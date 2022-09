Erzbischof Viganò: „Autoritärer Tyrann“ Papst Franziskus verursacht „unabsehbaren“ Schaden in der Kirche

„Es scheint mir offensichtlich, dass die Bewertung der intellektuellen Unredlichkeit der Befürworter der jüngsten Einschränkungen in liturgischen Fragen – allesamt Abgesandte von Bergoglio – unweigerlich negativ ausfällt.“

Anmerkung der Redaktion: Es folgt die Abschrift eines Interviews zwischen Erzbischof Carlo Maria Viganò und Paix Liturgique während einer von der Civitas-Bewegung am 13. August veranstalteten Konferenz. Das Interview wurde aus dem Italienischen übersetzt.

Paix Liturgique (PL): Eure Exzellenz, warum ist die Frage der Liturgie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine so brennende Frage?

Erzbischof Carlo Maria Viganò: Die liturgische Frage ist von großer Bedeutung, denn die heilige Handlung der Messe enthält die Lehre, die Moral, die Spiritualität und die Disziplin der kirchlichen Körperschaft, die die Liturgie feiert. So wie die katholische Messe ein vollkommener und kohärenter Ausdruck des katholischen Lehramtes ist, so ist die reformierte Liturgie [der Novus Ordo] ein Ausdruck der konziliaren Abweichungen; in der Tat offenbart und bestätigt sie ihr heterodoxes Wesen ohne die Zweideutigkeiten und das Geschwafel der Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils.

Vatikanischen Konzils. Man könnte sagen, um ein Gleichnis zu gebrauchen, dass in den Adern der tridentinischen Messe das gesunde Blut des Evangeliums fließt, während der neue Ritus mit dem verseuchten Blut der Häresie und des Weltgeistes fließt.

PL: Hat Papst Franziskus, der sich nicht sonderlich für die Liturgie interessiert, nicht wenigstens das Verdienst, das eigentliche Problem anzusprechen, wenn er sagt, dass die beiden liturgischen Formen, die alte und die neue, zwei unterschiedliche Ekklesiologien widerspiegeln?

Erzbischof Viganò: Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, und es ist genau das, was (1968) die Kardinäle Ottaviani und Bacci in ihrem „breve esame critico“ (kurze kritische Untersuchung) angeprangert haben, und auch Erzbischof Lefebvre in seinen vielen Interventionen, und was auch von anderen Bischöfen und Liturgikern angeprangert wurde. Was Sie als „zwei liturgische Formen“ eines einzigen Ritus bezeichnet haben, sind in Wirklichkeit zwei verschiedene Riten, von denen der eine vollständig katholisch ist und der andere katholische Wahrheiten verschweigt und Irrtümer protestantischen und modernistischen Ursprungs unterstellt. In diesem Punkt hat Bergoglio vollkommen Recht: Wer das Zweite Vatikanische Konzil und seine häretischen Entwicklungen annimmt, kann diese Irrtümer nicht in der traditionellen Liturgie wiederfinden, die aufgrund ihrer Klarheit im Glaubensbekenntnis eine Verurteilung und Verneinung des mens [der Denkweise oder der Einstellung] derer darstellt, die den Novus Ordo konzipiert haben.

PL: Im vergangenen Jahr sind mehrere Dokumente der Offensive gegen den traditionellen Ritus aufeinander gefolgt, beginnend mit Traditionis custodes (16. Juli 2021), dann die „Responsa ad Dubia“ (herausgegeben am 4. Dezember 2021 vom damaligen Erzbischof Arthur Roche, Präfekt des CDW) und schließlich das Apostolische Schreiben Desiderio desideravi (29. Juni 2022). Können wir noch Hoffnung haben, dass die versuchte Offensive gescheitert ist und dass die alte Liturgie nicht sterben wird?

Erzbischof Viganò: Die erste Täuschung, auf die wir nicht hereinfallen dürfen, ist die Täuschung durch den subversiven Gebrauch von Akten der Regierung und des Lehramtes. In diesem Fall haben wir es mit Dokumenten zu tun, die nicht verkündet wurden, um unsere Brüder im Glauben zu bestärken, sondern um sie davon zu distanzieren, was in klarem Widerspruch zum Motu Proprio Summorum pontificum von Papst Benedikt XVI. steht, das stattdessen das volle Recht auf die tridentinische Liturgie anerkennt.

Zweitens öffnet die Unverfrorenheit eines autoritären Tyrannen, der vom Hass auf die Kirche Christi zerfressen ist, selbst den Gemäßigtsten die Augen und zeigt ihnen, dass der ganze konziliare Betrug auf der Abneigung gegen die Wahrheiten beruht, die in der tridentinischen Messe zum Ausdruck kommen, während die offizielle Darstellung behauptet, die Liturgiereform habe nur dazu gedient, diese Wahrheiten den Gläubigen durch die Übersetzung zugänglicher zu machen.

PL: Die Art und Weise, wie Traditionis custodes angewendet wird, ist von Land zu Land und von Bischof zu Bischof sehr unterschiedlich. Einige haben das Dokument des Papstes angenommen, aber in Wirklichkeit haben sie in ihren Diözesen nichts geändert. Hat man nicht das Gefühl, vor allem in Italien, dass der Nachfolger von Franziskus nicht in der Lage sein wird, diese repressive Linie beizubehalten?

Erzbischof Viganò: Die Kirche ist keine Gesellschaft, die von einem absoluten Monarchen regiert wird, der frei von jeder höheren Autorität ist und seinen Untertanen seine Launen aufzwingen kann. Das Haupt der Kirche ist Christus, und Christus ist ihr einziger wahrer König und Herr, dessen Stellvertreter der Papst ist, so wie er der Nachfolger des Apostelfürsten ist.

Wenn man die stellvertretende Macht Christi missbraucht und sich außerhalb der Sukzession stellt, indem man heterodoxe Lehren vorschlägt oder Normen auferlegt, die sich auf sie beziehen, verschwindet diese innere Verbindung mit Christus, dem Haupt, und mit seinem mystischen Leib, der Kirche. In der Tat genießt die stellvertretende Gewalt des Papstes alle Vorrechte der absoluten, unmittelbaren und direkten Autorität über die Kirche nur insoweit, als sie ihrem Hauptzweck, dem salus animarum, entspricht und stets der Tradition und der Treue zu unserem Herrn folgt.

Ferner genießt der Papst bei der Ausübung dieser Autorität die besonderen Gnaden des Staates immer innerhalb der sehr spezifischen Grenzen dieses Ziels; diese Gnaden haben keine Wirkung, wenn er gegen Christus und die Kirche handelt. Deshalb sind Bergoglios wütende Versuche, wie gewalttätig und zerstörerisch sie auch sein mögen, unweigerlich zum Scheitern verurteilt und werden eines Tages sicherlich für null und nichtig erklärt werden.

PL: Was empfehlen Sie Laien, die über diese Situation verärgert sind?

Erzbischof Viganò: Die Laien sind lebendige Glieder des mystischen Leibes, und als solche haben sie das angeborene Recht zu verlangen, daß die sichtbare Autorität in Übereinstimmung mit dem Auftrag handelt und Gesetze erläßt, den sie von Christus erhalten hat. Wenn diese irdische Autorität mit der Erlaubnis der Vorsehung gegen den Willen Christi handelt und Gesetze erlässt, müssen die Gläubigen zunächst verstehen, dass diese Prüfung ein von der Vorsehung zugelassenes Mittel ist, um ihnen die Augen zu öffnen, nachdem sie jahrzehntelang von Abweichungen und Heuchelei überwältigt wurden, an die sich viele in gutem Glauben gehalten haben – eben weil sie der Hierarchie gehorsam waren und sich des Betrugs, der an ihnen begangen wurde, nicht bewusst waren.

Wenn sie dies begreifen, werden sie den Schatz bemerken, der ihnen von denen geraubt wurde, die ihn hätten bewahren und an künftige Generationen weitergeben sollen, anstatt ihn zu verstecken, nachdem sie ihn entwertet hatten, um ihn durch eine schlechte Fälschung zu ersetzen. Dann werden sie die Majestät Gottes anflehen, die Zeit der Prüfung zu verkürzen und der Kirche einen obersten Hirten zu geben, der Christus gehorcht, ihm gehört, ihn liebt und ihm vollkommene Anbetung erweist.

PL: Die Diözesanpriester scheinen die Zielscheibe und das Hauptopfer der Maßnahmen des Papstes gegen die traditionelle Liturgie zu sein: Welchen Rat würden Sie ihnen geben?

Erzbischof Viganò: In den Jahrzehnten vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil waren sich die Kirchenführer der wachsenden Bedrohung durch die Aufwiegelung der modernistischen Unterwanderer bewusst. Aus diesem Grund musste Pius XII. die Macht zentralisieren, aber seine Entscheidung – so verständlich sie auch war – hatte zur Folge, dass dem Klerus die Idee eingeflößt wurde, dass die Autorität in der Kirche unanfechtbar ist, unabhängig davon, was sie anordnen mag, während die Lehre uns lehrt, dass die unkritische Annahme jeder Anordnung Unterwürfigkeit und nicht wahrer Gehorsam ist.

Gestärkt durch diese Haltung, die die Bischöfe und Priester zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils spürten, nutzten die Putschisten diesen Gehorsam, um etwas durchzusetzen, was bis dahin nicht denkbar gewesen wäre. Gleichzeitig haben die nachkonziliare Indoktrination und die gnadenlose Säuberung der wenigen Abweichler diesem Ziel Vorschub geleistet.

Die heutige Situation erlaubt es uns, die nachkonziliaren Ereignisse mit größerer Objektivität zu betrachten, auch weil die Ergebnisse des „konziliaren Frühlings“ jetzt für alle sichtbar sind, von der Krise der diözesanen und religiösen Berufungen bis zum Zusammenbruch der Teilnahme der Gläubigen an den Sakramenten. Die Liberalisierung der Verfügbarkeit der alten Messe durch Benedikt XVI. hat viele Priester dazu gebracht, die unschätzbaren Schätze der wahren Liturgie zu entdecken, die ihnen zuvor völlig unbekannt waren, und die in dieser Messe die Opferdimension ihres Priestertums wiederentdeckt haben, die den Zelebranten zum „alter Christus“ macht und ihn innerlich verwandelt. Wer dieses „Wunder“ der Gnade erfahren hat, ist nicht mehr bereit, es aufzugeben. Pius V. zu feiern und Christus – Priester und Opfer – in ihrer priesterlichen Seele wirken zu lassen und ihrem Dienst einen festen, übernatürlichen Sinn zu geben.

Mein Rat an diese Priester ist, Widerstand zu leisten und Standhaftigkeit zu zeigen angesichts einer Reihe von Missbräuchen, die schon zu lange andauern. Es würde ihnen helfen zu verstehen, dass es nicht möglich ist, die Apostolische Messe [Tridentinische Messe] mit der von Erzbischof Annibale Bugnini erfundenen Messe [Novus Ordo Missae] auf eine Stufe zu stellen, denn in der ersten wird die Wahrheit eindeutig bekräftigt, um Gott die Ehre zu geben und die Seelen zu retten, während in der zweiten die Wahrheit in betrügerischer Weise zum Schweigen gebracht und oft geleugnet wird, um dem Geist der Welt zu gefallen und die Seelen in Irrtum und Sünde zu lassen.

Wenn man dies verstanden hat, stellt sich die Wahl zwischen den beiden Riten gar nicht, denn die Vernunft und der von der Liebe beseelte Glaube zeigen uns, welche von ihnen dem Willen Gottes entspricht und welche nicht. Eine Seele, die den Herrn liebt, duldet keine Kompromisse und ist bereit, ihr Leben zu geben, um der Kirche treu zu bleiben.

PL: Manche meinen, wir sollten diese Krise nutzen, um einen zukünftigen Papst zu bitten, nicht zu Summorum pontificum zurückzukehren, sondern stattdessen der traditionellen Liturgie volle Freiheit zu geben? Ist das möglich?

Erzbischof Viganò: Die traditionelle Liturgie genießt bereits de iure volle Freiheit und volle Rechte aufgrund ihrer ehrwürdigen Antike, der Bulle Quo Primum des heiligen Pius V. und ihrer Ratifizierung durch die kirchliche Körperschaft seit zweitausend Jahren. Dass diese Freiheit nicht ausgeübt wird, liegt an der „Klugheit“ der Diener Gottes, die sich durch die Sünde der Unterwürfigkeit unkritisch gegenüber jeder Entscheidung der kirchlichen Autorität gezeigt haben, anstatt Gott zu gehorchen, der der Ursprung und das letzte Ziel dieser Autorität ist.

Die volle Freiheit der traditionellen Liturgie wird sicherlich auch de facto wiederhergestellt werden, aber zusammen mit dieser Wiederherstellung wird es notwendig sein, den neuen Ritus abzuschaffen, der sich als Ursprung der lehrmäßigen, moralischen und liturgischen Auflösung des Gottesvolkes hinreichend bewährt hat. Es wird die Zeit kommen, in der die Missverständnisse und Irrtümer des Zweiten Vatikanischen Konzils verurteilt werden, und mit ihnen auch ihr kultischer Ausdruck.

PL: Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptfehler der neuen Messe?

Erzbischof Viganò: Ich glaube, dass es drei kritische Punkte gibt, die man erwähnen muss, die auf das einzige Problem des Verständnisses der katholischen Liturgie zurückzuführen sind.

Der erste Fehler des neuen Ritus besteht darin, dass er mit der zynischen Kälte eines Bürokraten ausgearbeitet wurde, während die authentische Liturgie ein harmonischer Korpus ist, der sich im Laufe der Jahrhunderte organisch entwickelt hat und sein Immunsystem sozusagen anpasst, um die Viren jeder Zeit zu bekämpfen. Zu glauben, man könne einem erwachsenen Körper die „ursprüngliche Einfachheit“ zurückgeben und ihn zwingen, in die Kindheit zurückzukehren, ist ein unnatürlicher Vorgang, der die vorsätzliche Absicht derjenigen offenbart, die diesen Weg mit der einzigen Absicht beschritten haben, die Kirche anfälliger für die Angriffe des Feindes zu machen. Und wer auch immer diesen Betrug geplant hat, wusste sehr gut, dass er seine Irrtümer nur durch die Abschaffung der Messe vermitteln konnte, die allein sie verurteilt und sie in jeder Geste, jeder Zeremonie und jedem Wort verleugnet. Wer auch immer dieses liturgische Monstrum ins Leben gerufen hat, das als eine Art Zelt oder Leinwand dienen soll, um den abwegigsten und frevelhaftesten Abweichungen freien Lauf zu lassen, hat keine guten Absichten.

Die zweite Schwachstelle ist die Täuschung, mit der der Novus Ordo der Kirche präsentiert und aufgezwungen wurde, indem behauptet wurde, er sei eine einfache Übersetzung des alten Ritus. In Sacrosanctum Concilium haben die Konzilsväter die Übersetzung der Lesungen und der didaktischen Teile der Messe in die Volkssprache genehmigt, die vorschreibt, dass der römische Kanon unangetastet bleibt, auf lateinisch und im Flüsterton gesprochen wird. Was das Consilium ad exsequendam für uns vorbereitet hat, ist etwas anderes, ein Ritus, der scheinbar sklavisch aus Cranmers „Book of Common Prayer“ von 1549 kopiert wurde und der perfekt dem ideologischen Ansatz seiner Verfasser entspricht.

Der dritte Fehler ist die bewusste Ersetzung des Hauptobjekts des Gottesdienstes – der Heiligen Dreifaltigkeit – durch die mit dem Zelebranten versammelte Gemeinde, die nun der Dreh- und Angelpunkt ist, um den sich die gesamte Liturgie dreht, der Bezugspunkt der heiligen Handlung. Die Vision des Priesters als „Präsident der Versammlung“, der Verlust der Sakralität, um die Improvisation zu fördern, die Ersetzung des Opferaltars durch einen geselligen Tisch – all dies sind Folgen eines lehrmäßigen Irrtums, der das Wesen der Messe leugnet, in der das Opfer Christi am Kreuz in unblutiger Form dem Vater dargebracht wird.

Ein aus Lüge und Betrug geborener Ritus, der von einem modernistischen Freimaurer erdacht und durch die Abschaffung eines zweitausend Jahre alten Ritus gewaltsam durchgesetzt wurde, verdient es nicht einmal, in all seinen spezifischen Punkten analysiert zu werden: Er muss einfach abgeschafft werden.

PL: Warum ist der Papst so feindselig gegenüber dem amerikanischen Episkopat?

Erzbischof Viganò: Nicht nur gegenüber dem amerikanischen Episkopat, sondern auch gegenüber den Gläubigen in den Vereinigten Staaten ist Bergoglio besonders feindselig eingestellt. Das hat seinen Grund in der Mentalität dieser Nation, die im Wesentlichen liberal ist, in der aber – gerade wegen des Zusammenlebens verschiedener und heterogener Religionen und Kulturen – auch Konservativen und Traditionalisten eine Stimme gegeben wird, die in der Tat einen zahlenmäßig bedeutenden Teil ausmachen, der glühend und engagiert ist. Pfarreien, Bewegungen und traditionelle amerikanische Gruppen zeigen, wie sehr die tridentinische Liturgie und die integrale katholische Lehre von den Gläubigen wiederentdeckt und hoch geschätzt werden, während die Kirchen, in denen der montinianische Ritus gefeiert wird, unaufhaltsam an Gläubigen, Berufungen und – was nicht zu unterschätzen ist – auch an finanzieller Unterstützung verlieren.

Die einfache Möglichkeit, dass man „ungestraft“ zur tridentinischen Messe gehen kann, ohne soziales Stigma, ist für Bergoglio unerhört und inakzeptabel, denn die Beweise für den Erfolg der so genannten „traditionellen Option“ untergraben jahrzehntelange Proklamationen und Selbstbeweihräucherungen seitens der Progressiven.

Zu sehen, wie Tausende von Gläubigen, junge Menschen, Familien mit Kindern, sich zur alten Messe versammeln und ihre Taufe kohärent leben – während auf der anderen Seite die Finanz- und Sexskandale des Klerus und selbsternannter katholischer Politiker die Kirchen leeren und in der Zivilgesellschaft an Glaubwürdigkeit verlieren – stellt jene lästige „Kontrollgruppe“ dar, die in der Medizin die Unwirksamkeit einer Behandlung beweist, gerade weil diejenigen, die sich ihr nicht unterzogen haben, gesund sind. So wie die Impfung mit einem experimentellen Genserum allen aufgezwungen werden muss, damit man nicht sieht, dass die Nebenwirkungen und Todesfälle nur die Geimpften betreffen, so darf es auch im liturgischen Kontext keine Gruppe oder Gemeinschaft geben, die das Scheitern dieser Massenimpfung mit dem Modernismus zeigt, die das Zweite Vatikanum war.

Die willkommene und herzliche Offenheit einiger amerikanischer Bischöfe gegenüber den traditionellen Gemeinschaften und ihre Interventionen auf der Suche nach der moralischen Kohärenz der Katholiken, die sich in der Politik engagieren, bringt Bergoglio in Rage und verleitet ihn zu impulsivem Verhalten und maßlosen Reaktionen, die seinen Unglauben und die völlige Verlogenheit seiner Appelle zur parresia („kühne Wahrheitsfindung“), zur Barmherzigkeit und zur Inklusivität offenbaren.

Andererseits scheint es mir, dass nach Jahrzehnten ökumenischer Appelle, „das Verbindende zu suchen und nicht das Trennende“ und „Brücken zu bauen, nicht Mauern“, die Anschuldigungen des neu ernannten Kardinals Roche – der gerade wegen seiner Loyalität zum Papst mit dem roten Hut ausgezeichnet wurde – Anschuldigungen, in denen Roche traditionelle Katholiken als „Protestanten“ bezeichnete, „Denn während die katholischen Kirchen nun für Protestanten offen sind – ihnen wird sogar in Anwesenheit von Prälaten und Kardinälen die communicatio in sacris [heilige Kommunion] gewährt -, werden die traditionellen Katholiken von den Modernisten als exkommunizierte vitandi behandelt – Menschen, die man meiden sollte.

Es scheint mir offensichtlich, dass die Bewertung der intellektuellen Unehrlichkeit der Befürworter der jüngsten Einschränkungen in liturgischen Fragen – allesamt Abgesandte von Bergoglio – unweigerlich negativ ausfällt, selbst wenn man sozusagen nur vom menschlichen Aspekt ausgeht: Sie sind weder aufrichtig noch bereit, die Argumentation ihrer Gesprächspartner zu verstehen. Sie zeigen einen rücksichtslosen Autoritarismus, einen pharisäerhaften Formalismus und einen Hang zur Verstellung und Lüge, der nicht die Voraussetzung für eine gerechte Lösung sein kann.

PL: Washington, Chicago, Arlington, Savannah: Warum haben die Bischöfe dieser vier amerikanischen Diözesen der traditionellen Messe den Kampf angesagt?

Erzbischof Viganò: Diese Diözesen – sicherlich Washington und Chicago, ohne San Diego und Newark auszulassen – werden von Bischöfen geleitet, die Teil von Bergoglios magischem Kreis und McCarricks „Lavendelmafia“ sind. Ihre Beziehungen der gegenseitigen Komplizenschaft, ihr Handeln zur Vertuschung von Skandalen, ihre Beziehungen zum tiefen Staat und zur Demokratischen Partei finden ihre signifikante Verkapselung in der Wertschätzung, die sie von Seiten Bergoglios genießen, der sie fördert und ihre Erklärungen und ihre katastrophalen Regierungsaktionen ratifiziert.

PL: Sehen Sie hinter all diesen scheinbar unzusammenhängenden Entscheidungen (die Pachamama, der Kampf gegen die Spitze und die traditionelle Liturgie, der Rückzug in moralischen Fragen usw.) die Umsetzung einer präzisen und kohärenten Strategie oder eines Plans?

Erzbischof Viganò: Es ist offensichtlich, dass diese unerbittliche Kriegshandlung gegen die traditionellen Katholiken eine Strategie und eine Taktik beinhaltet und dass sie einem Plan entspricht, der seit Jahrzehnten ausgearbeitet wurde, um die Kirche Christi zu zerstören und sie durch ihre ökumenische, globalistische und abtrünnige Fälschung zu ersetzen. Es wäre töricht zu glauben, dass sie ohne Ziel und ohne sich zu organisieren handeln.

Bergoglios Wahl im Konklave 2013 war ebenfalls geplant: Vergessen wir nicht die E-Mails zwischen John Podesta und Hillary Clinton über die Notwendigkeit, einen „Frühling der Kirche“ zu fördern, in dem ein progressiver Papst ihre Lehre und Moral verändert, indem er sie der Ideologie der Neuen Weltordnung unterwirft.

Es wurden Maßnahmen gegen Benedikt XVI. geplant, um ihn zum Rücktritt zu bewegen. Die subversive Arbeit der Erneuerer auf dem Konzil war geplant. Die Aktionen der Bergoglio-treuen Progressiven wurden in den Synoden, in den Sitzungen der Kurien und in den Konsistorien geplant. Andererseits verbirgt sich hinter den Feinden Christi und der Kirche immer der Satan mit seinen Intrigen, seinen Täuschungen, seinen Lügen.

PL: Wie sehen Sie die Zukunft der Kirche?

Erzbischof Viganò: Ich glaube, dass die Kirche auf kurze Sicht mit den Katastrophen fertig werden muss, die Bergoglio und sein kleiner Kreis korrupter Mitarbeiter verursacht haben. Die Schäden dieses „Pontifikats“ sind unabsehbar und werden nun auch von einfachen Menschen verstanden, denen der sensus fidei die absolute Unvereinbarkeit der derzeitigen Hierarchie mit dem kirchlichen Körper vor Augen führt. Die Spannungen und Gegensätze, die wir in der zivilen Sphäre zwischen der politischen Klasse und den Bürgern beobachten, sind ein Spiegelbild der immer tieferen Spannungen zwischen den kirchlichen Autoritäten und den Gläubigen.

Langfristig glaube ich jedoch, dass die Kirche gerade in dieser tiefen Glaubenskrise einen Ansporn finden wird, sich zu erneuern und zu läutern, indem sie endgültig jene inhärent liberale Haltung aufgibt, die bisher Gott und Mammon, Christus und Belial, den heiligen Pius V. und Bergoglio zusammengebracht hat. Wir haben das entstellte und grausame Gesicht des Feindes gesehen, der bis ins Allerheiligste vordringen konnte und sich dabei auf die Kompromissbereitschaft, die Mittelmäßigkeit der Kleriker, den menschlichen Respekt und die Zaghaftigkeit der Hierarchie stützte. Wir haben die Heiligkeit und Demut so vieler guter Priester, Ordensleute und Gläubiger vor Augen, die aus ihrem Schlummer erwachen und den epochalen Kampf verstehen, der im Gange ist.

Gleichzeitig sehen wir die Korruption, die Unehrlichkeit, die Unmoral und die Rebellion gegen Gott derjenigen, die sich als die wahren Hüter der Autorität Christi ausgeben, die diese Autorität jedoch mit List an sich reißen und mit Gewalt ausüben.

Selbst ein Kind versteht, auf welcher Seite es stehen, auf wen es hören und von wem es sich distanzieren muss. Deshalb sind die Worte unseres Herrn heute so gültig wie eh und je: „Wenn ihr euch nicht bekehrt und wie die Kinder werdet, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen (Mt 18,3).“