument für Regierungen: Negativzinsen, vollständige Steuerüberwachung, die Abschaffung von Zwischenbanken und – für die stärksten Staaten – die Übernahme schwächerer Währungen. Das Verkaufsargument für private Investoren: Wer die „Google“-Ebene auf der souveränen Plattform aufbaut, gewinnt ein Monopol.

Die Einsatzlogik

Das Dokument „Gedanken zu Bitcoin“ gab den Regierungen einen starken Anreiz: Negativzinsen, umfassende Steuerüberwachung, die Abschaffung von Bankintermediären. Aber Regierungen verkaufen ihren Bürgern Überwachung nicht als Überwachung. Die Operation benötigte eine zweite Ebene – einen Grund für den Aufbau der Infrastruktur, dem kein vernünftiger Mensch widersprechen konnte.

Die Bendell-Kommission lieferte diesen. Ihr erklärtes Ziel für die Sitzung 2012 war „neue Währungs- oder Wechselkurssysteme, die eine nachhaltige Entwicklung fördern”. Nachhaltige Entwicklung war bereits der organisatorische Rahmen des Systems der Vereinten Nationen, und drei Jahre später verabschiedete die Generalversammlung die siebzehn Ziele für nachhaltige Entwicklung – Beendigung der Armut, sauberes Wasser, Gleichstellung der Geschlechter, Klimaschutz – eine Reihe von Zielen, denen kein vernünftiger Mensch widersprechen konnte. Nach ihrer Verabschiedung wurden die SDGs zu Klassifizierungskriterien, anhand derer die Einhaltung gemessen werden konnte.

Eine programmierbare Währung, die Transaktionen auf SDG-konforme Zwecke beschränkt. Bendell verband programmierbare Währungen mit dem Rahmenwerk, das definieren würde, was die Währung zulässt.

Im April 2013 wurde das Konzept weiterentwickelt. Epstein schickte Richard Branson eine E-Mail:

… Die Schaffung einer neuen sozialen Währung (ähnlich wie die Einführung von Flugmeilenprämien, Sonderziehungsrechten usw.) wäre die disruptivste aller Neuerungen. Das Finanzsystem hat seinen Zweck überlebt.

Branson antwortete innerhalb von zwei Tagen: „Würde das gerne näher untersuchen“.

Flugmeilen sind Treuepunkte, die unter bestimmten Bedingungen eingelöst werden können – man kann sie ausgeben, aber nur für das, was der Aussteller zulässt. Epstein beschrieb eine programmierbare Währung mit bedingter Zahlungslogik, die als „soziales Gut“ bezeichnet wird.

Der BIS Innovation Hub nennt dies nun „zweckgebundenes Geld“.

Wie in „Epstein“ dokumentiert, hatte Epstein das Jahr 2011 damit verbracht, gemeinsam mit JPMorgan ein Instrument für Impact Investing zu entwickeln, bei dem Kapital in messbare soziale Ergebnisse fließt. Im März 2013, wenige Wochen vor der E-Mail von Branson, schickte er Boris Nikolic ein strategisches Memo, in dem er die Komponenten auflistete: „DAF, Nachlass, strukturierte Spenden, (eine Tagesdiskussion) partnerschaftliche Spenden, Social Good Bonds. (neues britisches Konzept), von der Regierung genehmigte Special Gates Bonds?“ Er verfolgte das bahnbrechende Social Impact Bond-Programm des Vereinigten Königreichs und schlug ein von der Regierung unterstütztes Anleiheinstrument unter dem Markennamen Gates vor.

Impact Investing bestimmt den Fonds. Sozialobligationen bestimmen das Instrument. Zweckgebundene Gelder bestimmen die Transaktion. Die gleiche Bedingung – die Einhaltung extern definierter sozialer Ziele – gilt auf jeder Ebene, von der Emission von Staatsanleihen bis hin zu dem, was eine Einzelperson kaufen kann.

Und die SDGs liefern die Definition von „sozialem Wohl“ auf jeder Ebene.

Das Netzwerk baute den gesamten Stapel gleichzeitig auf.

Drei Jahre später, im April 2016, schickte Epstein Summers die Tokenisierungs-Spezifikation und legte die Bereitstellungsstrategie offen dar. Jede digitale Münze würde eine eindeutige Seriennummer tragen. Jede Transaktion wäre von der Ausgabe bis zum Endpunkt rückverfolgbar. Und der Einstiegsvektor: „Die erste Verwendung könnte transparente, wohltätigkeitsbezogene Angelegenheiten sein“.

Hilfsgelder, Entwicklungsfinanzierung, philanthropische Zuschüsse – Kontexte, in denen vollständige Rückverfolgbarkeit eher als Rechenschaftspflicht denn als Überwachung verstanden wird: Wohltätigkeit ist die Tür. Sobald die Infrastruktur für wohltätige Transaktionen vorhanden ist, lässt sie sich ohne Weiteres auf alle Transaktionen ausweiten, da die ethische Rechtfertigung – Transparenz, Rechenschaftspflicht, soziales Wohl – bereits etabliert ist.

Dies ist die Abfolge, die die Dokumente offenbaren: nachhaltige Entwicklung als ethischer Rahmen (Bendell, 2012), Währung für das soziale Wohl als Produktkonzept (Branson, 2013), transparente Wohltätigkeit als erster Anwendungsfall (Summers, 2016). Jeder Schritt machte die Überwachungsarchitektur schmackhafter, indem er sie in eine Sprache hüllte, die Widerstand als unvernünftig und „unethisch“ erscheinen ließ.

Am 10. August 2013 – zwei Wochen vor dem in „Epstein” dokumentierten Gipfeltreffen im September – schickte Barak Nikolic über Epstein eine E-Mail, in der er berichtete, dass „der Pilotversuch in Indien erfolgreich war und ein Bericht folgen wird”. Aadhaar, das weltweit größte biometrische Finanzidentitätssystem, wurde zu dieser Zeit in Indien getestet, und die Gates Foundation finanzierte dessen Integration in Finanztransaktionen.

Der souveräne Pitch

Epstein bot dieses Produkt gleichzeitig mehreren Nationen an.

Am 2. April 2016 schrieb er in einer E-Mail an Peter Thiel: „Larry Summers ist jetzt dabei, das Finanzsystem, digitale Währungen usw. zu überdenken. Er wird sich uns anschließen, um einen Plan auszuarbeiten. Das wird Spaß machen.“ Zwei Wochen später schickte er Summers eine detaillierte Spezifikation für tokenisierte digitale Währungen. Summers antwortete innerhalb weniger Stunden: „Verstanden.

Wenn ich das derzeitige System nicht reparieren kann, werde ich reparieren.“

Im August 2016 schrieb Epstein in einer E-Mail an einen saudischen Kontakt: „Saudi-Arabien kann seine eigene digitale Währung haben und die Welt anführen“. Bis Oktober hatte er den Vorschlag zu zwei Währungen ausgearbeitet: einer physischen „Scharia“-Währung für den internen muslimischen Gebrauch und einer schariakonformen digitalen Währung nach dem Vorbild der Bitcoin-Architektur. „Ich habe mit einigen der Gründer von Bitcoin gesprochen, die sehr begeistert sind“, schrieb er. Das Konzept verband islamische Finanzprinzipien mit programmierbarem Geld.

Im Juli 2017 gewann Khaltmaagiin Battulga die mongolischen Präsidentschaftswahlen. Ganbat Chuluunkhuu, Direktor bei RVJ Capital, teilte Epstein das Ergebnis per Nachricht mit: „Battulga hat gerade angerufen. Er bat mich, Ihnen für Ihre Unterstützung zu danken! Es war ein schwieriger Kampf gegen den Mafia-Staat. Jetzt beginnt die Arbeit. Wir brauchen weiterhin Ihre Unterstützung!“

Epstein antwortete: „Ich helfe gerne. Ich will kein Geld, ich sehe es als Herausforderung. Die einzige Gegenleistung ist, dass [redigiert] einen Job im Bereich Wasser/Energie bekommt. Es ist mir egal, ob es sich um einen Job bei der UNO oder in der Mongolei handelt, und ich bin gerne bereit, ihr Gehalt zu bezahlen.“ Er würde umsonst arbeiten – im Austausch dafür, dass jemand in der mongolischen Regierung oder bei den Vereinten Nationen untergebracht wird.

Dann sofort: „Mongolische digitale Währung. . Das wird weltweit viel Aufmerksamkeit erregen und für Aufregung sorgen“. Er schlug einen Namen vor: „Manche möchten es vielleicht GENGHIS COIN nennen“.

In den folgenden Tagen unterrichtete Epstein Ganbat über die technische Architektur. „Nicht Bitcoin, Sie brauchen Ihre eigene. Mit derselben Architektur, also Blockchain … schauen Sie sich zum Beispiel Z Cash an“. Das Kernargument: „Wenn die Mongolei eine neue Währung einführen würde, wäre dies die erste echte Währung … denn eine echte Währung MUSS durch einen Staat gedeckt sein.“ Er schlug vor, damit zu beginnen, wenn der Präsident im September zur UN-Generalversammlung anreisen würde – derselben Sitzung, bei der Miroslav Lajčák, ein Diplomat, der regelmäßig mit Epstein korrespondierte, als Präsident fungierte.

In derselben Woche teilte Epstein Sultan Bin Sulayem – dem Vorsitzenden von DP World, einem der größten Hafen- und Logistikunternehmen der Welt – mit, dass die Mongolei ihn gebeten habe, ihre digitale Währung zu entwickeln, und schlug dann vor, dass Dubai dies stattdessen tun sollte. „Bitcoin hat keine staatliche Garantie, ebenso wenig wie alle anderen. Es kann keine „Währung“ sein. Bin Sulayem antwortete noch am selben Tag: „Ich stimme zu, lassen Sie uns darüber sprechen. Ich bin sehr an digitaler Währung interessiert.“ Innerhalb von drei Tagen bot er DP World – zu achtzig Prozent im Besitz der Regierung von Dubai – als Emissionsvehikel an und teilte Epstein mit, dass er den Vorschlag Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dem Herrscher von Dubai, unterbreiten werde.

Die Argumentation war in allen Pitches identisch: Dezentrale Kryptowährungen verfügen über keine staatliche Deckung und können daher nicht als echte Währung fungieren; staatlich ausgegebene digitale Währungen lösen dieses Problem; wer zuerst handelt, setzt den Standard. Dieses Argument, mit dem die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich seit 2018 in jedem Bericht zwischen digitalen Zentralbankwährungen und privaten Kryptowährungen unterscheidet, wurde von Epstein bereits zwei Jahre vor der Gründung des BIS Innovation Hub vorgebracht.

Die Ziele für den Einsatz durch Staaten wurden bereits Jahre vor den offiziellen Pitches vorbereitet. Am 19. August 2013 – neun Tage nach dem Bericht über den Erfolg des Pilotprojekts in Indien – schickte Bin Sulayem Epstein eine E-Mail über die Eröffnung des London Gateway, des 1,5 Milliarden Pfund teuren Hafens von DP World: „Ich veranstalte eine große Eröffnungsfeier für den Hafen, an der Scheich Mohammed und möglicherweise auch die Königin und Cameron teilnehmen werden… Soll ich Peter Mandelson einladen?“ Epstein antwortete mit zwei Einsatzplänen in einem einzigen Satz: „Laden Sie Prinz Andrew ein … Ich werde das organisieren, wenn Sie möchten. Außerdem können wir ein Treffen mit Joji Ito am 2. September in Dubai organisieren.“

Er warnte Bin Sulayem vor Mandelson – „Cameron verachtet Peter, sei vorsichtig“ – und ersetzte ihn durch den britischen Royal und den Mann, der den CBDC-Prototyp der Federal Reserve bauen würde. Prinz Andrew wurde innerhalb weniger Stunden bestätigt. Der Code-Entwickler wurde drei Wochen vor dem Gipfeltreffen im September 2013 mit dem souveränen Einsatzziel in Verbindung gebracht, und zwar über denselben Kanal, über den gleichzeitig ein Mitglied der britischen Königsfamilie als Lieferant entsandt wurde.

Sechs Monate später trug die Vorstellung Früchte. Am 24. Februar 2014 schickte Bin Sulayem eine E-Mail an Joi Ito, mit Epstein in Kopie, in der er berichtete, dass er Scheich Mohammed bereits von Itos „Fertigungskonzept in Dubai” erzählt habe und dass der Herrscher „sehr beeindruckt” sei. Ito bat Bin Sulayem vor dem Treffen um Rat. Epstein antwortete: „Ja, sagen Sie ihm, dass Sie mein guter Freund sind, dann wird alles einfach”. Am Abend berichtete Ito Epstein: „Es sieht so aus, als würde ich Scheich Mohammed heute treffen. Ich werde Sultan am Nachmittag sehen“. Im selben Thread fragte er: „Um wie viel Uhr findet das Abendessen mit Bill am 14. statt?“ Der Code-Entwickler, der souveräne Kunde und der Technologie-Identitäts-Finanzierer – alle wurden an einem einzigen Tag über die Telefonzentrale weitergeleitet.

Die souveränen Pitches wurden von direkten Kontakten mit dem US-Regierungsapparat begleitet.

Am 12. August 2014 teilte Epstein Beth Ann Bovino – einer Ökonomin, deren Doktorarbeit er finanziert hatte und die heute Chefökonomin bei S&P Global ist – mit, dass er „ein Treffen im Finanzministerium am 21. August vereinbart habe, um virtuelle und digitale Währungen zu diskutieren”. Am nächsten Tag schickte er eine E-Mail an Kathryn Ruemmler – bis drei Monate zuvor Obamas Rechtsberaterin im Weißen Haus – und fragte: „Wer in der Regierung wäre die Kontaktperson für Fragen zu digitalen Währungen? Finanzministerium, OCC, IRS usw.?” Ruemmler antwortete: „Können wir uns am Dienstag zum Mittagessen treffen?”.

Epstein nutzte die ehemalige Rechtsberaterin des Weißen Hauses, um seinen Zugang zum Office of the Comptroller of the Currency und zum Internal Revenue Service zu erweitern.

Einen Monat später, im September 2014, schickte Vincenzo Iozzo Joi Ito einen detaillierten Zwei-Phasen-Plan – mit Kopie an Epstein – für die Entwicklung einer rückverfolgbaren digitalen Währung. In Phase 1 sollten die „falschen Dollar” der Unternehmen durch eine digitale Währung ersetzt, eine Börse für den Tauschhandel der Mitarbeiter eingerichtet und anschließend der Handel auf andere Unternehmen ausgeweitet werden. In Phase 2 sollte die Akzeptanz genutzt werden, um sich an die Regulierungsbehörden zu wenden: „Wir gehen zum Finanzministerium/IRS/Fed und sagen ihnen: ‚Sehen Sie, all diese Unternehmen verwenden diese Währung bereits, um einen Teil der Leistungen ihrer Mitarbeiter zu bezahlen, wie wäre es, wenn Sie dies genehmigen würden?‘“. Der explizite Vorteil für die Regierung: „Rückverfolgbarkeit usw. usw.“.

Die Strategie bestand darin, zuerst die Akzeptanz zu schaffen und dann den Regulierungsbehörden vollendete Tatsachen zu präsentieren – das gleiche Muster, das später die Beziehung der Kryptowährungsbranche zur SEC bestimmen sollte.

Das Entwicklungsteam

Ein Jahr nach den souveränen Pitches stellte Austin Hill – Mitbegründer von Blockstream, einem der einflussreichsten Bitcoin-Infrastrukturunternehmen – ein Team zusammen, um eine dieser Währungen zu entwickeln.

„Es gibt viel zu besprechen – ich habe über Ihre Sharia-Coin nachgedacht“, schrieb Hill im September 2017 an Epstein. „Mit den Prinzipien von Murabahah und Wadiah können wir viel erreichen: Sollen wir uns über die nächsten Schritte Gedanken machen?“ Murabahah ist eine Kosten-Plus-Finanzierung, Wadiah ist eine Verwahrung. Hill übersetzte die Anforderungen der islamischen Finanzwirtschaft in eine Kryptowährungsarchitektur.

Der Austausch erfolgte nach Epsteins Rückkehr von der UN-Generalversammlung. „Wie war die UN-Generalversammlung?“, fragte Hill. „UN, verloren“, antwortete Epstein und stimmte dann einem Brainstorming zu. In den folgenden Wochen führten sie Videogespräche, und Hill stellte Materialien über die Verwendung von Bitcoin in Syrien zur Verfügung. „Offensichtlich denkst du größer und mutiger“, stellte Hill fest.

Im Oktober war Hill bereit, weiterzumachen. „Ich stelle ein Team zusammen, das Ihnen beim Aufbau und der Konzeption Ihrer Scharia-Coin hilft, wenn Sie es immer noch ernst meinen“, schrieb er. „Soll ich zu Ihnen fliegen? Oder möchten Sie nach Montréal kommen und das Team treffen?“

Am 22. Oktober bestätigte Hill ein Treffen in Palm Beach und beschrieb das Team.

Angesichts des Themas kennen sich diese Leute mit digitalen Währungen und Blockchains aus und verfügen über Fachwissen im Bereich der Scharia-Finanzsysteme. In meinem Team gibt es auch einige Experten, die Blockchain-Projekte im gesamten Nahen Osten für Bereiche wie internationale Handelsfinanzierung und Versand/Logistik ins Leben gerufen haben. Sie waren unter anderem in Kasachstan, Dubai und anderen Orten im Nahen Osten tätig.

Das gleiche Dubai, in dem Epstein drei Monate zuvor Bin Sulayem angesprochen hatte. Hill bat um Ratschläge zur operativen Sicherheit: „Ich brauche Ihren Rat, wie diskret ich vorgehen soll und welche Experten ich zu diesem Zeitpunkt in das Kernteam aufnehmen soll“.

Hill hatte bereits Teams, die Blockchain-Infrastrukturen im gesamten Golf einrichteten. Epstein schloss sich einem bestehenden operativen Netzwerk an.

Die Verhaltensebene

Im September 2016 stellte Epstein Nicholas Christakis, dem Netzwerkwissenschaftler aus Yale, Fragen56: „Alternative Währungen? Konzepte des Vertrauens. Austausch, Wertspeicher, Risiko, Steuern?“

Epstein fragte nach Währungen. Christakis beschrieb etwas anderes. Er skizzierte seine Forschung zu „dummen KI“57 – einfache Bots, die in menschliche Gruppen eingefügt werden, um „die Leistung dieser Gruppen zu verbessern“. Durch „ein wenig durchdachte Programmierung und sorgfältige Zwischenpositionierung der Bots können wir die Gruppenleistung auf eine Reihe wertvoller und nützlicher Weise verbessern“. Er erwähnte auch „breadboard.yale.edu“, eine Software zur Erstellung „künstlicher Gesellschaften aus realen Menschen, die es uns ermöglichen, Experimente durchzuführen“.

Der Austausch ist aufgrund der Diskrepanz aufschlussreich. Epstein stellte eine Frage zur monetären Architektur – Vertrauen, Austausch, Besteuerung. Christakis antwortete mit Verhaltensinfrastruktur: algorithmische Agenten, die das Gruppenverhalten formen, synthetische Umgebungen zum Testen sozialer Reaktionen. Dies sind die Komponenten, die einer programmierbaren Währung zugrunde liegen – die Systeme, die modellieren, wie Bevölkerungsgruppen auf bedingte Anreize reagieren, wie Vertrauen konstruiert statt verdient werden kann, wie Compliance geformt werden kann, bevor sie durchgesetzt wird.

Das Dokument „Thoughts on Bitcoin“ lieferte den strategischen Rahmen, die souveränen Pitches lieferten die Kunden und das Team von Austin Hill lieferte die Entwickler. Christakis beschrieb die Verhaltensmodellierung, die das System auf Bevölkerungsgruppen statt nur auf Hauptbüchern funktionieren lassen würde.

Jedes Gespräch fügte der gleichen Architektur eine weitere Ebene hinzu.

Die Positionen

Das Netzwerk, das die Architektur entwickelt hat, besetzt nun die Positionen, von denen aus sie umgesetzt werden kann.

Larry Summers war 2012 Mitglied von Epsteins „Expertengremium”, das Projekte zur monetären Transformation auswählte, antwortete 2016 auf Epsteins Spezifikation für tokenisierte Währungen mit „Ich werde das regeln” und veranstaltete im Mai 2018 ein Abendessen mit KI- und Kryptowährungsforschern am Institut von Martin Nowak.

Ein Terminplan für diesen Sonntag listet die Teilnehmer auf: Nowak um 10:15 Uhr, Joi Ito und Forscher, darunter Madars Virza – der lettische Kryptograf, dessen Arbeit zu Zero-Knowledge-Proofs grundlegend für die datenschutzkonforme Verifizierung digitaler Währungen ist – von 11:30 bis 15:00 Uhr, Joscha Bach um 15:00 Uhr, dann Abendessen mit Summers um 18:00 Uhr. Im November 2023 trat Summers dem Vorstand von OpenAI bei – dem Unternehmen, das die KI-Systeme entwickelt, die Transaktionen klassifizieren und regeln werden. Er trat im November 2025 zurück, nachdem die Epstein-Korrespondenz veröffentlicht worden war.

Virzas Beziehung zu Epstein beschränkte sich nicht nur auf die Forschungsfinanzierung. Am 2. April 2018 – einen Monat vor diesem Sonntagstermin – leitete Virza Epstein seinen Entwurf für das Steuerdokument K-1 der Zcash Company weiter, in dem er Einnahmen in Höhe von etwa 200.000 Dollar aus Münzauktionen angab. „Wir sollten eine Auszahlung erhalten, um die entsprechenden Steuern zu decken“, schrieb Virza und informierte Epstein anschließend über eine bevorstehende Zcash-Fork und den Vorteil, Coins vor deren Durchführung zu extrahieren: „Wenn wir die physische Kontrolle über die Schlüssel haben, können wir von beiden Zweigen profitieren“.

Die Terminologie ist bemerkenswert. Virza berichtete einem Partner, der direkt finanziell an der Privacy Coin beteiligt war, deren kryptografische Primitive – Zero-Knowledge-Proofs, die eine Verifizierung ohne Offenlegung der zugrunde liegenden Daten ermöglichen – die Bausteine einer datenschutzkonformen Infrastruktur für digitale Währungen sind. Epstein hatte Summers zwei Jahre zuvor dieselbe Technologie als „Zero-Knowledge-Proof, Byzantine General usw., eine verschlüsselte Methode der Zertifizierung“ beschrieben.

Gary Gensler wurde im selben Zeitplan vom Mai 2018 als „TBD” (zu bestimmen) aufgeführt, identifiziert durch seine Zugehörigkeit zur Digital Currency Initiative des MIT. Im Jahr 2021 wurde er Vorsitzender der Securities and Exchange Commission und startete die aggressivste US-Regulierungskampagne gegen private Kryptowährungen mit dem Argument, dass digitale Vermögenswerte ohne staatliche Absicherung einer staatlichen Aufsicht bedürfen. Epsteins Position, die er souveränen Kunden vermittelte – dass digitale Vermögenswerte ohne staatliche Absicherung nicht als echte Währung fungieren können – wurde unter Genslers Vorsitz zur Durchsetzungspolitik der SEC.

Peter Thiels Beziehung zu Epstein begann spätestens 2012. Im April 2016 teilte Epstein ihm mit, dass Summers „an Bord” sei, um „gemeinsam mit uns einen Plan” für digitale Währungen auszuarbeiten. Im Mai 2017 teilte Thiel Epstein mit, dass er vom 12. bis 15. Juni in Israel sein würde, und fragte: „Wen sollte ich im Nahen Osten treffen?” Epstein gab ihm die vollständige Liste der Staatschefs: „Scheich Mohammed und Sultan Sulleman in Dubai, MBS in Saudi-Arabien … Hamad bin Jassem in Katar”. Für Israel: „Vielleicht möchten Sie Ehud Barak treffen“. Für Indien: „Sie sollten Anil Ambani treffen“.

Fünf souveräne Ziele auf drei Kontinenten – die Golfkunden, denen digitale Währungen angeboten werden, der Geheimdienstkoordinator, die indische Industriedynastie im Zentrum der digitalen Transformation des Landes. Der Anbieter von Überwachungsinfrastruktur wurde gleichzeitig an jeden Knotenpunkt des Bereitstellungsnetzwerks weitergeleitet.

Im September 2025 vergab das Finanzministerium an Thiels Unternehmen Palantir einen Auftrag zum Aufbau einer „gemeinsamen API-Schicht” für Regierungssysteme. Im Dezember 2016 hatte Joscha Bach – dessen KI-Forschung Epstein finanzierte – Epstein beschrieben, was die zusammenbrechenden institutionellen Rahmenbedingungen ersetzen könnte: „eine API zur Integration aller Wissens- und Kontrollbereiche”.

Die Sprache ist identisch, und der Vertrag ist in Kraft.

Kevin Warsh – Trumps Kandidat für den Vorsitz der US-Notenbank – stand auf Epsteins Gästeliste für eine Weihnachtsfeier 2010 auf St. Barts. Im Jahr 2018 veröffentlichte Warsh einen Kommentar im Wall Street Journal, in dem er eine digitale Währung der US-Notenbank vorschlug und argumentierte, die Fed „könnte die Einführung einer eigenen digitalen Währung umsichtig in Betracht ziehen”. Seitdem plädiert er für einen „großhandeligen digitalen Dollar”, um Chinas digitalem Yuan entgegenzuwirken.

Die Person, die für die Überwachung der US-Geldpolitik nominiert wurde – einschließlich aller Entscheidungen über die digitale Währung der Zentralbank – stand auf Epsteins Partylisten.

Die Architektur hatte Anwendungen, die über programmierbares Geld hinausgingen. Im Mai 2018 berichtete Jide Zeitlin – ein ehemaliger Goldman Sachs-Partner aus Epsteins Umfeld – an Epstein: „Gutes Mittagessen heute in Zug bezüglich Sanktionslösung. Interesse geweckt“. Zug ist der Schweizer Kanton, der als Crypto Valley bekannt ist – das globale Zentrum der Blockchain-Unternehmensinfrastruktur. Epstein hatte Zeitlin hinsichtlich der Strukturierung von Sanktionen beraten: „Wenn Sie ein Treffen mit der zuständigen Abteilung des Finanzministeriums hatten, bin ich sicher, dass Sie eine Struktur dafür finden können … Trust Swap. Option“.

Als Epstein nach Dinner-Gästen fragte, die „über den Tellerrand hinausdenken“, enthielt Zeitlins Liste Bannon, Scheich Mohammed (den jüngeren Bruder des Emirs von Katar), Tony Blair, Ngozi Okonjo-Iweala – die ehemalige Finanzministerin Nigerias, die 2021 Generaldirektorin der Welthandelsorganisation wurde – und den Emir von Kano.

Das Netzwerk, das programmierbares Geld entwarf, untersuchte gleichzeitig dessen Verwendung als Sanktionsinfrastruktur und brachte hochrangige Kontakte und den zukünftigen Chef der WTO zusammen, um darüber zu diskutieren.

Joi Ito gründete die MIT Digital Currency Initiative am Media Lab. Epsteins Spenden – 525.000 Dollar an das MIT – finanzierten 2015 die Einstellung von drei Bitcoin-Core-Entwicklern, nachdem die Bitcoin Foundation zusammengebrochen war. Die Digital Currency Initiative ging anschließend eine Partnerschaft mit der Federal Reserve Bank of Boston im Rahmen des Projekts Hamilton ein, um die technische Infrastruktur für eine digitale Währung der US-Notenbank zu entwerfen. Ito trat 2019 zurück, nachdem die Finanzierung durch Epstein bekannt wurde, aber die Initiative wird fortgesetzt.

Die Bill and Melinda Gates Foundation – wo Boris Nikolic als wissenschaftlicher und technologischer Berater tätig war und gleichzeitig mit Epstein zusammenarbeitete – finanziert nun die CBDC-Forschung bei derselben MIT Digital Currency Initiative.

Fazit

Epstein bewertete die Arbeitsgruppe „Alternative Währungen” des WEF, befand sie für unzureichend und baute unter seinen eigenen Bedingungen eine Parallelorganisation mit den besten Mitarbeitern auf. Während das Forum Berichte veröffentlichte, gab Epstein Werbebroschüren in Auftrag. Während das Forum die Offenlegung der Finanzierungsquellen verlangte, arbeitete Epstein nach den Chatham-House-Regeln.

Als Jem Bendells „Healing Capitalism“ in akademischen Buchhandlungen erschien, als die University of Cumbria ihr Institut für Führung und Nachhaltigkeit gründete, als das WEF seine Berichte über die Zukunft des Geldes veröffentlichte – niemand gab bekannt, dass die intellektuellen Grundlagen teilweise in einer privaten Zusammenkunft gelegt worden waren, die von einem verurteilten Sexualstraftäter finanziert worden war und die Arbeit des Forums ersetzen sollte.

Im Jahr 2018 veröffentlichte dasselbe Institut Bendells „Deep Adaptation“, in dem argumentiert wird, dass ein klimabedingter Zusammenbruch der Gesellschaft nun unvermeidlich ist und dass die bestehenden Instrumente zur Nachhaltigkeit versagt haben. Der 2012 in Auftrag gegebene ethische Rahmen zur Rechtfertigung der Architektur wurde sechs Jahre später zur Krisennarrative, die seine dringende Umsetzung erforderlich macht.

Das Dokument „Thoughts on Bitcoin“, die Korrespondenz mit Summers, die staatlichen Angebote an die Mongolei, Saudi-Arabien und Dubai, das Blockstream-Entwicklungsteam – all dies sind Bestandteile einer kommerziellen Operation zum Verkauf digitaler Zentralbankwährungen an Regierungen, koordiniert durch ein informelles Netzwerk, das keine institutionellen Aufzeichnungen hinterlassen hat.

Das Produkt war programmierbares Geld, das durch Souveränität gedeckt war, mit vollständiger Transaktionsüberwachung, Negativzinsfähigkeit und der Eliminierung von Banken als Zwischenhändler. Das Verkaufsargument war der First-Mover-Vorteil, und die Kunden waren Staatsoberhäupter.

Der BIS Innovation Hub wurde 2019 ins Leben gerufen. Seine Vorzeigeprojekte – Helvetia, Tourbillon, Aurora – bauen genau diese Infrastruktur über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg auf.

Im Rahmen des Projekts Rosalind binden die API-Prototypen programmierbare Logik auf Transaktionsebene in digitale Währungen ein. Die zweckgebundenen Geldpilotprojekte schränken ein, wofür jede Einheit ausgegeben werden kann. Die Bedingungen werden durch Compliance-Rahmenwerke definiert.

Die Compliance-Rahmenwerke basieren auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung.

Der Mechanismus, durch den die SDGs durchsetzbar werden, wurde ebenfalls über das Netzwerk abgewickelt. Am 10. September 2013 – während der Gipfelwoche – wies Epstein Barak an, sich mit Michael Bloomberg zu treffen, der kurz davor stand, sein Amt als Bürgermeister von New York niederzulegen. Barak wehrte sich: „Ich habe mich erst vor einigen Monaten mit ihm in der Gracy Mansion getroffen. NACHDEM ich mein Amt niedergelegt hatte. Warum ist das jetzt wichtig?“ Epstein: „Er scheidet bald aus dem Amt und hat keine klugen Leute um sich herum. Ich denke, man sollte ihn daran erinnern, dass Sie zur Verfügung stehen.“

Bloomberg übernahm anschließend den Vorsitz der Task Force on Climate-related Financial Disclosures, deren Rahmenwerk in das Network for Greening the Financial System einfließt, das die Kapitalanforderungen bei der BIZ kalibriert. Der Mann, der über diesen Kanal positioniert wurde, schuf die Offenlegungsarchitektur, die die SDG-Ziele in verbindliche finanzielle Bedingungen umwandelt – das Nachfragesignal für das programmierbare Geld, das das Netzwerk entworfen hat.

Die Abfolge reicht somit von einer WEF-Arbeitsgruppe im Jahr 2011 über eine private Zusammenkunft im Jahr 2012, ein Konzept für eine Sozialwährung im Jahr 2013, eine Tokenisierungsspezifikation im Jahr 2016 Präsentationen auf drei Kontinenten im Jahr 2017 und einem im selben Jahr in Montréal zusammengestellten Entwicklungsteam bis hin zu einem institutionellen Konsens, der nun bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich umgesetzt wird und bei dem programmierbares Geld SDG-konforme Bedingungen für einzelne Transaktionen durchsetzt.

Der ethische Rahmen, den Bendell in seinen Auftragskriterien festlegte, wurde zum Regelwerk, das die Architektur bestimmt.

Die Entwurfsphase für die Finanzinfrastruktur, die derzeit von Zentralbanken weltweit aufgebaut wird, wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit nach den Chatham-House-Regeln durchgeführt, von einem verurteilten Sexualstraftäter finanziert und über ein informelles Netzwerk koordiniert, das keine institutionellen Aufzeichnungen hinterließ.

Die Personen, die an dieser Entwurfsphase beteiligt waren – Summers, Gensler, Thiel, Warsh, Virza – bekleiden heute Positionen bei OpenAI, der SEC, Palantir, der Federal Reserve und den kryptografischen Grundlagen der Infrastruktur für digitale Währungen. Das von Epstein finanzierte MIT-Labor entwickelte Project Hamilton, den Prototyp der digitalen Währung der US-Notenbank. Die Gates Foundation – deren wissenschaftlicher Chefberater sich während des gesamten Prozesses mit Epstein abstimmte – finanziert nun die CBDC-Forschung in demselben Labor.

Die Finanzarchitektur wurde parallel dazu aufgebaut. Dokumente aus dem November 2013 zeigen, wie Epstein Barak darin unterwies, Ariane de Rothschild – Leiterin der Edmond de Rothschild Group – zu umwerben, indem er ihm riet, „stabil, beständig und VORHERSEHBAR” zu sein, und seinen monetarisierbaren Wert mit dem des ehemaligen CIA-Direktors Michael Hayden und des ehemaligen NSA-Direktors Keith Alexander verglich: Geheimdienstreferenzen, die in Kapital umgewandelt wurden.

Das Ergebnis dieser Bemühungen war ein Beratungsvertrag über 25 Millionen Dollar, regelmäßige Frühstücke in Genf und eine finanzielle Partnerschaft, die in 5.500 Seiten Korrespondenz dokumentiert ist. Die Währung hatte ihre Spezifikationen, ihre souveränen Kunden, ihr Entwicklungsteam und ihre Bank.

Die moralische Autorität der Ziele für nachhaltige Entwicklung ist der wichtigste Bestandteil des Systems. Sie macht programmierbare Beschränkungen für einzelne Transaktionen politisch durchsetzbar, ermöglicht es, die vollständige Überwachung von Transaktionen als Transparenz darzustellen, und lässt die mit zweckgebundenem Geld verbundenen Auflagen als im öffentlichen Interesse liegend erscheinen.

Die Dokumente zeigen, dass die Überwachungsarchitektur – und der Mechanismus, durch den ihr moralischer Rahmen durchsetzbar wird – in denselben privaten Räumen, von demselben Netzwerk und im selben Zeitraum entwickelt wurden.

Die Beweiskette endet an der Tür der BIZ, und das ist so gewollt. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich unterliegt der souveränen Immunität. Ihre Archive sind gemäß dem Hauptsitzabkommen mit der Schweiz von 1987 unantastbar. Sie unterliegt keinem nationalen Informationsfreiheitsgesetz, keiner parlamentarischen Kontrollkommission und keinem Offenlegungsverfahren vor Gericht. Es gibt keinen Mechanismus, mit dem interne Mitteilungen der BIZ öffentlich zugänglich gemacht werden könnten.

Die Epstein-Korrespondenz existiert nur, weil er verhaftet und sein Nachlass verklagt wurde. Die Institution, die nun die von seinem Netzwerk entworfene Architektur umsetzt, kann nicht dem gleichen Verfahren unterzogen werden. Die Lücke in den Unterlagen ist kein Mangel an Beweisen. Sie ist ein Merkmal der für die Umsetzung gewählten Rechtsstruktur.

Die Architektur verstärkt die Immunität. Wie in „Sovereignty by Latency“ beschrieben, schafft die bedingte Ausführung des einheitlichen Hauptbuchs kaskadierende Abhängigkeiten, die schneller zu irreversiblen Tatsachen werden, als jede Rechtsinstanz sie überprüfen kann. Selbst wenn die gesamte Entstehungsgeschichte offengelegt würde – jede E-Mail, jede Sitzung, jede nicht offengelegte Finanzierungsbeziehung – könnten die Ergebnisse des Systems nach der Ausführung nicht rückgängig gemacht werden.

Der einzige Zeitpunkt, zu dem die Bedingungen hätten angefochten werden können, war die Entwurfsphase. Diese Phase fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, unter den Chatham-House-Regeln, finanziert von einem registrierten Sexualstraftäter, und wurde den Institutionen, die jetzt auf ihren Grundlagen aufbauen, nie offengelegt.

Nichts davon wurde von den Institutionen, die jetzt das System aufbauen, offengelegt.

Quellen: