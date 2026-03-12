Pepe Escobar: Irans tödlicher Raketenangriff SCHOCKIERT Israel, Trump VERLIERT den Krieg

Das Video mit Pepe Escobar und Danny Haiphong analysiert die aktuelle Eskalation im Krieg zwischen den USA/Israel und Iran (Stand März 2026).

Escobar, ein erfahrener geopolitischer Analyst, beschreibt eine dramatische Wende zugunsten Irans: massive Raketenangriffe, Kontrolle über die Straße von Hormus und wirtschaftliche Druckmittel, die den Westen in die Defensive drängen.

Trump und Netanyahu wirken zunehmend isoliert und panisch, während Iran mit strategischer Präzision und Unterstützung von Russland und China vorgeht.

Der folgende ausführliche Artikel fasst die Kernpunkte zusammen, ergänzt um Kontext und baut auf Escobars Einschätzungen auf.

Irans verheerender Raketenangriff schockiert Israel – Trump verliert den Krieg

Der Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran hat eine neue, dramatische Phase erreicht.

Iran hat in den letzten 24–48 Stunden (Stand März 2026) seine bisher massivste und effektivste Raketenoffensive gegen Israel gestartet. Schwere ballistische Raketen mit über einer Tonne Sprengstoff (z. B. Kheibar Shekan und Khorramshahr) durchschlagen zunehmend die israelischen Abwehrsysteme.

Bilder von Einschlägen in Tel Aviv und Umgebung zeigen erhebliche Zerstörungen – trotz extremer Zensur in Israel, wo Medien live den Himmel meiden, sobald Sirenen ertönen.

Escobar betont: Iran hat seine Strategie grundlegend angepasst. Frühere Angriffe nutzten ältere Modelle (aus 2012–2015), nun kommen ausschließlich moderne, tonnenschwere Sprengköpfe zum Einsatz – „Zerstörung absolut garantiert“.

Die IRGC (Islamische Revolutionsgarde) operiert dezentral: 31 Kommandeure in den Provinzen haben volle Autonomie, ohne Rücksprache mit Teheran. Angriffe erfolgen nun rund um die Uhr in Wellen von Drohnen und Raketen – ein „Mosaik“ aus dezentraler, reaktiver Kriegsführung.

Gerüchte über getötete hochrangige Israelis (z. B. Netanyahus Bruder Ido oder Mossad-Chef) bleiben unbestätigt, doch die Narrative-Kontrolle entgleitet Israel und den USA massiv.

Israelische Medien zensieren Himmelaufnahmen, während Iran live Zerstörungen zeigt. Die Bevölkerung in Iran reagiert nicht mit Panik, sondern mit Massenveranstaltungen – trotz Bombardements auf Zivilisten, Krankenhäuser und Infrastruktur durch die „Achse des Bösen“ (USA/Israel).

Straße von Hormus: Irans wirtschaftliche Atombombe

Der entscheidende Hebel ist die Straße von Hormus.

Iran hat sie de facto geschlossen – offiziell „offen für befreundete Nationen“ (China, Russland, Bangladesch etc.), geschlossen für „feindliche“ (USA, Israel, NATO-nahe Länder wie Japan).

Schiffe ohne klare Kooperation werden angegriffen; bereits drei Tanker wurden beschädigt.

Iran warnt: Bereitet euch auf 200 US-Dollar pro Barrel Öl vor – bald sogar 500 Dollar, wenn der Korridor zwei Wochen blockiert bleibt.

Aktuell (März 2026) liegt Öl bereits deutlich über 100 Dollar, mit extremen Schwankungen durch widersprüchliche Berichte über Tankerverkehr.

Die globale Wirtschaft kollabiert in Echtzeit: Keine Evakuierung US-Basen, Hotels in UAE getroffen, Chaos an Flughäfen in Dubai und Tel Aviv.

Trump versucht verzweifelt Deeskalation: Er hat mit Oman, Türkei, Katar und Putin telefoniert – vergeblich.

Putin bot Mediation an, betonte aber: Die USA müssen Iran ernsthaft Zugeständnisse machen.

Russland profitiert enorm – höhere Ölpreise füllen den Haushalt, ohne Finger krumm zu machen.

Russland und China: Irans unsichtbare Verbündete

Escobar enthüllt massive Unterstützung.

Eine Woche vor dem US-Angriff (28. Februar 2026) übergab Russland der IRGC den detaillierten US-Kriegsplan – Launch-Plattformen, Waffen etc.

Russische Frachtflugzeuge pendeln nonstop („Astrakhan-Teheran-Shuttle“). Upgraded Shahid-Drohnen (russische Geran-6) mit Jamming-Technik sind im Einsatz.

China teilt Echtzeit-Intel via Satelliten und Forschungsschiff Liao Wang 1 im Golf von Oman.

Iran exportiert Rekordmengen Öl nach China – bilaterale Deals sichern Priorität.

China ist energieautark genug (84–86 % Selbstversorgung, Reserven für Monate, Pipelines aus Russland/Kasachstan/Myanmar), um lange durchzuhalten.

BRICS leidet: Indien hat Russland und Iran verraten (Öl-Stopp, Koordinaten preisgegeben?), doch Iran bleibt diplomatisch.

BRICS ist „im Koma“, muss neu gestartet werden – von Russland und China.

Trump und die Achse der Verlierer

Trump lügt und wirft Berater (Kushner, Witoff etc.) unter den Bus.

Er behauptet: „Nichts mehr zu bombardieren – Krieg endet bald.“

Realität: Suizid für die US-Wirtschaft.

Kein Regimewechsel in Sicht – Iran hat vier Ebenen Nachfolgeplanung.

Der neue Oberste Führer Mojtaba Khamenei (Sohn des getöteten Ali Khamenei) ist verletzt, tritt nicht öffentlich auf – doch Millionen huldigen der „Idee“ der Kontinuität und Rache.

Massenrallys trotz Bombardements zeigen: Iran ist unzerbrechlich.

US-Kongress-Briefings (z. B. Chris Murphy): „Völlig inkohärent – keine Ziele erreichbar.“

Keine Bodeninvasion möglich ohne Katastrophe.

Iran erbeutet US-Waffen (z. B. Precision Strike Missile) – Daten gehen an Russland/China.

Fazit: Das Ende der Hegemonie?

Iran diktiert die Regeln: Kein Halten mehr.

Die „Achse des Chaos“ (USA/Israel) erhielt die Räumungsklage – existentieller Krieg.

Iran kämpft nicht nur defensiv, sondern um die Beendigung westlicher Aggressionen.

Der globale Süden sieht in Khamenei/Mojtaba einen Märtyrer-Symbol wie Che oder Sankara.

Trump blufft – doch jede Eskalation kostet ihn mehr.

Der Krieg zeigt: Der „Empire of Chaos“ verliert nicht nur militärisch, sondern strategisch und wirtschaftlich.

Iran, Russland und China formen die neue Ordnung – während der Westen in Panik versinkt.

