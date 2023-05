Europäische Zentralbank holt Experten für digitale Identität für CBDC und digitales Euro-Regelwerk ein

Ein mit der digitalen Identität verknüpftes CBDC könnte es Regierungen und Unternehmen ermöglichen, zu bestimmen, was man mit seinem eigenen Geld kaufen kann, und wann und wo man es ausgeben darf: Perspektive

Die Europäische Zentralbank (EZB) ruft Experten für digitale Identität zur Teilnahme an einer Arbeitsgruppe auf, die einen Beitrag zu ihrem digitalen Euro-Regelwerk für die geplante digitale Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) leisten soll.

Es wird erwartet, dass die Teilnehmer an der EZB-Arbeitsgruppe führende Experten für starke Kundenauthentifizierung (SCA) und Identifizierung, einschließlich digitaler Identitätsinitiativen, sind, vorzugsweise mit Erfahrung in den entsprechenden technischen Regulierungsstandards für SCA und in der Implementierung von Kundenidentitäts- und Zugangsmanagementlösungen“.

Potenzielle Kandidaten müssen die folgenden Fragen beantworten:

Machen Sie einen Vorschlag für die bestmögliche Nutzererfahrung für den digitalen Euro in Bezug auf Identifizierung und Authentifizierung in den von ihm abgedeckten Anwendungsfällen. Auf welche bestehenden Normen/Verordnungen sollte sich der digitale Euro Ihrer Meinung nach beziehen und/oder auf ihnen aufbauen, um (i) die Identifizierung und (ii) die Authentifizierung zu ermöglichen? Meinen Sie, dass einige dieser Normen/Verordnungen angepasst werden müssten, um dem digitalen Euro gerecht zu werden? Wenn ja, in welchem Umfang? (Bitte unterscheiden Sie in Ihrer Antwort zwischen Identifizierung/Onboarding und Authentifizierung). Wie stellen Sie sich eine mögliche Verbindung zwischen den Identifizierungs- und Authentifizierungsmechanismen des digitalen Euro und potenziellen künftigen Initiativen zur digitalen Identität vor?

Nach Angaben der EZB besteht das Hauptziel der Arbeitsgruppe darin, „Identifizierungs- und Authentifizierungsanforderungen für den digitalen Euro vorzuschlagen„, während die Arbeitsgruppe selbst einen Beitrag zum Abschnitt ‚Funktions- und Betriebsmodell‘ des Regelwerks für den digitalen Euro leisten wird„.

Die Untersuchungsphase der EZB zum digitalen Euro begann im Oktober 2021 und soll im Oktober 2023 abgeschlossen werden, wenn die Zentralbank „entscheiden wird, ob sie mit der tatsächlichen Entwicklung des digitalen Euro beginnen wird.“

Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist ebenfalls dabei, ein CBDC-Handbuch zu erstellen, um Zentralbanken und Regierungen in aller Welt bei der Einführung von CBDC zu unterstützen.

Der am 10. April veröffentlichte Bericht „IMF Approach to Central Bank Digital Currency Capacity Development“ (IWF-Ansatz zur Kapazitätsentwicklung von Zentralbanken bei digitalen Währungen) umreißt die mehrjährige Strategie des IWF zur Unterstützung von CBDC-Einführungen, einschließlich der Entwicklung eines lebendigen „CBDC-Handbuchs„, an dem sich die Währungsbehörden orientieren können.

In Kapitel 11 wird „der Kompromiss zwischen Datennutzung und Schutz der Privatsphäre betrachtet„, einschließlich der Frage, „welche Daten durch CBDC-Transaktionen generiert werden und welche Institutionen Zugang zu diesen Daten haben könnten.“

Diese Daten werden untrennbar mit der digitalen Identität eines Nutzers verbunden sein.

„Diese digitale Identität„, so das Weltwirtschaftsforum (WEF), „bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.„

Im Jahreswirtschaftsbericht 2021 der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) heißt es:

„Die Identifizierung auf einer bestimmten Ebene ist daher von zentraler Bedeutung für die Gestaltung von CBDCs. Dies erfordert ein CBDC, das auf einem Konto basiert und letztlich an eine digitale Identität gebunden ist.“

Und weiter: „Der vielversprechendste Weg, Zentralbankgeld im digitalen Zeitalter bereitzustellen, ist eine kontobasierte CBDC, die auf einer digitalen Identität mit Beteiligung des öffentlichen Sektors aufbaut.„

In einer Rede auf dem BIZ-Innovationsgipfel im März 2023 sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass ein digitaler Euro nicht so anonym oder so privat wie Bargeld sein werde.

„Wird er [der digitale Euro] so privat sein wie Bargeld? Nein“, sagte sie.

„Eine digitale Währung wird niemals so anonym sein und die Privatsphäre in vielerlei Hinsicht so gut schützen wie Bargeld, weshalb es Bargeld immer geben wird […]Eine digitale Währung ist eine Alternative, ein weiteres Zahlungsmittel und wird nicht genau das gleiche Maß an Privatsphäre und Anonymität bieten wie Bargeld, aber sie wird in Bezug auf die vollständige Neutralität der Daten ziemlich nahe dran sein.“

Lagarde erklärte ihren Gesprächspartnern auch, dass die Zentralbanken nicht für die Programmierung einer digitalen Währung zuständig sein würden, wohl aber die Geschäftsbanken.

„Für uns [Zentralbanken] wäre die Ausgabe einer digitalen Währung, die Zentralbankgeld wäre, nicht programmierbar – sie wäre nicht mit einer bestimmten Einschränkung verbunden, sei es zeitlich oder in Bezug auf die Art der Verwendung – das wäre für mich ein Gutschein. Es wäre keine digitale Währung“, sagte Lagarde.

„Diejenigen, die die Verwendung digitaler Währungen mit Programmierbarkeit verbinden können, wären die Intermediäre – die Geschäftsbanken.“

CDBCs bergen das Risiko, dass jede Transaktion aufgezeichnet wird und gleichzeitig vollständig programmierbar ist, was bedeutet, dass Finanzinstitute und ihre Kunden die vollständige Kontrolle darüber haben könnten, wo, wann und wie Ihr Geld ausgegeben wird.

Der stellvertretende Gouverneur der Bank von Russland, Alexey Zabotkin, gab auf der jährlichen Cybersicherheitsschulung Cyber Polygon im Jahr 2021 ein praktisches Beispiel dafür, wie die Programmierbarkeit von CDBCs aussehen könnte.

Dort erklärte Zabotkin:

„Dieser [digitale Rubel] wird eine bessere Rückverfolgbarkeit von Zahlungen und Geldflüssen ermöglichen und auch die Möglichkeit erkunden, Bedingungen für die zulässige Verwendung einer bestimmten Währungseinheit festzulegen.

„Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihren Kindern etwas Geld in digitalen Rubeln geben und dann die Verwendung für den Kauf von Junk Food einschränken.

„Das wäre eine nützliche Funktion für einen Kunden, und natürlich kann man sich Hunderte von ähnlichen Anwendungsfällen ausdenken.„

Bei einem hochrangigen Rundtischgespräch über CBDC in Washington, DC, im Oktober 2022 sagte der stellvertretende geschäftsführende Direktor des IWF und ehemalige stellvertretende Gouverneur der People’s Bank of China (PBoC) Bo Li über die Programmierbarkeit von CBDC:

„CBDC kann es Regierungsbehörden und Akteuren des privaten Sektors ermöglichen, zu programmieren – intelligente Verträge zu erstellen – um gezielte politische Funktionen zu ermöglichen. Zum Beispiel die Auszahlung von Sozialleistungen, Konsumgutscheine oder Lebensmittelmarken.“

„Durch die Programmierung von CBDC können diese [sic] Gelder genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen sie besitzen können und wofür dieses Geld verwendet werden kann„, fügte er hinzu.

Letzten Monat erklärte Indiens Architekt für digitale IDs, Nandan Nilekani, gegenüber dem IWF, dass jeder eine digitale ID, ein Bankkonto und ein Smartphone haben sollte, da dies die „Werkzeuge der neuen Welt“ für die digitale öffentliche Infrastruktur seien.

„Jeder sollte eine digitale ID haben, jeder sollte ein Bankkonto haben und jeder sollte ein Smartphone haben„, sagte Nilekani.

„Dann kann man alles machen. Alles andere baut darauf auf.“

Auch Indien startet ein CBDC-Pilotprogramm, in dem verschiedene Anwendungsfälle, wie die Festlegung von Verfallsdaten, untersucht werden.

Laut der indischen Zentralbank „haben CBDCs die Möglichkeit, das Geld zu programmieren, indem sie den Verwendungszweck festlegen.“

Wenn es um Transaktionen im Einzelhandel geht, können CBDC „Token ein Verfallsdatum haben, bis zu dem sie ausgegeben werden müssen, um den Verbrauch sicherzustellen.“

Letztlich könnte ein CBDC in Verbindung mit der digitalen Identität Regierungen und Unternehmen erlauben, zu bestimmen, was man mit seinem eigenen Geld kaufen kann, einschließlich eines Verfallsdatums, bis zu dem man es ausgeben darf.

Die EZB behauptet, dass sie erst im Oktober dieses Jahres eine Entscheidung darüber treffen wird, ob sie das CBDC tatsächlich entwickeln wird oder nicht.

Glauben Sie wirklich, dass die Europäische Zentralbank nach all der Zeit, Energie und den Ressourcen, die in die Erforschung des digitalen Euro investiert wurden, einfach aufgeben würde?