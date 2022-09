Zerrissene Jeans und „The Great Reset“ – Eine Geschichte der Gedankenmanipulation

Von Peter Koenig

Haben Sie sich jemals gefragt, wie es kommt, dass Menschen, vor allem junge Leute, fast einheitlich in zerrissenen Jeans herumlaufen? Das gilt auch für hochgebildete Universitätsstudenten und -absolventen. Sie sind in den letzten zwei Jahrzehnten zu dauerhaften Modevorbildern geworden – und die Mode setzt sich durch. Das geht so weit, dass die Leute für zerrissene und gebraucht aussehende Hosen mehr bezahlen als für neue Hosen. Der gesunde Menschenverstand ist aus dem Mainstream völlig verschwunden.

Es gibt viele alltägliche Trends, die von den Medien und der Propaganda indoktriniert werden – nicht nur zu kommerziellen Zwecken, sondern auch aus Gründen der subtilen, aber gezielten Beeinflussung.

„Ihr“ Plan ist brillant. Die schrittweise Umformung der Köpfe der Menschen in eine Richtung, eine Schablone, ist notwendig, um schließlich die totale Kontrolle zu erlangen.

Ein weiteres kleines Beispiel, das Sie vielleicht kennen oder auch nicht: Autofarben. Ist Ihnen aufgefallen, dass in den letzten zwei Jahrzehnten die überwiegende Mehrheit der Autos – eigentlich etwa 90 bis 95 % – entweder schwarz oder weiß sind, oder Schattierungen dazwischen? Alle haben den gleichen Zweck. Wir, die Menschen, sollten in einem schwarz-weißen Muster denken.

Vor etwa 15 Jahren lächelte ein Autohändler auf meine Bemerkung, er habe nur schwarze und weiße Autos auf seinem Parkplatz, und sagte: Ja, das ist die Norm. Er fügte hinzu, dass etwa 90 % oder mehr aller Autos in Europa und den USA (und vielleicht auch anderswo) schwarz oder weiß oder dazwischen schattiert seien. Er merkte an, dass dies absichtlich so gemacht wurde, um das Denken der Menschen zu beeinflussen. Ich war verblüfft. Aber als ich es dann selbst beobachtete und heute die Punkte miteinander verbinde, ergibt alles einen Sinn. Brillant. Das ist kein Zufall.

Die Dinge scheinen sich ein wenig zu ändern, wie Sie jetzt sehen können, schmücken mehr bunte Autos unsere westlichen Straßennetze. Aber bei weitem nicht genug. Wird es von Dauer sein? Wird der Geist der Menschen offen sein für Farben? Für eine Art gesellschaftlicher „Farbrevolution“?

Oder ist es nur eine kleine zeitlich begrenzte Erleichterung, die uns vorgaukelt, dass wir tatsächlich eine Wahl haben.

Jahrestag von 9/11 (2001), dem mutwilligen Einsturz der New Yorker Zwillingstürme, um über die endlosen Lügen, Täuschungen und die gezielte Bewusstseinsmanipulation nachzudenken, denen die Menschheit in den letzten mindestens 100 Jahren ausgesetzt war. Alles mit der Absicht, die Bevölkerung zu versklaven, zu kontrollieren und die Bevölkerung zu reduzieren, so dass die Vorteile und der Reichtum unserer großzügigen Mutter Erde nur unter einer kleinen Elite – und ihren insektenfressenden Sklaven – geteilt werden können.

Der Rest der überlebenden Bevölkerung dient denselben elitären Menschen und Finanzunternehmen – und wird zu körperlich und geistig eingeschränkten, digitalisierten Transhumanen, die den von 5G ausgestrahlten Signalen gehorchen.

Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident von Pfizer und Forschungsdirektor von Pfizer, appelliert an uns, die Menschen, jetzt zu reagieren, bevor es unwiederbringlich zu spät ist, nämlich dann, wenn im kommenden globalen Nordwinter 2022 / 2023 der letzte tödliche Angriff auf die Menschheit stattfinden könnte. Neben anderen Katastrophen könnt ihr mit geoengineertem Gefrieren, Hungersnöten, künstlich erzeugter Energie- und Nahrungsmittelknappheit, Stromausfällen, Kommunikationsunterbrechungen, Abriegelungen aus einer Vielzahl von Gründen, polizeilich bewachten Straßen und urbaner Kriegsführung zur Unterdrückung von Protestbewegungen rechnen – und mehr.

Aber habt keine Angst – seid euch nur bewusst. Und sich dessen bewusst zu sein, sollte uns JETZT die Macht geben, den Reset-Bulldozer an der Umsetzung seiner Agenda zu hindern.

Dr. Yeadon ruft alle Menschen dazu auf, sich das Unvorstellbare vorzustellen, nämlich dass wir von unseren Regierungen, die für die undurchsichtige, alles kontrollierende Kultorganisation arbeiten, verraten wurden und weiterhin verraten werden.

Er warnt uns und empfiehlt uns, „versuchsweise“ den Standpunkt einzunehmen, dass unsere Regierung aktiv daran arbeitet, uns zu schaden, die moderne Gesellschaft abzubauen und alle Menschen in einer digital kontrollierten totalitären Welt zu versklaven. Wenn wir diese Realität akzeptieren, ergibt alles, was wir in den letzten 2 ½ Jahren erlebt haben, Sinn und passt zusammen. Es gibt keine Zufälle.

Siehe die vollständige Warnung von Dr. Mike Yeadon. https://www.globalresearch.ca/dr-michael-yeadon-most-important-single-message-ive-ever-written/5792100

Wir leben unter einer gezielten Bewusstseinsmanipulation, die zu einer totalen Bewusstseinskontrolle führt. Die wichtigsten Instrumente sind:

lügende Politiker, denen wir vertrauen, weil wir sie (glauben) gewählt zu haben und weil sie von unseren Steuern bezahlt werden;

die gekauften, rund um die Uhr indoktrinierenden Medien, die zu 90 % fünf großen internationalen Medienkonzernen gehören, die alle an einem Strang ziehen und von denselben Finanzriesen finanziert werden;

Mode – ja, Mode – und auferlegte Lifestyle-Trends, und

immer wieder neu erfundene Angstkampagnen oder „unsichtbare, nicht existierende Viren“ – und

die jüngst angekündigte Lebensmittel- und Energieknappheit, aus der – so heißt es – die astronomische Inflation resultiere, zu deren Bekämpfung die Schulden der Gesellschaften – Ihre und meine – mit höheren Zinsen belastet werden müssten.

Alles ist möglich, eine Lüge nach der anderen, und die Menschen kaufen sie. Wir wissen, dass der Zweck das Gegenteil ist, nämlich den Ruin und Zusammenbruch der westlichen Industrie und Zivilisation herbeizuführen.

Wer ist an all dem schuld? Natürlich Russland-Russland-Russland, oder vielmehr Präsident Putin. Eine weitere eklatante Lüge.

Alles wird in den USA und in ihrem Vasallen-Kontinent, Europa genannt, von gekauften, kompromittierten und nicht gewählten kriminellen Politikern gemacht, die es genießen, ihre diktatorische Macht über die Menschen auszuüben.

Menschen! Wacht auf und erkennt die Realität, bevor es zu spät ist. Es ist nicht mehr viel Zeit übrig.

Ihnen wird auch eine „Grüne Agenda“ verkauft, die angeblich den vom Menschen verursachten Klimawandel verhindern soll.

Seien Sie sich dessen bewusst: Sowohl Kohlenstoff als auch CO2 sind lebenswichtige Stoffe. Ohne CO2 gibt es keine Bäume, keine Pflanzen, kein Leben.

Das Grün von heute ist das Braun von gestern.

Wir werden belogen, dass das vom Menschen verursachte CO2 unseren Planeten zerstört. Wir driften immer schneller in eine total kontrollierte, digital-faschistische Eine-Welt-Ordnung (OWO). Die Globalisierung greift um sich, während wir nichts dagegen tun und sie stillschweigend zulassen.

Die Solidarität ist weg vom Fenster, da die „dunklen Kultmeister“ immer neue Mittel erfinden, um uns zu spalten, die Gesellschaft, Länder, politische Parteien und sogar Familien zu spalten.

Ja, der Klimawandel ist menschengemacht – aber es ist nicht das, was man Ihnen weismachen will. Man nennt es „Geoengineering“ – hochentwickelte Wettermanipulation. Die Art von Manipulation, die uns im Sommer 2022 im globalen Norden extreme Hitzewellen und Dürreperioden beschert hat, die es in der Geschichte noch nie gegeben hat, und die Nahrungsmittelkulturen und die Infrastruktur zerstörte sowie Vieh und gefährdete Menschen regelrecht tötete.

Oder – alternativ – extreme Sturzfluten, nie dagewesene katastrophale Monsunregen, die ebenfalls die Landwirtschaft und die Infrastruktur zerstören und Todesopfer fordern. Siehe den Fall von Pakistan.

Geo-Engineering ist hinreichend dokumentiert. „Umweltveränderungstechniken (ENMOD) sind Instrumente der „Wetterkriegsführung“. Sie sind integraler Bestandteil des militärischen Arsenals der USA:

„Wettermodifikation wird ein Teil der inneren und internationalen Sicherheit werden und könnte einseitig erfolgen… Sie könnte offensive und defensive Anwendungen haben und sogar zu Abschreckungszwecken eingesetzt werden. Die Fähigkeit, Niederschlag, Nebel und Stürme auf der Erde zu erzeugen oder das Weltraumwetter zu modifizieren … und die Erzeugung von künstlichem Wetter sind Teil eines integrierten Pakets von [militärischen] Technologien.“ von der US Air Force in Auftrag gegebene Studie: https://www.geoengineeringwatch.org/documents/vol3ch15.pdf August 1996

Siehe: https://www.globalresearch.ca/does-the-us-military-own-the-weather-weaponizing-the-weather-as-an-instrument-of-modern-warfare/5608728

Gezielte Bewusstseinsmanipulation – Handlungen, die Sie glauben lassen, was nicht der Fall ist, oder was sich vom Sichtbaren, von der gängigen Erzählung unterscheidet – ist mehr als 100 Jahre alt. Sie ist fest in den Köpfen der westlichen Welt verankert.

Zu den wichtigsten Meilensteinen dieser Verratskampagne des Dunklen Kults gehören

Federal Reserve Act 1913 – legt den Grundstein dafür, dass der US-Dollar zu einem Fiat-Geld wird, das nichts mit der US-Wirtschaft zu tun hat und nach Belieben und Bedarf hergestellt werden kann – und wird zur Grundlage der Schuldenwirtschaft der westlichen Währungen, wobei das Bankensystem immer dominanter wird – und schließlich IHR Einkommen, Ihr Verhalten, durch digital manipulierte Währungen, die entsprechend IHREM Verhalten ausgegeben werden können, digital kontrolliert. – Wenn sie nicht JETZT gestoppt werden, werden die westlichen Währungssysteme bald zu Instrumenten, um uns, das gemeine Volk, zu versklaven.

Der Kalte Krieg, das Ende des Zweiten Weltkriegs – eine gezielte Angstkampagne gegen den Kommunismus: Die Sowjets kommen, die Sowjets kommen – seid wachsam, habt Angst – wir müssen sie in Schach halten. Die Berliner Mauer, die sich in den Begriff „Eiserner Vorhang“ verwandelte, verhinderte, dass die Ideen der Sowjets auf die freiheitsliebenden Demokratien des Westens überschwappten.

Die Sowjets kommen, die Sowjets kommen – seid wachsam, habt Angst – wir müssen sie in Schach halten. Die Berliner Mauer, die sich in den Begriff „Eiserner Vorhang“ verwandelte, verhinderte, dass die Ideen der Sowjets auf die freiheitsliebenden Demokratien des Westens überschwappten. Währenddessen wurde die Sowjetunion, die Hitlers Drittes Reich besiegte und den Zweiten Weltkrieg für den Westen gewann, durch den Krieg so schwer geschädigt, dass sie niemals eine Bedrohung für den bis an die Zähne bewaffneten Westen sein konnte, selbst wenn sie es wollte (sie hatte nie Expansionspläne). Der Kalte Krieg war eine Farce, eine weitere erbärmliche Lüge, die den Weg zum nächsten Wendepunkt im Krieg gegen die Menschheit ebnete.

Die mutwillige Zerstörung der Sowjetunion, die den Weg zu einer globalisierten Eine-Welt-Ordnung (OWO) ebnete. So weit sind wir noch nicht, und es gibt Anzeichen dafür, dass sich eine immer größere Mehrheit der Menschen und Länder von der Globalisierung abwendet; weg von den westlichen Wirtschafts- und Währungssystemen, zurück zur nationalen Souveränität und hin zum Osten – und sich für östliche Zusammenschlüsse wie die von China und Russland geführte Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) entscheidet, die inzwischen etwa die Hälfte der Weltbevölkerung umfasst und etwa ein Drittel des Welt-BIP kontrolliert.

So weit sind wir noch nicht, und es gibt Anzeichen dafür, dass sich eine immer größere Mehrheit der Menschen und Länder von der Globalisierung abwendet; weg von den westlichen Wirtschafts- und Währungssystemen, zurück zur nationalen Souveränität und hin zum Osten – und sich für östliche Zusammenschlüsse wie die von China und Russland geführte Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) entscheidet, die inzwischen etwa die Hälfte der Weltbevölkerung umfasst und etwa ein Drittel des Welt-BIP kontrolliert. 9/11 (2001) – markiert den Anfang vom Ende der Freiheit, wie wir sie zu kennen glaubten – mit der Verhängung des lange geplanten Patriot Acts – der die Amerikaner bis zu 90 % ihrer Bürger- und Menschenrechte beraubt, da die Anwendung des Patriot Acts einen Ausnahmezustand voraussetzt und nach Belieben durch ein Dekret des Präsidenten oder einen Beschluss des Kongresses angewendet werden kann. Die meisten Amerikaner sind sich immer noch nicht bewusst, in welchem Ausmaß ihre Rechte durch den Patriot Act beschnitten wurden, der ein Ereignis wie den 11. September brauchte, um in Kraft zu treten. Europa folgte diesem Beispiel mit einer immer tyrannischeren – und es muss wiederholt werden – UNGEWÄHLTEN Europäischen Kommission, die vorgibt, das Sagen über 500 Millionen Europäer zu haben; und schließlich,

– markiert den Anfang vom Ende der Freiheit, wie wir sie zu kennen glaubten – mit der Verhängung des lange geplanten Patriot Acts – der die Amerikaner bis zu 90 % ihrer Bürger- und Menschenrechte beraubt, da die Anwendung des Patriot Acts einen Ausnahmezustand voraussetzt und nach Belieben durch ein Dekret des Präsidenten oder einen Beschluss des Kongresses angewendet werden kann. Die meisten Amerikaner sind sich immer noch nicht bewusst, in welchem Ausmaß ihre Rechte durch den Patriot Act beschnitten wurden, der ein Ereignis wie den 11. September brauchte, um in Kraft zu treten. Europa folgte diesem Beispiel mit einer immer tyrannischeren – und es muss wiederholt werden – UNGEWÄHLTEN Europäischen Kommission, die vorgibt, das Sagen über 500 Millionen Europäer zu haben; und schließlich, The Great Reset, alias UN Agenda 2030 – das ultimative Anziehen der Schrauben um den Hals von Gesellschaften und Individuen, durch eine intensive Angstkampagne, basierend auf einem gefälschten, nie isolierten Virus, verunglimpfende und gefährliche Zwangsmasken, soziale Distanzierung – Trennung der Menschen voneinander, Abriegelungen, Arbeit von zu Hause aus – Reisebeschränkungen, Menschen an Ort und Stelle zu halten – Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren und allmählich immer mehr einschränkende Maßnahmen auferlegt werden, einschließlich einer digitalen allumfassenden, QR-Code-basierten (oder ähnlichen) ID – die endgültige Versklavung der Menschheit.

Dies, gepaart mit einer Impf-Kampagne einer experimentellen und giftigen mRNA-Injektion, die bisher zum Tod von Millionen von Menschen geführt hat, was wesentlich zu einem der Ziele des Great Reset, der massiven Bevölkerungsreduktion, beigetragen hat (40% mehr Todesfälle wurden von den Versicherungsgesellschaften seit Beginn der Impf-Kampagne, Mitte Dezember 2020, verzeichnet); die künstliche Erzeugung von Nahrungsmittel- und Energieknappheit mit all ihren Folgen, Hungersnöten, Tod; die Zerstörung dessen, was von den westlichen Volkswirtschaften übrig geblieben ist, und die Verschiebung der bankrotten Vermögenswerte zu den Elite-Milliardären und den Finanzgiganten, wie BlackRock, Vanguard, State Street und anderen Wall Street-Ikonen.

Diese Vorarbeiten ebnen den Weg für die 5G-gestützte Digitalisierung von allem, einschließlich des menschlichen Geistes, die aus überlebenden Menschen „Transhumane“ macht – ganz im Sinne des Traums von Klaus Schwab (CEO des WEF): Nichts zu besitzen, aber glücklich zu sein.

So weit sind wir noch nicht. Aber die Zeit ist kurz.

Zusammengehörigkeit, initiiert durch eine spirituelle Trennung vom dunklen Kult, vom Diktat und der Tyrannei, die vom Weltwirtschaftsforum (WEF) und seinen kolossalen Geldherren ausgeht; uns als Gesellschaften von unseren derzeitigen Regierungen und Geldsystemen trennen; Parallelgesellschaften und Geldsysteme initiieren.

Wenn wir den Geist des Miteinanders und nicht jeden für sich selbst begreifen, kann die Dynamik der neuen Ideen dazu führen, dass dieses Unterfangen als gesellschaftlicher Reset vom Volk für das Volk durchgeführt wird.

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang in der ganzen Welt tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020). Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Instituts der Renmin Universität, Peking.