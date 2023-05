Das von Bill Gates im Labor gezüchtetes „Fleisch“ ist laut einer Studie 25 Mal schlechter für das Klima als Rindfleisch

Das von Microsoft-Mitbegründer Bill Gates propagierte „synthetische Fleisch“ aus dem Labor ist weitaus umweltschädlicher als Rindfleisch, wie eine neue Studie zeigt.

Bill Gates und seine Verbündeten im Weltwirtschaftsforum (WEF) haben die Öffentlichkeit mit dem Argument, es helfe bei der Bekämpfung des Klimawandels“, massiv dazu gedrängt, auf im Labor gezüchtetes Fleisch umzusteigen.

In einem Interview mit MIT Technology Review aus dem Jahr 2021 argumentierte Gates, dass „alle vermögenden Länder zu 100 % synthetischem Rindfleisch übergehen sollten“, um die Ziele der grünen Agenda des WEF zu erreichen.

Die neue Studie deutet jedoch darauf hin, dass die „grünen“ Referenzen von im Labor gezüchtetem Fleisch nicht das sind, was man den Menschen weismachen will.

Forscher haben herausgefunden, dass im Labor gezüchtetes oder „kultiviertes“ Fleisch, das durch die Kultivierung von Tierzellen hergestellt wird, bis zu 25 Mal schlechter für das Klima ist als echtes Rindfleisch.

Aktivisten der Grünen Agenda argumentieren, dass die Produktion von echtem Fleisch einen riesigen „Kohlenstoff-Fußabdruck“ hat, weil dafür Wasser, Futtermittel und das Abholzen von Bäumen benötigt werden, um Platz für die Rinder zu schaffen.

Experten sind jedoch der Meinung, dass der Kohlenstoff-Fußabdruck von im Labor gezüchtetem Fleisch um Größenordnungen größer sein könnte, sobald die Industrie wächst.

Obwohl Fleisch aus dem Labor noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, gehören Wissenschaftler zu denen, die Fleischprodukte im Labor züchten, um sie zu vermarkten.

Die neue Forschung wurde von Wissenschaftlern der Abteilung für Lebensmittelwissenschaft und -technologie der Universität von Kalifornien in Davis geleitet.

Sie wurde in einer neuen Studie beschrieben, die als Vorabdruck auf dem bioRxiv-Server veröffentlicht wurde und noch nicht von Fachleuten geprüft worden ist.

„Derzeit werden Fleischprodukte auf der Basis von tierischen Zellen in kleinem Maßstab und mit wirtschaftlichen Verlusten hergestellt, aber die Unternehmen beabsichtigen, die Produktion zu industrialisieren und zu vergrößern“, schreiben die Wissenschaftler in ihrem Papier.

„Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Umweltauswirkungen der auf tierischen Zellen basierenden Fleischproduktion in naher Zukunft wahrscheinlich um Größenordnungen höher sein werden als bei der durchschnittlichen Rindfleischproduktion, wenn ein hoch entwickeltes Wachstumsmedium verwendet wird.

Das Good Food Institute, eine gemeinnützige Organisation, die sich für pflanzliche und zellbasierte Alternativen zu tierischen Produkten einsetzt, betont, dass die Studie noch kein vollständiges Peer-Review-Verfahren durchlaufen hat, „sodass sich ihre Annahmen und Schlussfolgerungen ändern können“.

„Mehrere Schlüsselannahmen in der UC Davis Studie stimmen nicht mit den aktuellen oder erwarteten Praktiken für die Beschaffung und Reinigung von Zellkulturmedienbestandteilen überein“, so ein Sprecher des Good Food Institute gegenüber MailOnline.

Im Labor gezüchtetes Fleisch unterscheidet sich von pflanzlichem „Fleisch“, das gar kein Fleisch ist, sondern vegane Zutaten wie pflanzliches Eiweiß verwendet, um das Aussehen und den Geschmack von echtem Fleisch nachzubilden.

Im Labor gezüchtetes oder „kultiviertes“ Fleisch wird im Allgemeinen als ethischer angesehen als echtes Fleisch, da dafür eine Probe des Körpergewebes und nicht der Tod des Tieres erforderlich ist.

Viele Veganer und Vegetarier lehnen es jedoch ab, weil es aus Tieren hergestellt wird.

Das Verfahren kann mit verschiedenen Arten von tierischen Zellen durchgeführt werden, um eine Annäherung an das echte Fleisch zu schaffen, egal ob es sich um Hühner-, Schweine- oder Rindfleisch handelt.

Am Beispiel von Rindfleisch verwenden Wissenschaftler die Stammzellen einer Kuh – die Bausteine von Muskeln und anderen Organen -, um den Prozess der Herstellung von kultiviertem Fleisch zu beginnen.

Die Zellen werden in Petrischalen mit einem „Wachstumsmedium“ platziert, das Nährstoffe wie Aminosäuren, Glukose, Vitamine und anorganische Salze enthält.

Dieses Medium wird durch Wachstumsfaktoren und andere Proteine ergänzt, um die Vermehrung und das Wachstum der Muskelzellen zu fördern.

Sie können sich so vermehren, wie sie es im Inneren eines Tieres tun würden, bis aus einer kleinen Probe Billionen von Zellen entstanden sind.

Diese Zellen bilden später Muskelzellen, die auf natürliche Weise zu primitiven Muskelfasern und essbarem Gewebe verschmelzen, das verpackt, versandt und verkauft werden kann.

Experten gehen davon aus, dass im Labor gezüchtetes Fleisch in den nächsten 10 Jahren allgegenwärtig sein und sich von einem Nischenkonzept zu einem alltäglichen Grundnahrungsmittel im Kühlschrank entwickeln wird.

Dazu müssen die Produktionsmethoden jedoch von einfachen Petrischalen auf massive, energieintensive Industrieanlagen ausgeweitet werden.

In der Studie schätzten die Wissenschaftler den Energiebedarf für die einzelnen Phasen der Fleischproduktion im Labor, angefangen bei den Zutaten für das Wachstumsmedium bis hin zum Energiebedarf für den Betrieb der Labore, und verglichen ihn mit dem von Rindfleisch.

Dabei konzentrierten sie sich vorwiegend auf die Menge der Bestandteile des Nährbodens, darunter Glukose, Aminosäuren, Vitamine, Wachstumsfaktoren, Salze und Mineralien.

Sie fanden heraus, dass das „Treibhauspotenzial“ von im Labor gezüchtetem Fleisch zwischen 246 und 1.508 kg CO₂-Äquivalent pro Kilogramm Fleisch aus dem Labor liegt.

Diese Zahl ist vier- bis 25-mal höher als das behauptete durchschnittliche „Treibhauspotenzial“ von Rindfleisch aus dem Einzelhandel.

Den Experten zufolge ändert sich dieser Wert nicht, je nachdem, welche Tierzellen gezüchtet werden und welches Fleisch erzeugt wird, also ob es sich um Rind, Huhn oder Lamm handelt.

Das Team weist jedoch darauf hin, dass die Forscher die Umweltauswirkungen einer Vergrößerung der auf Tierzellen basierenden Fleischproduktionsanlagen nicht berücksichtigt haben, was den ökologischen Fußabdruck der Industrie noch weiter in die Höhe treiben könnte.

Das Team kommt zu dem Schluss, dass die Umweltauswirkungen von neuen Technologien wie kultiviertem Fleisch ein neues, aber notwendiges Konzept ist.

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Fleisch auf der Basis von Tierzellen nach dieser Analyse wahrscheinlich ressourcenintensiver ist als die meisten Fleischproduktionssysteme“, so das Team.

Labor gezüchtetes Fleisch hat seine Ursprünge vor einem Jahrzehnt, aber die Branche ist noch sehr jung, und Singapur ist bisher das einzige Land der Welt, das dieses Fleisch zum Verkauf zugelassen hat.

Labor gezüchtetes Hühnerfleisch, das von der US-Firma Eat Just hergestellt wird, wurde erstmals 2020 in einem Restaurant in Singapur serviert, und es wurde beschrieben, dass es „genauso schmeckt wie sein Gegenstück aus der Landwirtschaft“.

Anfang dieses Jahres erklärte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) synthetisches Fleisch als sicher für den menschlichen Verzehr und ebnete damit den Weg für den Verkauf in den USA.

In anderen Ländern, wie z. B. im Vereinigten Königreich, muss die Food Standards Agency dies jedoch noch tun.

Nach Angaben des Good Food Institute ist die Branche seit Ende 2022 auf mehr als 150 Unternehmen angewachsen, die mit Investitionen in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar unterstützt werden.

Professor Mark Post von der Universität Maastricht in den Niederlanden war der erste, der 2013 einen Konzeptnachweis für im Labor gezüchtetes Fleisch vorlegte.

Er glaubt, dass dieses Fleisch bei Tierschützern und Burger-Fans gleichermaßen beliebt sein und schließlich pflanzliche Ersatzprodukte wie Sojaburger verdrängen wird, die immer häufiger in Lebensmittelgeschäften angeboten werden.

„Neuartige Technologien, wie sie in der zellulären Landwirtschaft entwickelt werden, sind Teil der Lösung, neben der Verringerung der Lebensmittelverschwendung und der Änderung des Verbraucherverhaltens“, erklärte Professor Post gegenüber der Daily Mail.