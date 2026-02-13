Epstein Files: Plandemie, Profite und die Schweiz

Plandemie, Profite und die Schweiz

Wie die Enthüllungen von Sayer Ji erklären, was den Schweizern wirklich angetan wurde

Viele Schweizer lesen über Epstein, Gates, WHO oder Pandemie-Finanzierung und denken: «Schlimme Geschichten, aber hat mit mir nichts zu tun.» Genau das ist das Problem.

Was Sayer Ji in seiner vierteiligen Recherche offengelegt hat (WIR haben sie komplett übersetzt), ist kein Hollywood-Thriller und keine Klatschgeschichte über einen Sexualstraftäter. Es ist die nackte Anatomie eines Geschäftsmodells, das mitten durch die Schweiz läuft, finanziell, politisch und institutionell, und das während der sogenannten Pandemie reale, zerstörerische Folgen für hunderttausende Menschen hatte.

Nicht abstrakt. Nicht theoretisch. Sondern ganz konkret.