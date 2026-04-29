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Neue Videos am Mittwoch

Die Schlagzeilen rauschen vorbei – wir liefern Orientierung mit Substanz

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Israel ermordet Journalistin bei Doppelangriff während Waffenruhe

Jeffrey Sachs: Der Ausgang wird für uns alle schlimm sein!

Neue Front in Afrika: Doch die Gegner Russlands haben sich zu früh gefreut

Merz verzweifelt: Jetzt schießt er gegen USA und Ukraine!

Dramatische Warnung vor Hungersnot! KI-Roboter verdrängen Menschen! „Wer das Essen kontrolliert…

Corona war erst der Anfang! – KI und das Digitalgefängnis bereits Realität – Dr. Jonas Tögel warnt

„Wir spielen Gott“ – Prof. Steger warnt vor dem größten Experiment der Medizin | Naturmedizin | QS24

Ölkrise 1973 war harmlos – DAS kommt jetzt auf uns zu! (Ernst Wolff)

Iran: Wie ein Regime-Change gnadenlos gescheitert ist

Wie man eine Vertuschung inszeniert (Corbett Report – Deutsch)

„Wir laufen in eine Katastrophe – es ist fast zu spät!“ (Dr. Richard Werner)

Keine Angst vor Horrorviren, auch wenn die WHO Panik verbreitet – Intervierw mit Dr. Wolfgang Wodarg

Achtung: Diese unsichtbare Gefahr schlummert jetzt in fast jedem Körper

Warum kluge Menschen sich niemals mit Idioten streiten sollten – Die Schopenhauer-Strategie

Medien polarisieren I Kayvan Soufi Siavash zu Bewusstsein beim Medienkosum

OpenAI als Lehman-Moment, Hormus als Ende des Petro-Dollar! Marktgeflüster