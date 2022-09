Die Leiterin des externen CDC-Ausschusses für Impfstoffsicherheit will die vom israelischen Gesundheitsministerium erhobenen Sicherheitsdaten nicht sehen und ruft die Polizei

Steve Kirsch

Endlich habe ich eine Antwort auf meine Frage an die ACIP-Vorsitzende Grace Lee erhalten, ob sie die COVID-Impfstoffsicherheitsdaten aus Israel sehen möchte. Sie hat mir die Polizei auf den Hals gehetzt. Ich habe die ganze Sache auf Video.

Seit ich am 2. September 2022 meinen Artikel über die israelischen Sicherheitsdaten geschrieben habe, habe ich versucht, die Vorsitzende des ACIP-Ausschusses, Stanford-Professorin Grace Lee, zu fragen, ob sie die Daten sehen will.

Sicherlich würde sie diese Daten sehen wollen. Wie könnte sie die Daten nicht sehen wollen? Sie ist wohl die weltweit führende Person auf dem Gebiet der Impfstoffsicherheit außerhalb der CDC.

Dr. Martin Kulldorff wollte die israelischen Daten sehen, und er hat ähnliche Referenzen (Harvard-Professor, früher Mitglied von FDA- und CDC-Ausschüssen, hoch angesehen in der Impfstoffgemeinschaft). Aber er hat keine aktive Rolle bei der Impfstoffsicherheit. Das ist nicht seine Aufgabe. Dennoch wollte er die Daten sehen, da er im Bereich der Impfstoffe tätig ist.

Im Gegensatz zu Dr. Kulldorff ist es die Aufgabe von Dr. Lee, die Sicherheitsdaten für den Impfstoff zu kennen. Das ist ihre wichtigste Aufgabe. Wenn es eine einzige Person auf der Welt gibt, die am meisten daran interessiert wäre, die Sicherheitsdaten des Impfstoffs zu sehen, dann sollte es Dr. Lee sein.

Um meine Logik zu überprüfen, fragte ich Martin, warum jemand, der in einer offiziellen Position für die Sicherheit von Impfstoffen verantwortlich ist, die israelischen Daten NICHT sehen will. Er sagte: „Ich weiß es nicht.“

Die Standardannahme ist also, dass Dr. Lee die Daten ebenfalls sehen möchte, genau wie Dr. Kulldorff.

Seltsamerweise hat Dr. Lee nicht auf meine respektvollen E-Mails geantwortet, in denen ich sie fragte, ob sie die Daten sehen wolle. Hätte sie mit Ja oder Nein geantwortet, wäre die Sache damit erledigt gewesen. Aber ich habe nichts gehört.

Ich gebe nicht so schnell auf. Also habe ich ihr eine SMS auf ihr Mobiltelefon geschickt.

Und auch das funktionierte nicht! Wieder keine Antwort. Sie hätte einfach mit „Nein“ antworten können und das wäre das Ende gewesen. Verblüffend!

Vielleicht funktionierten ihre Textnachrichten nicht? Das ist mir vor kurzem mit meinem AT&T-Telefon passiert, wo Textnachrichten nicht funktionierten, bis AT&T meine Nachrichten zurückgesetzt hat.

Ich wusste, wie wichtig diese Daten für die Welt sind, und sie würde sie sicher gerne sehen, aber meine Nachrichten müssen einfach unter all den E-Mails und Textnachrichten, die sie erhält, begraben sein, oder etwas anderes kam ihr in die Quere. Meine Frage verdient eine Antwort, denn es stehen Leben auf dem Spiel!

Es wäre nicht richtig, wenn ich jetzt aufgeben würde, ohne alle mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auszuprobieren, um ihre Aufmerksamkeit auf diese Angelegenheit zu lenken.

Da sie praktischerweise nur 10 Minuten von meinem Haus entfernt wohnt, ging ich zu ihrer Haustür und läutete an der Tür. Ich wartete und wartete, dass sie die Tür öffnete, aber niemand kam zur Tür. Also bin ich gegangen.

Ich habe das schon mehrmals versucht. Ich schätze, ich verpasse sie immer wieder. Verflixt.

Heute habe ich es wieder versucht. Diesmal habe ich gewartet, weil im Haus ein Licht brannte. Ich habe etwa 20 Minuten gewartet. Schließlich könnte sie gerade ein Telefongespräch führen, duschen oder etwas Wichtiges tun, wie den Hund füttern.

Ich wollte nur eine Antwort… „Warum willst du die Daten nicht sehen?“ Das war’s.

Nachdem ich etwa 20 Minuten vor ihrer Tür gewartet hatte, gab ich auf, ging zurück zu meinem Auto und schrieb einen netten Zettel mit der Frage, ob sie die Daten sehen wolle, und hängte ihn an den Haken an ihrer Haustür.

Auf dem Zettel stand:

Dr. Lee

Möchten Sie die israelischen Sicherheitsdaten sehen? Bitte lassen Sie mich ja oder nein wissen. Es stehen Menschenleben auf dem Spiel. Steve Kirsch 650-xxx-xxxx.

Hier ist das Bild des Zettels (das Loch war dort, wo er am Türhaken befestigt war):

Ich startete also meine Videokamera, um den einzigen Beweis für die Zustellung aufzunehmen, den ich jemals bekommen würde.

Offensichtlich war sie zu Hause und hatte keine Lust, die Tür zu öffnen und ein freundliches Gespräch über die wissenschaftlichen Daten zu führen, die Hunderttausende von Leben retten könnten.

Sie hat eine Ring-Türklingel. Sie hätte sagen können: „Hallo, wer ist da?“

Aber nein. Sie zog es vor, völlig still zu sein und die Polizei zu rufen.

Ich schätze, so funktioniert die Wissenschaft heute: Man soll nie mit jemandem sprechen, der eine andere Meinung vertritt, selbst wenn er lebensrettende Informationen hat, die anderswo nicht erhältlich sind.

Ich übergab dem Beamten den Zettel, den ich an ihre Tür gehängt hatte, und sah, wie er ihn mit ihr teilte, als ich zu meinem Auto ging. Die Nachricht wurde also mit Sicherheit überbracht… von der Polizei von Palo Alto!

Wenn sie es also nicht schon wusste, dann weiß sie jetzt, warum ich dort war, und es gibt jetzt eine öffentliche Aufzeichnung über die Übergabe an den Beamten.

Und danach gab es keinen Anruf auf meinem Handy. Das bedeutet, dass sie benachrichtigt wurde und es ablehnte, die Daten einzusehen, wodurch Leben gefährdet wurden.

Die Quintessenz ist folgende: Ich habe alles unternommen, um jede plausible Ausrede zu vermeiden, die eine Leugnung möglich macht. Selbst wenn ich das Angebot, die Daten einzusehen, per FedEx geschickt hätte, könnte sie behaupten, sie hätte mein FedEx nie gesehen. Jetzt kann sie nicht mehr behaupten, sie hätte es nie gesehen.

Jetzt habe ich also endlich einen Schlussstrich gezogen. Die Antwort lautet: „Ich habe Ihre Nachricht erhalten, und nein, ich möchte die Sicherheitsdaten, die den wissenschaftlichen Beweis dafür liefern, dass die Impfstoffe nicht sicher sind, nicht sehen, und ich werde Ihnen auch nicht sagen, warum ich die Daten nicht sehen möchte.“

Wow!

Vielen Dank an die Polizei von Palo Alto für den korrekten Umgang mit diesem Vorfall.

Die Beamten haben ihn gut gehandhabt. Ich habe keine Einwände.

Warum verschließen Ärzte ihre Augen vor medizinischen Verletzungen?

Viele Mediziner verschließen absichtlich die Augen vor der Möglichkeit einer medizinischen Verletzung oder vor Daten, die zeigen, dass ein von ihnen befürwortetes Medikament toxisch ist. Hier ist der Grund dafür: Link

Zusammenfassung

Ich war stolz darauf, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, um Dr. Lee auf dieses dringende Sicherheitsproblem aufmerksam zu machen. Ich frage mich, ob sie ebenso stolz darauf ist, dass sie meiner Frage ausweicht, sich weigert, an ihre Tür zu gehen, und mir die Polizei auf den Hals hetzt, weil ich versucht habe, sie auf dieses Problem aufmerksam zu machen?

Schließlich ignorieren sie nicht nur mich. Die BBC erntet die Lorbeeren dafür, dass eine Gruppe von über 300.000 Impfgeschädigten von Facebook entfernt wurde.

Nachdem die BBC die Muttergesellschaft von Facebook, Meta, alarmiert hatte, wurden die Gruppen entfernt.

Die weltweit oberste Aufsichtsbehörde für Impfstoffe will also die Sicherheitsdaten des israelischen Gesundheitsministeriums nicht sehen, und die BBC setzt sich dafür ein, die Impfgeschädigten zu verunglimpfen, damit auch sie keine Stimme haben.

Keiner der Verantwortlichen will wissen, was die Daten wirklich zeigen, und die Mainstream-Presse will sicherstellen, dass man nur ihre Seite der Erzählung hört.

Wir alle sollten über diese beiden Entwicklungen sehr besorgt sein und Antworten verlangen.