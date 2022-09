10 Lebensmittel, die Sie in Ihrem Haus oder Garten anbauen können

Versuchen Sie, Ihre eigenen Lebensmittel zu Hause anzubauen – Sie werden überrascht sein, wie einfach das ist.

Man könnte meinen, dass die Pflege eines Gartens oder Schrebergartens nur etwas ist, was nur Rentner tun – aber wenn man als Student zu Hause seine eigenen Produkte anbaut, kann man eine Menge Geld sparen (und es macht auch noch Spaß).

Und das Beste daran ist, dass Sie nicht einmal unbedingt einen Garten brauchen, um Ihre eigenen Lebensmittel anzubauen – Sie können einige Ihrer Grundnahrungsmittel ganz einfach im Haus züchten.

Wir haben unsere zehn besten Gemüsesorten zusammengestellt, die Sie ganz einfach in Ihrem Garten (oder zu Hause!) anbauen können, und geben Ihnen ein paar Tipps, wie Sie loslegen können.

Wie man Obst und Gemüse zu Hause anbaut

Das Wichtigste zuerst: Du brauchst keinen üppigen grünen Garten, um allerlei leckere Dinge für dich und deine Mitbewohner anzubauen.

Ein wenig Platz auf der Fensterbank reicht für kleine Dinge wie Kräuter, Salat und Kresse aus, und Sie können kleinere Gemüsesorten wie Tomaten in Pflanztöpfen in der Küche anbauen.

Wenn Sie sich nach draußen wagen wollen, aber nur wenig Platz für die Bepflanzung haben, können Sie mit einer Blumenampel oberirdischen Platz schaffen.

Wenn Sie das Glück haben, einen Garten mit etwas Erde und Platz zum Umgraben zu haben, können Sie anfangen zu pflanzen (aber sprechen Sie vielleicht erst mit Ihrem Vermieter und Ihren Nachbarn).

Sie können auch Tomaten, Erdbeeren oder Kartoffeln in Anzuchttaschen anbauen, sofern Sie etwas Platz im Freien haben. Sie müssen nicht viel kosten und enthalten alle Nährstoffe, die Ihre Pflanzen brauchen.

Für Gemüse mit tieferen Wurzeln, wie Karotten oder Kartoffeln, können Sie auch eine Gartentonne verwenden. Klingt seltsam? Funktioniert aber total.

Was brauchen Sie, um zu Hause Lebensmittel anzubauen?

Gartenarbeit mag wie ein Hobby klingen, das mit einer ganzen Reihe teurer Ausrüstungen verbunden ist, aber man braucht wirklich nicht viel, um mit dem Anbau von Lebensmitteln zu beginnen.

Wenn du im Haus anbaust, brauchst du nur ein paar geeignete Töpfe, Samen und gute Erde, aber das ist auch schon alles.

Wenn Sie draußen anbauen, sollten Sie vielleicht in eine Gießkanne oder ein paar Holzpfähle und Gartendraht für Tomaten investieren (da diese an einer Ranke nach oben wachsen).

Ein wenig Dünger wird das Wachstum beschleunigen und dafür sorgen, dass Ihr zukünftiges Gemüse optimal gedeiht. Du könntest dafür Produkte der Marke Baby Bio verwenden, aber die sind ein bisschen teuer. Ein normaler Trockendünger (wie Growmore oder Blut-, Fisch- und Knochendünger) ist für jedes Gemüse geeignet und muss nur ein paar Mal im Jahr verwendet werden.

In handfeste Dinge wie Schaufeln oder Kellen musst du nur investieren, wenn du etwas in den Boden deines Gartens steckst, aber auch die bekommst du recht günstig bei Amazon.

10 Leicht anbaubare Lebensmittel:

Wenn Sie mit dem Eigenanbau von Lebensmitteln beginnen möchten, sind dies die besten Arten von Produkten

Zwiebeln und Knoblauch

Wenn Sie Knoblauch und Zwiebeln zu Hause anbauen, können Sie eine Menge Geld sparen.

Sie sind nicht nur super einfach zu Hause anzubauen, sondern halten sich bei richtiger Lagerung auch bis zu acht Monate, und Knoblauchzwiebeln halten sich monatelang im Gefrierschrank (Sie können jeweils nur eine Zehe abbrechen und den Rest einfrieren).

Wie man Zwiebeln und Knoblauch anbaut

Wenn Sie zu Hause Zwiebeln und Knoblauch anbauen möchten, achten Sie auf die grünen Triebe (die normalerweise bedeuten, dass die Zwiebeln entsorgt werden müssen) und pflanzen Sie sie als ganze Zwiebeln oder einzelne Knoblauchzehen in gut durchlässige Erde (entweder in den Boden oder in einen großen Anzuchtbeutel).

Versuchen Sie, die Zwiebeln im Frühjahr oder im Herbst in die Erde zu bringen und lassen Sie sie dann ihre Arbeit tun (und vergessen Sie natürlich nicht, sie zu gießen.

Kartoffeln

Ob gebraten, gekocht oder püriert – Kartoffeln eignen sich für viele leckere Gerichte, wie unser Rezept für Käse-Zwiebel-Rösti. Und noch besser: Sie können sie ganz einfach in einer alten Gartentonne anbauen.

Das Tolle an Kartoffeln ist, dass sie fast überall wachsen können, solange man ein paar Grundlagen beachtet. Und wussten Sie, dass Sie Kartoffeln einfrieren können, solange sie teilweise oder ganz gekocht sind?

Wie man Kartoffeln anbaut

Füllen Sie eine alte Tonne, einen Anzuchtsack oder sogar einen alten Kartoffelsack halb voll mit Kompost. Pflanzen Sie dann ein oder zwei ganze Kartoffeln hinein. Der Trick ist, nicht zu viele zu pflanzen, denn sie brauchen viel Platz, damit die Wurzeln austreiben und wachsen können.

Sobald die ersten grünen Triebe aus der Erde ragen, bedecken Sie sie mit etwas mehr Kompost, warten, bis sie wieder austreiben, und wiederholen den Vorgang.

Setzen Sie diesen Vorgang fort, bis der Sack/Behälter voll ist. Nach 10 bis 20 Wochen sind Ihre Kartoffeln verzehrfertig (wenn das Laub zu welken beginnt, sind sie bereit zum Ausgraben). Denken Sie daran, die Kartoffeln gut zu wässern!

Achten Sie darauf, dass Ihr Behälter/Sack auf einigen Ziegelsteinen steht, damit das Wasser abfließen kann. Wenn Sie die Kartoffeln drinnen anbauen, decken Sie den Boden des Behälters mit Steinen ab, bevor Sie die Erde einfüllen, damit überschüssiges Wasser nach unten abfließen kann.

Kräuter

Frische Kräuter können selbst die langweiligsten Mahlzeiten schmackhaft machen, aber das Problem ist, dass sie eine Menge Geld kosten können und es schwierig ist, sie lange genug frisch zu halten, um ihr Geld wert zu sein.

Wie man Kräuter anbaut

Sie können entweder Samen in einem Gartencenter kaufen oder eine Topfpflanze im Supermarkt erwerben (in der reduzierten Abteilung finden Sie oft etwas spitz aussehende Pflanzen – nehmen Sie sie mit nach Hause, pflanzen Sie sie in Ihren Blumenkasten und beobachten Sie, wie sie zu neuem Leben erwachen. Auf diese Weise kann man sie auch noch nach der Blütezeit essen).

Basilikum, Schnittlauch, Petersilie und Salbei gedeihen gut in einem sonnigen Blumenkasten oder in einem Blumentopf am Fenster, während Oregano, Thymian, Minze und Rosmarin sowohl drinnen als auch draußen im Garten gedeihen.

Erdbeeren

Wer liebt nicht eine saftige Erdbeere in seinem Frühstücksmüsli, auf dem Porridge oder aufgeschnitten in einem selbstgemachten Cocktail?

Wie man Erdbeeren anbaut

Sie können Erdbeeren in Töpfe, Pflanzsäcke oder in den Garten pflanzen, solange sie nicht zu viel Staunässe bekommen.

Der Vorteil dabei ist, dass sie bei guter Pflege Jahr für Jahr Früchte tragen.

Salatblätter

Das Tolle an Salatblättern ist, dass man sie so gut wie das ganze Jahr über anbauen kann, wenn man je nach Jahreszeit verschiedene Sorten wählt.

Wie man Salatblätter anbaut

Züchten Sie sie in der Erde, wenn Sie Platz haben, oder in einem Blumenkasten, wenn Sie eine lockerblättrige Sorte haben. Um Ihre Salate aufzupeppen, können Sie auch Frühlingszwiebeln und Radieschen in Blumentöpfen anbauen.

Erstaunlich an Salat ist auch, wie schnell die Blätter wachsen – wenn Sie in den Sommermonaten Samen aussäen, haben Sie in drei oder vier Wochen Blätter, die groß genug sind, um sie auf Ihr Butterbrot zu legen.

Wenn Sie feststellen, dass die Schnecken sie vor Ihnen auffressen, können Sie sie mit ein paar zerdrückten Eierschalen oder Salz um Ihre Pflanzen herum abwehren.

Chilis und Paprika

Ob scharf oder nicht, Paprika und Chilis geben jedem Gericht die richtige Würze – und sie sind auch noch recht einfach anzubauen.

Wie man Paprika und Chili anbaut

Die Pflanzen gedeihen gut in einem kleinen Topf am Fenster.

Sie können eine Vielzahl verschiedener Arten aus Samen ziehen – bleiben Sie einfach bei einer pro Topf und gießen Sie sie wenig und oft. Kinderleicht.

Sellerie

Sind Sie auf der Suche nach etwas, das Sie zu Hause leicht anbauen können? Sellerie ist eine der wenigen verblüffenden Gemüsesorten, die sich selbst vermehren können, wenn man nur isst, was man will, und die Wurzeln anschließend in Wasser eintaucht

Wie man Sellerie anbaut

Legen Sie die Wurzel einfach in eine flache Schale oder einen Becher mit Wasser auf die Fensterbank und achten Sie darauf, dass sie nicht ganz untergetaucht ist (aber besprühen Sie die Oberseite gelegentlich mit Wasser, damit sie nicht austrocknet).

Eine gute Idee ist es, einige Cocktailstäbchen in die Seiten zu stecken und sie auf den Schüsselrand zu stützen, damit die Oberseite nicht unter Wasser geht.

Erstaunlicherweise sprießt nach etwa einer Woche ein neuer kleiner Selleriekopf. Jetzt können Sie ihn in einen Topf oder einen Anzuchtbeutel mit Erde stecken – und schon nach wenigen Wochen haben Sie einen neuen essbaren Sellerie.

Um noch mehr Geld für Lebensmittel zu sparen, sollten Sie bedenken, dass es viele andere Lebensmittel gibt, die Sie aus Abfällen nachwachsen lassen können, z. B. Frühlingszwiebeln und Ingwer.

Tomaten

Tomaten gehören zu den Grundnahrungsmitteln für Studenten. Warum sollten Sie sie also nicht selbst anbauen – vor allem, wenn Sie sie in unserem supergesunden Rezept für Kabeljau und Pesto verwenden können.

Wie man Tomaten anbau

Sie können entweder Tomatensamen kaufen und sie einpflanzen oder Sie entscheiden sich für eine junge Pflanze, die bereits eine Ranke hat, wenn Sie früher mit der Produktion beginnen möchten.

Sobald sie eine gute Größe erreicht haben, können Sie sie in Ihren Anzuchtbeutel umpflanzen oder auch spezielle Sorten für Ampeln kaufen.

Möglicherweise müssen Sie einen Holzpfahl verwenden und die Rebe mit Gartendraht daran festbinden, damit die Pflanzen aufrecht stehen, und wenn Sie in Tomatendünger investieren, bleiben sie glücklich und gesund.

Sobald sie anfangen, rot zu werden, pflücken Sie sie (es ist in Ordnung, wenn sie noch etwas grün/unreif sind) und stellen Sie sie auf die Fensterbank, bis sie voll ausgereift sind. Legen Sie die Tomaten nicht in den Kühlschrank, bevor sie reif sind, sonst verlieren sie viel von ihrem Geschmack.

Kresse

Die Kresse ist das Nonplusultra unter den einfach zu ziehenden Nahrungsmitteln und lässt sich weder schneller noch einfacher anbauen.

Wie man Kresse anbaut

Nehmen Sie einen alten Kressetopf, der von einem früheren Kauf im Supermarkt übrig geblieben ist, oder einen beliebigen billigen und flachen Plastiktopf, und geben Sie etwas Erde und Samen hinein. Stellen Sie ihn an einen sonnigen Platz am Fenster und gießen Sie ihn regelmäßig. Bingo!

Kresse ist so einfach zu vermehren, dass man sie sogar in einen alten Joghurtbecher oder in leere Eierschalen pflanzen kann, wenn man richtig kreativ ist.

Rhabarber

Rhabarber ist großartig. Man kann ihn einkochen, um Pasteten oder Streusel zu machen, oder ihn einfach mit etwas Pudding vermengen, und er schmeckt fantastisch (allerdings sollte man ihn nie roh essen, sonst bekommt man Bauchschmerzen).

Wie man Rhabarber anbaut

Der einfachste Weg, Rhabarber anzubauen, ist, einige junge Pflanzen aus dem Gartencenter zu kaufen und sie entweder in einen Teil des Gartens oder in einen großen Topf zu pflanzen.

Sie brauchen erstklassige Blumenerde, also müssen Sie vielleicht ein bisschen Geld ausgeben, aber Rhabarber wächst in der Regel in Hülle und Fülle, wenn er erst einmal in Gang gekommen ist, so dass Sie auf Ihre Kosten kommen sollten.