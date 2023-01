Das Verständnis des biopharmazeutischen Komplexes

Gezielte Entwicklung des militärisch-industriellen Komplexes, vor dem Präsident Eisenhower 1961 warnte.

Von JOHN LEAKE

In den vergangenen Tagen haben sich viele unserer Substack-Leser an uns gewandt und uns empfohlen, die Substack-Seiten der großen Katharine Watt und Sasha Latypova zu lesen. Wir lesen nicht nur ihre Kolumnen, sondern haben auch mit ihnen über verschiedene Themen korrespondiert und Frau Latypova zu ihren Erfahrungen und ihrem Fachwissen befragt.

Wir sind uns ihrer Betonung der herausragenden Rolle bewusst, die das Verteidigungsministerium in diesem kriminellen Fiasko gespielt hat, und wir widersprechen nicht. Allerdings scheint es mir von begrenztem Nutzen zu sein, scharfe Unterschiede zwischen dem Verteidigungsministerium und Unternehmen wie Pfizer und Moderna zu machen. Wie Krupp und I.G. Farben während des Dritten Reiches sind diese Unternehmen an US-Regierungsinstitutionen wie das DoD, DARPA, NIH, HHS und BARDA in einem Arrangement gebunden, das stark an den faschistischen Korporatismus erinnert.

Watt und Latypova haben betont, dass die Geninjektionen von Moderna und Pfizer-BioNTech KEINE pharmazeutischen Produkte sind und dass keines der beiden Unternehmen diese Substanzen tatsächlich herstellt. Beide Forscher betonen, dass Pfizer und Moderna (und die Clowns der unteren Ebene, die für sie arbeiten) lediglich Tarnorganisationen sind und als solche keine tatsächliche Macht oder Haftung haben. Sie sind die geschützten Handlanger des Verteidigungsministeriums.

Zu definieren und abzugrenzen, wie genau diese Organisationen zueinander stehen und voneinander profitieren, scheint mir ein gewaltiges Unterfangen zu sein. Bei dem Versuch, diese Beziehungen zu verstehen, scheint es mir nützlich zu sein, Präsident Eisenhowers Abschiedsrede von 1961 zu betrachten. Seine Warnung an die Amerikaner vor dem Aufstieg des militärisch-industriellen Komplexes ist heute aktueller denn je, und alle Amerikaner sollten mit dieser Rede gründlich vertraut sein.

Der militärisch-industrielle Komplex – Eisenhower 1961 – Militärbudget USA 2015: 600 Mrd. $ #32

Zwei bemerkenswerte Hollywood-Darstellungen des dystopischen Unternehmensfaschismus sind Blade Runner (1982) und RoboCop (1987). Im ersten Film stellt die Tyrell Corporation Kampfandroiden (Replikanten) her, um das Militär in den Kolonien außerhalb der Welt zu verstärken. Im zweiten Film baut Omni Consumer Products (eine Tochtergesellschaft des US-Militärs) einen Androiden als Ordnungshüter (RoboCop), der das dystopische Detroit überwachen soll, mit der wirklich lustigen Wendung, dass der Firmenchef (Dick Jones) mit dem Gangsterboss Clarence Boddicker im Bunde ist. Ihre Beziehung erinnerte mich an die Rekrutierung des inhaftierten Mafioso Charlie „Lucky“ Luciano durch das Office of Naval Intelligence zur Unterstützung der alliierten Invasion Siziliens (Operation Husky) im Jahr 1943. Ermittler, die zwanzig Jahre später das JFK-Attentat untersuchten, haben diese Beziehung als ein bemerkenswertes Beispiel dafür angeführt, wie ein US-Geheimdienst sizilianische Mafiosi für verschiedene Zwecke einsetzte.