Neuseeland macht den Anfang und erwägt radikale Fahrgesetze angesichts drohender Treibstoffkrise

Beamte haben angekündigt, dass sie erwägen, Notfallbefugnisse in Kraft zu setzen, die Beschränkungen für Millionen von Menschen bedeuten könnten.

Australiens Treibstoffmangel „verursacht Schmerzen“ für kleine Unternehmen

Die Schattenministerin für kleine Unternehmen, Jacinta Nampijinpa Price, sagt, der Treibstoffmangel in Australien „verursacht Schmerzen“ für kleine Unternehmen.

Beamte in Neuseeland haben angekündigt, dass sie erwägen, Notfallbefugnisse aus den späten 1970er-Jahren zu aktivieren, die einschränken könnten, wie oft Autofahrer fahren dürfen, falls sich die globalen Treibstofflieferungen weiter verschärfen.

Der Krieg im Nahen Osten hat sofort Schockwellen durch die globalen Märkte geschickt – selbst in einigen der abgelegensten Länder der Welt. Australien hat bereits seine strengen Standards gelockert, um drohende Engpässe abzufedern. Das bedeutet, dass für mindestens zwei Monate Kraftstoff mit höherem Schwefelgehalt verwendet wird.

Nun erwägt der nahe Nachbar Neuseeland etwas noch Kontroverseres.

Am Donnerstag erklärte Finanzministerin Nicola Willis, Regierungsbeamte hätten ein Gesetz überprüft, das erstmals nach der iranischen Revolution von 1979 eingeführt wurde, als die globalen Ölmärkte massiv gestört wurden.

Nach diesen Gesetzen mussten Autobesitzer einen Tag pro Woche festlegen, an dem sie ihr Fahrzeug nicht benutzen durften. Wer an diesem Tag dennoch fuhr, musste mit hohen Geldstrafen rechnen.

Die Regeln erlaubten der Regierung außerdem, Coupons zu verkaufen, um den Treibstoffverbrauch zu begrenzen und die Menge zu beschränken, die verkauft werden durfte. Die Politik wurde damals als „autofreie Tage“ bezeichnet und galt von Juli 1979 bis Mai 1980.

Diese Beschränkungen wurden während des zweiten globalen Ölpreisschocks eingeführt, als der Sturz des Schahs im Iran und die daraus resultierenden Unruhen die Ölproduktion stark reduzierten und die Preise weltweit steigen ließen.

Autofahrer mussten Aufkleber an ihrer Windschutzscheibe anbringen, die ihren festgelegten „autofreien Tag“ anzeigten. Wer an diesem Tag beim Fahren erwischt wurde, musste mit erheblichen Strafen rechnen. Für bestimmte Berufsgruppen und Notfälle gab es Ausnahmen.

Iranische Angriffe auf Schiffe haben die Straße von Hormus praktisch geschlossen – als Reaktion auf US-israelische Angriffe, bei denen der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet wurde.

In Neuseeland, das stark von Treibstoffimporten abhängig ist, ist der durchschnittliche Benzinpreis seit Beginn des Krieges laut dem Preisüberwachungsdienst Gaspy um fast 10 Prozent gestiegen. Diesel verteuerte sich sogar um mehr als 20 Prozent.

Willis sagte, solche Fahrbeschränkungen würden nur eingeführt, „wenn wir echte Störungen bei der Treibstoffversorgung sehen“.

Energieminister Shane Jones erklärte, das Land verfüge derzeit über etwa 50 Tage Treibstoffvorräte – entweder im Land selbst oder auf dem Weg dorthin.

Wie reagieren andere Länder auf Treibstoffschocks?

Neuseelands frühere Maßnahmen waren Teil eines größeren Musters in den Industrieländern während der Ölkrisen der 1970er-Jahre, als Regierungen Notmaßnahmen einführten, um den Energieverbrauch zu senken.

Während der Ölkrise von 1973, ausgelöst durch ein Exportembargo arabischer Ölförderländer gegen Staaten, die Israel im Jom-Kippur-Krieg unterstützten, kam es in den Vereinigten Staaten zu massiven Benzinengpässen.

Die Behörden führten verschiedene Notmaßnahmen ein. Einige Bundesstaaten nutzten ein „ungerade-gerade“-System, bei dem Autofahrer nur an bestimmten Tagen tanken durften – abhängig davon, ob ihr Kennzeichen mit einer geraden oder ungeraden Zahl endete. Außerdem setzte die Bundesregierung ein landesweites Tempolimit von 55 Meilen pro Stunde fest, um Treibstoff zu sparen.

Auch in Europa wurden ähnliche Maßnahmen eingeführt, um den Verbrauch zu reduzieren. Die Niederlande und Westdeutschland führten „autofreie Sonntage“ ein, bei denen private Fahrzeuge – außer für wichtige Dienste – vorübergehend von den Straßen verbannt wurden. In der Schweiz gab es ähnliche Beschränkungen, sodass Autobahnen ungewöhnlich leer waren und Menschen auf Straßen spazierten oder Fahrrad fuhren, die normalerweise voller Verkehr waren.

Japan, das stark von Ölimporten abhängig ist, reagierte in den 1970er-Jahren mit massiven Effizienzsteigerungen in Industrie und Transport. Das Land investierte stark in kraftstoffsparende Fahrzeugtechnologien und passte Teile seiner Industrie an, um weniger Energie zu verbrauchen.

Diese oft strengen Maßnahmen waren meist nur vorübergehend, erinnerten aber daran, wie schnell sich Situationen ändern können, wenn ein Krieg einen der wichtigsten Ölproduzenten der Welt betrifft.