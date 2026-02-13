Wie sich die strategische Partnerschaft zwischen China und Iran wirklich entwickelt

Pepe Escobar

Neo-Caligula setzt weiter auf das, was als Die Strategie des bewaffneten Schuldners definiert werden könnte.

Wir haben so ein Ding, und das heißt Radarliebe

Wir haben eine Welle in der Luft

Radarliebe

Golden Earring, Radar Love

HONG KONG – Persien und China gehen eine lange – historische – Strecke zurück. Konzentrieren Sie sich einen Moment nur auf das 7. Jahrhundert, in den Höhepunkten der Seidenstraße, als die zwei großen Pole der Entwicklung das sassanidische Persien und das Tang-China waren, immer in guten gegenseitigen Beziehungen und teilen ein Schlüsselgemeinsames Interesse am eurasischen Handel.

Springen Sie jetzt ins 21. Jahrhundert, als China die große Handels-/geoeconomische Macht auf dem Planeten ist und Iran einer der allerwenigsten Souveräne ist, die übrig geblieben sind.

Diese Woche markiert den 47. Jahrestag der Islamischen Revolution – der mit großem Interesse von chinesischen Intellektuellen seit den frühen Jahren von Deng Xiaoping an der Macht verfolgt wurde, als die neue iranische Theo-Demokratie ihre Außenpolitik von „Weder Ost noch West“ proklamierte.

Jetzt ist Iran einer der Schlüsselpole der von Peking konstruierten Neuen Seidenstraßen sowie ein Top-Mitglied der zwei multipolaren multilateralen Institutionen, BRICS und der SCO.

Chinesische Intellektuelle können sich leicht mit der Tatsache identifizieren, dass Iran selbst unter Jahrzehnten ultra-harter Sanktionen es geschafft hat, sich als Tech-Macht zu konstruieren – in mehreren Bereichen wie Drohnentechnologie, ballistischen Raketen, Nanotechnologie und medizinischem Equipment. thesaker+1

Die strategische Partnerschaft funktioniert auf mehrstufige Weise – und die sensibelsten sind natürlich unsichtbar. Zum Beispiel bestätigte Außenminister Abbas Araghchi früher diese Woche, dass Teheran Peking – und Moskau – im Detail über die undurchsichtigen indirekten Verhandlungen mit den USA in Oman über ein mögliches neues Nuklearabkommen briefed.

Stellvertretender Außenminister Kazem Gharibabadi traf seinerseits chinesische und russische Botschafter in Teheran, nachdem er Peking besucht und an den Gesprächen in Oman teilgenommen hatte.

Das ist strategische Koordination auf höchster Ebene.

Dann gibt es das „Unsichtbare“.

Wir haben eine Welle in der Luft

Keine offizielle Bestätigung, weder von Teheran noch von Peking, natürlich: Das sind nationale Sicherheitsfragen für beide Parteien. Aber es ist praktisch eine abgeschlossene Sache, dass Peking aktiv hochwertige Intel und state-of-the-art Radartechnologie an Teheran liefert.

Das dreht sich um die Bewegung des state-of-the-art wissenschaftlichen Radarschiffs Ocean No. 1.

China hat einen Type-055-Zerstörer und einen Type-052D-Zerstörer im Arabischen Meer eingesetzt, um Ocean No. 1 zu eskortieren – das mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bewegungen von US-Navy-Schiffen und U-Booten trackt und diese Informationen mit Iran teilt. Und das Spektrum könnte weit über Radars hinausgehen.

Ocean No. 1 ist Chinas erstes umfassendes ozeanographisches Schiff, spezialisiert auf Tiefsee-Wissenschaftsforschung, ausgestattet mit fortschrittlichen Bildgebungs- und Kartensystemen für den Meeresboden und fähig, Langstrecken-Umweltdaten zu sammeln.

Es funktioniert sehr ähnlich wie die US RC-135. Sensoren können elektronische Emissionen (Funkfrequenzen, Radar, Kommunikationen) von nahegelegenen Schiffen und Flugzeugen erfassen, einschließlich COMINT (Kommunikationsintelligence) und ELINT (elektronische Intelligence von Nicht-Kommunikationssignalen).

Übersetzung: Iran weiß jetzt nicht nur, wo US-Navy-U-Boote positioniert sind, sondern ihre Kommunikationen werden auch abgefangen. [thealtworld.substack]​

Also haben wir hier die PLA Navy, die leise einen Type-055-Zerstörer – weithin als das fähigste Oberflächenkampfschiff der Erde angesehen – vor der Golf von Oman positioniert, segelnd mit einem Type-052D sowie der Liaowang-1, einem Raum-Tracking-Schiff, das gebaut wurde, um zu beobachten, was Marine lieber verborgen halten.

Der Type-055 integriert Dual-Band-Radar, geht für Over-the-Horizon-Tracking, ist im persistenten Überwachungsmodus und zeigt die Art von Sensorfusion, die iranische Raketen von Schützen in Scharfschützen verwandelt.

Zusätzlich veröffentlicht das chinesische Militär Satellitenbilder von US-Basen quer durch Westasien – einschließlich einer brandneuen THAAD-Batterie, die in Jordanien deployt wurde.

Also jetzt, in einer Nusschale, haben wir das komplexe, mehrschichtige iranische ballistische Raketenarsenal – komplett mit Multi-Warheads und Hypersonics – total integriert mit chinesischem Battlespace-Intel.

Jeder erinnert sich, wie im Mai 2025 chinesische Satelliten pakistanischen Streitkräften einen absolut entscheidenden Schlachtfeldvorteil über Indien gaben.

Alles zusammenfassend ist es klar, dass ein Überraschungsangriff durch neo-Caligulas „massive Armada“ jetzt ein No-Go ist. Das mag für jeden im Beltway mit einem IQ über Raumtemperatur selbst-evident sein. Aber sicher nicht für die Kriegstreiber, die in diesem Todescult in Westasien eingepfercht sind.

Genau wie eine kürzliche Serie russischer Il-76-Flüge nach Iran gab es auch eine Serie chinesischer Flüge – in vielen Fällen mehrmals am Tag.

Iran hat nicht nur ein Vermögen in die C4ISR-Front investiert, sondern hat bereits den Großteil seines Arsenals auf BeiDou umgestellt und eine Menge chinesischer Radars gekauft. Übersetzung: Iran wechselt zu chinesischer Tech für Zielerfassung. Also keine Blackouts mehr wie zu Beginn des 12-Tage-Kriegs im Juni – als Iran in den ersten 48 Stunden von russischen Technikern gerettet wurde.[paiab]​

Aus „Doom Loop“ heraus, hinein in den neuen Fünfjahresplan

China teilt High-Tech mit Iran als Frage der nationalen Sicherheit. Iran ist ein Schlüssel-Energielieferant sowie ein Schlüsselknotenpunkt der Belt and Road Initiative (BRI) in Westasien. Peking kann einfach nicht zulassen, dass ein wahrer Souverän wie Iran von dem Imperium des Chaos, Plünderns und Permanenter Schläge destabilisiert wird.

Diese Außenpolitik-Haltung – mit ernsten High-Tech-Untertönen – wird gespiegelt von domestic moves – besonders jetzt am Vorabend des Jahres des Feuerpferds.

Es ist immens signifikant, dass Präsident Xi Jinping früher diese Woche den National Information Technology Application Innovation Park in Yizhuang, im südlichen Peking, inspiziert hat. Dort traf er mehrere Business-Leader wie Xiaomi-CEO Lei Jun.

Der Besuch ging um fortschrittliche Sci-Tech-Entwicklung – AI inklusive: das Kernproblem im Herzen des neuen Fünfjahresplans, der nächsten Monat in Peking vollständig genehmigt wird.

Dieser Innovation Park wurde 2019 gegründet und beherbergt etwa 1.000 Unternehmen, die an central processing units (CPUs), Betriebssystemen, Datenbanken, AI, Quanteninformation, 6G und intelligentem Hardware arbeiten.

Der 15. Fünfjahresplan (2026-2030) ist extrem ambitioniert. Drei Schlüsselziele: beschleunigen der domestic demand und Konsum; verhindern von runaway asset inflation und debt-led consumption; und sicherstellen, dass Finance nicht von social utility weggetrieben wird.

Die Hauptpunkte wurden auf einer Central Economic Work Conference im Dezember vereinbart. Es geht um Geld, das auf produktiven Kapitalismus angewendet wird – ein Konzept, das das Imperium des Chaos umgeht. Letzten Monat, auf einer Work Conference der People’s Bank of China, wurde vereinbart, dass der Weg via einer lockeren Geldpolitik zu „high-quality economic development“ geht.

Das bedeutet, dass Kapital in China von nun an umgestaltet werden soll, um zu zirkulieren statt zu akkumulieren; Consumer Finance soll expandieren, aber ohne Haushalte in leveraged balance sheets zu verwandeln; und Institutionen sollten sich auf Flow statt Horten konzentrieren.

Das ist der Blueprint eines Systems, das auf high-quality growth und kontrollierbare Inflation ausgerichtet ist.

Jetzt vergleichen Sie all das oben mit trademark American cognitive dissonance. Schnitt zum Wall Street Journal – reduziert auf die Rolle eines puny Murdoch-family-rags – der seinen Lesern eine Autopsie der chinesischen Wirtschaft mit dem Titel „A Doom Loop of Deflation“ antut.

So sehr „doom loop“ eine kindische Fiktion ist, hat das WSJ immer noch nicht verstanden, dass Peking grünes Licht für sein Big Tech – Alibaba, Tencent, ByteDance – gegeben hat, US-Semiconductors zu importieren, solange sie ähnliche Mengen domestic chips kaufen, meist Huawei’s Ascend-Serie.

Das hat nichts mit „doom loop“ zu tun; das ist Peking, das seine Unternehmen – die, wie das WSJ blastet, „in crisis“ sind – orientiert, wie sie ihre Tech-Unabhängigkeit finanzieren.

Und das verbindet direkt mit dem pragmatischen Einsatz von AI in China: um das Stromnetz zu verbessern; automatisierte Ports und Terminals zu managen – wie ich letzte Woche in Chongqing gesehen habe; large scale logistics zu koordinieren; und ja, ihre state-of-the-art scientific research vessels auszustatten.

Was wir im Wesentlichen in Iran haben, ist eine Wirtschaft, die fast erwürgt wird von „maximum pressure“-Sanktionen, die übrigens nie nukleare Verpflichtungen verletzt haben, und ein jüngstes Opfer eines rüden Regime-Change-Versuchs, immer noch als Schlüsselziel framed.

Weil Tehran zu destabilisieren bedeutet, Chinas Energie- und Handelspolitik ernsthaft zu destabilisieren und BRICS von innen zu sprengen.

Die besten Köpfe in Peking und Shanghai sehen klar, was im Spiel ist. China ist effektiv ein Top-Gläubiger unter der Bedrohung durch den bewaffneten Schuldner, der jetzt, in Verzweiflung, dazu neigt, jeden realen Assets zu kapern, den er mit seinen metal paws greifen kann, von Energie bis rare earth metals.

Peking ist jedoch nicht eingeschüchtert – weit gefehlt. Eines der Schlüsselplanken des neuen Fünfjahresplans ist, dass China sich darauf konzentriert, seine neue industrielle Powerhouse-Maschine turbo-zu-laden, basierend auf effizientem AI und sehr kompetitiven Unternehmen, und somit in Rekordzeit in alle Schlüssel-High-Tech-Sphären zu migrieren: reale Assets, die letztendlich über den bewaffneten US-Dollar siegen werden. [paradigmshift.com]​