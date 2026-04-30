Das von Gates finanzierte Programm „Big Catch-Up“ liefert 100 Millionen Impfdosen – darunter auch den in den USA nicht verwendeten DTP-Impfstoff für Risikogruppen

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Die WHO, UNICEF und Gavi, die Impfstoffallianz – unterstützt von der Gates-Stiftung – gaben letzte Woche bekannt, dass sie mehr als 18 Millionen afrikanische und asiatische Kinder in 36 Ländern geimpft haben. Während einer Anhörung im Senat letzte Woche verteidigte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. seine Entscheidung, Gavi die Mittel zu entziehen, und verwies dabei auf die Verwendung einer Variante des DTP-Impfstoffs, die mit einer hohen Rate schwerwiegender Nebenwirkungen in Verbindung gebracht wird.

Im Rahmen von „The Big Catch-Up“, einer weltweiten Initiative, die im April 2023 gestartet und im vergangenen Monat abgeschlossen wurde, wurden mehr als 18 Millionen Kinder in 36 Ländern in Afrika und Asien geimpft.

Im Rahmen der Kampagne wurden 100 Millionen Impfdosen verabreicht, darunter laut einem Informationsblatt folgende Impfstoffe: Fünffachimpfstoff (DTP-Hep-Hib), Masern oder Masern-Röteln, IPV, bOPV, Rotavirus, PCV, MenA und Gelbfieber.

Die Kampagne umfasste „gezielte Nachsorge, um sicherzustellen, dass Kinder nicht nur eine erste Dosis, sondern im Idealfall alle in einer Impfserie erforderlichen Dosen erhielten“.

Das Informationsblatt gab keine Auskunft darüber, wie viele Impfdosen bei einem einzigen Besuch verabreicht werden konnten oder ob die Kampagne eine Überwachung der Kinder auf Nebenwirkungen oder Verletzungen beinhaltete.

Von den 18,3 Millionen geimpften Kindern hatten 12,3 Millionen „Kinder ohne vorherige Impfungen“ zuvor noch keine Impfungen erhalten, und 15 Millionen hatten laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch keine Masernimpfung erhalten.

Die Initiative konzentrierte sich auf Kinder im Alter von 1 bis 5 Jahren, die Routineimpfungen versäumt hatten.

Die WHO, UNICEF und Gavi, die Impfallianz – unterstützt von der Gates-Stiftung – starteten die Initiative, „um dem Rückgang der Impfungen entgegenzuwirken, der größtenteils auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist“.

Die endgültigen Zahlen werden noch zusammengestellt, doch die Organisationen gaben an, sie seien „auf dem besten Weg“, ihr Ziel von 21 Millionen geimpften Kindern zu übertreffen. Sie veröffentlichten ihre Zahlen am 24. April zum Auftakt der Weltimpfwoche.

Kennedy gerät mit Senatorin Shaheen wegen der Gavi-Finanzierung aneinander

Während einer Anhörung im US-Senat in der vergangenen Woche geriet US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. mit Senatorin Jeanne Shaheen (D-N.H.) wegen Kennedys Entscheidung aus dem Jahr 2025 aneinander, die US-Finanzierung für Gavi zu blockieren.

In einem im Juni 2025 für Gavi-Vertreter vorab aufgezeichneten Video erklärte Kennedy, die US-Finanzierung werde zurückgehalten, bis Gavi „das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückgewonnen“ habe, und verwies dabei auf Bedenken hinsichtlich der Impfstoffsicherheit.

„In seinem Eifer, eine universelle Impfung zu fördern, hat Gavi das zentrale Thema der Impfstoffsicherheit vernachlässigt“, sagte Kennedy. „Wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse unbequem waren, hat Gavi sie ignoriert.“

Die USA hatten Gavi im Jahr 2024 300 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, und die Biden-Regierung hatte der Organisation ebenfalls im Jahr 2024 über einen Zeitraum von fünf Jahren mehr als 1,5 Milliarden Dollar zugesagt – Mittel, die Kennedy seitdem zurückgehalten hat.

Shaheen lobte Gavi dafür, dass die Organisation seit ihrer Gründung 1,2 Milliarden Kinder geimpft habe und der „weltweit führende Abnehmer von in den USA hergestellten Impfstoffen“ sei.

Shaheen sagte, Vertreter von Gavi hätten sie gewarnt, dass „Millionen von Kindern sterben werden, wenn diese Mittel nicht freigegeben werden“. Sie forderte Kennedy auf, sich dazu zu verpflichten, mit ihr und Vertretern von Gavi zusammenzuarbeiten, um die Mittel wieder freizugeben.

Kennedy sagte, Bedenken hinsichtlich der Verwendung der Mittel durch Gavi müssten zuerst ausgeräumt werden. Gavi leite Gelder an die WHO weiter, „aus der wir ausgestiegen sind, weil sie so miserable Arbeit geleistet hat“, sagte er.

Klagen wegen Impfschäden durch den DTP-Impfstoff führten zu rechtlicher Immunität für Impfstoffhersteller

Kennedy erklärte Shaheen zudem, dass Gavi einen Impfstoff mit bekannten schwerwiegenden Nebenwirkungen an Millionen von Kindern verteilt, obwohl es eine sicherere Alternative gibt.

„Ihr wichtigster Impfstoff ist derzeit ein DTP-Impfstoff … eine alte Version, die in diesem Land vom Markt genommen wurde, weil sie Hirnschäden verursachte“, sagte er. „Wir haben ihn aus dem Verkehr gezogen. Europa hat ihn vom Markt genommen. Sie verabreichen ihn immer noch jährlich 161 Millionen afrikanischen und asiatischen Kindern.“

Kennedy sagte, er habe Gavi gefragt, warum sie stattdessen nicht die sicherere Version verwendeten – den DTaP-Impfstoff. „Sie sagten, sie wollten das nicht tun.“

In Afrika verteilte DTP-Impfstoffe enthalten typischerweise den „Ganzzell“-Pertussis-Impfstoff zum Schutz vor Keuchhusten. Diese Impfstoffe enthalten eine inaktivierte Version des gesamten B. pertussis-Erregers, wobei die meisten Aluminiumsalze als Adjuvans und Thimerosal als Konservierungsmittel enthalten.

In den USA und anderen Ländern mit hohem Einkommen wurde der Ganzzell-Impfstoff in den 1990er Jahren durch den azellulären DTP-Impfstoff ersetzt, da der Impfstoff sowohl mit leichten als auch mit schweren Nebenwirkungen in Verbindung gebracht wurde.

Die Kontroverse um Ganzzell-DTP-Impfstoffe ist ausschlaggebend für die wichtigsten US-Impfstoffgesetze.

In den späten 1970er und 1980er Jahren wuchs die ernsthafte und weit verbreitete Besorgnis über die Sicherheit der DTP-Impfung, nachdem viele Kinder nach der DTP-Impfung Krampfanfälle, schwere Hirnschäden oder den Tod erlitten hatten.

Zwischen 1980 und 1986 wurden Klagen auf Schadenersatz in Höhe von mehr als 3 Milliarden Dollar gegen Impfstoffhersteller eingereicht, die meisten davon wegen der von Wyeth (heute Pfizer) hergestellten DTP-Impfstoffe.

Nachdem die Gerichtsverfahren offenbarten, dass Wyeth von den Risiken wusste, sprachen Geschworenengerichte den Familien der durch den Impfstoff geschädigten Kinder hohe Entschädigungssummen zu. Da die Klagen die Impfstoffversicherungsbranche in den Bankrott zu treiben drohten, begannen die Hersteller, sich aus der Branche zurückzuziehen.

Der Kongress reagierte darauf mit der Verabschiedung des National Childhood Vaccine Injury Act von 1986, der das National Vaccine Injury Compensation Program ins Leben rief – ein verschuldensunabhängiges System, das der Pharmaindustrie umfassenden Haftungsschutz gewähren und gleichzeitig Kinder entschädigen sollte, die durch Pflichtimpfungen geschädigt wurden.

Im Jahr 1991 kam das Institute of Medicine zu dem Schluss, dass die Beweislage einen kausalen Zusammenhang zwischen der DTP-Impfung und akuter Enzephalopathie belegte, obwohl Wissenschaftler angaben, es gebe nicht genügend Beweise, um zu behaupten, dass sie langfristige neurologische Schäden verursache.

DTP ist kostengünstiger und möglicherweise wirksamer – steht jedoch im Zusammenhang mit schwerwiegenderen Nebenwirkungen

Im Jahr 1991 erteilte die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für den Diphtherie-Tetanus-azellulären Pertussis-Impfstoff (DTaP), der weniger Nebenwirkungen verursachte als sein Vorgänger.

Im Jahr 1997 empfahlen die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) den DTaP-Impfstoff anstelle des Ganzzell-DTP-Impfstoffs für Säuglinge und ersetzten damit die ältere Formulierung in den USA vollständig.

Damals verwies der Ausschuss auf Forschungsergebnisse, wonach der Ganzzell-DTP-Impfstoff nachweislich häufig Erytheme, Schwellungen und Schmerzen an der Injektionsstelle, Fieber und andere leichte systemische Ereignisse sowie schwerwiegende unerwünschte Ereignisse – darunter Krämpfe und hypotonische, hyporesponsive Episoden – verursachte. Die schwerwiegenden Ereignisse traten bei 1 von 1.750 verabreichten Dosen auf.

Azelluläre Impfstoffe sind gegen Keuchhusten nicht so wirksam, angeblich weil die Immunität schneller nachlässt und weil sich der Erreger an die Impfstoffe angepasst hat. Außerdem ist ihre Herstellung teurer.

Einige Experten argumentieren, dass die Ganzzell-DTP-Impfstoffe trotz höherer Nebenwirkungsraten aufgrund ihrer höheren Wirksamkeit besser für Massenimpfkampagnen wie „The Big Catch-Up“ geeignet sind.

„Die Abwägung von Risiko und Nutzen verschiedener Impfstofftypen ist oft schwierig“, sagte Dr. Karl Jablonowski, leitender Wissenschaftler bei Children’s Health Defense. „Dabei spielen die Prävalenz der Krankheit und der Zugang zu medizinischer Versorgung eine Rolle, falls der Impfstoff keinen Schutz bietet oder unerwünschte Ereignisse auftreten.“

Jablonowski sagte, dass auch die Kosten in der Regel eine Rolle spielen, „da die am wenigsten gefährlichen Impfstoffe oft am teuersten sind. Es ist eine traurige Situation, wenn die Schwächsten das größere Risiko für Krankheiten tragen, die durch andere Mittel vermeidbar oder behandelbar sind.“