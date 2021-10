Das war zu erwarten…

Russland ist bereit, die Energielieferungen nach Europa zu erhöhen:

yahoo.com: Präsident Wladimir Putin erklärte am Mittwoch, dass Russland bereit sei, die Erdgaslieferungen ins Ausland zu erhöhen, nachdem Europa Moskau beschuldigt hatte, die Lieferungen zu drosseln und die Preise auf neue Rekordwerte zu treiben. Auf einem Energieforum in Moskau sagte Putin, Russland sei bereit, neue Aufträge von Abnehmern für höhere Mengen zu erfüllen. „Wenn sie uns bitten, mehr zu liefern, sind wir dazu bereit“, sagte Putin und fügte hinzu, dass Russland seine Lieferungen „in dem Maße erhöht, wie unsere Partner uns darum bitten“. Europa sieht sich vor der kältesten Jahreszeit mit einer Gaskrise konfrontiert, da die Preise in die Höhe schießen und die Reserven aufgrund des kalten letzten Winters zur Neige gehen.

Aber natürlich ist auch in dieser Nachricht der letzte Satz, wie üblich, eine Lüge. Die Agence France Presse (die darüber berichtet) fügt lediglich hinzu:

Aber Putin machte am Mittwoch „systemische Fehler“ auf dem europäischen Energiemarkt verantwortlich und wies die Kritik mit den Worten zurück, dass „einige versuchen, ihre Fehler auf andere abzuwälzen“.

Und warum gehen die Journalisten und die Bullshitter, ah, entschuldigen Sie mein Französisch, die Schreiberlinge nicht näher auf das ein, was Putin gesagt hat und wovor ECHTE Energieexperten seit Jahren gewarnt haben – „grüne Energie“ ist eine Utopie, die in den pervertierten (wörtlich und bildlich) Köpfen der verdummten „Eliten“ der westlichen Geisteswissenschaften zu einer totalitären Religion geworden ist, die keinerlei Hintergrundwissen in den Ingenieur- und Naturwissenschaften haben, und es war die Unfähigkeit „grüner“ Quellen, die moderne Zivilisation mit gleichmäßiger Energie zu versorgen, die diese Zivilisation zum Überleben braucht, ganz zu schweigen von einem anständigen Leben. Hier ist Putin wortwörtlich:

Übersetzung: „Ich wiederhole: Der Anstieg der Gaspreise in Europa war das Ergebnis eines Mangels an Strom und nicht umgekehrt. Und es gibt keine Notwendigkeit, wie man sagt, von einem wunden zu einem gesunden Kopf zu kommen, wie wir sagen, wie es einige unserer Partner zu tun versuchen. Manchmal hört man sich an, was darüber gesagt wird, und man ist überrascht, es ist einfach erstaunlich, als ob sie die Zahlen nicht sehen – ich werde mehr dazu sagen – sie sehen die Realität nicht, sie vertuschen nur ihre eigenen Fehler. In den letzten zehn Jahren wurden Schritt für Schritt systemische Fehler in der europäischen Energiepolitik gemacht. Sie waren es, die zu einer groß angelegten Marktkrise in Europa geführt haben. Ich erinnere daran: Solange die führenden Positionen die Atom- und Gaserzeugung waren, gab es solche Krisen nicht, sie konnten nirgendwo herkommen. Ich möchte hinzufügen, dass solche Probleme in Russland heute Gott sei Dank unvorstellbar sind. Ein langfristiger Ansatz bei der Entwicklung des Brennstoff- und Energiekomplexes ermöglicht es uns, der Bevölkerung und den Unternehmen Strompreise auf dem niedrigsten Niveau in Europa zu bieten. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Strompreis in Russland liegt bei 20 Euro pro Megawattstunde, in Litauen bei 256 Euro, in Deutschland und Frankreich bei 300 Euro und im Vereinigten Königreich bei 320 Euro.“

Egal, natürlich wird Russland (traditionell) dafür gehasst, dass es wieder einmal die Inkompetenz der westlichen Eliten entlarvt hat, denn diese Leute sind unfähig zu kritischem Denken und sind schwer verletzt. Aber andererseits ist dies einer dieser „Wir haben es ja gesagt“-Momente. Lest es von meinen Lippen ab: Die westlichen Eliten sind IN-KOM-PE-TENT. Ich bin nicht allein, ich werde euch daran erinnern: