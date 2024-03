Das USAID-Lernbuch der Desinformation: Globale Zensur im Namen der Demokratie

Alan Macleod

In einem Bericht der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) wird dargelegt, wie die Regierungsbehörde Regierungen, Technologieplattformen, etablierte Medien und Werbetreibende ermutigt hat, zusammenzuarbeiten, um große Teile des Internets zu zensieren.

Die 97-seitige “Desinformationsfibel”, die die konservative Firma America First Legal im Rahmen des Freedom of Information Act erhalten hat, gibt vor, Fake News zu bekämpfen. Ein Großteil der Organisation scheint sich jedoch darauf zu konzentrieren, Einzelpersonen daran zu hindern, online Informationen zu finden, die die offiziellen Darstellungen infrage stellen und dazu führen, dass das System im Allgemeinen stärker infrage gestellt wird.

In dem Dokument wird dazu aufgerufen, Videospiele und Online-Nachrichtenbretter zu regulieren, Menschen von alternativen Medien wegzulenken und auf elitenfreundlichere Websites zu lenken, und Regierungen dazu aufzufordern, mit Werbetreibenden zusammenzuarbeiten, um Organisationen, die sich weigern, der offiziellen Linie zu folgen, finanziell zu schwächen. Ferner werden von der Regierung unterstützte Fact-Checking-Gruppen wie Bellingcat, Graphika und der Atlantic Council als führend im Kampf gegen Desinformation hervorgehoben, obwohl diese Gruppen enge Verbindungen zum nationalen Sicherheitsstaat haben, was einen überwältigenden Interessenkonflikt darstellt.

Die Nachricht, dass eine Regierungsbehörde ein solches Programm fördert, ist beunruhigend genug. Wir werden jedoch auch sehen, wie USAID selbst Fake News gefördert hat, um einen Regimewechsel im Ausland voranzutreiben.

FEHLINFORMATIONEN – UND UNBEQUEME FAKTEN

In der USAID-Fibel werden drei Arten von Informationen genannt, die USAID bekämpfen möchte. Neben Fehlinformationen (Falschinformationen, die von denjenigen verbreitet werden, die sie für wahr halten) und Desinformationen (Falschinformationen, die mit der Absicht der Täuschung verbreitet werden) stellt auch die “Fehlinformation” eine ernsthafte Bedrohung dar. Fehlinformationen sind Äußerungen, die zwar sachlich richtig sind, aber als irreführend oder aus dem Zusammenhang gerissen angesehen werden. Nach dieser weit gefassten Definition könnte jede Art von Berichterstattung oder Argumenten, unabhängig von ihrer Genauigkeit, potenziell online gedrosselt werden, wenn sie als nicht hilfreich oder unbequem für USAID und seine Interessen erachtet wird.

Während der Bericht viel Zeit damit verbringt, feindliche Nationen – insbesondere Russland und China – zu verurteilen, scheint USAID viel mehr damit beschäftigt zu sein, unabhängige Medien und offene Räume, in denen alternative Informationen und Meinungen gefunden werden können, zu unterdrücken. Wie sie schreiben:

Diskussionen über Desinformation und Fehlinformation drehen sich oft um die Annahme, dass staatliche Akteure das Problem verursachen. Problematische Informationen stammen jedoch regelmäßiger aus Netzwerken alternativer Websites und anonymer Einzelpersonen, die ihre eigenen Online-Räume für ‘alternative Medien’ geschaffen haben.

In dem Bericht werden Plattformen wie Reddit, Discord und 4Chan als “Verschwörungswebsites” bezeichnet, die Gruppen dabei helfen können, “populistisches Fachwissen” zu schaffen, um alternative Meinungen zu entwickeln und offizielle Darstellungen der US-Regierung infrage zu stellen. Diese müssen ebenso wie Gaming-Websites bekämpft und marginalisiert werden.

Der Wunsch, Desinformation zu stoppen, ist zwar grundsätzlich ein hehres Ziel, aber im letzten Jahrzehnt haben US-Regierungsbehörden Hand in Hand mit Unternehmen aus dem Silicon Valley zusammengearbeitet, um die Reichweite alternativer Medien zu verringern, die ihre Macht hinterfragen und infrage stellen, und um etablierte Medien zu unterstützen, die die Ambitionen Washingtons fördern. All dies geschieht unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Fake News. MintPress News wird von diesen Gruppen ständig angegriffen, insbesondere seit der Wahl 2016. Dies wird in dem Bericht angedeutet, der beklagt: “Weil die traditionellen Informationssysteme versagen, stellen einige Meinungsführer die Medien infrage.”

DIEJENIGEN RUINIEREN, DIE SICH GEGEN UNS STELLEN

Zu den Methoden, die USAID zur Unterdrückung unabhängiger Medien anführt, gehört vorwiegend die sogenannte “Advertiser Outreach”-Methode, d. h. die Drohung an Werbekunden, die Beziehungen zu marginalen oder Nischen-Websites zu beenden. “Um die Finanzierung und den finanziellen Anreiz zur Desinformation zu unterbrechen, hat sich die Aufmerksamkeit auch auf die Werbeindustrie gerichtet, vornehmlich auf die Online-Werbung”, erklärt der Bericht. “Eine Unterbrechung dieser finanziellen Unterstützung durch die Werbeindustrie würde, so der Bericht weiter, [die]

[Desinformationsakteure daran hindern, ihre Botschaften online zu verbreiten. Es wurden Anstrengungen unternommen, um die Werbetreibenden über ihre Risiken zu informieren, wie z. B. die Gefährdung der Markensicherheit durch die Platzierung neben anstößigen Inhalten, indem Untersuchungen durchgeführt wurden

Ferner hofft USAID, “die Finanzierung auf qualitativ hochwertigere Nachrichtenbereiche umzuleiten, das Regulierungs- und Marktumfeld zu verbessern und innovative und nachhaltige Modelle zur Steigerung von Einnahmen und Reichweite zu unterstützen”. Mit anderen Worten: Die USAID will ihre Macht nutzen, um die Verbraucher von den alternativen Medien weg und zurück zu den etablierten Nachrichtensendern zu bringen, die einen massiven Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit erlitten haben, weil die Zuschauer mit Online-Inhalten konfrontiert wurden, die zeigen, wie schlecht sie über die Nachrichten berichten. Der Bericht geht davon aus, dass die etablierte Presse für die Wahrheit bürgt und nicht gigantische, milliardenschwere internationale Imperien, die seit langem nachweislich falsche oder parteiische Geschichten veröffentlichen.

Eine weitere empfohlene Methode besteht darin, die Bevölkerung “psychologisch zu impfen”, indem man Desinformationen “vorbunkert”, bevor sie entstehen, indem man sie vorhersagt und Maßnahmen dagegen ergreift, bevor sie auftreten. Dazu könnte es gehören, “die Marke, die Glaubwürdigkeit und den Ruf derjenigen zu diskreditieren, die falsche Behauptungen aufstellen” – eine Formulierung, die darauf hindeutet, dass USAID Angriffe auf die Personen starten könnte, die als schlechte Akteure angesehen werden.

Der Bericht schlägt auch vor, Nutzer zu verfolgen, die Falsch-, Des- oder Fehlinformationen ansehen, und sie auf kuratierte YouTube-Videos umzuleiten, die diese Positionen entlarven oder widerlegen.

DIE WAHL, DIE DAS SYSTEM ZERBRACH

Das Internet und die sozialen Medien waren nicht immer die mächtige politische und soziale Kraft, die sie heute sind. Doch bei den Wahlen 2008 und 2012 waren sie so einflussreich geworden, dass sie sich als entscheidend erwiesen. Barack Obamas Team hat die Wähler auf Facebook und anderen Websites geschickt auf sich aufmerksam gemacht und ihm zu zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten im Weißen Haus verholfen.

Im Jahr 2016 jedoch ließen die Folgen der Finanzkrise von 2008 Millionen von Amerikanern wütend und verzweifelt zurück. Populistische Kräfte von links und rechts traten auf, um den politischen Konsens infrage zu stellen. Während die Demokraten in der Lage waren, alle linken Herausforderer erfolgreich zu neutralisieren, gelang es Donald Trump, die Republikanische Partei zu übernehmen und einen unwahrscheinlichen Wahlsieg zu erringen, obwohl praktisch die gesamten etablierten Medien seinen Gegner unterstützten.

Trumps Erfolg alarmierte das Establishment in Washington, das schnell die sozialen und alternativen Medien als die treibende Kraft hinter Trumps Sieg ausmachte. Das Internet war viel zu mächtig, um allein gelassen zu werden. Es war nicht länger ein Randbereich, sondern eine wichtige treibende Kraft bei der Gestaltung der öffentlichen Vorstellung und Debatte.

Nach der Wahl 2016 wurde eine großangelegte Kampagne gegen die Geißel der Fake News gestartet, als Plattformen wie Google, Facebook und YouTube ihre Algorithmen änderten, um “marginale” Inhalte zu degradieren und authentische Quellen zu fördern. Dies hatte jedoch zur Folge, dass hochwertige alternative Nachrichtenseiten über Nacht an Traffic verloren und etablierte Medien wie CNN und NBC News, die in der Online-Arena versagt hatten, an die Spitze der Suchergebnisse befördert wurden.

Ein Beispiel dafür war der Fall von PropOrNot, einer schattenhaften Gruppe, die behauptete, mithilfe ausgeklügelter Analysesoftware Hunderte Websites identifiziert zu haben, die “routinemäßig mit russischer Propaganda hausieren gehen”. Auf der Liste standen WikiLeaks und (damals) Trump-unterstützende Websites wie The Drudge Report, libertäre Organisationen wie Antiwar.com und das Ron Paul Institute sowie eine Reihe eher linksgerichteter Websites wie Truthout und The Black Agenda Report. MintPress News wurde ebenfalls berücksichtigt. Die Liste von PropOrNot enthielt zwar viele Fake-News-Websites, aber auch eine schwarze Liste mit Dutzenden Websites, die dem Establishment im Beltway kritisch gegenüberstehen.

Die Ergebnisse von PropOrNot wurden von den etablierten Medien, die ihre Konkurrenten zensiert sehen wollten, weltweit verkündet und als Signal genutzt. Der wachsende Druck veranlasste Google und andere Plattformen, ihre Algorithmen drastisch zu ändern, um alternative Medien zu unterdrücken. Fast über Nacht verlor MintPress News rund 90 % seines Suchverkehrs bei Google und über 99 % seiner Reichweite bei Facebook.

Doch nicht nur radikale alternative Medien wurden abgestraft. Bei Democracy Now! ging der Google-Suchverkehr um 36 % zurück, bei The Intercept um 19 %. Facebook-CEO Mark Zuckerberg gab in einem Interview zu, dass seine Plattform absichtlich den Datenverkehr des liberalen Nachrichtenmagazins Mother Jones drosselte, und zwar ausdrücklich wegen dessen leicht linkslastiger Einstellung.

Inzwischen ist bekannt, dass es sich bei PropOrNot nicht um eine neutrale, unabhängige Organisation handelt, sondern höchstwahrscheinlich um eine Schöpfung von Michael Weiss, einem Non-Resident Senior Fellow der NATO-Denkfabrik Atlantic Council. Die ganze Hysterie über die Einmischung (ausländischer) Regierungen in Wahlen wurde also von einer quasi-staatlichen Organisation selbst ausgelöst.

Seit 2016 haben sich die Social-Media-Plattformen immer mehr dem nationalen Sicherheitsstaat der USA angenähert. Untersuchungen von MintPress News haben aufgedeckt, dass Hunderte ehemaliger Agenten der CIA, des FBI und des Außenministeriums jetzt in Schlüsselpositionen bei Facebook, Google, TikTok und Twitter arbeiten und die Inhaltspolitik dieser Unternehmen mitgestalten. Auch einige USAID-Beamte haben den Sprung in die sozialen Medien geschafft. Mike Bradow zum Beispiel verließ seinen Job als stellvertretender Direktor für Politik bei USAID im Jahr 2020, um Manager für Fehlinformationspolitik bei Meta zu werden, der Muttergesellschaft von Facebook, Instagram und WhatsApp.

Treffen Sie die Ex-CIA-Agenten, die über die Inhaltspolitik von Facebook entscheiden

Facebook hat Dutzende Personen von der CIA für hochpolitische Bereiche wie Vertrauen, Sicherheit und Inhaltsmoderation rekrutiert.

DIE HEIMAT VON PUTSCHEN UND DESINFORMATION

Die Enthüllungen darüber, wie eine Regierungsbehörde eine derart radikale Zensuragenda vorantreiben will, sind alarmierend genug. Schlimmer noch: USAID selbst hat eine lange Erfolgsbilanz bei der Förderung von Desinformation, um US-Interessen zu fördern.

Im Jahr 2021 steckte die Organisation hinter einer versuchten Farbrevolution (einem pro-amerikanischen Aufstand) in Kuba. USAID mischt sich seit Langem in die kubanische Politik ein und hat eine Vielzahl von Plänen ausgeheckt, darunter die Infiltrierung der Hip-Hop-Szene des Landes und der Versuch, sie als revolutionäre, regierungsfeindliche Kraft zu organisieren.

Elf Jahre zuvor hatte USAID heimlich eine kubanische Social-Media-App namens Zunzuneo entwickelt. Keiner der Zehntausenden von Nutzern der App wusste, dass die US-Regierung sie heimlich entwickelt und an sie vermarktet hatte. Die Idee war, einen großartigen Dienst zu schaffen, der Kuba übernehmen und die Bevölkerung langsam mit Propaganda für den Regimewechsel füttern und sie zu Protesten und “intelligenten Mobs” anleiten sollte, um den Sturz der Regierung herbeizuführen.

USAID war auch eng in den Staatsstreich von 2002 in Venezuela verwickelt, bei dem der demokratisch gewählte Präsident Hugo Chavez vorübergehend gestürzt und durch einen US-freundlichen Diktator ersetzt wurde. Seitdem hat USAID immer wieder versucht, die venezolanische Demokratie zu untergraben, unter anderem durch die Finanzierung des selbst ernannten Präsidenten Juan Guaidó. Die Organisation stand sogar im Mittelpunkt einer katastrophalen Aktion im Jahr 2019, bei der von den USA unterstützte Personen versuchten, Lastwagen mit USAID-“Hilfsgütern” ins Land zu fahren, um dann die Ladung selbst anzuzünden und die Regierung dafür verantwortlich zu machen. Nur wenige in Venezuela oder im Ausland fielen auf diese Vorstellung herein.

FREMDE FREUNDE UND BEUNRUHIGENDE FEINDE

Der Bericht nimmt Gamer und Online-Videospiele ins Visier und fordert, dass sie in gleicher Weise reguliert werden wie soziale Medienplattformen. Extremisten können auf Spieleplattformen wie Twitch falsche Informationen verbreiten, die es Nutzern ermöglichen, sich zu koordinieren, um ihre Anhängerschaft zu vergrößern und Inhalte auf großen Social-Media-Seiten wie Facebook und Twitter zu verbreiten. “Auf diese Weise haben Plattformen, die sich an ein winziges Nischenpublikum richten, erheblichen Einfluss”, erklären sie.

Die Studie warnt auch davor, dass Satire eine wichtige Quelle für Fehlinformationen sein kann. Das ist zwar möglicherweise richtig, aber in den letzten zehn Jahren wurden namhafte Satiriker, die die Macht und den Status quo kritisieren, wie Lee Camp, von mehreren Plattformen verjagt, was darauf hindeutet, dass bestimmte Arten von Satire den Zorn der Zensoren stärker auf sich ziehen könnten als andere.

Fast ebenso besorgniserregend wie die von USAID als problematisch eingestuften Bereiche, die einer Regulierung bedürfen, ist die Frage, wen USAID als die “Guten” im Kampf gegen Falschinformationen identifiziert. Einer von ihnen ist der Atlantic Council, eine vom Verteidigungsministerium finanzierte Denkfabrik, in deren Vorstand nicht weniger als sieben ehemalige Leiter der C.I.A. sitzen. Der Atlantic Council wurde als Ableger der NATO gegründet und fungiert noch immer als geistiges Hauptquartier der Organisation. USAID beschreibt sie jedoch einfach als “überparteiliche Organisation, die die Führungsrolle und das Engagement der USA in der Welt mit Verbündeten und Partnern stärkt, um Lösungen für globale Herausforderungen zu finden”, und lobt sie für ihre “internationale Arbeit” und ihre “demokratische Verteidigung gegen Desinformation”.

Andere Gruppen, die den Kampf gegen Desinformation anführen, sind Graphika und Bellingcat, zwei weitere Gruppen, die vorgeben, unabhängige Faktenchecker zu sein. Wie MintPress jedoch bereits ausführlich dargelegt hat, werden sie im Stillen von der US-Regierung finanziert und dienen als Sprachrohr für Washington, indem sie Berichte verbreiten, in denen sie offizielle Feinde angreifen und westliche Nationen als führend im Kampf gegen Desinformation darstellen.

Ferner wird in dem Bericht das Hamilton 2.0-Dashboard des German Marshall Fund als nützliches Instrument erwähnt, obwohl das vorherige Hamilton-Dashboard öffentlich als unbrauchbar für die Erkennung russischer Bots und gefälschter Informationen entlarvt wurde. Wie die Twitter Files enthüllten, beschwerte sich der ehemalige Leiter für Vertrauen und Sicherheit von Twitter/X, Yoel Roth, darüber, dass das Hamilton-Dashboard kaum russische Bots entdeckte und praktisch jede konservative amerikanische, kanadische oder britische Person als solche eingestuft werden konnte. Roth bezeichnete das Hamilton-Dashboard als völligen “Bullshit”.

Halbstaatliche Akteure spielen in der heutigen Online-Landschaft eine bedeutungsvolle Rolle, und in den 1970er-Jahren hätten die Mitarbeiter von Graphika wahrscheinlich direkt für die CIA gearbeitet., Zensur, CIA, Department of War Studies, Graphika, King’s College London, National Security State,

Während das Hamilton-Dashboard bei der Identifizierung echter Fake-News-Quellen unwirksam war, lieferte es doch eine Art intellektuelle Rechtfertigung für die Unterdrückung einer großen Zahl von Menschen, die den Status quo des Establishments in den sozialen Medien in Frage stellten. Und das ist ein Mikrokosmos für die gesamte Branche der Faktenüberprüfung und Bekämpfung von Fake News. Das Vertrauen in die Medien und die öffentlichen Institutionen im Allgemeinen bröckelt schon seit Jahrzehnten. Doch die Reaktion aus Washington bestand nicht darin, die Unterstützung der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Vielmehr hat man versucht, alle alternativen Ideen und Kommunikationsmittel zu unterdrücken, um seine Macht zu erhalten. Die Veröffentlichung dieses Berichts und die Enthüllungen darüber, was USAID unter Fehlinformationen versteht und wie es mit ihnen umgehen will, werden wahrscheinlich nicht dazu beitragen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung wiederherzustellen. Es ist sogar klar, warum sie diesen Bericht von vornherein nicht veröffentlichen wollten.

*

Alan MacLeod ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.