Stickstoff 2000 – Der Kampf der niederländischen Landwirte

Die Geschichte auf einen Blick

Den niederländischen Viehzüchtern gehören 70 % der Fläche Hollands, aber die Regierung drängt darauf, 50 % ihres Landes aufzukaufen, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren

Experten sagen, dass es bei dem Versuch, die Landwirte loszuwerden, nicht um die Umwelt geht, sondern vielmehr darum, die Kontrolle über wertvolles Land zu erlangen

Die Computermodelle der Regierung, die zur Unterstützung ihres Plans zur Stickstoffreduzierung durch Aufkauf von Ackerland herangezogen werden, basieren auf der fehlerhaften Annahme, dass Stickstoff von einem Feld zum nächsten wandert

Der Vorstoß, Landwirte von ihrem Land zu vertreiben, wird von Nichtregierungsorganisationen vorangetrieben, die in erster Linie von der Regierung finanziert werden, was sie zu verlängerten Arm der Regierung macht

Ein mit Steuergeldern eingerichteter 25-Milliarden-Dollar-Regierungsfonds wurde eingerichtet, um Landwirte aufzukaufen. Sobald ein Landwirt sein Land verkauft, ist es ihm gesetzlich untersagt, irgendwo anders in Europa einen Betrieb zu gründen

Nitrogen 2000 ist ein wichtiger 45-minütiger Dokumentarfilm über den Kampf der niederländischen Landwirte von 2019-23. Den holländischen Viehzüchtern gehören 70 % der Fläche Hollands, aber 2019 begann die Regierung mit dem Versuch, 50 % ihres Landes aufzukaufen, mit der Begründung, dies sei notwendig, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Doch für die rund 60.000 Landwirte in den Niederlanden ist die Landwirtschaft eine Lebensweise, die oft von Generation zu Generation weitergegeben wird – eine Lebensweise, die notwendig ist, um die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen.

In einer Pressemitteilung zum Film heißt es: „Die niederländischen Landwirte produzieren die meisten Lebensmittel pro Hektar, und die Niederlande sind der zweitgrößte Exporteur von Agrarprodukten weltweit.“

Bauernhöfe sind in das Gefüge ihrer Gemeinden verwoben, so dass „jeder, selbst wenn man in der Stadt lebt, wie in Amsterdam oder Rotterdam, in einer fünfminütigen Autofahrt Kühe und Ackerland sieht … es ist so tief in unserer Gesellschaft, in unserer Lebensweise verwurzelt, dass Bauern Teil unserer Kultur sind. Jeder hat jemanden in seiner Familie, der einmal Bauer war“, sagt die politische Kommentatorin Sietske Bergsma.

Aber wie Professor Han Lindeboom, ein Meeresökologe an der Wageningen University & Research, im Film erklärt: „Die Regierung hat den Standpunkt eingenommen, dass wir ein großes Problem mit der Natur haben und dass wir aufgrund von EU-Verordnungen die Natur retten müssen. Und jetzt wollen wir dieses Problem lösen, indem wir einfach eine große Anzahl von Farmen abschaffen.“

Die holländische Regierung behauptet, sie müsse die Hälfte des Landes der Viehzüchter verstaatlichen – eine Fläche, die etwa einem Drittel der Niederlande entspricht -, um den Stickstoffgehalt zu senken, aber Experten halten diesen Plan für äußerst unzureichend.

Ist Stickstoff wirklich das Problem?

Kohlenstoff und Stickstoff wurden von den Behörden weltweit zu Umweltfeinden erklärt, was eine Reihe von Beschränkungen zur Folge hatte. Die UNO hat erklärt, dass Stickstoff kontrolliert werden muss, um den Planeten zu retten, und Stickstoff wird als „eines der wichtigsten Verschmutzungsprobleme der Menschheit“ bezeichnet. Stickstoff ist nicht nur in Düngemitteln enthalten, sondern macht auch etwa 70 % der Luft aus und ist für das Pflanzenwachstum unerlässlich.

„Der Stickstoff ist nur für einige wenige Pflanzen ein Problem“, erklärt Lindeboom. „Es gibt bestimmte Pflanzen, die ihn nicht mögen und die dann verschwinden. Andere Pflanzen mögen ihn, und sie erscheinen. Im Grunde verändert man also die Natur.“

„Sie haben erklärt, dass Stickstoff das Hauptproblem ist“, fährt Lindeboom, ein Berater des NIOZ, des Königlichen Niederländischen Instituts für Meeresforschung, in der Pressemitteilung fort. „Nun, ich bin ein Experte für Stickstoff und ich wage zu behaupten, dass das nicht stimmt.“ Laut Lindeboom beruhen die Computermodelle der Regierung, die zur Unterstützung ihres Plans zum Aufkauf von Ackerland herangezogen werden, auf der fehlerhaften Annahme, dass Stickstoff von einem Feld zum nächsten wandert.

In der EU befindet sich auch das weltweit größte Netz von Schutzgebieten, ein Gebiet, das als Natura 2000 bekannt ist und 18 % der EU-Fläche abdeckt. Allein in den Niederlanden gibt es 162 Natura-2000-Gebiete. In 118 von ihnen sollen Organismen leben, die zu viel Stickstoff nicht vertragen.

„Im Jahr 2021 veröffentlichte das Natura-2000-Netz der Europäischen Union eine Karte mit Gebieten in den Niederlanden, die nun vor Stickstoffemissionen geschützt sind. Jeder niederländische Landwirt, der seinen Betrieb in einem Umkreis von fünf Kilometern um ein Natura-2000-Schutzgebiet betreibt, müsste nun seinen Stickstoffausstoß stark drosseln, was wiederum seine Produktion einschränken würde“, sagt Roman Balmakov, Epoch Times-Reporter und Moderator von „Facts Matter“.

Regierung zwingt Landwirte zur Aufgabe

Vielen niederländischen Landwirten droht wegen der umstrittenen Stickstoffvorschriften der Verlust ihres Betriebs. Landwirt Jos Block sagt:

„Wir haben viele Probleme mit den Stickstoffvorschriften, weil unser Betrieb in der Nähe von und in Natura 2000 liegt. Und das ist wirklich ein Problem für uns. Es ist mein Land. Ich bin der Eigentümer. Aber es ist auch ein Naturgebiet, Natura 2000. In diesem Gebiet sagt die Regierung, dass wir 95 % des Stickstoffs, der aus den Ställen kommt, reduzieren müssen.“

Aber Experten, darunter Lindeboom, sagen, dass dies „absolut nicht notwendig ist, um die Natur zu retten“ und dass die Regierung „viel zu sehr auf den Bauern herumhackt“. Die niederländische Milchbäuerin Nynke Koopmans vom Forum für Demokratie gehört zu denjenigen, die glauben, dass das Stickstoffproblem erfunden ist.

„Es ist eine große Lüge“, sagt sie. „Der Stickstoff hat nichts mit der Umwelt zu tun. Es geht nur darum, die Landwirte loszuwerden.“ Ein anderer Landwirt sagte, wenn die neuen Stickstoffvorschriften in Kraft treten, müsste er seine Herde von 58 Milchkühen auf sechs reduzieren. Der Stickstoffwissenschaftler Dr. Jaap C. Hanekamp arbeitete für einen Regierungsausschuss zur Untersuchung von Stickstoff, der das Stickstoffmodell der Regierung analysieren sollte. Er sagte zu Balmakov:

„Die gesamte Politik basiert auf dem Depositionsmodell, wie mit Stickstoffemissionen in Naturgebieten umzugehen ist. Und ich habe mir die Validierungsstudien angesehen und festgestellt, dass das Modell eigentlich Mist ist. Es funktioniert nicht. Und es spielt keine Rolle. Sie verwenden es trotzdem weiter. Was in gewisser Weise beunruhigend ist. Ich meine, können wir so etwas in der Politik wirklich tun? Ein Modell verwenden, das nicht funktioniert? Es geht nie um Innovation, es geht immer darum, die Bauern loszuwerden.“

Seit einiger Zeit verschärft die niederländische Regierung schrittweise ihre Kontrolle über die Landwirte. Jedes Jahr müssen die Landwirte Angaben über die Anzahl der Kühe machen, die sie halten, und darüber, wie viele sie in Zukunft zu halten gedenken. Die Regierung schreibt den Landwirten auch vor, welche Arten von Pflanzen sie anbauen sollen, und verlangt komplizierte und teure Dungtests für Phosphat und Ammoniak, was die Kosten der Landwirte in die Höhe treibt und ihr Einkommen schmälert.

Von der Regierung finanzierte NGOs betreiben Lobbyarbeit, um Landwirte loszuwerden

Der Vorstoß, Landwirte von ihrem Land zu vertreiben, wird von Nichtregierungsorganisationen (NRO) vorangetrieben, die in erster Linie von der Regierung finanziert werden, was sie zu verlängerten Arm der Regierung macht. Außerdem wurde ein mit Steuergeldern finanzierter 25-Milliarden-Dollar-Fonds eingerichtet, um das Land der Bauern aufzukaufen.

Sobald ein Landwirt sein Land verkauft, ist es ihm gesetzlich untersagt, irgendwo anders in Europa einen Betrieb zu gründen. In der Zwischenzeit können die NRO das Land sogar bewirtschaften, sobald sie den Landwirt von der Bildfläche verdrängt haben. So heißt es in der Pressemitteilung zum Film:

„NGOs – namentlich Dierenbescherming, Varkens in Nood, Greenpeace, Vogelbescherming, Natuurmonumenten – sind die wichtigsten Organisationen, die sich für die Stickstoffpolitik einsetzen. Ihr Budget wird von der niederländischen Regierung finanziert. Sobald ein Landwirt aufgekauft ist, werden die NROs zu Verwaltern des Landes und stellen in einigen Fällen Kühe auf das Land, um es zu bewirtschaften. Landwirt Bolk sagte zu dieser Politik: „Ich mache das Gleiche wie die Naturorganisationen in Holland … Ich finde es sehr seltsam, dass ein Landwirt das nicht darf, aber eine Naturorganisation das Gleiche tun kann wie ich, und dann gibt es kein Stickstoffproblem.“

Die eigentliche Agenda lässt sich jedoch auf den Club of Rome zurückführen, eine Denkfabrik, die dem Neo-Malthusianismus anhing – der Idee, dass eine zu große Bevölkerung die Ressourcen dezimieren würde – und die Absicht hatte, eine globale Entvölkerungsagenda umzusetzen.

„Sie legten dieses unglaubliche Dokument vor, in dem sie tatsächlich sagten: ‚Wir brauchen eine neue Rechtfertigung für diesen allmächtigen Staat'“, sagt der internationale Journalist Alex Newman. „Die neue Ausrede wird also sein, dass die Umwelt geschädigt wird und dass das Klima uns schadet.“ Balmakov fährt fort:

„Ich konnte nicht glauben, was ich gerade hörte, nämlich dass die führenden Politiker der Welt diesen globalistischen Plan 1991 in einem physischen Buch in klarem Englisch dargelegt haben. Ich ging auf Amazon. Und da war es. Ich zitiere: „Auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, der uns vereinen könnte, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die Bedrohung durch die globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches dazu passen würden. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst.“

In ihrem Bestreben, Stickstoff zu reduzieren, zielt die niederländische Regierung auf die Landwirte und nicht auf die Industrie, wie z. B. die Ziegelfabriken, die ebenfalls Stickstoff für den Bau neuer Häuser produzieren. Der Grund, so glauben viele, liegt im Boden selbst.

Ist die Stickstoffkrise ein Deckmantel für die Landkontrolle?

Innovative Anbaumethoden und eine veränderte Ernährung können die Emissionen aus der Viehhaltung verringern. Aber selbst als die Landwirte der Regierung sagten, dass sie ihre Kühe loswerden würden – nur nicht ihr Land – weigerte sich die Regierung.

„Unter dem Deckmantel der Demokratie und des Liberalismus nehmen sie den Landwirten ihre Rechte weg“, sagt die politische Kommentatorin Sietske Bergsma. „Und die meisten Menschen sind damit einverstanden, weil sie sich verantwortlich fühlen – vielleicht weil es so ‚fortschrittlich‘ ist, sich um das Klima zu kümmern – und deshalb bereit sind, ihr eigenes Wohlergehen zu opfern.“

Das Narrativ basiert auf Angst und darauf, den Menschen zu sagen, was sie tun müssen, um sicher zu sein. „Wir haben einen wirklich hohen Preis dafür bezahlt, weil wir alle unsere Freiheiten aufgegeben haben, um uns sicher zu fühlen“, fügt Bergsma hinzu. „Und offensichtlich ist diese Sicherheit auch sehr falsch, denn man kann nicht sicher sein, ohne frei zu sein. Es geht nicht darum, den Planeten zu retten. Es geht um die Kontrolle durch die Regierung, denn das ist es, was gerade passiert“.

Wenn die Bauern erst einmal verdrängt sind, werden die Globalisten behaupten, dass der Verzehr von Käfern den Planeten schützen wird, indem er den Bedarf an Viehzucht eliminiert, die landwirtschaftliche Bodennutzung reduziert und die Umwelt schützt. Auch die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) fördert den Verzehr von Insekten und insektenbasierten Lebensmitteln, und die Bestrebungen, die Landwirte von ihrem Land zu vertreiben, gewinnen weiter an Fahrt.

Im Jahr 2023 genehmigte die Europäische Kommission zwei niederländische Programme zum Aufkauf von Landwirtschaftsflächen. Während einige Landwirte gegen die Pläne zur Verringerung der Stickstoffemissionen protestierten, hatten sich bis November 2023 mehr als 750 niederländische Landwirte für das Aufkaufprogramm angemeldet, und es wird erwartet, dass etwa 3.000 Landwirte für das Programm in Frage kommen werden. Ähnliche Programme werden auch in Kanada, Irland und den USA erörtert. Aber letztlich, so erklärt der Umweltjournalist Rypke Zeilmaker, ist es doch so:

„Es geht nicht um Naturschutz. Nur die, die in diesem Prozess das meiste Geld erworben haben, werden die Macht haben. Es geht um die Kontrolle der Ressourcen in den Händen von wenigen. Schauen Sie sich die Macht der NGOs an. Wen unterstützen sie wirklich? Wer pumpt Geld in sie hinein? Es sind immer Regierungen und Milliardäre, die das tun … Das ist also das Verhältnis zwischen Regierung und NGOs. Bis zu einem gewissen Grad kann man die Öffentlichkeit verkaufen. Man kann die öffentliche Meinung kaufen … Es geht nur um Angst. Es geht darum, den Menschen Angst vor der Zukunft zu machen, damit sie einer Politik zustimmen, der sie, wenn sie nüchtern sind, niemals zustimmen würden.“

Artikel als PDF

Quellen: