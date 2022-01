Das Verstecken der Leichen

Vielen Dank, Art Moore von World Net Daily, für die Berichterstattung über den Tag-Team-Verrat von Fauci und Walensky, nachdem ein US-Senator die beiden endlich, wenn auch unzureichend, mit der Zahl der Impfstofftoten in VAERS konfrontiert hatte.

Bevor ich auf den Inhalt von Moores Geschichte eingehe, möchte ich darauf hinweisen, warum sie wahrscheinlich für immer eine Exklusivmeldung der Medien bleiben wird: Die Tödlichkeit des Covid-„Impfstoffs“ ist das Letzte, was die Medien-, Politik- und Geldeliten uns „nutzlosen Essern“ vermitteln wollen.

Das Mantra, das sie uns aufgedrängt haben, lautet „sicher und wirksam“, was ich als das neue „Sieg Heil“ betrachte.

Wir sollen es ihnen nachplappern, während wir das gleiche alte Geschwafel hören: „Fauci, Walensky testify while omicron prompts many possible changes (Fauci, Walensky sagen aus, während Omikron viele mögliche Änderungen vorschlägt)“ (Associated Press); oder das gleiche alte Melodrama: „Criticized by Senators, U.S. Health Officials Defend Omicron Response (Von Senatoren kritisiert, verteidigen US-Gesundheitsbeamte die Reaktion von Omicron )“ (NYT); oder, am schlimmsten von allem, der „Kampf“ Fauci gegen Paul, diese falschen Gladiatoren in der Arena, die um nichts kämpfen. (Ich werde darauf zurückkommen.)

Unter anderem hat CNBC Letzteres propagiert („Fauci sagt, dass Sen. Rand Pauls falsche Anschuldigungen ‚die Verrückten entfachen‘ und zu Morddrohungen geführt haben“), ebenso wie Fox, nur andersherum („Rand Paul zerreißt Fauci nach dem jüngsten Anhörungsfeuerwerk: Er will keine Debatte, weil er ‚die Wissenschaft ist‘).

Was auch immer Fauci und Rand Paul sich in diesen wiederkehrenden „Showdowns“ gegenseitig vorwerfen, ihr Streit über die Virusforschung in Wuhan hat nichts, null, nada, mit der Agonie unserer Nation zu tun.

Wir sterben nicht wegen der Ursprünge eines Virus, das vielleicht gar nicht existiert, oder wegen des Virus selbst (plus „Varianten“) mit seiner Überlebensrate von über 99 Prozent, dessen durchschnittliches Sterbealter dem durchschnittlichen Sterbealter nahe kommt.

Wir sterben an der tyrannischen „Heilung“: jeder einzelnen Handlung der Unterdrückung, die uns von unseren eigenen Regierungen und Institutionen auferlegt wird, alles im Namen einer falschen Seuche namens „Covid“.

Von der „Abflachung der Kurve (15 Tage), über „Lockdowns“ für immer, bis hin zu „sozialer Distanzierung“ und anderen totalitären Maßnahmen, einschließlich unaufhörlicher „Tests“ (mit einem gefälschten Test), befinden wir uns nicht auf dem Weg zu etwas, das sie spöttisch als „öffentliche Gesundheit“ bezeichnen, sondern eher zu einem Zustand der ständigen Angst, Impf-Apartheid, „grüne Pässe“, Konzentrationslager (bereits im Gange), digitale Währung (kommt noch), ein Impf-verursachtes Sterben und eine allgemeine Erkrankung der Weltbevölkerung, und, davon bin ich zunehmend überzeugt, das Ziel, die menschliche Spezies selbst in einem genmanipulierten und nano-verdrahteten „Transhumanismus“ zu beenden. „

Es gibt einen einfachen Schalter, um den dystopischen Moloch auszuschalten. Wenn wir aufhören würden, gesunde Menschen millionenfach zu „testen“ (oder wenn gesunde Menschen sich weigern würden, sich millionenfach testen zu lassen), würden die „Dashboards“ von Xi, der Gates Foundation, dem WEF, der WHO, der CDC und Johns Hopkins aufhören, die falsch-positiven „Fälle“ zu generieren, die die Schließungen, die Arbeitsniederlegungen, die Entlassungen, die Zusammenbrüche, die Hysterie, die Wut und weitere Tests antreiben. Ohne die gefälschten statistischen Daten, die diese „Pandemie“ anheizen, hört diese „Pandemie“ auf.

Theoretisch auch die Nachfrage nach oder die Unterwerfung unter die Covid-Spritze von Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Astra Zeneca, Comiraty, sie alle. Dies sind die wirklichen Biowaffen, nicht ein Virus, das für die meisten Menschen eine vernachlässigbare Bedrohung darstellt.

Was auch immer aus den Labors in Wuhan kam oder nicht, ist nicht der Schlüssel (es sei denn, Fr. Bugnolo hat Recht und der tödliche „Impfstoff“ wurde dort entwickelt); der Schlüssel ist das, was aus den DARPA-finanzierten Labors von Big Pharma hier in der westlichen Welt kam.

Es ist dieser „Impfstoff“ – eine experimentelle Gentherapie plus ebenso schreckliche Nano-Schaltkreise und mehr -, der die öffentliche Gesundheit gefährdet, und unglaublicherweise wird er den Menschen aufgezwungen, ungeachtet der Tatsache, dass er „heimlich“ (d.h. ohne dass die Medien darüber berichten oder die Behörden es zugeben) Zehntausende von Menschen tötet – wahrscheinlicher ist, dass es sich um Hunderttausende handelt – und Hunderttausende weiterer Menschen schwer verletzt.

Männer, Frauen und Kinder zu zwingen, Tod und Behinderung zu riskieren (und genetische Veränderung und Mikroverdrahtung für ein „Internet der Menschen“ oder ähnliches), ist nicht nur ein Verstoß gegen jedes erdenkliche Recht souveräner Wesen nach dem ewigen Recht, dem Naturrecht, der Magna Carta, der Verfassung, dem Nürnberger Kodex … und so weiter.

Aber die Regierungsmacht, die sie antreibt, sagt uns, dass wir in ein neues und furchterregendes Zeitalter eingetreten sind, in dem ein Bürger zu sein bedeutet, ein Sklave in den Augen von etwas anderem zu sein, das neu ist, oder zumindest neu in der Öffentlichkeit steht: oberflächlich getrennte Regierungen, die im Gleichschritt als eine – globale Regierung – handeln, um jeden Aspekt dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, radikal zu verändern oder „neu zu gestalten“.

Natürlich muss die Zahl der Toten in aller Stille ansteigen – oder im Rauschen von Fauci gegen Paul, oder Wuhan, oder was auch immer für eine Ablenkung du jour als nächstes kommt, untergehen. Wenn man erst einmal gelernt hat, die Zensur abzuschalten und zu hören, was wirklich passiert, gibt es nicht genug Lärm auf der Welt, um die Schreie zu übertönen.

Es ist alles da, im Internet, das sie immer noch nicht wirklich kontrollieren können, bei weitem nicht. Selbst eine winzige Stichprobe aus den letzten Tagen reicht aus, um ihr Narrativ von „sicher und wirksam“ zum Einsturz zu bringen.

Sehen Sie sich das Video der 14-jährigen Jessica Sara Blattner an, das fünf Tage vor ihrem Tod durch die Pfizer-Spritze aufgenommen wurde; das Interview, das Stew Peters mit dem 47-jährigen Jeff Jackson führte, dessen Haut nach seiner zweiten Moderna-Spritze zu einer Folterkammer wurde (er kann es nicht ertragen, Kleidung zu tragen); die Geschichte der 23-jährigen Casey Hodgkinson und wie die Covid-Spritze zu ihrer neurologischen Behinderung, der Gleichgültigkeit ihres Arbeitgebers und der Herabsetzung durch das Krankenhauspersonal führte.

„Warum?“ fragt Casey ihren dämonischen Premierminister und wendet sich an die Kamera. „Warum?“

Es gibt keine Antworten, nicht von den Machthabern – oder, wie bei Trump & Biden & Ardern & Johnson & Co. gibt es Verdunkelung und Lügen. Am schlimmsten ist vielleicht, dass es keine Fragen gibt.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, drängt niemand, der an der Macht ist oder Macht hat, diese Monster zur Abgabe der Schüsse, und das Schweigen ist, ja, ohrenbetäubend.

Das bringt mich zurück zu dem Fauci-Walensky-Senatszirkus, über den Art Moore geschrieben hat.

Schockierenderweise brach Senator Tommy Tuberville (R-AL) das Schweigen – die globalistische Omertà – indem er den leidenden Kadaver der vernachlässigten Realität in einen Anhörungssaal des US-Senats schleppte. Er fragte die Gesundheitskapitäne Fauci und Walensky tatsächlich, ob es stimme, dass laut VAERS „Tausende“ von Menschen nach einer Injektion mit den Covid-Impfstoffen starben.

Seine Befragung war unzureichend, seine Vorbereitung miserabel, und sein Versagen, die unsinnige Täuschung, die er als Antwort hörte, auf den Punkt zu bringen, war eine herbe Enttäuschung. Aber wenigstens hat er gefragt.

SEN. TUBERVILLE: Die VAERS berichtet, dass die Zahl der Menschen, die nach oder infolge der Covid-Impfung sterben, in die Tausende geht.

Das ist es, was ich höre. Ich gebe Ihnen hier die Möglichkeit, das zu widerlegen oder zu bestätigen. Wissen Sie, ob das stimmt? Sterben so viele Menschen, nachdem sie einen dieser Impfstoffe genommen haben?

CDC-DIRECTOR WALENSKY: Sen Tuberville, ich danke Ihnen für diese Frage. Das Vaccine Adverse Event Reporting System (Meldesystem für unerwünschte Ereignisse bei Impfungen) ist ein obligatorisches System für alle unerwünschten Ereignisse, die nach einer Impfung auftreten, d.h. wenn man nach einer Impfung tragischerweise von einem Auto angefahren wird, wird das im VAERS-System gemeldet.

Die Impfstoffe sind also unglaublich sicher, sie schützen uns vor Omikron, sie schützen uns vor Delta, sie schützen uns vor Covid. Sie schützen uns aber nicht vor jeder anderen Form der Sterblichkeit da draußen.

Diese Antwort als beleidigend zu bezeichnen, ist beleidigend bis beleidigend. Ich vermute, Walensky war auf diese Frage nicht vorbereitet und antwortete mit dem, was ihr gerade einfiel, und endete natürlich mit „Sieg: Sicher und wirksam“.

Vielleicht erinnerte sie sich an den „Faktencheck“ von USA Today, der zufällig eine frühere Meldung von World Net Daily enthielt, wonach die Zahl der unerwünschten VAERS-Ereignisse bei Covid-Impfungen die Millionengrenze überschritten hatte – eine Geschichte, die zu 100 Prozent wahr ist.

USA Today bezeichnete sie jedoch als falsch, weil Daniel Salmon, Direktor des Instituts für Impfstoffsicherheit an der Johns Hopkins University (JHU war ein Sponsor von Event 201, der berüchtigten Pandemieplanungskonferenz im Oktober 2019), sagte, Zitat:

Ich kann mich gegen COVID impfen lassen und mein Hund wird von einem Auto angefahren – ich kann das melden und es wird in der [VAERS]-Datenbank auftauchen“, sagte Salmon. „Das bedeutet nicht, dass die COVID-Impfung die Ursache dafür ist, dass mein Hund von einem Auto angefahren wurde.

Was ist das nur mit diesen Leuten und den Autos?

Jedenfalls lässt sich Tuberville auf seine Art nicht entmutigen. Er wird seine Frage stellen.

SEN. TUBERVILLE: Haben wir Zahlen von Menschen, die nach der Einnahme dieses Impfstoffs gestorben sind? Haben wir eine Ahnung – ich frage nur. … Gibt es eine Zählung? Führen wir darüber Aufzeichnungen?

CDC-DIRECTOR WALENSKY: Auf jeden Fall ja. Die absolute Zahl kann ich Ihnen aus dem Stegreif nicht nennen, aber unsere Mitarbeiter könnten sich auf jeden Fall mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir sammeln diese Daten.

Schade, dass Tuberville nicht den Moment genutzt hat, um die Red-Box-Zusammenfassung von Open VAERS von letzter Woche zu lesen.

Wie auch immer, Walensky denkt, sie sei aus dem Schneider. Tuberville schiebt seine Stoßzähne einfach in Richtung Fauci.

SEN TUBERVILLE: Kennen Sie die Zahlen Dr. Fauci? Haben Sie eine Ahnung davon?

FAUCI: [unverständlich…] Ich habe keine Zahl, aber ich denke, ein Teil der Verwirrung besteht darin, dass, wenn man eine Meldung macht, wenn man geimpft wird und rausgeht und von einem Auto angefahren wird, das als Todesfall angesehen wird (lacht). Das ist das Verwirrende daran, dass alles, was nach der Impfung passiert, auch wenn man an etwas stirbt, das ganz offensichtlich nichts damit zu tun hat, als Tod gilt. Wenn ich also an metastasierendem Krebs erkranke, geimpft werde und zwei Wochen später sterbe, ist das ein Todesfall, der gezählt wird.

Wie ein guter Mafioso hat sich Fauci auf das haarsträubende Alibi seines Mitverschwörers gestürzt.

Ich habe Hunderte von VAERS-Berichten gelesen und keinen einzigen gesehen, der auch nur annähernd an diese krakeligen Beschreibungen der verantwortlichen Kretins herankommt, von NIH über CDC bis Johns Hopkins, die alle jeden Amtseid und Anstand verletzen, einschließlich des Rechts von uns allen auf informierte Zustimmung, um über diejenigen zu lügen, die unnötigerweise ihr Leben durch, sagen wir, eine schiefgegangene Grippeimpfung verloren haben.

Hier ist ein Screenshot aus einer VAERS-Suche, die ich gerade über Todesfälle nach Covid-Impfungen bei Frauen im Alter von 50-59 Jahren mit Symptombeginn innerhalb von drei Tagen nach der Impfung durchgeführt habe.

Hier eine ähnliche Auflistung von Ergebnissen für Männer im Alter von 30-39 Jahren.

Kein einziges Auto in Sicht.

Das Geschrei über Meineid ist nur ein Ablenkungsmanöver, wenn sich Beweise für einen Mord abzeichnen.