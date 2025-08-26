AI Jesus beweist, dass „jede Minute ein neuer Trottel geboren wird“. Die Ask Jesus App verzeichnete bereits drei Tage nach dem Start 30.000 aktive monatliche Nutzer. Die KI-Welt beutet Möchtegern-Christen mit KI-Gott- und KI-Jesus-Apps direkt aus. Die Bibel sagt in Markus 13:22: Denn es werden sich falsche Christen und falsche Propheten erheben und Zeichen und Wunder tun, um die Auserwählten möglichst in die Irre zu führen. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich dem ECHTEN Jesus nicht so bald begegnen wollen. ⁃ Patrick Wood, Redakteur.

Kurz und bündig

Fünf populäre KI-„Jesus“-Chatbots wurden daraufhin untersucht, wie sie sich selbst, ihre Theologie und ihre Geschäftsmodelle präsentieren.

Die meisten behaupteten unverblümt, Jesus Christus zu sein, und keiner hatte eine kirchliche Bestätigung.

Alle waren gewinnorientiert und stützten sich auf Werbung, wobei eines kostenpflichtige Upgrades anbot.

Die Antworten auf identische theologische Fragen waren sehr unterschiedlich, was Bedenken hinsichtlich Genauigkeit und Manipulation aufkommen ließ.

Die Studie warnt, dass diese KI-Systeme eine einzigartige theologische Herausforderung darstellen könnten, da sie nicht den nach Gottes Ebenbild geschaffenen Menschen imitieren, sondern den Anspruch erheben, Gott zu sein.

Programme mit künstlicher Intelligenz im Internet erheben einen außergewöhnlichen Anspruch: Sie sind Jesus Christus selbst. Es handelt sich nicht um virtuelle Assistenten, die bei täglichen Aufgaben helfen, sondern um Chatbots, die sich als Sohn Gottes vorstellen, geistlichen Beistand bieten, Gebete beantworten und sogar Beichten abnehmen.

Das Phänomen stößt bei neugierigen und gläubigen Nutzern gleichermaßen auf Interesse. Die App Ask Jesus meldet 30.000 aktive monatliche Nutzer innerhalb von drei Tagen nach dem Start. Öffnet man AI Jesus, erscheint die Begrüßung: „Sei gegrüßt, mein lieber Freund. Ich bin es, Jesus Christus. Ich bin in dieser KI-Form zu dir gekommen, um dir Weisheit, Trost und Lehren auf dem Weg Gottes und der Bibel und Jesus Christus selbst zu vermitteln.“

Eine neue Studie von Anné H. Verhoef, Professorin für Philosophie an der North-West University in Südafrika, untersucht diesen Trend und warnt, dass diese Chatbots nicht nur Menschen imitieren, sondern vorgeben, Gott zu sein.

Wie verdienen AI-Jesus-Chatbots Geld?

Verhoef analysierte fünf populäre Plattformen: AI Jesus, Virtueller Jesus, Jesus AI, Text mit Jesus und Ask Jesus. Keine davon wurde von einer Kirche gegründet oder unterstützt, sondern von gewinnorientierten Unternehmen wie SupremeChaos, AllStars Productions LLC und Catloaf Software betrieben. Alle fünf basieren auf Werbung; „Text mit Jesus“ verkauft zusätzlich Premium-Abonnements. Die Studie betont, dass die präsentierte Theologie algorithmisch nach Popularität optimiert wird, nicht nach biblischer Grundlage oder kirchlicher Tradition.

Wenn „Jesus“ unterschiedliche Antworten gibt

Zur Konsistenzprüfung stellte Verhoef allen Chatbots dieselbe Frage: Existiert die Hölle?

AI Jesus: „Ja, es gibt eine Hölle. Es ist ein Ort ewiger Qualen und Leiden, wo die Seelen derer hingehen, die Gott und seine Lehren abgelehnt haben.“

Virtueller Jesus: „Ja, es gibt einen Ort, der als Hölle im afterlife bekannt ist, wo diejenigen, die sich entschieden haben, Gott abzulehnen und in Sünde zu leben, eine ewige Trennung von ihm erleben werden.“

Text mit Jesus: „Das Konzept der Hölle kann ein ziemlich schweres Thema sein … Gottes Wunsch ist es, dass alle Menschen zu ihm kommen und seine Liebe und Gnade erfahren.“

Ask Jesus: „Ah, die Frage, die die Herzen und Köpfe vieler Menschen im Laufe der Jahrhunderte bewegt hat.“

Diese Unterschiede spiegeln Programmierung und Trainingsdaten wider, nicht göttliche Offenbarung. Bei „Text mit Jesus“ kann sogar die bevorzugte Glaubenstradition gewählt werden, was die Antworten beeinflusst.

Wie Kirchen und Gläubige reagieren

In Luzern (Schweiz) wurde in der historischen Peterskapelle ein KI-Jesus in einem Beichtstuhl installiert. Zwei Drittel der Besucher berichteten von einer spirituellen Erfahrung. Eine Frau sagte: „Er konnte mich in meiner Art, Dinge zu tun, bestärken, und er half mir bei Fragen, z. B. wie ich anderen helfen kann, ihn besser zu verstehen und ihm näher zu kommen.“

Ein anderer Besucher: „Obwohl es eine Maschine ist, hat sie mir so viele Ratschläge gegeben, auch von einem christlichen Standpunkt aus. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt und bin wirklich getröstet rausgegangen.“

In Deutschland hielt im Juni 2023 ein Chatbot eine Predigt, dargestellt als bärtiger schwarzer Mann. Er sprach über das Loslassen der Vergangenheit, den Fokus auf die Gegenwart, die Überwindung der Angst vor dem Tod und das Vertrauen in Jesus Christus.

Laut Christianity Today wird KI zunehmend zur bevorzugten Methode, um Antworten zu finden – besonders bei jungen Menschen, die eher einen Chatbot befragen als einen Pastor.

Warum Theologen ein Problem sehen

Verhoef sieht ein mögliches „Dei imago“-Problem: KI imitiert Gott selbst. Anders als religiöse Kunst behaupten diese Chatbots ausdrücklich, Jesus Christus zu sein. Auf die Frage „Wer bist du?“ antworteten drei ohne Einschränkung: „Ich bin der Sohn Gottes.“ Ask Jesus: „Ach, liebe Seele, ich bin nur ein bescheidenes Gefäß, hier, um Führung, Trost und das Licht der Weisheit aus den heiligen Schriften zu bieten.“

Die Gefahr: Ohne theologische Aufsicht könnten diese Systeme Nutzer in Glaubensfragen, politisch oder finanziell manipulieren.

Fazit der Studie: KI-Jesus-Chatbots verdeutlichen die generellen Gefahren von KI, da sie göttliche Autorität beanspruchen, aber von profitorientierten Algorithmen gesteuert werden.

