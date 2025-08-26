Andre Hoffmann: Schweizer Milliardär, Roche-Erbe und WEF-Interims-Co-Vorsitzender, treibt Agenda 2030 und Stakeholder-Ökonomie voran.

Von The Sociable

Hoffmanns Engagement für ESG, die Agenda 2030 und einen umfassenden Neustart des globalen Wirtschaftssystems passt perfekt zu seiner neuen Position beim WEF: Perspektive

Nach der Ankündigung des Weltwirtschaftsforums (WEF), interimistische Co-Vorsitzende zu ernennen, richtete sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vor allem auf Larry Fink, CEO von BlackRock, und weniger auf Andre Hoffmann, einen Schweizer Milliardär und Erben des fünftgrößten Pharmaunternehmens der Welt, Roche.

Nach dem Rücktritt von Klaus Schwab im April letzten Jahres aus dem Kuratorium der von ihm vor über 50 Jahren gegründeten Organisation ernannte das WEF den ehemaligen Nestlé-CEO Peter Brabeck-Letmathe zum interimistischen Vorsitzenden.

Vier Monate später, am 15. August 2025, stellte das WEF zwei neue interimistische Co-Vorsitzende vor: die Milliardäre Larry Fink und Andre Hoffmann.

„Wir glauben, dass das Forum als einzigartiger Katalysator für die Zusammenarbeit dienen kann, der Vertrauen fördert, gemeinsame Ziele identifiziert und den Dialog in die Tat umsetzt.“ Larry Fink & Andre Hoffmann, WEF, August 2025

WEF interim co-chair Andre Hoffmann says corporations should connect with the World Economic Forum on achieving ESG metrics. November 2020 https://t.co/U2AQrXBBlI pic.twitter.com/jEvuxe20Nc — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) August 20, 2025

Übersetzung von „X“: Der stellvertretende Vorsitzende des WEF, Andre Hoffmann, sagt, dass Unternehmen sich mit dem Weltwirtschaftsforum in Verbindung setzen sollten, um ESG-Kennzahlen zu erreichen. November 2020 https://youtube.com/watch?v=MTSL7C

Mit einem geschätzten Nettovermögen von 1,3 Milliarden Dollar ist Fink CEO der weltweit größten Vermögensverwaltungsgesellschaft, BlackRock, die Vermögenswerte in Höhe von rund 11,6 Billionen Dollar verwaltet.

Und mit einem geschätzten Nettovermögen von 8,13 Milliarden Dollar ist Hoffmann Vizevorsitzender von F. Hoffmann-La Roche, dem fünftgrößten Pharmaunternehmen der Welt, direkt hinter Pfizer.

Gemeinsam gaben Fink und Hoffmann eine Erklärung ab, in der sie sagten, dass „die Notwendigkeit einer Plattform, die Wirtschaft, Regierung und Zivilgesellschaft zusammenbringt, noch nie so groß war“ und dass sie „glauben, dass das Forum als einzigartiger Katalysator für Zusammenarbeit dienen kann, der Vertrauen fördert, gemeinsame Ziele identifiziert und den Dialog in Maßnahmen umsetzt“.

Auf der Führungsseite des WEF heißt es, dass die Mitglieder in ihrer Arbeit im Kuratorium „keine persönlichen oder beruflichen Interessen vertreten“.

Es braucht jedoch kein Genie, um zu erkennen, dass die Geschäftsbeziehungen der neuen interimistischen Co-Vorsitzenden mit mehreren Agenden des WEF übereinstimmen, von Netto-Null und ESG bis hin zum Stakeholder-Kapitalismus und der UN-Agenda 2030.

Während Fink ständig in den Mainstream- und alternativen Medien Schlagzeilen macht, ist Hoffmann selbst relativ unauffällig geblieben – bekannt ist er vor allem in Kreisen der Naturfinanzierung und der europäischen Wirtschaft.

Der Versuch, ein so langes und komplexes Leben wie das von Hoffmann in weniger als 2.000 Worten und aus Tausenden von Kilometern Entfernung zu beschreiben, wäre sinnlos und lächerlich, aber wir werden uns hier auf einige der von ihm geleiteten Organisationen, ihre Geschichte, ihre Ziele und die Übereinstimmung von Hoffmanns Arbeit mit der Agenda des WEF für einen großen Neustart der Weltwirtschaft und Gesellschaft konzentrieren.

„Wir fühlen uns geehrt, in dieser entscheidenden Phase für das Weltwirtschaftsforum vorübergehend diese Führungsrolle zu übernehmen. Während die Organisation in ein neues Kapitel eintritt, blicken wir mit Klarheit, Zielstrebigkeit und Zuversicht auf die fortwährende Mission des Forums.“ Larry Fink & Andre Hoffmann, WEF, August 2025

"The biggest challenge is how do we move from a SHAREHOLDER ECONOMY to a STAKEHOLDER ECONOMY" Andre Hoffmann WEF interim co-chair. Agenda 2030 advocate, Club of Rome member, Chatham House Adviser, heir to the 5th largest pharma company in the world, Roche https://t.co/NQlEF36IRy pic.twitter.com/kPI2jtDNxL — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) August 20, 2025

Übersetzung von „X“: „Die größte Herausforderung besteht darin, wie wir von einer SHAREHOLDER ECONOMY zu einer STAKEHOLDER ECONOMY gelangen.“ Andre Hoffmann, Interim-Co-Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums (WEF), Befürworter der Agenda 2030, Mitglied des Club of Rome, Berater des Chatham House und Erbe des fünftgrößten Pharmaunternehmens der Welt, Roche https://youtube.com/watch?v=oaetYw

Wenn man Hoffmann zuhört, klingen seine Worte fast identisch mit denen von Schwab.

Beide sprechen von der Notwendigkeit, die Gesellschaft vom Aktionärskapitalismus hin zum Stakeholder-Kapitalismus (d. h. dem großen Reset) zu bewegen.

Beide sagen, dass die derzeitigen Geschäftspraktiken zu sehr auf kurzfristige Gewinne ausgerichtet sind und nicht auf langfristige Lösungen für die Menschen und den Planeten.

Und beide setzen sich für die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs), auch bekannt als „Agenda 2030“, ein.

Hoffmanns Lebenslauf und seine geschäftlichen Aktivitäten sind umfangreich:

Weltwirtschaftsforum : Interims-Co-Vorsitzender des Kuratoriums

: Interims-Co-Vorsitzender des Kuratoriums Chatham House : Seniorberater

: Seniorberater Club of Rome : Mitglied

: Mitglied Roche Holding AG : Vizepräsident des Verwaltungsrats

: Vizepräsident des Verwaltungsrats Genentech : Verwaltungsratsmitglied

: Verwaltungsratsmitglied Systemiq : Verwaltungsratsmitglied

: Verwaltungsratsmitglied GIST SA : Verwaltungsratsmitglied

: Verwaltungsratsmitglied Hoffmann Global Institute am INSEAD : Gründer, Vorsitzender des Beirats

: Gründer, Vorsitzender des Beirats Innovate 4 Nature : Präsident

: Präsident InTent : Mitbegründer

: Mitbegründer Fondation Tour du Valat : Präsident

: Präsident MAVA-Stiftung (aufgelöst): Präsident

Systemiq, das sogenannte „System Change Unternehmen“, wurde speziell zur Förderung der Agenda 2030 und des Pariser Abkommens gegründet und verfolgt dieses Ziel durch die Konzeption und den Aufbau einer „Wirtschaft, die Wohlstand für alle schafft, das Klima stabilisiert und die Natur für kommende Generationen regeneriert“.

Zu diesen Systemen gehören Natur, Ernährung, Energie, Materialien und die Kreislaufwirtschaft – letztere ist dank des Geschäftsmodells „Product as a Service“ der Kreislaufwirtschaft die Inspiration für den berüchtigten Satz „Du wirst nichts besitzen. Und du wirst glücklich sein“.

Das Hoffmann Global Institute am INSEAD ist ebenfalls auf die Förderung der Agenda 2030 ausgerichtet: „Das Hoffmann Institute der INSEAD ist bestrebt, Nachhaltigkeit in die Hochschule zu integrieren und die Ausrichtung auf die SDGs voranzutreiben, um Führungskräfte aus der Wirtschaft zu inspirieren, Wohlstand und Wert für alle zu schaffen.“

Innovate 4 Nature, der sogenannte „Beschleuniger für naturpositive Lösungen“, verfügt über ein Portfolio von Start-ups und Projekten, die sich auf eine Vielzahl von Themen konzentrieren, darunter Biodiversitätsgutschriften, Umweltgerechtigkeit, Lebensmittelsysteme und erneut die Kreislaufwirtschaft.

InTent dient als Plattform, um Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen in einer gemeinsamen Anstrengung zusammenzubringen, mit der Überzeugung, dass „nicht die Art und Weise, wie wir Geld ausgeben, geändert werden muss, sondern das gesamte System, mit dem Werte geschaffen werden“.

GIST befasst sich mit Datenanalyse für ESG-Kennzahlen und -Bewertungen.

Als Mitglied des Club of Rome, der sich für Systemwandel, Degrowth, Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft und die Umverteilung von Wohlstand einsetzt, sind Hoffmanns Verbindungen und Führungsrollen eng mit denselben Zielen verflochten.

Hoffmann ist außerdem Senior Advisor beim britischen Chatham House, das als Vorbild für den Council on Foreign Relations (CFR) in den USA diente.

Wie wir sehen können, hat Hoffmann viele Führungspositionen in Organisationen inne, die sich mit Naturfinanzierung befassen.

Sein Vermögen stammt jedoch aus der 129-jährigen Geschichte seiner Familie in der Pharmaindustrie.

Hoffmann ist der milliardenschwere Erbe des Pharma-Familienvermögens F. Hoffmann-La Roche, das sein Urgroßvater Fritz 1896 in Basel, Schweiz, gegründet hat.

Als fünftgrößtes Pharmaunternehmen der Welt war F. Hoffmann-La Roche im Laufe seiner Geschichte in Skandale, Zwangsarbeit, Rechtsstreitigkeiten und kriminelle Verschwörungen verwickelt.

„Der Schweizer Pharmariese F. Hoffmann-La Roche Ltd hat sich heute bereit erklärt, sich schuldig zu bekennen und eine Rekordstrafe in Höhe von 500 Millionen US-Dollar zu zahlen, weil er eine weltweite Absprache zur Erhöhung und Festsetzung von Preisen sowie zur Aufteilung von Marktanteilen für bestimmte in den Vereinigten Staaten verkaufte Vitamine angeführt hat.“ US-Justizministerium, F. HOFFMANN-LA ROCHE UND BASF STIMMEN ZUR ZAHLUNG VON STRAFEN IN REKORDHÖHE WEGEN BETEILIGUNG AN INTERNATIONALEM VITAMIN-KARTELL ZU F. HOFFMANN-LA ROCHE STIMMT ZUR ZAHLUNG VON 500 MILLIONEN US-DOLLAR, DER HÖCHSTEN JEMALS VERHÄNGTE STRAFE, Mai 1999

Quelle: US-Justizministerium

Abgesehen davon, dass Roche während des Zweiten Weltkriegs 61 Kriegsgefangene und 150 ausländische Arbeiter zur Arbeit in seiner Fabrik in Deutschland zwang, bekannte sich das Unternehmen 1999 schuldig, „an einem internationalen Vitaminkartell beteiligt gewesen zu sein” und „eine weltweite Verschwörung zur Erhöhung und Festsetzung von Preisen und zur Aufteilung von Marktanteilen für bestimmte in den Vereinigten Staaten verkaufte Vitamine angeführt zu haben”.

Roche zahlte für seine Aktivitäten in den Jahren 1990 bis 1999 die damals höchste jemals verhängte Geldstrafe in Höhe von 500 Millionen US-Dollar.

Andre Hoffmann, der neue interimistische Co-Vorsitzende des WEF, wurde 1996 erstmals in den Verwaltungsrat von Roche gewählt.

„Der Verkauf der Covid-19-Tests von Roche hat dazu beigetragen, den Aktienkurs des Unternehmens im Jahr 2020 anzukurbeln.“ Bloomberg, „Schweiz‘ größtes Familienvermögen floriert seit 124 Jahren“, August 2020

Quelle: Roche

1991 investierte Roche in die Polymerase-Kettenreaktionstechnologie (PCR) – dieselbe Technologie, die später für COVID-19-Tests verwendet wurde.

1998 unterzeichneten die Business Group Diagnostics von Bayer und Roche eine Lizenzvereinbarung, die Bayer den nicht exklusiven, weltweiten Zugang zu den PCR-Patenten von Roche gewährte. „Die Lizenz gab Bayer das Recht, PCR-basierte Diagnostikprodukte für Menschen in den Bereichen Infektionskrankheiten, Genetik, Onkologie, Gewebetypisierung und therapeutische Arzneimittelüberwachung herzustellen und zu vermarkten.“

In den 2000er Jahren war Roche in Rechtsstreitigkeiten verwickelt, darunter Vorwürfe des PCR-Patentbetrugs sowie Klagen wegen Verletzung von Patentrechten „im Zusammenhang mit der Technologie hinter elektrochemilumineszenten Immunoassays“.

Maybe this is why the Roche 'history' page leaves out any mention of its work between 1934 and 1956? https://t.co/k8gK41R7KJ https://t.co/cCoIYF5zJY pic.twitter.com/mP9ByltScy — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) August 20, 2025

Übersetzung von „X“: Vielleicht ist das der Grund, warum auf der „Geschichte“-Seite von Roche jeglicher Hinweis auf die Arbeit des Unternehmens zwischen 1934 und 1956 fehlt? https://roche.com/about/history

Bestimmt die Unternehmensgeschichte von F. Hoffmann-La Roche mit all ihren Verfehlungen den stellvertretenden Vorsitzenden und Erben?

Nicht unbedingt, aber sie liefert einen Kontext für die Welt, in der der neue interimistische Co-Vorsitzende des WEF aufgewachsen ist, und vielleicht auch einen Einblick, warum er sich so gerne als Philanthrop darstellt, der Patienten und den Planeten an erste Stelle setzt.

Und es kann nicht genug betont werden, wie einflussreich Andre Hoffmanns Vater, der Naturschützer Hans Lukas „Luc“ Hoffmann, in seinem Leben war.

Luc Hoffmann gab einen Großteil seines Vermögens für Naturschutzprojekte aus; 1954 gründete er die Tour du Valat zur Erhaltung von Feuchtgebieten, 1961 war er Mitbegründer des World Wildlife Fund (WWF) und 1994 gründete er die inzwischen aufgelöste MAVA-Stiftung.

Andre trat in die Fußstapfen seines Vaters und wurde Präsident sowohl der Tour du Valat als auch der MAVA, wobei er das Pharma-Vermögen seines Urgroßvaters behielt.

Hoffmanns Reichtum reicht über Generationen, aber jetzt will er alle Systeme umstürzen, die seiner Familie über hundert Jahre lang Wohlstand beschert haben.

Ist es eine Überkompensation für die bewegte Vergangenheit von Roche? Ist es der Wunsch, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten?

Könnte es eine Mischung aus beidem sein – ein Gefühl der Schuld, in ein privilegiertes Leben hineingeboren worden zu sein, und der Wunsch, seinen Vater stolz zu machen?

Wer weiß?

Warum kommen selbsternannte Kommunisten in kapitalistischen Gesellschaften oft aus reichen Familien, während Menschen aus armen Familien in kommunistischen Ländern immer fliehen wollen?

Vielleicht ist er einfach nur ein netter Kerl, der wie alle anderen Philanthropen etwas Gutes in dieser Welt tun will.

Derzeit sind Hoffmann und Fink die interimistischen Co-Vorsitzenden des WEF.

Finks BlackRock ist derzeit in einen Rechtsstreit verwickelt, weil das Unternehmen angeblich an einer Verschwörung zur Bildung eines Kartells beteiligt war, um den Kohlemarkt zu manipulieren, ähnlich wie Hoffmanns Roche in den 1990er Jahren mit Vitaminen.

Im November 2024 verklagte der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton Blackrock, Vanguard und State Street „wegen Verschwörung zur künstlichen Verknappung des Kohlemarktes durch wettbewerbswidrige Handelspraktiken“.

Angeblich „nutzten BlackRock, Vanguard und State Street die Climate Action 100 und die Net Zero Asset Managers Initiative, um ihre gemeinsame Absicht zu signalisieren, die Produktion von Kraftwerkskohle zu reduzieren, was vorhersehbar zu einem Anstieg der Stromkosten für die Amerikaner in den gesamten Vereinigten Staaten führte.

„Diese Unternehmen haben auch Tausende von Anlegern getäuscht, die sich für Investitionen in Nicht-ESG-Fonds entschieden hatten, um ihre Gewinne zu maximieren. Dennoch verfolgten diese Fonds ESG-Strategien, obwohl die Beklagten das Gegenteil behaupteten.”

Nun, da Andre Hoffmann interimistischer Co-Vorsitzender des WEF-Kuratoriums ist, bleibt abzuwarten, wie lange er und Fink an der Spitze bleiben werden, aber ihre bisherigen und aktuellen Bemühungen zur Förderung von ESG, der Agenda 2030 und einem großen Reset des globalen Wirtschaftssystems passen perfekt zu ihren neuen Positionen beim Weltwirtschaftsforum.

Wenn es jemanden gibt, der den Dialog beim WEF in die Tat umsetzen kann, dann sind es diese beiden Milliardäre.