Das EU-Parlament hat gerade Christenfeindlichkeit anerkannt

Christen sind die am stärksten verfolgte Religionsgruppe der Welt

Peter Imanuelsen

Es gibt einige bedeutende Nachrichten aus der Europäischen Union.

Das EU-Parlament hat offiziell Christenfeindlichkeit („Christianophobia“) anerkannt und festgestellt, dass Christen weltweit schwerer Verfolgung ausgesetzt sind.

Trotz dessen, was man in den Mainstream-Medien lesen mag, sind Christen tatsächlich die am stärksten verfolgte Religionsgruppe der Welt.

Mehr als 380 Millionen Christen sind weltweit wegen ihres Glaubens schwerer Verfolgung ausgesetzt.

Im Januar verabschiedete das EU-Parlament eine Resolution, in der ausdrücklich der Begriff „Christianophobia“ verwendet wurde.

Dies geschah im Rahmen der jährlichen Resolution über Menschenrechte und Demokratie in der Welt.

„Während das Christentum weiterhin die am stärksten verfolgte Religion der Welt ist, mit mehr als 380 Millionen betroffenen Menschen, gibt es keinen europäischen Koordinator zur Bekämpfung von Christenfeindlichkeit, obwohl ein Koordinator zur Bekämpfung von Islamfeindlichkeit ernannt wurde“, heißt es in der EU-Resolution.

Dies zeigt, dass es in der EU keinen Koordinator zur Bekämpfung von Christenfeindlichkeit gibt, obwohl Christen weltweit am stärksten verfolgt werden.

Global gesehen wird einer von sieben Christen verfolgt. Das ist eine extrem hohe Zahl.

Der jüngste Bericht der Organisation Open Doors, die die Christenverfolgung weltweit dokumentiert, zeigt, dass 3.632 Kirchen und christliche Einrichtungen angegriffen wurden.

Allein in Nigeria wurden im vergangenen Jahr Tausende Christen getötet.

Unter den zehn Ländern mit der schlimmsten Christenverfolgung befinden sich sowohl kommunistische Staaten der extremen Linken als auch Länder, in denen Verfolgung durch islamischen Extremismus stattfindet.

Insgesamt 224.129 Christen mussten ihre Häuser verlassen, untertauchen oder aus ihrem Land fliehen, weil sie gewaltsamer Verfolgung ausgesetzt waren.

Laut Open Doors lebt eine Rekordzahl von Christen unter schwerer Verfolgung. Die Situation verschlechtert sich weiter.