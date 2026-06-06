Das US-Militär schießt über der Straße von Hormus herannahende iranische Angriffsdrohnen ab und bombardiert Stellungen an der Küste und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Berichten zufolge hat das US-Militär mindestens vier iranische Einweg-Angriffsdrohnen abgefangen und abgeschossen

CENTCOM gibt an, dass Küstenradar- und Raketenstellungen als Vergeltungsmaßnahme bombardiert wurden .

. Das iranische Militär feuert „Warnraketen“ auf US-Zerstörer im Golf von Oman ab; das US- CENTCOM dementiert den Bericht

auf US-Zerstörer im Golf von Oman ab; das US- Der iranische Außenminister warnt, dass amerikanische Stützpunkte legitime Ziele seien, und verweist auf „keine greifbaren Fortschritte“ bei den Gesprächen

***

Neue nächtliche Abfang- und Angriffsaktionen des US-Militärs

In der Straße von Hormus ist es in den Nachtstunden erneut zu Zwischenfällen gekommen, doch bislang scheint es sich um eine weitere begrenzte Aktion und einen begrenzten Schlagabtausch zu handeln.

Das US-Militär hat Berichten zufolge am Freitag bis möglicherweise in die frühen Morgenstunden des Samstags (Ortszeit) mindestens vier iranische Einweg-Angriffsdrohnen abgefangen und abgeschossen. Nach Angaben des US-Zentralkommandos (CENTCOM) flogen die ankommenden unbemannten Luftfahrzeuge direkt auf die Straße von Hormus zu und stellten eine „unmittelbare Bedrohung für den Seeverkehr“ dar.

Nach dem Abschuss der Drohnen starteten amerikanische Streitkräfte umgehend Vergeltungsschläge gegen wichtige militärische Ziele auf iranischem Territorium. CENTCOM führte weiter aus, dass amerikanische Streitkräfte iranische Küstenüberwachungsradarstationen in Goruk, einer Stadt in der Provinz Hormozgan, sowie auf der Insel Qeshm, einem strategisch wichtigen iranischen Außenposten an der Mündung der Meerenge, getroffen hätten.

Das Pentagon rechtfertigte die sofortige Gegenoffensive mit der Begründung, die Radarstationen seien gezielt angegriffen worden, um „sich gegen weitere Angriffe zu verteidigen“. Eines ist klar: diese „begrenzten“ Eskalationen werden immer regelmäßiger und finden mittlerweile fast jede Nacht statt, was den Einsatz erhöht und die Wahrscheinlichkeit eines umfassenderen, gefährlichen erneuten Krieges steigert. Derzeit gibt es Berichte über aktive Luftabwehrmaßnahmen über Kuwait:

KUWAITISCHE LUFTABWEHRSYSTEME WEHREN DROHNEN- UND RAKETENANGRIFFE AB

Das iranische Militär feuert „Warnraketen“ auf US-Zerstörer im Golf von Oman ab

AFP berichtet unter Berufung auf iranische Staatsmedien, dass iranische Streitkräfte „Warnraketen“ auf zwei Zerstörer der US-Marine abgefeuert hätten, die den Golf von Oman durchquerten.

„Im Rahmen der fortgesetzten Operationen zur Bekämpfung von Fehlverhalten und Schikanen auf See sowie der Entführung von Handelsschiffen und Öltankern durch die terroristischen Seestreitkräfte der Vereinigten Staaten haben die feindlichen Zerstörer DDG-103 und DDG-8 nach dem Abfeuern der Warnraketen den Golf von Oman in Richtung Indischer Ozean verlassen“, schrieben die iranischen Streitkräfte in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA veröffentlichten Erklärung.

Unterdessen…

USA BESTREITEN BERICHT, DASS DER IRAN US-MARINESCHIFFE ANGEGRIFFEN ODER BESCHOSSEN HABE

🚫 CLAIM: Iran claims it fired warning shots at U.S. warships in the Gulf of Oman, forcing American vessels to “retreat” toward the Indian Ocean. FALSE.



✅TRUTH: Iranian forces did NOT attack or fire at U.S. Navy warships. Doing so would be a gross violation of the ceasefire.… pic.twitter.com/PdfC1EMZTP — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026

Übersetzung von „X“:

BEHAUPTUNG: Der Iran behauptet, er habe Warnschüsse auf US-Kriegsschiffe im Golf von Oman abgefeuert, wodurch amerikanische Schiffe gezwungen wurden, sich „zurückzuziehen“ in Richtung Indischer Ozean. FALSCH.

WAHRHEIT: Iranische Streitkräfte haben US-Marinekriegsschiffe WEDER angegriffen noch auf sie geschossen. Ein solches Vorgehen wäre eine grobe Verletzung des Waffenstillstands. US-Streitkräfte können weiterhin frei in den regionalen Gewässern operieren, während sie die laufende Blockade gegen den Iran vollständig durchsetzen.

Die wichtigsten Schlagzeilen (mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg):

Militärische Konfrontation

Laut Angaben des iranischen Militärs feuerte die iranische Armee am Freitag im Arabischen Meer Warnschüsse mit Qadir-Raketen und Drohnen auf zwei Zerstörer der US-Marine (DDG-103 und DDG-87) ab und zwang diese zum Rückzug in den nördlichen Indischen Ozean

Der Iran feuerte am Mittwoch Raketen und Drohnen auf Kuwait und Bahrain ab, wobei eine Person getötet und Dutzende am Hauptflughafen Kuwaits verletzt wurden, nachdem die USA einen auf dem Weg in den Iran befindlichen Öltanker angegriffen hatten

Friedensgespräche

Die USA und der Iran haben diese Woche bei den Gesprächen über ein vorläufiges Friedensabkommen kaum Fortschritte erzielt; der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte, es seien keine greifbaren Fortschritte erzielt worden

Präsident Trump sagte, die Waffenstillstandsgespräche befänden sich trotz der ins Stocken geratenen Verhandlungen in der „endgültigen“ Phase

Der iranische Außenminister wies die Idee eines Treffens des Obersten Führers mit Trump zurück, nachdem der US-Präsident sich offen für ein solches Treffen gezeigt hatte

Widerstand im US-Kongress

Das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus stimmte am Mittwoch mit 215 zu 208 Stimmen dafür, den Krieg der USA gegen den Iran zu beenden, und brach damit mit Präsident Trump

Trump bezeichnete die Abstimmung des Repräsentantenhauses gegen den Krieg mit dem Iran in einem Beitrag auf Truth Social als „bedeutungslos“ und „unpatriotisch“

Regionale Auswirkungen

Der libanesische Premierminister forderte den Iran am Freitag auf, das Land nicht länger als „Verhandlungsmasse“ zu behandeln

Die Hisbollah lehnte einen von den USA vermittelten Waffenstillstandsvorschlag im Libanon ab, obwohl die Angriffe auf Nordisrael nachgelassen haben

Die USA erklärten, Israel und der Libanon hätten einem Waffenstillstand zugestimmt, unter der Bedingung, dass die Hisbollah ihre Angriffe einstellt und ihre Kämpfer aus dem Südlibanon abzieht

Atomkraft

Der Iran gestattete den Inspektoren der UN-Atomenergiebehörde diese Woche den Besuch seines Kernkraftwerks in Bushehr, während er die Forderungen der Inspektoren nach einer Überprüfung seiner Bestände an angereichertem Uran abwehrte.

Der iranische Außenminister warnt, dass amerikanische Stützpunkte legitime Ziele seien, und verweist auf „keine greifbaren Fortschritte“ bei den Gesprächen

In einem Moment, in dem mehr als deutlich geworden ist, dass die USA und der Iran dem Verhandlungstisch kein Stück näher gekommen sind, und nachdem sie nach einer Woche der Zusammenstöße kaum Fortschritte gezeigt haben – wie eine Schlagzeile von Bloomberg am Freitagmorgen lautet –, hat Teheran erneut US-Stützpunkte in der Region in den Fokus gerückt, während es einräumt, dass es bei den Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts „keine greifbaren Fortschritte“ gebe.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte in aktuellen Äußerungen, dass „es kein Kinderspiel ist, 40 Tage lang der mit Atomwaffen ausgerüsteten Weltmacht die Stirn zu bieten“, und dass „die Welt die wahre Stärke der iranischen Nation erkannt hat“.

Araghchi richtete zudem erneut eine direkte Warnung an die regionalen Golfstaaten: „Wir haben die Staaten der Region gewarnt, dass US-Stützpunkte, die für Angriffe gegen den Iran genutzt werden, legitime Ziele sind“ – so wurde er am Freitag vom iranischen Rundfunk (IRIB) zitiert.

Archivbild: Der iranische Außenminister Abbas Araghchi

Der iranische Außenminister mahnte jedoch auch, dass es einen Weg nach vorne gebe, und betonte, dass man trotz des Konflikts „entschlossen sei, nachhaltige und konstruktive Beziehungen zu Saudi-Arabien zu pflegen“.

Der Krieg nähert sich rasch dem 100-Tage-Meilenstein, der am Sonntag erreicht wird, seit Trump seine „Operation Epic Fury“ ins Leben gerufen hat. Zu Beginn hatte er der amerikanischen Öffentlichkeit „versichert“, dass es sich nur um einen kurzen Konflikt handeln würde, der nur wenige Tage oder Wochen dauern würde.

Auch der oberste Führer des Iran hat, während er sich offenbar versteckt hält, Trotz signalisiert und erklärt, den USA und Israel sei ein „entscheidender Schlag“ versetzt worden.

Die Botschaft von Ayatollah Mojtaba Khamenei wurde am Donnerstag bei einer Zeremonie zum Todestag des Gründers der Islamischen Republik von einem Gebetsführer verlesen:

In seiner Botschaft sagte Khamenei, die Feinde seines Landes würden, nachdem sie „einen entscheidenden Schlag erlitten“ hätten, nun „eine tiefgreifende und bedeutungsvolle Demütigung erleben“.

Er warf ihnen weiter vor, sie versuchten, „die Saat des Zweifels, der Verzweiflung, der Angst, des Misstrauens und der Spaltung“ in der Öffentlichkeit zu säen, und rief zur Einheit auf, um „ihren finsteren Plan zu vereiteln“.

Teheran versucht weiterhin, die Lage im Libanon in ein umfassenderes Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran einzubinden. Doch im Libanon selbst toben trotz der Erklärung eines Waffenstillstands – an dem sich die Hisbollah nicht beteiligt – weiterhin sporadische Kämpfe.

Am Freitag „warnte der arabischsprachige Sprecher des israelischen Militärs, Avichay Adraee, die Bewohner von sechs Städten und Dörfern, darunter Sarafand im Südlibanon, einer Stadt an der Küstenstraße zwischen Tyros und Sidon, sich unverzüglich in Sicherheit zu bringen“, so CBS.

Weitere Berichte über mysteriöse Explosionen in der Straße von Hormus vor der Küste Omans…

🇴🇲 New: Oman has suspended oil loading operations at the Mina al Fahal terminal after an explosion near its offshore berths, according to Reuters.



Two sources familiar with the matter said the blast, which occurred between two single-buoy moorings, was believed to have been… pic.twitter.com/N6O5nZoqWF — Drop Site (@DropSiteNews) June 5, 2026

Übersetzung von „X“: Neu: Oman hat die Ölladeoperationen am Terminal Mina al Fahl nach einer Explosion in der Nähe seiner Offshore-Anlegestellen eingestellt, berichtet Reuters. Zwei Quellen mit Kenntnis der Angelegenheit sagten, die Explosion, die zwischen zwei Einbojen-Ankerstellen stattfand, werde auf einen Drohnenangriff zurückgeführt. Mina al Fahal ist Omans primäres Terminal für den Export von Rohöl, gelegen in der Nähe von Maskat, und wickelt die meisten Ölexporte des Landes ab.

„Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von einer Massenflucht aus den drei in der Warnung genannten Dörfern und meldete anschließend einen Angriff auf eines der Dörfer, Arqoun“, heißt es in dem Bericht weiter.

Auch Al Jazeera berichtet am Freitag, dass „die tödlichen Angriffe Israels im gesamten Libanon anhalten und heute mindestens sechs Menschen das Leben gekostet haben, trotz der Ankündigung eines neuen, von den USA vermittelten Waffenstillstands, auf den sich libanesische und israelische Vertreter in Washington, D.C., geeinigt haben.“

Die Öffentlichkeit ist zunehmend pessimistisch, dass ein Waffenstillstand in naher Zukunft erreicht werden kann, auch wenn Trump in der Frage der Rückgabe von hochangereichertem Uran offenbar nachgegeben hat: Ein dauerhaftes Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran bis zum 30. Juni 2026?

***