Elon Musk liefert Satellitentechnologie ans Militär, um die Erde in ein Überwachungspanoptikum zu verwandeln

Als Technokrat hat Elon Musk kein moralisches oder ethisches Problem damit, Militärs und Geheimdiensten dabei zu helfen, den gesamten Planeten in ein Panoptikum zu verwandeln, in dem sich bewegende Objekte (sogar Menschen) in Echtzeit verfolgt werden können, sogar durch Rauch, Staub, Wolken und bei Nacht. Musk hat auch das Asperger-Syndrom, das zum autistischen Spektrum gehört. Im Laufe der Jahre hat er immer wieder gesagt, dass er „die Menschheit retten will“, als ob er davon besessen wäre. Seien Sie vorsichtig. ⁃ TN-Redakteur

Das U.S. National Reconnaissance Office (NRO) erwirbt Berichten zufolge von SpaceX eine Konstellation von Hunderten Aufklärungssatelliten, die speziell für die Verfolgung von Zielen in der Tiefe entwickelt wurden, um Bodenoperationen zu unterstützen. Obwohl die Details dieses Projekts noch sehr begrenzt sind, gibt es deutliche Parallelen zu dem, was die U.S. Space Force zuvor über ein streng geheimes weltraumgestütztes Radarüberwachungsprogramm gesagt hat, das sie etwa zur gleichen Zeit öffentlich gemacht hat, als SpaceX angeblich seinen NGO-Vertrag erhalten hat. Wenn es sich bei diesem Programm um das handelt, was wir vermuten, könnte es zu einer Revolution in der taktischen und strategischen weltraumgestützten Sensorik führen.

Starshield, die Geschäftseinheit von SpaceX, die sich auf den Verkauf an Regierungen konzentriert, hat an dem neuen Spionagesatelliten für die niedrige Erdumlaufbahn (LEO) im Rahmen eines 1,8-Milliarden-Dollar-Vertrags gearbeitet, den sie 2021 von der NRO erhalten hat, berichtete Reuters am vergangenen Wochenende unter Berufung auf fünf anonyme Quellen, die mit der Transaktion vertraut sind. Das Wall Street Journal hatte bereits im Februar einen Bericht über die Existenz des Vertrags veröffentlicht, ohne jedoch die NGOs als Beteiligte zu benennen oder konkrete Details über den Umfang der Arbeiten zu nennen.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels scheinen weder SpaceX noch sein CEO Elon Musk direkt auf den Reuters-Artikel reagiert oder sich anderweitig zu den darin enthaltenen Details geäußert zu haben. Die NRO, eine US-Militärorganisation, die als Amerikas wichtigster Fernerkundungsnachrichtendienst fungiert und so geheim ist, dass ihre Existenz bis 1992 nicht öffentlich anerkannt wurde, lehnte es laut Reuters ab, sich zu den Einzelheiten eines Geschäfts mit SpaceX zu äußern.

„Wir haben unsere Beschaffungsmethoden geändert, um die Vorteile der LEO-Technologie zu nutzen“, sagte Troy Meink, stellvertretender Generaldirektor der NRO, in einer Rede auf der Konferenz Satellite 2024 am Montag, wie SpaceNews berichtete. „Unsere oberste Priorität ist es, die Anforderungen mit minimalem Risiko zu erfüllen.

Es ist nicht klar, wann die neue Konstellation, oder zumindest ein erstes Segment davon, mit der operativen Datenerfassung beginnen könnte, wenn dies nicht bereits geschehen ist. SpaceX hat seit 2020, also vor dem offiziellen Vertrag mit der NRO, relevante Prototypsatelliten gestartet, und „eine Datenbank der US-Regierung über Objekte in der Umlaufbahn zeigt, dass bei mehreren SpaceX-Missionen Satelliten eingesetzt wurden, die weder das Unternehmen noch die Regierung jemals bestätigt haben“, so Reuters.

Zur Frage, warum SpaceX diese Konstellation für das Pentagon liefern sollte, ist zu sagen, dass das Unternehmen Pionierarbeit geleistet hat und derzeit der einzige erfahrene Auftragnehmer in diesem Bereich ist, obwohl sich dies in den kommenden Jahren ändern wird.

Der Starshield-Geschäftsbereich wurde der Öffentlichkeit erst 2022 vorgestellt, und der erste bestätigte Auftrag für weltraumgestützte Kommunikationsdienste kam im Jahr darauf von der US Space Force. Auch das US-Militär hat die Kommunikationsmöglichkeiten von Starshield öffentlich evaluiert. Das US-Militär hat in der Vergangenheit auch mehrfach den kommerziellen weltraumgestützten Kommunikationsdienst Starlink von SpaceX getestet.

Im Zusammenhang mit dem Reuters-Bericht über die Arbeit von SpaceX für die NGO wird auf der Starshield-Website von SpaceX derzeit „Erdbeobachtung“ als einer von drei Schwerpunktbereichen genannt. Die beiden anderen sind „Kommunikation“ und „gehostete Nutzlasten“.

„Starlink bietet bereits eine beispiellose End-to-End-Verschlüsselung der Nutzerdaten. Starshield nutzt zusätzliche hochsichere kryptografische Fähigkeiten, um klassifizierte Nutzlasten zu hosten und Daten sicher zu verarbeiten, und erfüllt damit die anspruchsvollsten Regierungsanforderungen“, heißt es auf der Starshield-Website. „Das Laser-Kommunikationsterminal von Starlink, der einzige Kommunikationslaser, der heute in großem Maßstab im Orbit betrieben wird, kann auf Partnersatelliten integriert werden, um die Einbindung in das Starshield-Netzwerk zu ermöglichen.“

Laserbasierte Kommunikationssysteme sind in der Lage, große Informationsmengen schnell zu übertragen und sind zudem sehr sicher und resistent gegen Störungen durch elektronische Kriegsführung, wie Sie hier nachlesen können.

Das folgende Video der U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) gibt einen guten Überblick über die Vorteile laserbasierter Kommunikationssysteme.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass die Satelliten „Ziele am Boden verfolgen und diese Daten mit den US-Geheimdiensten und dem Militär austauschen“ können und dass sie „über Erdbeobachtungskapazitäten verfügen, die im Schwarm eingesetzt werden können“.

Aus dem Reuters-Bericht geht nicht hervor, welche Art von „Bildern“ die Satelliten erfassen sollen. Dies wirft wiederum die Frage auf, ob die hier beschriebene Art von Aufklärungsprodukt tatsächlich Teil einer umfassenderen weltraumgestützten Bodenüberwachungskapazität ist. Ferner werden herkömmliche elektrooptische und Infrarot-Aufnahmen aus erdnahen Umlaufbahnen zumindest nicht in großem Umfang für die Echtzeitverfolgung von Zielen am Boden genutzt.

Im Mai 2021 verkündete der inzwischen pensionierte General Jay Raymond, der damalige Chef der Space Force, dass seine Abteilung „GMTI [Ground Moving Target Indicator] aus dem Weltraum baut“ und „aktiv daran arbeitet, diese Fähigkeit bereitzustellen“, und zwar im Rahmen eines geheimen Programms. Die Space Force teilte Breaking Defense später mit, dass die Entwicklung dieser speziellen GMTI-Fähigkeit aus dem Weltraum auf ein Projekt aus dem Jahr 2018 innerhalb des Rapid Capabilities Office (RCO) der Air Force zurückgehe.

GMTI bezieht sich auf einen Modus bestimmter Radargeräte, der es ihnen ermöglicht, zwischen sich bewegenden Zielen am Boden und statischen Zielen zu unterscheiden und die Aktivität dieser sich bewegenden Ziele im Laufe der Zeit zu verfolgen. GMTI, wie wir es heute kennen, ist teilweise aus der vielseitigen Pave-Mover-Initiative des Pentagon während des Kalten Krieges hervorgegangen. Mit GMTI ausgestattete Radargeräte sind in der Regel auch in der Lage, SAR-Bilder (Synthetic Aperture Radar) zu liefern, d. h. hoch detaillierte, fotoähnliche Bodenkarten, auch durch Wolken, Rauch und Staub hindurch und bei Nacht.

Die GMTI-Fähigkeit hat sich im Laufe der Jahre erheblich verbessert, und die zugehörige Hardware ist wesentlich kompakter geworden, insbesondere mit der Einführung von AESA-Radaren (Active Electronically Scanned Array) und verbesserter Verarbeitungsleistung. Durch die Kombination von GMTI und SAR können wesentlich mehr Kontextdaten erfasst werden. Diese Fähigkeiten sind inzwischen so empfindlich geworden, dass die Kombination dieser Verfahren sogar eine automatische Identifizierung und Klassifizierung der von GMTI erfassten Ziele ermöglicht.

Während ein Teil der Fähigkeiten, die durch die Außerdienststellung der E-8 verloren gehen, auf verteilte luftgestützte Plattformen verlagert wird, einschließlich solcher, die in den umkämpften Luftraum eindringen können, wird ein großer Teil der Fähigkeiten in den Weltraum verlagert. Daher ist der Zeitpunkt für eine ausgereifte GMTI-Konstellation günstig, wenn die E-8C außer Dienst gestellt wird. Der Erfolg des weltraumgestützten GMTI-Programms könnte sich in Zukunft auch auf fortschrittliche luftgestützte GMTI/SAR-Überwachungsprogramme auswirken.

In der Vergangenheit konzentrierte sich die NRO eher auf strategische Aufklärung als auf die Unterstützung taktischer Operationen, für die weltraumgestützte GMTI besonders wichtig wäre. Die NRO und die Weltraumstreitkräfte arbeiten seit Jahren daran, ihre jeweiligen Zuständigkeiten im Bereich Nachrichtengewinnung, Überwachung und Aufklärung (ISR) zu definieren. Es wäre nicht überraschend, wenn sie bei der Beschaffung und dem Einsatz dieser Fähigkeit zusammenarbeiten würden. Es ist auch möglich, wenn nicht sogar plausibel, dass die Konstellation, die die NRO von SpaceX erwirbt, über Sensorsuiten verfügt, die mehrere Arten von ISR-Aufgaben erfüllen können.

„Ich kann keine Details nennen, aber lassen Sie mich so viel sagen: Wir arbeiten sehr eng mit den Nachrichtendiensten zusammen, insbesondere mit dem NRO“, sagte Luftwaffenminister Frank Kendall bei einem Treffen, an dem The War Zone und andere Medien Anfang März teilnahmen, bevor letzte Woche der Haushaltsantrag für das Haushaltsjahr 2025 veröffentlicht wurde. „Es gibt Fähigkeiten mit doppeltem Verwendungszweck, die im Weltraum eingesetzt werden können und die sowohl für nachrichtendienstliche als auch für militärische Anwendungen wertvoll sind. Und deshalb sage ich, dass einige der Dinge, die im Pass-Through enthalten sind, für die Space Force von Vorteil sind“.

Der „Pass-Through“, auf den hier Bezug genommen wird, ist ein Teil des jährlichen Budgets der Air Force, der direkt an andere Behörden geht, in der Regel für klassifizierte Programme, die oft nicht öffentlich gemacht werden. In dieser Hinsicht hat die NRO historisch eine sehr enge Beziehung zur Air Force, da sie selbst jahrzehntelang nicht in der Lage war, öffentlich zu agieren.

Eine Informationsfolie, die die Haushaltsanträge des Department of the Air Force für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufschlüsselt. Man beachte die zweistelligen Milliardenbeträge an „Non-Blue“-Mitteln, die nicht für die Luftwaffe bestimmt sind. USAF

Ein ausgedehntes Netz von GMTI- und SAR-fähigen Satelliten könnte eine große strategische Hilfe bei der kontinuierlichen Verfolgung der Standorte bodengestützter ballistischer Raketenwerfer sein, die von den wichtigsten Gegnern der USA, Russland und China, nach wie vor in großem Umfang eingesetzt werden. Die kontinuierliche Verfolgung dieser Anlagen sowie anderer strategischer Bewegungen sind so etwas wie der Heilige Gral der strategischen Überwachung, nach dem das Pentagon seit Jahrzehnten strebt. Eine große Konstellation ermöglicht es, einen Teil der Ressourcen im Orbit dieser Aufgabe zu widmen, während andere Produkte für die Gefechtsfeldüberwachung und die taktische Aufklärung produziert werden.

