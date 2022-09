Das Vermögen der Familie Rothschild ist fünfmal so groß wie das der 8 größten Milliardäre der Welt zusammengenommen

Waking Times – Ein aktueller Bericht von Oxfam International verdeutlicht den dramatischen Anstieg der Einkommensgleichheit, indem er feststellt, dass das kombinierte Vermögen der acht größten Milliardäre der Welt mehr ist als die untere Hälfte der Weltbevölkerung, etwa 3,6 Milliarden Menschen. Ziel des Berichts war es, auf die Ungleichheit und Ungerechtigkeit in unserem globalen Wirtschaftssystem aufmerksam zu machen.

Im Folgenden sind die acht Milliardäre mit ihrem geschätzten Vermögen aufgeführt, das sich auf 426,2 Milliarden Dollar beläuft.

Bill Gates – $75 b

Amancio Ortega – $67 b

Warren Buffett – $60.8 b

Carlos Slim Helu – $50 b

Jeff Bezos – $45.2 b

Mark Zuckerberg – $44.6 b

Larry Ellison – $43.6 b

Michael Bllomberg – $40 b

Oxfam behauptet, dass die Weltwirtschaft zugunsten der Wohlhabenden schlecht verwaltet wird, was größtenteils zutrifft. Allerdings trifft der Bericht bei diesem ernsten Thema nicht ins Schwarze, da er das größte Problem der Weltwirtschaft nicht anerkennt, nämlich das globale Zentralbankmodell mit schuldenbasierten Fiat-Währungen in Privatbesitz.

Das derzeitige Bankenmodell ist das Produkt von Hunderten von Jahren geplanter Entwicklung, Strukturierung, Manipulation, Gewalt und Trickserei, die mit Mayer Amschel Rothschild, der im 18. Jahrhundert in Deutschland erstmals Bank- und Finanzhäuser gründete, ihren Anfang nahmen.

Die sorgfältige Kultivierung seines Reichtums mithilfe seiner fünf Söhne ermöglichte es Rothschild, während der Französischen Revolution immens zu profitieren, indem er Österreich mit Finanzmitteln und Kriegsmaterial versorgte, was wiederum dem aufkeimenden Familienimperium ermöglichte, sich zu einer multinationalen Organisation zu entwickeln und fortan ein wichtiger Finanzier von Industrie und Krieg zu werden.

Zu dieser Zeit schickte Rothschild seine fünf Söhne in die Hauptstädte verschiedener europäischer Länder. Sein Ziel war es, dass jedes seiner Kinder ein Bankgeschäft in Frankfurt, Neapel, Wien, Paris und London gründete, was sie in den 1800er-Jahren auch taten. Mit Mayer Rothschilds Kindern, die sich über ganz Europa verteilten, wurden die Rothschilds die erste Bank, die Grenzen überschritt. Die Kreditvergabe an Regierungen zur Finanzierung von Kriegseinsätzen in den vergangenen Jahrhunderten bot reichlich Gelegenheit, Anleihen zu akkumulieren und zusätzlichen Reichtum in einer Reihe von verschiedenen Branchen zu schaffen. [Quelle]

Im Jahr 2016 ist die Familie Rothschild eine Dynastie mit unvorstellbarem Reichtum, der es gelingt, ihn größtenteils zu verbergen und nie öffentlich als die reichste und einflussreichste Familie der Welt anerkannt zu werden. Durch die Aufteilung ihres Kapitals und ihrer Besitztümer auf die vielen Mitglieder der Familie, einschließlich zahlreicher Nachkommen und Erben, taucht gelegentlich ein einzelnes Mitglied der Familie in einer Liste der weltweit führenden Persönlichkeiten auf, doch die Familie als Ganzes stellt das größte Vermögen dar, das je bekannt wurde.

Traditionell ist das Vermögen der Rothschilds in Aktiengesellschaften investiert. Die meisten Familienmitglieder sind direkt bei diesen Unternehmen angestellt oder in Unternehmen investiert, die das Familienvermögen erwirtschaften. Der bemerkenswerte Erfolg der Familie ist größtenteils auf ein starkes Interesse an Zusammenarbeit, Unternehmertum und die Anwendung kluger Geschäftsprinzipien zurückzuführen. [Quelle]

Investopedia schätzt das Gesamtvermögen der Familie auf über 2 Billionen Dollar an Vermögenswerten und Beteiligungen, darunter einige der weltweit ältesten lebenden Unternehmen:

Dazu gehören einige der weltweit ältesten lebenden Unternehmen: „…ihr Besitz erstreckt sich über eine Reihe verschiedener Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Immobilien, Bergbau, Energie und sogar Wohltätigkeitsarbeit… In Europa sind noch einige Finanzinstitute im Besitz der Rothschilds tätig, darunter N M Rothschild & Sons Ltd in Großbritannien und die Edmond de Rothschild Group in der Schweiz. Die Familie besitzt auch mehr als ein Dutzend Weinkellereien in Nordamerika, Europa, Südamerika, Südafrika und Australien. [Quelle]

Mit mehr als 2 Billionen Dollar ist das gemeldete Vermögen der Familie fast fünfmal so groß wie das Vermögen der acht größten individuellen Milliardäre der Welt, was bedeutet, dass die Rothschild-Familie allein mehr Vermögen kontrolliert als vielleicht drei Viertel oder mehr der gesamten Weltbevölkerung.