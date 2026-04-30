Boom! Vereinigte Arabische Emirate verlassen die OPEC: Das Ende des Petrodollars und der Aufstieg von IMEC

Verfasst von Patrick Wood

Die Geschichte wurde gerade geschrieben. Der Petrodollar ist tot. Die Tokenisierung von Vermögenswerten wird den Dollar bei der Ölpreisbildung ersetzen. Der IMEC-Korridor wird mit oder ohne die Straße von Hormus neu gestartet. All dies geschieht durch die VAE, das Machtgleichgewicht im Nahen Osten hat sich verschoben. Dies bestätigt mein neues Buch „The New Economics of Technocracy“.

Am 28. April 2026 kündigten die Vereinigten Arabischen Emirate ihren Austritt aus der OPEC mit Wirkung zum 1. Mai an und beendeten damit fast sechs Jahrzehnte Mitgliedschaft in dem Ölkartell, das seit 1960 die globalen Energiemärkte beherrscht. Die Ankündigung war kurz. Die Auswirkungen sind historisch. Was die VAE an diesem Datum taten, war nicht bloß der Rücktritt von einer Organisation. Sie gaben offiziell bekannt, dass die Architektur des globalen Energiehandels – das Petrodollar-System, das seit der Nixon-Ära die amerikanische Finanzhegemonie untermauert – abgebaut und ersetzt wird.¹

Der Zeitpunkt erzählt die Geschichte. Die Straße von Hormus steht seit dem 28. Februar 2026 unter effektiver iranischer Blockade, als die Vereinigten Staaten und Israel die Operation „Epic Fury“ gegen den Iran starteten und Obersten Führer Ali Khamenei ermordeten. Der Tankerverkehr durch die Straße ging um etwa 70 Prozent zurück. Die Ölpreise durchbrachen die Schwelle von 100 Dollar pro Barrel. Die darauf folgenden Waffenstillstandsverhandlungen waren eine fortschreitende Katastrophe – Vereinbarungen wurden getroffen und sofort gebrochen, Mautgebühren verlangt, Minen im Wasser gelegt und eine US-amerikanische Seeblockade der iranischen Häfen, die Analysten als „doppelte Blockade“ bezeichnet haben. Vor diesem Hintergrund warteten die VAE nicht auf eine Lösung. Sie handelten.

Der Austritt der VAE ist keine Panikreaktion. Er ist der Höhepunkt eines Jahrzehnts bewusster strategischer Positionierung – in der Infrastruktur, im Finanzwesen, in der künstlichen Intelligenz und in der aufstrebenden technokratischen Architektur, die ich seit Jahren dokumentiere. Zu verstehen, warum die VAE unabhängig davon gewinnen, wie die Hormus-Krise gelöst wird, und warum ihr Austritt aus der OPEC das IMEC-Korridor-Projekt beschleunigt, das Trump als „eine der größten Handelsrouten der gesamten Geschichte“ bezeichnet hat, erfordert, alle Teile gleichzeitig zu sehen.

Ein Kartell, das für eine Welt gebaut wurde, die nicht mehr existiert

Die OPEC war nicht nur ein Produzentenclub. Sie war das institutionelle Rückgrat des Petrodollar-Systems – der Vereinbarung, die Anfang der 1970er Jahre, nachdem Nixon das Goldfenster geschlossen hatte, geschaffen wurde, wonach Öl weltweit in US-Dollar bepreist und abgerechnet wurde. Jede Nation auf der Erde, die Öl benötigte, musste Dollarreserven halten, um es zu kaufen. Diese permanente Nachfrage nach Dollar ermöglichte es Washington, über Jahrzehnte hinweg Defizitausgaben zu finanzieren, ohne die inflationären Folgen, die sonst eingetreten wären. Die OPEC war der Garantiemechanismus. Solange ihre Mitglieder in Dollar bepreisten, blieb der Dollar unersetzlich.

Die VAE traten der OPEC 1967 durch das Emirat Abu Dhabi bei, bevor sie als eigenes Land existierten, und blieben Mitglied durch ihre formelle Gründung im Jahr 1971.³ Fast sechs Jahrzehnte lang arbeiteten die VAE innerhalb des OPEC-Rahmens – sie akzeptierten Förderquoten, verhandelten Preisuntergrenzen und nahmen an der institutionellen Verwaltung des globalen Ölangebots teil. Auf dem Höhepunkt ihrer OPEC-Mitgliedschaft waren die VAE der drittgrößte Produzent des Kartells und machten etwa 12 Prozent des Gesamtangebots aus.⁴

Aber das Quotensystem der OPEC war für eine Welt gebaut, in der Golf-Rohöl frei durch die Straße von Hormus fließt, in Dollar bepreist wird und über korrespondierende Bankverbindungen an das Federal-Reserve-System abgerechnet wird. Diese Welt steht seit Februar 2026 unter anhaltendem Angriff. Die ADNOC der VAE hat eine Produktionskapazität von 5 Millionen Barrel pro Tag bis 2027 anvisiert – ein Ziel, das strukturell unvereinbar mit der Quotendisziplin eines Kartells ist, dessen Berechnungen auf der Annahme basieren, dass Hormus offen bleibt. Der Energieminister der VAE drückte es klar aus: Der Austritt sei der richtige Schritt für die nationalen Interessen des Landes.⁵

Die sich hinziehende Auflösung des Kartells ist seit Jahren im Gange. Katar trat 2019 aus. Ecuador folgte. Indonesien setzte seine Mitgliedschaft aus. Angola stieg 2023 aus. Aber der Austritt der VAE ist kategorisch anders – es ist der Austritt eines Gründungsmitglieds und des drittgrößten Produzenten mitten in einem Krieg, der das Kartell gleichzeitig sowohl an Volumen als auch an Glaubwürdigkeit beraubt.⁶

Die Straße von Hormus: Waffe und Verwundbarkeit

Die Hormus-Krise hat die zentrale strukturelle Schwäche der Petrodollar-Architektur mit einer Klarheit offengelegt, die kein akademisches Papier reproduzieren könnte. Als die Vereinigten Staaten und Israel am 28. Februar 2026 die Operation „Epic Fury“ starteten, reagierte der Iran mit der einen Waffe, die er immer in Reserve gehalten hat: der Schließung der Straße. Die Folgen waren unmittelbar und schwerwiegend.⁷

Über 150 Schiffe ankerten außerhalb der Straße. Katar erklärte höhere Gewalt in Ras Laffan, wodurch etwa 20 Prozent des globalen LNG-Angebots vom Markt verschwanden. Die europäischen Erdgaspreise stiegen innerhalb einer Woche um 63 Prozent. Die anschließenden Waffenstillstandsverhandlungen zeigten, dass der Iran nicht die Absicht hat, seinen Einfluss aufzugeben. Teherans Gegenvorschlag forderte ausdrücklich die internationale Anerkennung der iranischen Souveränität über die Straße – was eine militärische Behauptung dauerhaft machen würde.²²

Das iranische Parlament bewegte sich gleichzeitig dazu, die Strategie gesetzlich zu kodifizieren: ein Gesetz, das Schiffen aus feindlichen Nationen die Durchfahrt verbietet und allen anderen Mautgebühren auferlegt. Dies ist keine Nation, die sich darauf vorbereitet, ihr mächtigstes strategisches Gut aufzugeben. Die Straße ist das Äquivalent zum iranischen Atomwaffenarsenal – die Bedrohung, deren Glaubwürdigkeit es unter enormen eigenen Kosten demonstrierte, und deren formelle Institutionalisierung nun signalisiert, dass intermittierende Schließungen, Belästigungen und Mauterhebung die neue dauerhafte Normalität sind.²³

Die VAE haben dies richtig gelesen – und ihre Antwort bereits aufgebaut.

Fujairah: Der Umgehungsweg, der vor der Krise gebaut wurde

Ein Jahrzehnt, bevor die erste amerikanische Bombe auf den Iran fiel, traf Abu Dhabi eine strategische Entscheidung, die die meisten Ölanalysten als übermäßige Planung abtaten: Es baute die Habshan-Fujairah-Pipeline, die 380 Kilometer von Ölfeldern im Landesinneren zum Hafen von Fujairah am Golf von Oman verläuft. Fujairah ist das einzige Emirat der VAE, das vollständig außerhalb der Straße von Hormus liegt. Der ausdrückliche Zweck der Pipeline war es, Hormus für die Exportoperationen der VAE irrelevant zu machen.⁹

Als die Krise ausbrach, war die Pipeline bereit. Die Rohölverladungen von Fujairah erreichten Ende März 2026 durchschnittlich etwa 1,9 Millionen Barrel pro Tag – ein Anstieg von 57 Prozent gegenüber dem Durchschnitt von 2025. Ohne diese Umgehungsinfrastruktur hätte die Schließung von Hormus die Exportkapazität der VAE völlig lahmgelegt. Stattdessen demonstrierte sie genau das, was Abu Dhabi mit ihr demonstrieren wollte: Die VAE können Öl exportieren, wenn die Straße geschlossen ist.⁸

Der Iran griff Fujairah mit Drohnen an. Auch Saudi-Arabiens Ost-West-Pipeline wurde getroffen, was die Durchflussmenge um etwa 700.000 Barrel pro Tag reduzierte. Die Umgehungsrouten sind nicht unverwundbar. Aber sie sind betriebsbereit, sie werden ausgebaut, und jeder Dollar, der in ihre Kapazität investiert wird, repräsentiert einen Dollar dauerhafter strategischer Unabhängigkeit von Hormus.²⁵

Die strategische Logik ist eisern: Wenn Hormus zur freien Navigation zurückkehrt, pumpten die VAE mit voller Kapazität über beide Routen und führen die Welt im Produktionswachstum nach der Krise an. Wenn Hormus unzuverlässig bleibt – sei es durch iranische Militäraktionen, iranische Mauterhebung oder die jetzt permanente geopolitische Risikoprämie – ist jede über Fujairah statt über die Straße abgewickelte Ladung ein Ertrag, der der Infrastruktur der VAE zufließt. Der Einfluss des Iran schwächt sich mit jedem umgeleiteten Tanker ab. Oxford Economics formulierte es präzise: „Der Krieg hat auch Investitionen in Umgehungsrouten beschleunigt. Also leiten andere Länder um. Das bedeutet, dass der Iran und sein strategischer Haupteinfluss geschwächt werden.“²⁴

Die VAE gewinnen in jedem Fall. Das ist kein Glück. Das ist Architektur.

World Liberty Financial und die 500-Millionen-Dollar-Wette des Spion-Scheichs

Um das gesamte strategische Bild zu verstehen, müssen Sie verstehen, was vier Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump im Januar 2025 geschah. Scheich Tahnoun bin Zayed Al Nahyan – der nationale Sicherheitsberater der VAE, Bruder des VAE-Präsidenten Mohammed bin Zayed und der Mann, den westliche Geheimdienste den „Spion-Scheich“ nennen – kaufte heimlich einen 49-prozentigen Anteil an World Liberty Financial, dem Kryptowährungsunternehmen der Trump-Familie, für 500 Millionen Dollar. Der Deal wurde von Eric Trump unterzeichnet und nie öffentlich bekannt gegeben.¹⁰ ¹¹

Tahnoun ist kein passiver Investor. Er leitet MGX, den 100-Milliarden-Dollar-AI-Fonds. Er steht an der Spitze von G42, dem KI- und Überwachungstechnologie-Konglomerat der VAE. Er leitet die 25-Milliarden-Dollar-Partnerschaft von ADQ für Rechenzentren in den USA. Er ist der Architekt der technologischen und finanziellen Zukunft Abu Dhabis – und er kaufte fast die Hälfte der Infrastruktur, die zur Abwicklungsschicht für die neue Weltwirtschaft werden sollte.¹²

Innerhalb weniger Monate nach der WLF-Übernahme setzte Tahnouns Unternehmen MGX 2 Milliarden Dollar in USD1-Stablecoins über die Binance-Investition ein – durchgeführt in Dubai, abgewickelt über WLFs eigenen Zahlungstoken. Dies war die erste Einsatz eines staatlich skalierte USD1 auf der Erde. Es war keine spekulative Wette. Es war eine Aktivierung. Der nationale Sicherheitschef der VAE schaltete das neue Finanzsystem in seiner eigenen Stadt ein, mit seinem eigenen Kapital, auf der Infrastruktur, die ihm zu einem Teil gehört.

Dann, am 18. Februar 2026, wurde WLF Tokenization in Mar-a-Lago gestartet. Die Rohstoffsparte tokenisiert ausdrücklich Öl, Gas, Baumwolle und Holz durch Partnerschaften mit der Apex Group und nutzt Securitize als Tokenisierungsplattform – dieselbe Plattform, die BlackRocks BUIDL-Fonds antreibt, dem weltweit größten tokenisierten Treasury-Fonds.¹³

Die Auswirkungen auf den Petrodollar sind direkt und unvermeidbar. Die OPEC-Mitgliedschaft beinhaltete eine implizite Verpflichtung: Öl über das dollar-denominierte internationale Bankensystem zu bepreisen und abzurechnen. Durch den Austritt aus der OPEC und den gleichzeitigen Besitz eines beinahe-mehrheitlichen Anteils an einer Plattform, die Öl tokenisiert und Transaktionen in USD1-Stablecoins auf einer privaten Blockchain abwickelt, haben die VAE eine Petrodollar-Umgehung konstruiert – keinen Petrodollar-Ersatz. USD1 ist an den Dollar gebunden. Der Nutzen des Dollars als Rechnungseinheit bleibt erhalten. Was eliminiert wird, ist die institutionelle Architektur, die Washington Einfluss verschafft: das SWIFT-Netzwerk, die Korrespondenzbankverbindungen, die Federal-Reserve-Pipeline, durch die Dollar-Sanktionen fließen. Sie können nicht sanktionieren, was nicht über Ihr System läuft.

IMEC: Der Korridor, der auf sein grünes Licht wartet

Der Wirtschaftskorridor Indien–Naher Osten–Europa – IMEC – wurde auf dem G20-Gipfel in Neu-Delhi am 9. September 2023 angekündigt, unterzeichnet von Indien, den Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien, den VAE, Frankreich, Deutschland, Italien und der Europäischen Union. Trump nannte ihn „eine der größten Handelsrouten der gesamten Geschichte“. Er hatte Recht, was den Maßstab betraf, wenn nicht die Nutznießer.¹⁶ ²⁰

IMEC ist kein diplomatisches Konzept. Er ist betriebsbereit. Die östliche Seeroute verbindet die indischen Häfen Mundra, Kandla und Jawaharlal Nehru Port Trust mit den VAE-Terminals in Fujairah, Jebel Ali und Abu Dhabi. Von dort aus führt die nördliche Route weiter auf der Schiene durch Saudi-Arabien über Ghuwaifat und Haradh nach Jordanien und weiter zum israelischen Hafen Haifa – jetzt kontrolliert von der indischen Firma Adani Ports. Von Haifa aus überquert die Fracht das Mittelmeer nach Griechenland oder Italien und weiter nach Europa. Die Etihad Rail der VAE hat bereits die saudische Grenze mit Fujairah durch alle sieben Emirate verbunden und damit die erste betriebsfähige grenzüberschreitende Schienenverbindung im Golf-Kooperationsrat etabliert.¹⁷ ¹⁸

Der Bau wichtiger Bahnlinien, Häfen und Autobahnabschnitte begann offiziell im April 2025. Indien und die VAE unterzeichneten im Februar 2024 ein Rahmenabkommen zur Operationalisierung der Korridorlogistik. Das im Januar 2026 unterzeichnete EU-Indien-Handelsabkommen verlieh zusätzliche Dynamik. Der Korridor wird gerade jetzt gebaut, während die Welt auf den Rauch blickt, der über der Straße von Hormus aufsteigt.¹⁹

Beachten Sie die Geografie. Fujairah – der Umgehungshafen der VAE für Hormus und der primäre IMEC-Knotenpunkt der VAE – liegt absichtlich außerhalb der Straße. Die Architekten von IMEC platzierten Fujairah nicht zufällig im Korridor. Sie platzierten ihn genau deshalb dort, weil es der einzige Hafen der VAE ist, der unabhängig davon funktioniert, was der Iran mit der Straße tut. Der Korridor wurde gebaut, um Hormus zu überstehen. Der OPEC-Austritt der VAE beseitigt die letzte institutionelle Einschränkung, ihn mit voller Kapazität zu betreiben.

Trump, der Friedensrat und der privatisierte Korridor

Bidens Version von IMEC war ein Staatsprojekt – multilateral, in formeller Diplomatie verwurzelt, im Prinzip gegenüber gewählten Parlamenten rechenschaftspflichtig. Trumps Version ist etwas grundlegend anderes. Wie ich in „The New Economics of Technocracy“ dokumentierte, wurde der Korridor unter Trumps Regierung von Anfang bis Ende privatisiert. Die Architekten sind nicht Regierungen, sondern Staatsfonds. Das Leitungsgremium für den kritischen südwestlichen Endpunkt des Korridors ist keine multilaterale Vertragsorganisation, sondern der Board of Peace – eine privat konstituierte Einheit, die von einer einzigen Person geleitet wird. Die finanzielle Abwicklungsschicht ist nicht der Dollar, der durch das Federal-Reserve-System fließt, sondern USD1, ein privat ausgegebener Stablecoin, der den Architekten des Korridors gehört. Die Abwicklungsinfrastruktur ist nicht SWIFT, sondern die Blockchain.²¹

Der Board of Peace, der am 22. Januar 2026 in Davos unterzeichnet wurde, ist das Verwaltungsinstrument für den Wiederaufbau des Gazastreifens. Gaza liegt an der Mittelmeerküste direkt südlich von Haifa – dem wichtigsten israelischen Hafenknotenpunkt von IMEC. Ein wiederaufgebauter Gazastreifen mit einem neuen Tiefwasserhafen, Flughafen und einer Sonderwirtschaftszone, verwaltet durch den Board of Peace und integriert in die Normalisierungsarchitektur der Abraham-Abkommen, ist keine separate Entwicklung von IMEC. Es ist die südwestliche Erweiterung des Korridors. Das Gebiet, das geräumt, verwaltet und wiederaufgebaut wird, liegt direkt quer über der Route, die die IMEC-Designer kontrollieren müssen.

Jared Kushner entwarf die diplomatischen Voraussetzungen für diese gesamte Architektur. Er vermittelte die Abraham-Abkommen im Jahr 2020 – die Normalisierungsabkommen zwischen Israel und den Golfstaaten, die IMEC konzeptionell ermöglichten. Er verließ die Regierung, gründete Affinity Partners und sammelte 2 Milliarden Dollar vom saudischen Staatsfonds, 1,5 Milliarden Dollar von der Qatar Investment Authority und dem in Abu Dhabi ansässigen Lunate – denselben Golf-Staatsfonds, die Eckpfeilerinvestoren in der IMEC-Infrastruktur sind. Er war Mitautor des Masterplans für den Wiederaufbau Gazas. Er sitzt im Vorstand des Board of Peace. Der Mann, der die diplomatische Architektur entwarf, ist finanziell in der kommerziellen Architektur positioniert, die sie ermöglicht. Das ist kein Zufall. Es ist ein Geschäftsmodell.

Steve Witkoff – WLF-Mitbegründer, Trumps Nahost-Gesandter und der Mann, dessen Sohn Zach derzeit WLF-CEO ist – sagte Tucker Carlson im März 2025, sechs Monate bevor der Board of Peace öffentlich vorgeschlagen wurde, dass die Golfstaaten eine von den USA unterstützte „Sicherheitshülle“ benötigten, um Investitionen bankfähig zu machen. Diese Sicherheitshülle wird nun von 20.000 Soldaten der Internationalen Stabilisierungstruppe bereitgestellt, die unter der Autorität von CENTCOM operieren – die Durchsetzungsschicht für eine Finanzarchitektur, deren Zahlungstoken dem Familienunternehmen von Witkoff gehört. Folgen Sie der Kette.

Trump selbst genehmigte die Pax-Silica-Koalition – die Initiative des Außenministeriums, die den gesamten amerikanischen KI-Technologie-Stack an vertrauenswürdige Partner exportiert. Die VAE unterzeichneten am 14. Januar 2026 und erhielten bevorzugten Zugang zu fortschrittlichen Halbleitern, KI-Recheninfrastruktur und Spitzenmodellen. Biden hatte diese Exporte aus Gründen der nationalen Sicherheit eingeschränkt. Trump kehrte alle Einschränkungen um. Die VAE bekamen ihre Chips. Die VAE bekamen ihr Stablecoin-Eigentum. Die VAE bekamen ihren IMEC-Korridor. Und jetzt haben sich die VAE von der OPEC befreit.²⁶

Die Tokenisierungsschicht: Besitz der Abwicklungsinfrastruktur

Die Tokenisierung von Vermögenswerten ist nicht nebensächlich für diese Geschichte. Sie ist der Mechanismus, durch den die gesamte Architektur funktioniert. Wie ich ausführlich in „The New Economics of Technocracy“ zeigte, ist WLF Tokenization die Abwicklungsschicht für IMEC – das System, das physische Rohstoffe, Immobilien und Handelsströme in auf der Blockchain aufgezeichnete Token umwandelt, die überall auf der Welt außerhalb des traditionellen Bankensystems gekauft, verkauft und in USD1 abgewickelt werden können, auf einer Plattform, die von ihren privaten Architekten kontrolliert wird.¹³ ¹⁴

Die Securitize-Plattform, die die Tokenisierung von WLF antreibt, treibt auch BlackRocks BUIDL-Fonds an und dient als designierter digitaler Transferagent der NYSE für ihre neue digitale Handelsplattform. Dies ist kein Randexperiment. Dies ist institutionelle Finanzinfrastruktur, die in großem Maßstab eingesetzt wird – verbunden mit dem weltweit größten Vermögensverwalter, der ältesten Börse der Welt und dem privaten Finanzfahrzeug der Trump-Familie, alle über dasselbe technische Rückgrat.

Das Interesse der VAE an diesem System ist strukturell, nicht spekulativ. Das islamische Finanzwesen verbietet verzinsliche Transaktionen, erlaubt aber gebührenbasierte Transaktionen. USD1 ist gebührenbasiert konzipiert – es erwirtschaftet für seinen Emittenten Erträge durch Treasury-Reserven, aber Transaktionen zwischen Gegenparteien sind gebührenbasiert und nicht zinsbasiert. Dies macht es strukturell Scharia-konform, ohne dass ein Fatwa oder eine religiöse Autorität erforderlich ist. Der gesamte Staatsfondsapparat der Golfstaaten – der Kapital nach den Grundsätzen des islamischen Finanzwesens verwaltet – kann dieses System ohne kulturelle oder rechtliche Reibung übernehmen. Die Konvergenz von technokratischer, vermögensbasierter Ökonomie und islamischem Finanzwesen ist nicht zufällig; sie ist strukturell, und der OPEC-Austritt der VAE beschleunigt die Einführung der Abwicklungsarchitektur, die davon profitiert.

Das strategische Urteil: VAE gewinnen unabhängig

Die Frage, die jetzt in jedem Energieministerium, jedem Staatsfonds und jedem geopolitischen Think Tank gestellt wird, ist einfach: Verließen die VAE die OPEC, weil sie glauben, dass der Iran die Kontrolle über die Straße dauerhaft verlieren wird, oder weil sie eine Umgehung gebaut haben, die Hormus für ihre kommerziellen Interessen irrelevant macht?

Die Antwort lautet: Beides, und keines davon ist entscheidend. Die VAE haben in jedem Szenario eine Gewinnerposition aufgebaut.

Wenn die militärischen Fähigkeiten des Iran dauerhaft beeinträchtigt werden und Hormus zur freien Navigation zurückkehrt, pumpen die VAE mit voller ADNOC-Kapazität in einen hochpreisigen Markt, frei von OPEC-Quotenbeschränkungen, wobei ihre Korridorinfrastruktur positioniert ist, um den Löwenanteil der Handelsströme von Indien nach Europa zu erfassen. Ihre Tokenisierungsplattform wickelt die Rohstofftransaktionen ab. Ihre KI-Infrastruktur liefert die Logistikintelligenz. Ihre Stablecoin-Architektur erfasst die Finanzströme. Die VAE werden zum Knotenpunkt der Handelsordnung des 21. Jahrhunderts.

Wenn der Iran genügend Kapazitäten behält, um Hormus intermittierend zu bedrohen – das wahrscheinlichere Szenario, angesichts der ausdrücklichen Schritte Teherans zur Institutionalisierung der Mauterhebung und formaler Souveränitätsansprüche über die Straße – erfasst die Fujairah-Umgehung der VAE die Risikoprämie, die jeder Frachtbetreiber zahlen wird, um den Spießrutenlauf zu vermeiden. Der Einfluss des Iran schwächt sich mit jedem umgeleiteten Tanker ab. Jeder Dollar an Fujairah-Umgehungserlösen ist ein Dollar, der nicht durch einen von Iran kontrollierten Engpass floss. Die VAE monetarisieren genau die Störung, die sie nicht verhindern können.

Der IMEC-Korridor funktioniert in beiden Szenarien – über Fujairah im Umgehungsszenario, über wiederhergestellte Golf-Seewege im Lösungsszenario. Die Tokenisierungs-Abwicklungsschicht funktioniert in beiden Szenarien. Die KI-Infrastruktur funktioniert in beiden Szenarien. Die Governance-Architektur des Board of Peace für die Korridorerweiterung Gazas funktioniert in beiden Szenarien.

So sieht ein Jahrzehnt bewusster strategischer Positionierung aus, wenn die Krise, für deren Überleben sie konzipiert wurde, tatsächlich eintritt.

Die Warnung, die nicht ignoriert werden darf

Es gibt eine Dimension dieser Geschichte, über die die Architekten dieses Systems große Sorgfalt darauf verwendet haben, niemals öffentlich zu sprechen, und die analytische Ehrlichkeit erfordert, sie klar auszusprechen.

Die VAE gewinnen. Aber die Frage, wer innerhalb der VAE gewinnt, ist eine ganz andere Frage. Die Fujairah-Umgehung, der IMEC-Korridor, die WLF-Tokenisierungsplattform, die USD1-Abwicklungsschicht – keine dieser Infrastrukturen wurde von oder für die Menschen der VAE gebaut. Sie wurde von und für einen souveränen Apparat gebaut, der in einem Mann verankert ist: Tahnoun bin Zayed, der keiner Wählerschaft Rechenschaft schuldet und keiner demokratischen Institution verantwortlich ist. Die Infrastruktur, die die VAE von der Hormus-Abhängigkeit isoliert, ist dieselbe Infrastruktur, die die VAE zu einem Hauptknotenpunkt im technokratischen Kontrollkorridor macht, der von Indien nach Europa gebaut wird.

Ich habe Technokratie seit über einem Jahrzehnt konsequent definiert: Es ist ein Regierungssystem, in dem Wissenschaftler, Ingenieure und technische Experten gewählte Vertreter ersetzen, und in dem Ressourcenallokation und Verhaltenskontrolle Preismechanismen und demokratische Zustimmung ersetzen. IMEC ist Technokratie in ihrer Infrastrukturphase. Ein öffentlich-privates Partnerschaftsmodell, bei dem staatliche Diplomatie den Rahmen schafft und privates Kapital ihn ausführt. Ein verwalteter Korridor, in dem Waren, Energie und Daten durch Systeme fließen, die von denen überwacht und kontrolliert werden, die die technische Infrastruktur betreiben. Eine digitale Schicht – Glasfaserkabel, Rechenzentren, KI-Logistikplattformen, Blockchain-Abwicklung – die jede Transaktion im Korridor für seine Betreiber lesbar macht. Wie ich in „The New Economics of Technocracy“ schrieb: Wer die Plattform kontrolliert, kontrolliert den Vermögenswert.²⁷

Die Abwicklungsschicht wird privat ausgegeben. Das Leitungsgremium ist privat konstituiert. Das Finanzinstrument ist privat besessen. Die Infrastruktur wird auf Gebieten gebaut, deren Bevölkerung nie konsultiert wurde und deren Zustimmung nie eingeholt wurde. Das technokratische Quad – KI, Krypto, fossile Energie, Immobilien – wird in großem Maßstab in der Golfregion zusammengebaut, und die VAE sind an seiner Schnittstelle positioniert, nicht als souveräner Vertreter eines freien Volkes, sondern als der bedeutendste private Knotenpunkt in einem System, das keiner Verfassung, keiner Wählerschaft und keinem göttlichen Gesetz Rechenschaft schuldet.¹⁵

Die VAE verlassen die OPEC am 1. Mai 2026. Die Petrodollar-Ära endet nicht an diesem Datum – sie endet seit Jahren, in der Anhäufung von Tokenisierungsplattformen und Blockchain-Abwicklungsschichten und Staatsfonds-Investitionen in private Kryptowährungsinfrastruktur. Aber der 1. Mai ist das Datum, an dem die institutionelle Bestätigung eintraf. Die VAE haben ihre Zukunft gewählt. Es ist die Zukunft, vor der ich gewarnt habe.

Endnoten

¹ Al Jazeera, „UAE leaves OPEC in blow to oil cartel amid war on Iran,“ 28. April 2026.

² CNBC, „United Arab Emirates to leave OPEC May 1, energy chief says still committed to oil price stability,“ 28. April 2026.

³ Al Jazeera, a.a.O. Die VAE traten der OPEC zuerst durch das Emirat Abu Dhabi im Jahr 1967 bei, und als eigenes Land im Jahr 1971.

⁴ OilPrice.com, „UAE Quits OPEC and OPEC+ as Hormuz Crisis Drags On,“ 28. April 2026.

⁵ CNBC, a.a.O. Der VAE-Energieminister Suhail Al Mazrouei erklärte: „Unser Austritt zu diesem Zeitpunkt ist der richtige Zeitpunkt dafür, weil er minimale Auswirkungen auf den Preis und minimale Auswirkungen auf unsere Freunde bei der OPEC und OPEC+ haben wird.“

⁶ OilPrice.com, a.a.O. Das Baker Institute hatte zuvor gewarnt, dass ein Austritt der VAE „der bisher prominenteste Austritt aus der Gruppe sein würde, der den Austritt Katars 2019 in den Schatten stellt.“

⁷ Wikipedia, „2026 Strait of Hormuz Crisis,“ aktualisiert am 28. April 2026.

⁸ World Oil, „UAE boosts Fujairah oil exports as Hormuz disruption redirects crude flows,“ 27. März 2026.

⁹ CNBC, „The two oil pipelines helping Saudi Arabia and UAE bypass the Strait of Hormuz,“ 12. März 2026.

¹⁰ Wall Street Journal, zitiert von CNBC, „UAE ‚Spy Sheikh‘ bought stake in Trump crypto company,“ 1. Februar 2026.

¹¹ The Block, „UAE Sheikh secretly acquired 49% of Trump’s World Liberty Financial days before inauguration: WSJ,“ 1. Februar 2026.

¹² Wikipedia, „Tahnoun bin Zayed Al Nahyan (national security advisor),“ aktualisiert März 2026.

¹³ Wood, Patrick M., The New Economics of Technocracy (Mesa, AZ: Coherent Publishing, 2026), Kapitel 8, „The Gulf Corridor — Part II.“

¹⁴ Wood, The New Economics of Technocracy, Kapitel 7, „The Tokenization of Everything.“

¹⁵ Wood, The New Economics of Technocracy, Kapitel 8.

¹⁶ Wikipedia, „India-Middle East-Europe Economic Corridor,“ aktualisiert April 2026.

¹⁷ IMEC International, „About,“ imec.international.

¹⁸ TRENDS Research & Advisory, „Reshaping the India-Middle East-Europe Economic Corridor: New Challenges, Old Vulnerabilities,“ 15. Februar 2026.

¹⁹ Fortune, „With Hormuz under strain, a trade corridor built for resilience faces a real-world test,“ 17. April 2026.

²⁰ Wood, The New Economics of Technocracy, Kapitel 8. Trump lobte IMEC als „eine der größten Handelsrouten der gesamten Geschichte“ auf der gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus mit dem indischen Premierminister Modi am 13. Februar 2025.

²¹ Wood, The New Economics of Technocracy, Kapitel 8.

²² Wikipedia, „2026 Iran war ceasefire,“ aktualisiert 28. April 2026.

²³ NPR, „Iran says it has closed the Strait of Hormuz again, as ceasefire nears its end,“ 18. April 2026.

²⁴ Oxford Economics, zitiert in CNBC, „Oil exporters scramble for routes beyond Hormuz — but there are no easy options,“ 23. April 2026.

²⁵ OilPrice.com, „The UAE’s Energy Playbook Is Paying Off Amid Global Turmoil,“ 12. März 2026.

²⁶ Wood, The New Economics of Technocracy, Kapitel 9, „Pax Silica.“

²⁷ Wood, The New Economics of Technocracy, Kapitel 8.