Künstliche Zerstörung Amerikas und Europas. „Von Wölfen regierte Schafvölker“

Peter Koenig

„Eine Nation von Schafen wird von Wölfen regiert.“

Der 1968 gegründete Club of Rome veröffentlichte 1991 seinem zweiten „weltweiten“ Bericht, „ Die erste globale Revolution“ Hier können Sie es nachlesen:

Es lautet:

„Ach, Liebe! Könnten du und ich und im Glauben verschwören

diesen traurigen Plan der Dinge ganz zu begreifen?

Würden wir ihn nicht in Stücke schlagen und

und ihn dann unseren Herzenswünschen anpassen?“



-Edward Fitzgerald, der Omar Khayyams Rubaiyat „Der Astronom. Dichter Persiens“.



Am Ende des Vorworts findet sich ein weiteres bemerkenswertes Zitat:

„Keine Generation hat je ihre Propheten geliebt, am wenigsten jene, die auf die Folgen von Fehleinschätzungen und mangelnder Voraussicht hingewiesen haben.“



Der Club of Rome ist bereits in der Zukunft, heute ist er unglaubwürdig. Ich hoffe, dass er noch viele Jahre weitermachen wird, um die unangenehmen Tatsachen ans Licht zu bringen und das Gewissen der Selbstgefälligen und Gleichgültigen zu erschüttern“.

– Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, Botschaft an die Delegierten der Konferenz zum 20. Jahrestag des Club of Rome, Paris, 1988



Es lautet:

„Der Kult der Souveränität ist zur Hauptreligion der Menschheit geworden. Sein Gott verlangte Menschenopfer“. – Arnold Toynbee, englischer Historiker und Philosoph

Das ist der Tenor des 160 Seiten starken Buches. Arroganz und Übertreibung. Wir haben herausgefunden, dass die „Grenzen des Wachstums“ auf der Eugenik basieren und bis heute und darüber hinaus – wenn wir es zulassen – die Blaupause für den Great Reset des WEF und die Agenda 2030 der UNO sind.

Gemeinsam fördern, oder besser gesagt diktieren, diese beiden Berichte die Zerstörung, um etwas Besseres aufzubauen (erinnern Sie sich an den nie erklärten Slogan der Neokonservativen?) und die Eugenik. Das sind die obersten Prioritäten, unter denen die Menschheit heute lebt und leidet.



Das ist der Grund, warum man den Krieg dem Frieden vorzieht, warum man den Menschen unzählige und unvorhersehbare Pandemien vorgaukelt, die alle am Horizont auftauchen wie „Krankheit X“ – und natürlich, keine Sorge, Impfstoffe sind auf dem Reißbrett, mRNAs, die Ihre Gene verändern, damit Sie ein besserer Mensch werden – Code für „damit Sie schneller sterben“.



Erinnern Sie sich an den Slogan oben: „Eine Nation von Schafen wird von Wölfen regiert“. Um Gottes willen – hören wir auf, Schafe zu sein.



Was wir in diesen Tagen erleben. Wochen, Monate – und zumindest in den letzten 4 Jahren in immer schnellerem Tempo – ist genau die Agenda, das Diktat des Club of Rome. Zerstörung heißt das Spiel.



Ausgehend vom Westen bedeutet dies die Zerstörung unserer Wirtschaft, unserer Industrie, unserer Infrastruktur, unserer Landwirtschaft – der Nahrungsmittel, die wir zum Überleben brauchen -, unserer Dienstleistungen, unseres Gesundheitswesens, unserer Rechtssysteme, unserer Ethik, unseres Glaubens, unserer Hoffnung – und schließlich der Menschheit selbst. Wir sind jetzt etwa 8 Milliarden – sie möchten uns auf unter 1 Milliarde reduzieren.



Wenn wir den Untergang sehen, können die Stiefel der Kabale ihren Angriff beenden.

Zerstörung – initiiert von Frankreichs Macron?



Vor einigen Tagen erklärte Frankreichs Präsident Macron offen und ohne Reue: „Es gibt keine Grenzen für die Unterstützung der Ukraine.“ Er fügte hinzu: „Frankreich sollte sich bei seiner Unterstützung für Kiew nicht an Grenzen oder eine russische rote Linie halten.“



Das ist ein starkes Stück. Eine Provokation für Russland, die ihresgleichen sucht. Macron hat bereits früher gesagt, dass die Entsendung von NATO-Truppen (Frankreich) in die Ukraine eine Option sei.



Damit legt er den Finger auf den Auslöser einer nuklearen Explosion. Falls es den arroganten Marionetten in Washington bisher nicht klar ist: Russlands rote Linie verschwindet nicht, nur weil Herr Macron das sagt. Russlands Atomwaffenarsenal ist dem der USA weit überlegen, die als NATO in ganz Europa und Asien stationiert sind und ihre Atomsprengköpfe auf Moskau richten.



Wenn die Zerstörung kommen muss, Herr Macron, dann wird es tatsächlich wieder Europa sein, zum dritten Mal in etwas mehr als hundert Jahren. Europa und wahrscheinlich weit darüber hinaus. Diesmal kann sich niemand das Ausmaß der Zerstörung vorstellen – und den Preis an Menschenleben. Und für die westlichen „Eliten“ – die Drahtzieher der Katastrophe – ist es vielleicht schon zu spät, sich in ihre Bunker zu verkriechen.



Der ehemalige russische Präsident und jetzige stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, schrieb auf „X“ (früher Twitter), dies bedeute, „dass Russland keine roten Linien für Frankreich mehr hat“. Gegen Feinde ist alles erlaubt“, fügte er hinzu. In diesem Fall ist der Feind Frankreich und jeder, der sich von der französischen Arroganz mitreißen lässt.

Der französische Europaabgeordnete Florian Philippot, Vorsitzender der französischen Patriotenpartei, forderte die Franzosen auf, Macron abzuwählen, bevor sie in der Ukraine in den Tod geschickt würden.



„Es liegt an jedem Franzosen, sich zu wehren, an jeder Mutter, sich zu weigern, ihren Sohn für Kiew, die Nato und Blackrock sterben zu lassen“, sagte Philippot auf „X“. „Es liegt an uns, dafür zu kämpfen, die EU und die Nato zu verlassen und Macron rauszuwerfen!“

Hier können Sie es nachlesen:

Wird er offiziell französische (NATO-)Truppen in die Ukraine entsenden? Wird er damit Putins rote Linie überschreiten und alles provozieren, was Russland für notwendig hält, um seine Integrität, sein Land und sein Volk zu schützen? Es könnte ein nuklearer – alles vernichtender – Konflikt werden. Das ist es, was viele Analysten voraussagen und befürchten.



Ist es das, was die Macht hinter Frankreich und hinter der dunklen Kabale will – eine totale Zerstörung – die auch der Entvölkerungsagenda dienen würde?



Vielleicht. Vielleicht ist 2024 die Zeit dafür.



Der Vorsitzende der Französischen Republikanischen Partei (Die Gaullisten), Eric Ciotti, ist vorsichtiger und sagt, dass die Unterstützung der Ukraine durch die Entsendung von Truppen „unverantwortlich und gefährlich“ wäre.



Hoffen wir, dass die Menschen zur Vernunft kommen und Macron lieber absetzen, als seinen unvorstellbar gefährlichen Ratschlägen, Worten und – weiß Gott – Taten zu folgen.



Moskau ist wachsam. Auf einer tieferen Ebene warnt Moskau davor, dass die NATO immer aggressiver wird.



Der Plan ist die gezielte Vernichtung der Menschheit?



Die Erfüllung des Mandats des Club of Rome?



Natürlich hat die Elite nicht die Absicht, sich selbst zu vernichten. Vor der totalen Vernichtung hoffen sie, in ihren Bunkern Rettung zu finden, wo auch immer diese sein mögen, vielleicht auf einer abgelegenen Insel in Hawaii, in Neuseeland oder einfach in South Dakota – siehe hier.



Die Rede von Präsident Joe Biden zur Lage der Nation am 9. März 2024 ist eine weitere katastrophale Botschaft der totalen Zerstörung, der Vernichtung der Zivilisation, wenn es nach ihm ginge. Aber er wird es nicht tun.



In einer „normalen“ Rede zur Lage der Nation geht es um die USA, um den „Zustand“ der Nation, um Wirtschaft, Arbeitsplätze, Wachstum und Wachstumspotenzial – um Prognosen, Entwicklungsperspektiven. Es ist eine Botschaft der Voraussicht, die den Menschen Hoffnung geben soll – sie sollen wissen, dass ihre Regierung plant, die Mängel zu beheben. Nichts davon geschah.



Die ersten 20 Minuten der Rede waren allein der Ukraine gewidmet – es wurde auf Präsident Putin und Russland eingedroschen und



„Wir werden euch nie im Stich lassen, Ukraine! Wir werden immer hinter euch stehen“.

Er verspricht den ukrainischen Oligarchen weitere 90 Milliarden Dollar. Steuergelder für nichts und wieder nichts. Biden weiß es. Der US-Kongress weiß es. Jeder weiß es. Dieser Krieg kann NIE gegen Russland gewonnen werden. Warum auch?



Abgesehen davon, dass sie ihn vorbereitet und begonnen haben – mit besten Grüßen von Madame Victoria Nuland [f*ck Europa], die jetzt Gott sei Dank nicht mehr da ist; ein mehr als 10 Milliarden Dollar teures Vorbereitungsprojekt – welches Interesse haben die USA noch daran, einen Stellvertreterkrieg zu führen, der etwa 10.000 km entfernt auf der anderen Seite des Atlantiks und Europas stattfindet? Die nationale Sicherheit sicher nicht.



Die Erhöhung der Gewinnmargen des militärisch-industriellen Komplexes ist sicherlich ein triftiger Grund, ebenso wie das Erreichen eines „Regimewechsels“ in Russland. Madame Nuland hat dies in einem Interview mit Christiane Amanpour von CNN wenige Tage vor ihrem erzwungenen Rücktritt zugegeben.



Ja, es ging immer darum, Russland mit einem russischen Marionettenführer in die Knie von Washingtons Möchtegern-Kaiser zu zwingen. Sie glaubten ihr Ziel 1991 mit dem damaligen Präsidenten Jelzin erreicht zu haben, der klüger war, als man ihm zutraute, als er Wladimir Putin präsentierte und ihn im August 1999 zum Premierminister ernannte. Es war klar, dass Präsident Jelzin Putin für den Kreml vorbereiten wollte. So viel zum Sieg über die hinterhältigen Methoden des Westens, Russland zu unterwerfen.



Bidens Rede war auch eine Tirade gegen die Republikaner. Gleich zu Beginn verglich er Ex-Präsident Trump, seinen einzigen Gegner bei den (noch) geplanten Wahlen im November 2024, mit Hitler. So hat er Donald Trump genannt. Dieser Mann, Biden, hat keinen Anstand. Sein Gesicht war die ganze Zeit voller Wut – er schrie und tobte. Und raten Sie mal – er bekam Standing Ovations. Das spricht Bände über den Zustand der Vereinigten Staaten.

Hier können Sie sich seine Rede anschauen:

Tucker Carlson reagierte auf Joe Bidens Rede zur Lage der Nation mit den Worten, es sei die schlimmste Rede zur Lage der Nation, die die USA je gehalten hätten. Tucker Carlson beschrieb nicht nur das von den USA – dem Westen – finanzierte Verbrechen in der Ukraine, sondern wies auch auf andere zerstörerische Maßnahmen hin, die Biden propagiert, wie Transhumanismus und freie Abtreibung, mit anderen Worten, die von Soros finanzierte Woke-Agenda – die nicht einmal ihr Ziel der Bevölkerungsreduktion verbirgt.



Illegale Einwanderer. Tucker Carlson sprach auch über Bidens wahnsinnige Politik der offenen Grenzen, die Illegale in die USA bringt, sogar in Flugzeugen, und ihnen Unterkunft, Essen und Kreditkarten gibt, die nie zurückgezahlt werden [siehe Video unten] – meistens junge Männer, die in der US-Armee dienen könnten und sollten.

Warum sollte Biden das tun?



Diese Einwanderer haben keine Loyalität zu den USA – und sollen in der US-Armee dienen?



Vielleicht gegen das amerikanische Volk – in einem provozierten Aufstand?



Nachfolgend finden Sie die vollständige Analyse von Tucker (9. März 2024):

„Illegale“ Einwanderer werden direkt in die USA geflogen, wie die Regierung Biden offen zugibt. Die offizielle Zahl liegt bisher bei 320.000. Der offizielle Grund ist zwar, den Mangel an militärischen Rekrutierungsmöglichkeiten auszugleichen.



Aber der wahre Grund ist sicherlich ein anderer. Einwanderer, vor allem wenn sie in Massen kommen, sind immer eine Störung für die Gesellschaft, in die sie eindringen. Das ist auch in Europa so, und die europäische Politik unterscheidet sich nicht wesentlich von der amerikanischen. Sie ist sehr gut koordiniert.



Schauen Sie sich diese beiden Videos hier und hier an (14 min Video „Redacted“ vom 7. März 2024).

In einem Interview mit Tucker Carlson warnt Col. MacGregor vor dem Plan, Illegale für das US-Militär zu rekrutieren. Tucker sagte, Rom sei gefallen, weil Ausländer, die nicht loyal zu Rom waren, in die Armee eintraten und sich gegen das römische Volk wandten. Aus dem gleichen Grund warnte der pensionierte Oberst Douglas Macgregor die Amerikaner davor, illegale Ausländer in die Streitkräfte aufzunehmen. Siehe hier (Video 7 min – 4. März 2024).



In der Tat eine Störung der Gesellschaft. Aber warum? Um einen internen Konflikt, einen internen Streit, vielleicht einen Bürgerkrieg auszulösen? Es ist ein Mittel der Zerstörung, und die Opfer sind die Einwanderer, die von einer besseren Welt träumen. Stattdessen werden sie für das Ziel des Club of Rome – DESTRUCTION – benutzt, um schließlich nach den Wünschen der Elite wieder aufgebaut zu werden.

In einem Interview mit Tucker Carlson warnt Col. MacGregor davor, Illegale für die US-Armee zu rekrutieren. Tucker sagte, Rom sei gefallen, weil Ausländer, die nicht loyal zu Rom waren, in die Armee eintraten und sich gegen das römische Volk wandten. Aus dem gleichen Grund warnte der pensionierte Oberst Douglas Macgregor die Amerikaner davor, illegale Ausländer in die Streitkräfte aufzunehmen. Siehe hier:

In der Tat eine Störung der Gesellschaft. Aber warum? Um einen internen Konflikt, einen internen Streit, vielleicht einen Bürgerkrieg auszulösen? Es ist ein Mittel der Zerstörung, und die Opfer sind die Einwanderer, die von einer besseren Welt träumen. Stattdessen werden sie benutzt, um das Ziel des Club of Rome der VERLETZUNG zu erreichen – um schließlich nach den Wünschen der Elite wieder aufgebaut zu werden.



Dies sind nur einige Beispiele der geplanten und konstruierten Zerstörung – genau wie es die Edikte des Club of Rome vorsehen.



Die Menschen wachen auf. Was sich in den USA abspielt, ist in einer anderen, vielleicht weniger sichtbaren Version in Europa bereits im Gange.



Hört auf, Nationen von Schafen zu sein, die von Wölfen regiert werden.

*

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang in der ganzen Welt tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG) und nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University, Peking.