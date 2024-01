„Das Volk von Israel wird Gaza besiedeln“: Netanyahus Minister befürworten auf rechtsextremer Konferenz die Vertreibung der Palästinenser

Freiwillig‘ [Auswanderung] ist manchmal eine Situation, die man erzwingt, bis sie zustimmen“, erklärte Netanjahus Kommunikationsminister auf der Bühne und enthüllte damit die wahre Botschaft der „Konferenz für den Sieg Israels“: die ethnische Säuberung der Palästinenser im Gazastreifen.

Tausende Teilnehmer, darunter Minister und Abgeordnete der Koalition, waren am Sonntagabend ins Binyanei Ha’uma International Convention Center gekommen, um an der Konferenz teilzunehmen, die den Rückzug aus dem Gazastreifen forderte.

Ministers Ben Gvir and Karii (Likud) dancing in the reoccupation and resettlement conference tonight. Any international actor backing this fascist government's war is complicit in advancing the ethnic cleansing of Gaza. https://t.co/IC3mp7LCue — Nimrod Flaschenberg (@Nimrod_Flash) January 28, 2024

Neben den Aufforderungen, sich neuen Gruppen anzuschließen, die sich für die Besiedlung bestimmter Gebiete im Gazastreifen einsetzen, und den triumphierenden Rufen, dass „die Osloer Verträge tot sind“, stachen die wiederholten Forderungen nach der Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus dem Gazastreifen hervor.

Die riesige Lobby des ICC war voll von Ständen mit Transparenten, auf denen die Massen, die zu dem Kongress mit dem Titel „Konferenz für den Sieg Israels“ gekommen waren, aufgefordert wurden, sich in Siedlungsgruppen einzuschreiben.

Interessierte konnten wählen zwischen einer ultraorthodoxen Gruppe, die sich in der Nähe von Rafah ansiedeln will, und der Gruppe „New Gaza“, die eine „grüne Stadt“ im Gazastreifen errichten will.

Letztere bietet eine „einmalige Gelegenheit, am Wiederaufbau der jüdischen Stadt Gaza als eine grüne technologische Stadt mitzuwirken, die allen offen steht und alle Teile der israelischen Gesellschaft vereint“.

An einer der Wände hing eine riesige Karte des Gazastreifens mit den Namen der Siedlungen des Katif-Blocks, die während des Rückzugs aus dem Gazastreifen 2005 aufgelöst wurden; daneben standen die Namen der geplanten zukünftigen Siedlungen. Einer der Organisatoren sagte, Dutzende Familien hätten sich für jede der sechs Gruppen angemeldet, die sich im Gazastreifen niederlassen wollen.

Der Vorsitzende des Regionalrats von Samaria, Yossi Dagan, begeisterte die Teilnehmer. Sprecht mir nach: „Die Osloer Verträge sind tot, das Volk Israel lebt“, rief er vom Podium.

Die Zuhörer wiederholten den ekstatischen Sprechgesang dreimal, darunter Minister, hochrangige Persönlichkeiten und Knessetmitglieder der Koalition wie Bezalel Smotrich und Orit Strock (Religiöser Zionismus), Itamar Ben-Gvir, Amichai Eliyahu und Yitzhak Wasserlauf (Otzma Yehudit), Haim Katz, Amichai Chikli, Shlomo Karhi (Likud) und viele andere.

„Die Gesundheit, die Kraft, die Freude und die Hingabe an das Land Israel, die ich hier sehe, haben das Potenzial, uns große Kraft zu geben“, sagte Smotrich.

Es war in der Tat ein außergewöhnliches Ereignis. Die Tausenden, die gekommen waren, sangen und tanzten mit einer Freude und einem Enthusiasmus, die heute in Israel selten sind.

Das größte Echo lösten Videos aus, auf denen Soldaten in Gaza zu sehen waren, die den Rückzug forderten, riefen, dass es keine Unschuldigen gäbe, oder sich mit Transparenten vor dem Katif-Block fotografieren ließen. Die Menge reagierte mit ohrenbetäubenden Rufen und Pfiffen.

Itamar Ben Gvir, Vorsitzender der Partei Otzma Yehudit, wurde wie ein Rockstar gefeiert. Nachdem er begeistert mit dem Publikum getanzt hatte, betrat er unter Jubel, Pfiffen und „Tod den Terroristen“-Rufen die Bühne.

In seiner Rede auf der Konferenz forderte Ben-Gvir die Hinrichtung von Terroristen und ermutigte die Bewohner des Gazastreifens, „auszuwandern“, wie er es nannte. „Wir haben bereits gesehen und verstanden, dass Flucht Krieg bedeutet und wir, wenn wir keinen weiteren 7. Oktober wollen, nach Hause zurückkehren und das Gebiet kontrollieren sollten, und wir schlagen eine moralische, Thora- und Halache-Logik vor – die Ermutigung zur Auswanderung [für Gazaner] und die Todesstrafe für Terroristen“, sagte er.

„Sie sollten hingerichtet werden, eine Nukeba nach der anderen, ein Terrorist nach dem anderen. Später appellierte er an Premierminister Benjamin Netanyahu: „Es wäre eine Schande, weitere 19 Jahre zu warten, bevor wir verstehen, dass wir den Katif-Block und Nord-Samaria wieder in unsere Hände bekommen müssen. Es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen, in das Land Israel zurückzukehren, die Auswanderung zu fördern und die Todesstrafe für Terroristen einzuführen“.

Antworten auf die Frage, was die Zukunft in den Augen der Teilnehmer für die zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen bereithält, finden sich in einer von den Organisatoren verteilten Broschüre.

Der Rechtsanwalt Aviad Visoli schreibt, dass „die Nakba Zwei, also die Massenvertreibung der Araber aus dem Gazastreifen, durch das Kriegsrecht voll gerechtfertigt ist“. Rabbi Uzi Sharbaf, der geistige Vater der Siedlungsbewegung im Gazastreifen, erklärt in der Broschüre, die Mizwa, das Land Israel zu erben, bedeute „die Eroberung des Landes in den Grenzen, die Abraham mitgeteilt wurden, und die Zerstörung und Vertreibung all derer, die sich der Herrschaft des jüdischen Volkes im Land Israel widersetzen, wie es Josua ben Nun getan hat“.

Eliyahu Libman, dessen Sohn Elyakim als Geisel in Gaza festgehalten wird, erklärte unter Berufung auf jüdische Quellen, dass „selbst diejenigen, die nicht getötet werden können, vertrieben und verleugnet werden müssen; es gibt keine Unschuldigen“.

Likud-Minister Shlomo Karhi stellte klar, dass die Umsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen, die er als „freiwillige Auswanderung“ bezeichnete, „der einzige Weg ist, von den Nazis der Hamas einen hohen Preis zu verlangen und Sicherheit zu garantieren“. Karhi erklärte den Begriff „freiwillig“ wie folgt: „’Freiwillig‘ ist manchmal eine Situation, die man [jemandem] aufzwingt, bis er seine Zustimmung gibt“.

Obwohl das Motto der Konferenz „Siedlung“ lautete, ging es in Wirklichkeit um ethnische Säuberung – dies wurde auf der Bühne ausdrücklich und wiederholt in verschiedenen Formen zum Ausdruck gebracht.